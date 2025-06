Britse waakhond: geen verdere stappen naar Microsoft om Inflection AI 'overname'

De Britse waakhond CMA gaat Microsofts overeenkomst met Inflection AI niet nader onderzoeken. De waakhond vindt dat er inderdaad sprake is van een 'substantiële' overname, maar denkt niet dat deze een grote impact heeft op de concurrentie en neemt daarom geen verdere stappen.

Inflection AI werkt aan een persoonlijke chatbot met een focus op emotionele intelligentie en een groot deel van diens team werd eerder dit jaar overgenomen door Microsoft. Microsoft wilde het werk van dit team voortzetten binnen Microsoft zelf en kocht ook toegang tot Inflection AI's intellectueel eigendom. De Competition and Markets Authority vreesde dat hierdoor sprake was van een overname, of een fusie, en startte in juli daarom een onderzoek naar de overeenkomst.

Die CMA zegt woensdag dat er geen verder onderzoek of nadere stappen nodig zijn. Hoewel de waakhond spreekt over een 'substantiële overname' van Inflection AI's mogelijkheden om een chatbot te ontwikkelen, heeft de overeenkomst geen grote gevolgen voor de concurrentie. De waakhond wijst erop dat Inflection AI's chatbot niet veel bezoekers had en dat het aantal bezoekers ook niet echt groeide. De CMA stelt ook dat de eigenschappen van de chatbot niet lastig zijn over te nemen door andere chatbotmakers, wat ook bijdraagt aan het besluit.

Microsofts overeenkomst met Inflection AI is niet de enige overeenkomst die door waakhonden wordt onderzocht. Amerikaanse en Europese autoriteiten onderzoeken ook Microsofts overeenkomsten met OpenAI. De Europese Commissie gaf eerder aan dat Microsoft met de OpenAI-investeringen geen antitrustwetten heeft overtreden.