Texas klaagt TikTok aan wegens vermeende privacyschending kinderen

De Texaanse procureur-generaal heeft TikTok aangeklaagd wegens het vermeende schenden van de privacy van minderjarigen. Er wordt een verbod geëist op dergelijke handelingen, evenals een boete van maximaal 10.000 dollar per geval van inbreuk.

Ken Paxton, de procureur-generaal van Texas, beschuldigt TikTok ervan niet te voldoen aan de voorwaarden van de Securing Children Online through Parental Empowerment Act. Deze wet omvat dat bedrijven geen persoonlijk identificerende informatie van minderjarigen mogen delen, openbaar maken of verkopen zonder toestemming van de ouders of voogd. In augustus werd TikTok om soortgelijke redenen aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission.

TikTok zou daarnaast geen tools beschikbaar maken waarmee ouders de account- en privacyinstellingen van hun kinderen kunnen beheren. Het socialemediaplatform zou ook gerichte advertenties laten zien aan minderjarigen.

De Scope Act kwam begin september nog in het nieuws. Een rechter in de staat Texas heeft delen van de wet tegengehouden die minderjarigen moeten beschermen tegen 'schadelijk materiaal', omdat deze vage term te veel ruimte liet voor selectieve handeling. De andere delen van de wet, zoals regels rond leeftijdsverificatie voor websites met volwassen inhoud, zijn van kracht gegaan op 1 september.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 12:33 43

04-10-2024 • 12:33

43

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Reacties (43)

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Zyphlan
4 oktober 2024 12:50
Voor de verduidelijking: Silicon Valley heeft er een prachtig stukje over COPPA gedaan (aanrader voor een comedyserie gefocust op tech).

YouTube: Gross COPPA Violation

Chinese bedrijven, uit eigen ervaring, nemen het niet zo nauw met de privacyregels in andere landen waarnaar ze verkopen.
willieverhoef @Zyphlan4 oktober 2024 12:57
Ja want Instagram, facebook, snapchat en google zijn heilig? Oh die zijn zo groot dat ze deze informatie intern kunnen gebruiken. En hun database is zo groot dat het niet persoonlijk meer hoeft te zijn om accuraat te zijn om goede analyse te doen.
De een werkt erom heen, de andere doet het gewoon want zit in China. Beide hebben hezelfde doel, geld verdienen aan de verslaving bij onze kinderen.
Zyphlan
@willieverhoef4 oktober 2024 13:17
En toch voldoen die wel aan de regels , wil je de regels strikter dan ga je de politiek in en dan de andere social media erbij halen die er wel aan voldoen / niet op die markt richten dat heet whataboutisme :).
“I will continue to hold TikTok and other Big Tech companies accountable for exploiting Texas children and failing to prioritize minors’ online safety and privacy,”
the SCOPE Act prohibits digital service providers, such as TikTok, from sharing, disclosing, or selling a minor’s personal identifying information without permission from the child’s parent or legal guardian. Further, the SCOPE Act requires companies to provide parents with tools to manage and control the privacy and account settings on their child’s account. TikTok has failed to comply with these requirements.
https://kidslox.com/guide-to/facebook-parental-controls/
https://about.instagram.com/community/parents

En het is Amerika niet China , Tiktok mag zich verdedigen in de rechtbank een rechtbank die niet bezit is van de overheid zoals china.
ByteDance en de daaraan gerelateerde bedrijven zouden naar verluidt op de hoogte zijn geweest van de noodzaak om te voldoen aan de COPPA-regel en de instemmingsorde van 2019, en wisten van TikTok's nalevingsfouten die de gegevens en privacy van kinderen in gevaar brachten. In plaats van zich eraan te houden, zouden ByteDance en TikTok jarenlang bewust miljoenen kinderen onder de 13 jaar hebben toegestaan om hun platform, bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder, te gebruiken in strijd met COPPA, aldus de klacht.

Het bedrijf zou persoonlijke gegevens van deze minderjarige gebruikers zijn blijven verzamelen, inclusief gegevens waarmee TikTok advertenties op hen kon richten, zonder hun ouders hiervan op de hoogte te stellen en hun toestemming te verkrijgen, zoals vereist door de COPPA-regel. Zelfs nadat het naar verluidt zijn beleid had aangepast en geen expliciete leeftijdsverklaring meer vereiste, zou TikTok volgens de klacht nog steeds onrechtmatig persoonlijke informatie van kinderen hebben behouden en gebruikt.

Daarnaast beweert de klacht dat TikTok achterdeuren in zijn platform heeft gebouwd waarmee kinderen de leeftijdsbeperking konden omzeilen, die bedoeld was om kinderen onder de 13 jaar te weren. TikTok zou kinderen hebben toegestaan accounts aan te maken zonder hun leeftijd op te geven of ouderlijke toestemming te verkrijgen om TikTok te gebruiken door in te loggen met gegevens van externe diensten zoals Google en Instagram. TikTok classificeerde dergelijke accounts als "leeftijd onbekend" accounts, die volgens de klacht opliepen tot miljoenen accounts.
https://www.ftc.gov/news-...ing-childrens-privacy-law

En je gaat me niet wijsmaken dat een miljardenbedrijf geen advocaat kan inhuren die gespecialiseerd is in privacy in het Westen ;) Dat ze het niet hebben gedaan... Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 13:27]

B64 @Zyphlan4 oktober 2024 14:23
De enige reden dat Amerikaanse techbedrijven de regeltjes iets beter volgen, is dat ze al wat langer aktief zijn en dus al een aantal van dit soort rechtzaken hebben verloren.
Zyphlan
@B644 oktober 2024 14:45
Wat je nu zegt, is dat elke advocaat al wist dat er jurisprudentie was over wat ze gedaan hebben en er dus geen excuus is om het niet te doen, behalve als je bewust de wet negeert. :)

Het excuus gebruiken: 'ze zijn nieuw en mogen het daarom' is een nogal rare redenering. Ja, er zijn wetten en partijen die het randje opzoeken of eroverheen gaan en worden bestraft. Als je dan zegt 'ik ben nieuw en ik doe het toch', terwijl de rechtsstaat het al als illegaal heeft verklaard en ( dus ook elke jurist je kan vertellen dat het niet mag) , dan overtreed je bewust de wet, wat strafbaar is.

Dit is tevens niet een bedrijf met twee medewerkers of zo. Dit betreft een miljardenbedrijf, dus als ze geen centen hebben om een jurist in dienst te nemen op een markt waar je wilt verkopen, dan is dat geen ongelukje. Wil je dat niet? Nou, dan ga je als bedrijf de markt niet in.

Grappig genoeg kunnen ze zich in China wel aan de daar geldende wetgeving houden. Zou dat komen doordat er daar geen rechtsstaat is en je simpelweg verdwijnt?

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 14:47]

B64 @Zyphlan4 oktober 2024 15:35
Wat je nu zegt, is dat elke advocaat al wist dat er jurisprudentie was over wat ze gedaan hebben en er dus geen excuus is om het niet te doen, behalve als je bewust de wet negeert. :)

Het excuus gebruiken: 'ze zijn nieuw en mogen het daarom' is een nogal rare redenering
Nee, dat zeg ik nergens en het is al helemaal niet wat ik bedoel.

Wat ik bedoel te zeggen is dat al die grote techbedrijven net zo lang de wet overtreden totdat er iemand iets van zegt, vervolgens jarenlang procederen om te kijken hoe ver ze de wet kunnen oprekken, en hun beleid uiteindelijk zodanig aanpassen dat ze er nog nét aan voldoen - of eigenlijk: er net níet aan voldoen, en zie dat als controlerende instantie maar eens te bewijzen.

Omdat al die bedrijven verschillende constructies bedenken en de wetgeving relatief nieuw is, is ook de handhaving maatwerk en kun je niet echt leunen op jurisprudentie.

Enneh, juist omdat ze zo groot zijn kunnen ze het zo spelen. Tiktok is een miljardenbedrijf geworden, mede doordat het de bewuste keus heeft gemaakt de wet te overtreden. Kleinere bedrijven kunnen zich al die jarenlang slepende juridische processen niet veroorloven.
Zyphlan
@B644 oktober 2024 15:39
Ja, tuurlijk zoeken ze randen op, daarom zijn het randen. Maar het verschil is dat wat TikTok in dit geval deed echt volledig bekend was. Nee, dit mag je niet doen en het was niet een gevalletje van 'ooh, hier is nog geen jurisprudentie voor en we gaan het proberen'. Het was bekend, en ze zullen net zo bestraft worden als andere techbedrijven, misschien harder omdat het niet alleen de randjes zijn waar ze mee bezig waren maar ver over de randen.

En van mijn part mag je er gerust 10% van de jaaromzet als straf op zetten, ongeacht welk bedrijf het is, want dat is inderdaad de enige manier om er zeker van te zijn dat ze binnen de randjes blijven, omdat het risico niet waard is om buiten de randjes te vallen.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 15:41]

bzuidgeest
@Zyphlan4 oktober 2024 14:56
Hoeveel bronnen heb jij gezet buiten een paar quotes van de aanklager die natuurlijk bevooroordeeld is?

en bronnen?
https://theconversation.c...ning-of-corruption-233424
https://www.brennancenter...t-state-public-corruption
https://www.theguardian.c...atuities-snyder-kavanaugh

Misschien even uit je bubbel komen en google raadplegen voor je wat roept.
Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 15:04
Gaat allemaal over de Supreme Court. Leuk maar nogmaals je hoeft het niet eens met de wetten in het land te zijn , dan ga je er niet zitten als bedrijf.

Tevens ik ben even door 1 van je bronnen heengegaan:
In so doing, the court has narrowed the scope of anti-corruption law for state and local officials to apply to only those exchanges of money, goods and official favor in which an explicit quid pro quo arrangement can be proved.
Je hoeft het niet eens te zijn met hoe ze de wet geïnterpreteerd hebben, en ik ben het er zelf ook niet mee eens, maar ik gok dat er ook genoeg mensen het niet eens waren met de abortuswet die ze in 1973 ingebracht hebben en die weer aangepast werd zodra de conservatieven een meerderheid hadden.

Ik pak dit voorbeeld omdat het ongeveer even ver afligt van wat voor bronnen je meestuurt, dat gaat over omkoping en niet over privacywetgeving.

Dus het betekent niet dat als Facebook het doet, het toegelaten wordt, en als TikTok het doet, er bestraft wordt. Letterlijk, je enige punt is dat TikTok zich in theorie eruit kan kopen. :+
raro007 @Zyphlan4 oktober 2024 15:11
Het zegt ook wel wat over jou dat jij best wel pro China bent en alles wat zij doen goed is.. Goed dat jij geen oeigoer bent in China, wil ik wel zien hoe jij dan dat kan ontkennen.
Zyphlan
@raro0074 oktober 2024 15:17
De fout die jij maakt, is China en de CCP (Chinese overheid) gelijk te stellen. Zoals genoeg Tweakers zullen weten, heb ik het niet zo op dictaturen en heb ik hier misschien al 10 keer op Tweakers de discussie moeten voeren dat de Chinese overheid een culturele genocide pleegt en geen haar beter is dan nazi-Duitsland.

Ik heb goede vrienden gemaakt in mijn jaren in China en geweldige mensen ontmoet en zeker niet alles is negatief aan China ( niet de overheid , het land China) , En ja, je zou wel een gek zijn om je mond open te trekken als Chinees in China, aangezien de rechtsstaat er niet bestaat en de gevolgen nogal groot zijn.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 15:21]

raro007 @Zyphlan4 oktober 2024 15:52
Kijk en dat verklaart waarom jij Chinezen jij zo hoog schat.
Dat zal jij ook zeggen bij elk land die je naartoe gaat, maar dat heeft ook een reden waarom ze aardig zijn...
Ik ben niet naar China gegaan maar mijn ervaring is van games dus niet erg representatief.
Maar mijn conclusie westers wonende chinese erg aardig erg vriendelijk.
Chinezen uit China? Grootste racisten die er zo wat zijn. En het mooie volgens hun zijn westen, Arabieren en Afrikanen racisten.
Zyphlan
@raro0074 oktober 2024 16:28
Racisme klopt maar je hoort me toch niet zeggen dat ik nooit racistisch bejegend ben in China of in andere landen? Ja dat gebeurt maar je doet nu een aanname dat van de 1,3miljard chinezen elke een racist is en ik dus onder geen beding geweldige mensen kan ontmoeten of goede vrienden kan hebben gemaakt .

Daarnaast heb je een overheid die vanaf de geboorte tegen je zegt: 'WIJ ZIJN SUPERIEUR' en racisme mag zich openlijk verspreiden op het Chinese internet. Racisme wordt niet bestraft en door dezelfde overheid ook gedaan. Dan kan ik het niet de hele bevolking kwalijk nemen dat ze dit soort domme dingen geloven. Ik geloof dat ze beter verdienen, daarom ben ik anti-CCP, maar niet anti-China of anti-Chinees, aangezien ras er niets mee te maken heeft.
Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 15:14
Al die rechters hebben tijdens hun confermation hearings beloofd roe in stand te houden en er niet aan te tornen. Hoe zo leugenaars. Hun positie kan ze toch niet afgepakt worden.
Onderbuikgevoelens aangezien ze dat NIET GEDAAN hebben.
Rep. Alexandra Ocasio-Cortez (D-N.Y.) and other prominent Democrats have accused conservative Supreme Court justices of lying under oath for having overturned Roe v. Wade on Friday after giving the impression they wouldn’t do so during their Senate confirmation hearings, but none of the five justices explicitly stated they wouldn’t overturn the longstanding precedent, even as they emphasized it was settled precedent.
https://www.forbes.com/si...-what-they-actually-said/
Het gaat erom dat de VS net zo corrupt is als China, is dat zo moeilijk te begrijpen? Al dat blinde geloof in de VS, ik word er moe van.
en ik word er moe van dat jij een rechtstaat probeert gelijk te stellen met een dicatuur waar het recht bestaat uit wat vind Xi ervan en niet wat zegt de wetgeving.


Hier om de disucssie te beeindigen en dat je kan toegeven , goh misschien zijn ze niet gelijk.

Amerika : 26/142
NL : 7/142
China: 97/142

en op het stukje
Fundamental rights : China op 139 /142

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

BTW, om je andere stukje onderuit te halen (dat ze voor het leven er zitten), dat klopt ook niet en deze info komt zelfs uit je eigen bron.
Supreme Court justices can be impeached and removed from office under the same process as presidential impeachments—with the House first considering impeachment and the Senate then holding a trial—but only one, Samuel Chase, has ever actually been impeached. The House impeached the justice in 1804, but he was then acquitted by the Senate.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 15:23]

Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 15:29
Dat is jouw mening , hier heb je de mening van iemand die opzich meer recht van spreken heeft aangezien het de specialisatie van die persoon is. ( ook weer uit je eigen bronnen).
but legal experts say it’s unlikely the justices have actually lied under oath. “To me, their careful lawyerly phrasing was, itself, a demonstration that they were prepared to overturn Roe,” Northeastern University law professor Dan Urman told the university’s newspaper, and Columbia University law professor Katherine Franke told the Guardian that even if justices said Roe was “settled law,” “What it means is that that’s a decision from the Supreme Court, and I acknowledge that it exists. But it doesn’t carry any kind of significance beyond that.”
Een politicus die niet weet dat het juist iemand is die gespecialiseerd is in recht, gaat om wat die precies zegt, niet hoe jij het wenst te interpreteren. Dat is meer om te huilen.

Ik ben het ook niet eens met wat ze doen, maar dan zeggen dat ze liegen terwijl ze dat feitelijk gezien niet gedaan hebben, vind ik te ver gaan.

En tuurlijk als er 2 partijen zijn met beide 0.0 invloed dan zou je waarschijnlijk wel enigzins rechtspraak kunnen krijgen maar is je tegenstander ook maar iemand van enige invloed of de overheid ( beide kan op lokaal nivo zijn) dan ga jij simpelweg niet winnen terwijl je in Amerika gewoon kan winnen ook al is bijv de burgemeester boos op je , in china heb je dan gewoon keiharde pech .

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 15:36]

bzuidgeest
@Zyphlan4 oktober 2024 15:55
Zoals ik al aangaf, dat is een "technicallity" . Ze wisten verdomd goed tegen wie ze spraken en welke betekenis aan die worden ontleent zou worden.

Zelfs als je iemand dood word de gradatie en intentie meegewogen. En het is heel duidelijk welk intentie ze hadden. Intentie heeft een plek in rechtspraak. Dan kan je lang drammen over dat het technisch niet juist is, maar sorry daar ga ik niet in mee. Het praat weinig goed.
simpelweg niet winnen terwijl je in Amerika gewoon kan winnen ook al is bijv de burgemeester boos op je ,
Ik denk dat een hoop Amerikanen dat niet eens geloven.
Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 16:21
Ja, maar zo kun je alles waar je het niet mee eens bent afdoen als 'technicality.' is er gelogen? Nee er is niet gelogen , had die het duidelijker kunnen doen jazeker!

Is het niet wat je wilt horen, dan stel je de vraag nog een keer en als je geen 'nee' hoort, dan zeg je er wat van en stem je tegen
nullbyte @willieverhoef7 oktober 2024 06:13
Het verschil tussen de VS, de rest van de wereld en China is fantastisch uitgelegd door tweaker n4m3l355. In dit geval gaat het over levering door ASML, maar de strekking blijft het zelfde.

Wat betreft informatie verzamelen. Te denken dat zowel de VS als China beiden geen databases hebben waarin zoveel mogelijk persoonlijke gegevens van elke Europeaan staan zou volgens mij behoorlijk naïef zijn.

nieuws: 'VS wil voorkomen dat ASML bepaalde lithografiemachines in China onde...
En de vraag waarom de VS dan wel? Een land dat zowel oorlogen heeft gestart maar zich er ook in heeft laten trekken op een schaal waar in de moderne geschiedenis (muv Duitsland) geen land aan kan tippen. De VS is ook een land dat meermaals zich toch wel onjuist opstelt richting zijn bondgenoten zowel commercieel als militair.

Echter China is een land dat wereldwijd zich steeds assertiever opstelt. Dat constant lijnrecht op wat de rest van de wereld wilt. Zij het qua defensie, zij het qua landgrenzen zoals Tibet, Taiwan, Mongolie, Xinjjiang. Zij het qua technologie waar het te pas en te onpas overal tech steelt en wereldwijd de grootste dief gewoon is, geen land komt in de buurt van China als het op IP theft aankomt. Een land dat ook economisch zich erg aggressief en onredelijk opstelt, zo heeft China geen moeite om wereldwijd industrieen kapot te drukken en tegelijkertijd hun eigen markt af te sluiten van de wereld.

Het is ook een land met de unieke mogelijkheid om op lange termijn zijn positie te veranderen. Waar wij hooguit iedere 4 jaar weer nieuwe politieke figuren hebben die zich moeten profileren dat probleem kent China niet. China zou perfect in staat zijn hun positie richting Taiwan aan te passen. China zou hun IP diefstal kunnen minderen. Ze zouden de markt kunnen openen. Ze hebben de mogelijkheid om harde effectieve keuzes te maken. Echter helaas zien we keer op keer dat ideologie bij China boven alles gaat. En dat is nou net waarom wij niet aan China moeten leveren. China zal niet doen wat goed is voor hun maatschappij, wat goed is voor de economie, voor de wereld, maar voor wat de Partij wilt. En zelfs recentelijk zien we hoe ontregeld de partij was als het op covid aankomt. China is een extremistisch land, China kent geen win-win, China kent enkel winner takes all.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 7 oktober 2024 06:18]

bzuidgeest
@Zyphlan4 oktober 2024 14:48
Chinese bedrijven, uit eigen ervaring, nemen het niet zo nauw met de privacyregels in andere landen waarnaar ze verkopen.
Amerikaanse bedrijven, uit eigen ervaring, nemen het niet zo nauw met de privacyregels in andere landen waarnaar ze verkopen. Heb je de stapel klachten tegen die bedrijven gezien bij EU landen en de EU zelfs. De al betaalde boetes?
Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 14:52
En daar zullen ze dan ook voor bestraft worden , misschien wat minder whataboutisme in je reacties?

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 4 oktober 2024 14:55]

Zyphlan
@bzuidgeest4 oktober 2024 15:06
En dan stem je op een partij die hardere wetten wil instellen, of ga je zelf de politiek in :*) en ja, ik denk wel na over mijn reactie voordat ik ze plaats, aangezien we niet volgens het recht van de onderbuik of het recht van de sterkste leven in een rechtsstaat.
MachIII 4 oktober 2024 13:04
Ik vind dat een groot deel van de 10.000 dollar, zoniet alles, naar degene moet gaan wiens privacy geschonden is.
wildhagen
@MachIII4 oktober 2024 13:34
Zo werkt het niet. Hier gaat het om een boete, wat jij wil een schadevergoeding. Dat zijn twee heel verschillende zaken.

Het OM gaat niet over schadevergoedingen, als je die wil zul je zelf een civiele zaak tegen (in dit geval) TikTok moeten beginnen. Individueel of als groep (class action).

Overigens, die boete gaat ook weer naar de algemene middelen van de schatkist, waar de bevolking dus indirect ook weer van profiteert. Met dat geld kunnen immers weer andere zaken gedaan worden in het algemeen belang.
MachIII @wildhagen4 oktober 2024 16:52
Dat klopt, het verschil tussen boete en schadevergoeding. Het zou de staat Texas dan ook sieren als ze dan ook voor het laatste strijden.
kodak
@wildhagen4 oktober 2024 17:10
Het punt is juist dat de personen die niet de nodige bescherming krijgen zich niet kunnen verdedigen. En zowel de overtreders als de staat proberen daar vooral zelf van te profiteren.

De overtreder doet niet aan uit zichzelf compenseren. De staat verplicht niet om te compenseren. De overtreder heeft van de weerloosheid van de slachtoffers geprofiteerd waar de boete niet zomaar tot in verhouding staat. De staat neemt van het profiteren een bedrag maar verplicht zichzelf niet om het geld duidelijk ten goede te laten komen aan de slachtoffers.

Als het nu een overtreding zou zijn waarbij het vooral gaat om het veroorzaken van een algemeen probleem dan is het enkel opleggen van een boete voor algemene middelen waarschijnlijk acceptabel. Maar hoe gerichter de schending is hoe meer valt te verwachten dat het algemeen profiteren aan die situatie niet volstaat.
dez11de 4 oktober 2024 13:10
De hele ‘war on privacy violations’ vertoont steeds meer overeenkomsten met de ‘war on drugs’. We gaan dit niet winnen door de supply zijde aan te pakken maar we moeten juist hard optreden tegen de demand zijde.
Dus de kopers van de data aanpakken, de adverteerders die zich richten op kinderen, de ouders die hun kinderen onbeschermd op internet laten.
PdeBie @dez11de4 oktober 2024 14:18
maar we moeten juist hard optreden tegen de demand zijde.
Ja want dat werkt zo goed. Net als bij rokers.
Ow wacht..... geloof dat het aantal rokers juist weer stijgende is ondanks alle vieze plaatjes op pakjes sigaretten, de stijgende accijnzen en verboden van verkopen uit supermarkten etc.
bzuidgeest
@PdeBie4 oktober 2024 14:51
Ja want dat werkt zo goed. Net als bij rokers.
Dat valt wel mee https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/roken/ e-sigaretten vertekenen het beeld een beetje en daar word al steeds meer aan gedaan.

Het wegnemen van de behoefte of wil om iets te doen heeft altijd beter gewerkt dan leveranciers bestrijden.
PdeBie @bzuidgeest4 oktober 2024 15:53
[...]

Dat valt wel mee https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/roken/ e-sigaretten vertekenen het beeld een beetje en daar word al steeds meer aan gedaan.
Denk dat juist door de e-sigaret en het vapen het aantal rokers juist weer aan het stijgen is. Als je de jeugd alleen al ziet. En niet alleen dat er meer rokers/vapers zijn, maar ook de hoeveelheid! Continu maar aan die vape lurken. De hele dag door lijkt het soms wel.

Maar goed... dat is gevoel. Ik heb geen harde cijfers, zoals trimbos dat heeft. Dus als het andersom blijkt ben ik daar alleen maar blij mee.
[...]
Het wegnemen van de behoefte of wil om iets te doen heeft altijd beter gewerkt dan leveranciers bestrijden.
OK, en hoe zie je het dan voor je om bij adverteerders de behoefte weg te nemen om data af te nemen waarmee ze beter kunnen targetten en zo relevantere advertenties kunnen tonen (en daarmee een hogere prijs kunnen vragen voor het adverteren)?

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 4 oktober 2024 15:54]

bzuidgeest
@PdeBie4 oktober 2024 16:00
Denk dat juist door de e-sigaret en het vapen het aantal rokers juist weer aan het stijgen is.
Het aantal gewone rokers neemt af. Het vapen onder jeugd toe, de link bevat plaatjes en die splitsing, heb je hem wel bekeken. Het is gelukkig nog minder erg dan je denkt.
Het vapen is en fashion ding geworden, als ze de smaakjes wegnemen gaat dat wel over verwacht ik.

die adverteerders zijn een bedrijfsmatige consument, dat is iets makkelijker dan een gewone private consument. Maar als je targetted advertenties verbied dan is er geen vraag meer bij de adverteerders, want die is verboden. Dan zal een verkoper als facebook het ook niet meer aanbieden. Of alleen nog voor research.
merethan 4 oktober 2024 12:39
De Texaanse procureur-generaal heeft TikTok aangeklaagd wegens het vermeende schenden van de privacy van minderjarigen.
Nu is er natuurlijk de onschuldpresumptie; verdachte, vermeende etc. Dus ik snap het woordgebruik wel. Maar eerlijk, privacy schending is het businessmodel.
dez11de @merethan4 oktober 2024 13:02
Inderdaad, omdat het een gekozen functie is is de man er alles aan gelegen om zoveel mogelijk in het nieuws te komen om zo een herverkiezing en dus zijn baantje veilig te stellen.
-Elmer- 4 oktober 2024 13:01
Kijkend naar de demografie van Texas schat ik dat er zo'n 3 miljoen potentiële jonge (lees: tussen 7 en 18) gebruikers zijn. Stel dat de helft hiervan TikTok gebruikt en schending van de privacy (volgens de in het artikel besproken wetgeving) van elk van deze gebruikers telt als als één geval van inbreuk, dan kan de boete oplopen tot $10.000 x 1.500.000 = $ 15 miljard boete. Dat is een signaal dat denk ik wel aankomt bij TikTok/ByteDance.
gimbal @-Elmer-4 oktober 2024 14:46
maximaal 10k staat er echter, dus... moet ik dat lezen als dat het per geval anders kan zijn? Als dat zo is en je beraamde 1.5 miljoen gevallen gaat waar zijn... ja misschien dat we in 2030 ergens eens een vonnis gaan zien dan.
bzuidgeest
@-Elmer-4 oktober 2024 14:53
Zover is het nog niet:
van google:
Volgens de bronnen bedroeg de operationele winst van ByteDance vorig jaar circa $25 miljard, omgerekend bijna 23 miljard euro.
die overleven dat wel
PdeBie @bzuidgeest4 oktober 2024 15:55
15 miljard boete op een winst van 23 miljard doet toch echt wel zeer.

Overleven? ja. Maar pijn doet het.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 4 oktober 2024 15:55]

bzuidgeest
@PdeBie4 oktober 2024 16:05
Maar dat is de max, gaat het die max zijn? dat is maar afwachten.

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