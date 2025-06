X stopt met gebruiken van data van EU-burgers om AI-chatbot Grok te trainen

X zal niet langer de gebruikersdata van EU-burgers gebruiken om de AI-chatbot Grok te trainen. Het platform had dit al gepauzeerd, maar zegt dit niet op dezelfde manier te gaan vervolgen. Het verzamelen van de data was opt-out, tegen het zere been van de Ierse privacywaakhond DPC.

Het platform heeft woensdag in de rechtbank verklaard het verzamelen van gebruikersdata niet meer op de oude manier te vervolgen, schrijft de Data Protection Commission. Daarmee komt er ook een einde aan de rechtszaak die de DPC had aangespannen tegen X.

X begon op 7 mei met het verwerken van persoonlijke data uit X-posts die door EU-burgers werden geplaatst. Later die maand verklaarde de DPC hier verbaasd over te zijn, omdat gebruikers alleen via de instellingen konden aangeven dat ze hier geen toestemming voor wilden geven. Overigens was die opt-outmogelijkheid er pas sinds 16 juli; ruim een maand nadat het platform al begonnen was met het verzamelen van de data. Deze opt-outconstructie was volgens de DPC niet toegestaan onder EU-wetgeving, dus spande de waakhond een rechtszaak aan.

Het platform gaf begin augustus in de rechtbank aan dat verzamelde informatie niet gebruikt zou worden om de chatbot te trainen, tot de rechtbank zich over de zaak uit uitgesproken. Het is niet duidelijk waarom X voor de uitspraak van de rechtbank van gedachten is veranderd. Het is ook niet duidelijk of X het verzamelen van de gegevens op een later moment wil vervolgen met andere voorwaarden, zoals de mogelijkheid tot opt-in. De DPC roept de European Data Protection Board meer duidelijkheid te geven over hoe persoonsgegevens verwerkt worden voor het trainen van AI-chatbots en hoe privacywaakhonden hiermee moeten omgaan.