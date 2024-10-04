Texas klaagt TikTok aan wegens vermeende privacyschending kinderen

De Texaanse procureur-generaal heeft TikTok aangeklaagd wegens het vermeende schenden van de privacy van minderjarigen. Er wordt een verbod geëist op dergelijke handelingen, evenals een boete van maximaal 10.000 dollar per geval van inbreuk.

Ken Paxton, de procureur-generaal van Texas, beschuldigt TikTok ervan niet te voldoen aan de voorwaarden van de Securing Children Online through Parental Empowerment Act. Deze wet omvat dat bedrijven geen persoonlijk identificerende informatie van minderjarigen mogen delen, openbaar maken of verkopen zonder toestemming van de ouders of voogd. In augustus werd TikTok om soortgelijke redenen aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission.

TikTok zou daarnaast geen tools beschikbaar maken waarmee ouders de account- en privacyinstellingen van hun kinderen kunnen beheren. Het socialemediaplatform zou ook gerichte advertenties laten zien aan minderjarigen.

De Scope Act kwam begin september nog in het nieuws. Een rechter in de staat Texas heeft delen van de wet tegengehouden die minderjarigen moeten beschermen tegen 'schadelijk materiaal', omdat deze vage term te veel ruimte liet voor selectieve handeling. De andere delen van de wet, zoals regels rond leeftijdsverificatie voor websites met volwassen inhoud, zijn van kracht gegaan op 1 september.