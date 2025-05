X gaat voorlopig geen data van EU-gebruikers inzetten om AI-chatbot te trainen

Socialmediaplatform X heeft donderdag toegezegd voorlopig geen data van gebruikers in de Europese Unie te gebruiken om zijn AI-chatbot Grok te trainen. Eerst moeten gebruikers in de EU de mogelijkheid krijgen hun toestemming in te trekken.

X heeft in een Ierse rechtbank toegezegd dat de data die tussen 7 mei en 1 augustus is verzameld voorlopig niet zal worden gebruikt, schrijft Reuters. Het platform heeft gezegd dat alle gebruikers kunnen beslissen of hun openbare berichten gebruikt mogen worden om Grok te trainen. De rechter wees er echter op dat X op 7 mei begon met het verzamelen van data van EU-gebruikers, maar pas sinds 16 juli een afmeldmogelijkheid aanbiedt via de privacyinstellingen. Ook werd de optie aanvankelijk nog niet naar alle gebruikers uitgerold.

In juli zei de Ierse Data Protection Commission dat het 'verbaasd' was dat X Europese gebruikers automatisch toestemming laat geven voor het gebruik van hun data voor het trainen van Grok. De privacytoezichthouder was al maanden in gesprek met X over zijn plannen om zijn AI te trainen met openbare berichten, maar het platform zou zonder overleg van start zijn gegaan met de dataverzameling.

Daarom had de DPC een rechtszaak aangespannen tegen X, waarin het eist om het verzamelen van data op X voor het trainen van AI te beperken of stop te zetten, schreef onder meer de Ierse nieuwssite RTE woensdag. Het Global Government Affairs-team van X noemde de eis van de DPC 'onterecht' en zei dat het juist 'transparant' is geweest over zijn AI-plannen tegenover de toezichthouder.