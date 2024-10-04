Texas klaagt TikTok aan wegens vermeende privacyschending kinderen

En toch voldoen die wel aan de regels , wil je de regels strikter dan ga je de politiek in en dan de andere social media erbij halen die er wel aan voldoen / niet op die markt richten dat heet whataboutisme
.
“I will continue to hold TikTok and other Big Tech companies accountable for exploiting Texas children and failing to prioritize minors’ online safety and privacy,”
https://kidslox.com/guide-to/facebook-parental-controls/
https://about.instagram.com/community/parents
the SCOPE Act prohibits digital service providers, such as TikTok, from sharing, disclosing, or selling a minor’s personal identifying information without permission from the child’s parent or legal guardian. Further, the SCOPE Act requires companies to provide parents with tools to manage and control the privacy and account settings on their child’s account. TikTok has failed to comply with these requirements.
En het is Amerika niet China , Tiktok mag zich verdedigen in de rechtbank een rechtbank die niet bezit is van de overheid zoals china.
https://www.ftc.gov/news-...ing-childrens-privacy-law
ByteDance en de daaraan gerelateerde bedrijven zouden naar verluidt op de hoogte zijn geweest van de noodzaak om te voldoen aan de COPPA-regel en de instemmingsorde van 2019, en wisten van TikTok's nalevingsfouten die de gegevens en privacy van kinderen in gevaar brachten. In plaats van zich eraan te houden, zouden ByteDance en TikTok jarenlang bewust miljoenen kinderen onder de 13 jaar hebben toegestaan om hun platform, bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder, te gebruiken in strijd met COPPA, aldus de klacht.
Het bedrijf zou persoonlijke gegevens van deze minderjarige gebruikers zijn blijven verzamelen, inclusief gegevens waarmee TikTok advertenties op hen kon richten, zonder hun ouders hiervan op de hoogte te stellen en hun toestemming te verkrijgen, zoals vereist door de COPPA-regel. Zelfs nadat het naar verluidt zijn beleid had aangepast en geen expliciete leeftijdsverklaring meer vereiste, zou TikTok volgens de klacht nog steeds onrechtmatig persoonlijke informatie van kinderen hebben behouden en gebruikt.
Daarnaast beweert de klacht dat TikTok achterdeuren in zijn platform heeft gebouwd waarmee kinderen de leeftijdsbeperking konden omzeilen, die bedoeld was om kinderen onder de 13 jaar te weren. TikTok zou kinderen hebben toegestaan accounts aan te maken zonder hun leeftijd op te geven of ouderlijke toestemming te verkrijgen om TikTok te gebruiken door in te loggen met gegevens van externe diensten zoals Google en Instagram. TikTok classificeerde dergelijke accounts als "leeftijd onbekend" accounts, die volgens de klacht opliepen tot miljoenen accounts.
En je gaat me niet wijsmaken dat een miljardenbedrijf geen advocaat kan inhuren die gespecialiseerd is in privacy in het Westen
Dat ze het niet hebben gedaan... Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 13:27]