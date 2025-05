Financial Times: Google en Meta hadden advertentiecampagne gericht op tieners

Google en Meta zouden hebben samengewerkt om een advertentiecampagne gericht op tieners op te zetten. Dat schrijft de Financial Times op basis van interne documenten en informatie van betrokkenen. Hiermee zou Google zijn eigen regels hebben overtreden.

De YouTube-campagne voor Instagram was gericht op tieners tussen de dertien en zeventien jaar, schrijft de Financial Times. Hij zou al in ontwikkeling zijn geweest tijdens het verhoor van Mark Zuckerberg in de Amerikaanse Senaat in 2018. Daar bood de Meta-ceo onder meer zijn excuses aan aan families waarvan de kinderen slachtoffer waren van seksueel misbruik op zijn platforms.

De Instagram-campagne richtte zich op een groep gebruikers die in Googles advertentiesysteem als 'onbekend' was gemarkeerd, terwijl het bedrijf wist dat het om minderjarigen ging, volgens de bronnen van de krant. De documenten die de FT heeft ingezien, zouden beschrijven hoe de ware bedoeling van de campagne werd verhuld en in hoeverre Googles eigen regels tegen gerichte reclame voor minderjarigen werden genegeerd.

Eind vorig jaar ging een pilot van start in Canada. Google zou met de campagne zijn advertentie-inkomsten willen vergroten en Meta wilde meer concurreren met videoplatform TikTok, dat populair is onder jongeren. De bedrijven werden geholpen door reclamebureau Spark Foundry, een dochterbedrijf van de Franse reclamegigant Publicis. Volgens de bronnen van de FT was de campagne succesvol en werd deze uitgebreid naar de VS. Hoewel de pilotprogramma's klein waren, zag Google ze als een kans om de deal met Meta verder uit te breiden.

Toen de FT contact met Google opnam over de campagne, begon het een intern onderzoek. Het project is inmiddels geannuleerd, zegt een betrokkene tegen de krant. "We verbieden advertenties die gepersonaliseerd zijn voor mensen onder de achttien, punt uit", zegt Google tegen de FT. Ook tegen de NOS benadrukt het bedrijf dat medewerkers adverteerders niet mogen helpen met campagnes die tegen het bedrijfsbeleid ingaan. Google zegt aanvullende maatregelen te gaan nemen om dit duidelijk te maken aan adverteerders.

Meta zegt tegen de FT dat het geen eigen regels of die van zakenpartners heeft omzeild door de campagne te richten op een 'onbekend' publiek. Op vragen van de krant of Meta wist dat jongeren tot die groep behoorde, heeft het bedrijf niet gereageerd.