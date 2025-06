'OpenAI wil taalmodel Strawberry binnen twee weken uitbrengen'

OpenAi is van plan om AI-model Strawberry deze maand nog op de markt te brengen. Dat stelt The Information op basis van twee anonieme bronnen die het model al getest hebben. Strawberry wordt uitgebracht als onderdeel van ChatGPT, maar is een losstaande dienst.

Strawberry is net als ChatGPT een taalmodel dat kan reageren op prompts van gebruikers. Groot verschil met andere taalmodellen is dat Strawberry kan 'nadenken' voordat het reageert, aldus de bronnen van The Information. Het model benadert iedere vraag en iedere prompt op methodischere wijze, waardoor de kans op fouten kleiner wordt. Het model zou bijvoorbeeld erg goed zijn in het oplossen van wiskundige problemen, programmeren en het uitvoeren van zakelijke taken, zoals het maken van een gedetailleerd marketingplan. Keerzijde is wel dat het langer duurt voor er een reactie komt: Strawberry reageert volgens de bronnen pas na tien tot twintig seconden op een prompt. ChatGPT doet dat vrijwel direct.

Het AI-model kan bij de release alleen tekstgebaseerde prompts verwerken, stellen de bronnen. GPT-4o, het taalmodel achter ChatGPT, heeft al meer mogelijkheden en kan ook reageren op plaatjes. Verder zeggen een aantal vroege testers dat Strawberry soms erg lang nodig heeft voordat het op een eenvoudige vraag kan reageren. Een laatste genoemd probleem is dat Strawberry soms moeite heeft om eerdere gesprekken te onthouden om gepersonaliseerde reacties te geven.

Volgens The Information wordt Strawberry geïntegreerd in ChatGPT, maar blijft het een losstaande optie binnen dat platform. Hoe dat er precies uit gaat zien en hoe gebruikers dan toegang krijgen tot Strawberry, is nog onduidelijk. De bronnen zeggen verder dat gebruikers een maximaal aantal berichten per uur naar Strawberry kunnen versturen. Hoeveel dat er zijn, hangt af van hoeveel de gebruiker betaalt. Daarnaast is er mogelijk een optie met hogere prijzen die een snellere reactietijd mogelijk maakt.