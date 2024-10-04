ACM: VodafoneZiggo moet antenne op dak woongebouw van Aegon kunnen gebruiken

De Autoriteit Consument & Markt verplicht Aegon om VodafoneZiggo gebruik te laten maken van een antenneopstelpunt op een woongebouw in Alphen aan den Rijn. Dat is volgens de toezichthouder nodig om de kwaliteit van de netwerkdekking te waarborgen.

Verschillende telecomaanbieders, waaronder VodafoneZiggo, maakten al langer gebruik van het dak van het gebouw van Aegon als antenneopstelpunt. Omdat de twee bedrijven niet tot overeenstemming kwamen over de voorwaarden en vergoedingen voor een nieuwe overeenkomst, stapte Vodafone naar de ACM om zich uit te spreken over het medegebruik. De autoriteit beschikt over deze bevoegdheid sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet van 2 maart 2022.

In dit geschil oordeelde de ACM dat Aegon in dit specifieke geval en locatie onder de verplichtingen van de Telecommunicatiewet valt. Volgens het besluit van de toezichthouder is Aegon verplicht om in te stemmen met medegebruik van het opstelpunt, mits tegen marktconforme en niet-discriminerende voorwaarden en vergoedingen.

Op dit moment staan er in Nederland 16.037 antenne-installaties, waarin 2G, 3G, 4G en 5G gecombineerd kunnen worden. Nederland behoort daardoor tot een van de landen met de beste mobiele netwerken ter wereld, aldus de ACM. Om deze kwaliteit te behouden, onderschrijft de autoriteit het belang van de beschikbaarheid van voldoende antenneopstelpunten.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 04-10-2024 13:32
75 • submitter: robertwebbe

04-10-2024 • 13:32

75

Submitter: robertwebbe

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Reacties (75)

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AlainSki 4 oktober 2024 13:49
De crux ontbreekt een beetje in het artikel. De ACM heeft geen bevoegdheid om een besluit te nemen over of er wel of niet een antenneopstelpunt op een willekeurig gebouw moet komen. Hier ging het specifiek om een situatie waar er al een antenneopstelpunt stond waar andere providers ook gebruik van maken. Het concept 'medegebruik' is hier dan ook van toepassing waarbij AEGON VodafoneZiggo niet mag uitsluiten en daarmee de facto marktwerking verhinderd. Deze uitspraak, en de beredenering van de ACM, is met name gedreven door mededingsrechtelijke overwegingen.
n4m3l355 @AlainSki4 oktober 2024 14:50
Er ontbreekt nog meer, Vodafone mocht gebruik maken van de locatie tegen de juiste vergoeding. En daar knijpt het nou net, Aegon maar ook andere grote eigenaren van panden hebben een tussen man die de vergoeding optimaliseert en daar is Vodafone het niet mee eens hoe hoog die dan ook is. Het ACM mag dan wel stellen "marktconform" toon maar aan wat marktconform is en waarom deze specifieke locatie niet hoger mag zijn, zeker gezien de nood volgens Vodafone. Toevallig heb ik een aantal panden zelf en op een locatie krijgen we een vergoeding van 3000 euro (precieze contract is complexer) wat niet echt schrikbarend is, maar we krijgen daar wel gezeur mee. Iedereen wilt graag bellen maar niemand wilt zo'n installatie boven zijn hoofd.
ManiacsHouse @n4m3l3554 oktober 2024 15:11
€3000 per maand? Jaar? En is dat lekker in de zak stoppen of hebben de huurders er ook baat bij?
En tja gezeur... Kwestie van keuzes maken als pandeigenaar. Die masten zijn niet gevaarlijk voor volksgezondheid volgens onderzoeken, maar wil je omwille van extra centjes je huurders een onveilig en/of ongemakkelijk gevoel geven?
n4m3l355 @ManiacsHouse4 oktober 2024 18:13
In dit geval is het 3,000 euro per jaar en is dit onderdeel van de balans van het complex maar is het in de som van inkomsten nihiel. Als belegger heb je een bepaald jaarlijks rendement voor ogen (samen met de bank).

Het lastige met huurders waar ik wel samen mee aan tafel zit dat het ongegronde angsten zijn, maar dat het toch wel lastig blijft om men ervan te overtuigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de telefoonbedrijven installaties optuigen die veilig zijn maar voor diegene die daaronder wonen is het toch anders.
Concept8 @n4m3l3554 oktober 2024 19:24
Er is wel een beproefde manier om hiermee om te gaan, maar daar gaan de huurders je waarschijnlijk niet aardiger door vinden: laat de zendmast installeren en spreek af dat deze aantoonbaar uit blijft staan voor een flinke periode, zeg 6 maanden, maar communiceer naar de huurders enkel dat de zender klaar is en de werkzaamheden zijn afgerond. Verzamel alle klachten van mensen die ergens last van claimen te hebben in die 6 maanden, en nodig de klagers aan het eind van de periode uit om te komen bekijken dat de zender al die tijd uit stond.
Daarna kan hij aan. Of je zegt dat hij aan staat en wacht nog eens een maand.
kodak
@ManiacsHouse4 oktober 2024 15:52
De meeste eigenaren van gebouwen zijn investeerders met eigen financiele winst als doel. Dat je gebruik van hun investering wil maken geeft niet zomaar recht op delen in inkomsten. Een telecombedrijf heeft dus net zo min zomaar recht op voordeel als andere gebruikers. Er is vooral recht op minimale dienstverlening of geen onbehoorlijk extra vergoedingen vragen. Dat toont deze beslissing ook aan. De eigenaar mag niet zomaar onredelijk extra vergoedingen eisen die weinig tot niets met het gebruik te maken hebben.

Dat het bedrag je dan alsnog te hoog kan lijken is niet moeilijk. De vraag is meer hoe het onredelijk is. Over de netwerken worden voor miljarden euro's aan winsten gemaakt door bedrijven die dat zonder die antennes niet zouden kunnen. Dan is 3000 euro in verhouding een miniem bedrag. Zeker bij schaarste aan geschikte gebouwen en ook nog een hoge vraag voor gebruik. De provider zal er niet alleen willen blijven omdat ze geen andere locatie kunnen betalen. Die willen net zo goed winst.
Tubby @ManiacsHouse4 oktober 2024 15:18
Lijkt mij een keuze van de pandeigenaar, daar ben je tenslotte eigenaar voor. Of hij het bedrag wel/of niet verwerkt in de huurprijzen lijkt mij ook een keuze voor hem. Je mag er vanalles van vinden, ook de huurders kunnen ook gewoon kiezen ergens anders te huren eh.
kaas-schaaf @Tubby4 oktober 2024 16:36
ook de huurders kunnen ook gewoon kiezen ergens anders te huren eh.
Sorry maar ik lag dubbel toen ik dit las.
ManiacsHouse @Tubby4 oktober 2024 15:28
Met keuze doel ik op heel iets anders. Er is ook nog zoiets als sociaal aspect en hoe ga je met je huurders om.
Maar zo te lezen zul jij nooit een enigzins sociale verhuurder zijn denk ik :Y)
Tubby @ManiacsHouse4 oktober 2024 15:32
Je kunt het ook andersom bekijken, waarschijnlijk zijn de huurders van het dak van je pand wel de meest sociale huurders in je pand ;)
audio-rent.nl @Tubby5 oktober 2024 01:15
Dat is ook met een rattenplaag, of stankoverlast.
Als de huurders het niet aanstaat, gaan ze toch gewoon lekker ergens anders huren?
BuZZem @audio-rent.nl6 oktober 2024 08:37
Doe even of je niet onder een steen hebt geleefd.

Los van de sociale aspecten van je uitspraak, heb je misschien wel eens op een verjaardag gehoord dat er wat te weinig woningen zijn, ook in de huursector.
Misschien ook wel eens gehoord dat er naast niet zo fijne huurders ook bepaald niet zo fijne verhuurders zijn (ik ben er wel een paar! tegengekomen voor ik in een positie kwam gewoon zelf temkopen).

Jouw redenering past bij die laatste categorie overal op:
Dakt lekt, lekker ergens andes gaan wonen
Schimmel op de muren, idem
Verwarming kapot terwijl het vriest, you guessed it.

Dit alles voor het geval je niet aan het flamebaiten was.
la cucaracha @ManiacsHouse4 oktober 2024 15:26
U stelt een volstrekt begrijpelijke vraag en de facto geeft u er ook meteen het antwoord bij.
Nee, natuurlijk profiteren de huurders niet mee van die inkomsten uit het mastgebruik.
Staat de huurders dat niet aan dan staat het ze volstrekt vrij om te vertrekken.
ManiacsHouse @la cucaracha4 oktober 2024 15:34
Bijzonder dat meerderen wel reageren op het financiële aspect maar verder niet op hoe je netjes omgaat met je huurders.
Ja behalve dat als ze het niet zint moeten ze maar opbokken. |:(
la cucaracha @ManiacsHouse4 oktober 2024 17:19
Ik ben dat volstrekt met je eens hoor maar het is helaas staande praktijk.
Ik dank de almachtige die over ons waakt op mijn blote knieën dat ik mijn huis in 1996 heb gekocht en derhalve inmiddels best voordelig uit ben qua maandlasten.
Wel een meer dan prima mobiele 3/4/5g dekking
rob12424 @ManiacsHouse4 oktober 2024 15:18
Vermogen en electrische teit en brandgevaar misschien. 😅 + Bescherming tegen vandalisme.

Het is niet altijd straling. 😉
Frame164 @ManiacsHouse4 oktober 2024 15:42
De huurders onder die mast wonen op de veiligste plek. De antennes stralen niet naar beneden, dat is energieverspilling.
Gwaihir @n4m3l3554 oktober 2024 15:42
Het klinkt inderdaad nogal hol: Vodafone heeft om een uitspraak gevraagd omdat ze het voorstel niet marktconform vinden en krijgt als uitspraak dat ze een markconform voorstel moeten krijgen. Eh..

En ook hoe het zit met die andere partijen zou interessant, maar ontbreekt: als die hetzelfde voorstel wel accepteerden, dan lijkt het me toch bewezen marktconform. (Dus ik vermoed dat hun contracten op een andere moment pas aflopen..)
DjoeC @n4m3l3554 oktober 2024 16:39
Het bijzondere is dat degenen die onder het opstelpunt wonen de minste (in)straling ontvangen. De antenne's stralen namelijk niet naar beneden. Ofwel met andere woorden: De bewonen hebben geen lasten maar wel de lusten van een opstelpunt dichtbij.
wildhagen
4 oktober 2024 13:39
Lijkt me terecht. Als dit nodig is voor een goede dekking, vind ik dat het algemene belang van de bevolking als geheel boven het individuele belang van één partij (in dit geval Aegon) gaat.

En waarom zouden ze de overeenkomst niet willen verlengen? Er staat immers al een installatie, of meerdere zelfs, dus het is geen nieuwe lokatie. Wat is het bezwaar dan precies, is dat puur financieel (dat ze er niet genoeg geld voor krijgen)?
divvid @wildhagen4 oktober 2024 13:44
Wat is het bezwaar dan precies, is dat puur financieel (dat ze er niet genoeg geld voor krijgen)?
waarschijnlijk wel. ACM gaat hier wel voorbij aan een aantal zaken: hoe moet de antenne bereikbaar zijn? Van binnen uit? (waarschijnlijk) of buitenlangs?

Moet Aegon daarvoor haar gebouw 24/7 open stellen? Welke kosten en bedrijfsrisico's komen daar bij. Wil je wel om 2 uur 's nachts een vreemde door je gebouw met woonbestemming laten lopen? Belangen van de bewoners lijken niet meegenomen. Zo niet, wie betaald dan de security man die meeloopt?

Naast een financieel geschil misschien ook wel dergelijke overwegingen.

[Reactie gewijzigd door divvid op 4 oktober 2024 13:45]

ronaldvr @divvid4 oktober 2024 13:48
Nee puur geld want er staan al antennes
Meerdere telecomaanbieders, waaronder Vodafone, maken al langer gebruik van het dak van het gebouw als opstelpunt voor antennes, maar Aegon en Vodafone kwamen niet tot overeenstemming over de voorwaarden en vergoedingen voor een nieuwe overeenkomst.
https://nos.nl/artikel/25...ebouw-nodig-voor-internet

en:
De ACM concludeerde al in 2022 dat er soms sprake is van "aanzienlijke kostenstijgingen" voor de providers. Hoewel er landelijk gezien nog steeds geen grote knelpunten zijn, zegt de ACM tegen het FD dat er "lokale problemen" kunnen zijn.

De krant beschrijft dat woningcorporaties de laatste jaren tussenpersonen in de arm hebben genomen die onderhandelingen voeren over de contracten met telecombedrijven. Onder meer die tussenpersonen drijven de kosten volgens hen stevig op.
theduke1989 @ronaldvr4 oktober 2024 14:19
Puur geld. Alles is duurder geworden. Waarschijnlijk had Vodafone nog een oud contract etc.

En bij het nieuwe contract is het dus veel duurder. Ik begrijp AEGON wel aan 1 kant.
Jouw gebouw, jouw regels..zo kijk ik er naar.

Ik stel mijn gebouw ter beschikking. Maar mijn regels
SunnieNL @theduke19894 oktober 2024 14:37
Hoe reageer je als je huurbaas zo reageert? Mijn huis, dus je slikt die 20-40% verhoging maar?
Of als de gemeente de WOZ ineens met 50% verhoogd? Huis staat in mijn gemeente grenzen, dus je slikt die verhoging maar?

Ja het is het gebouw van Aegon, maar er moeten wel randvoorwaarden zijn, net als in bovengenoemde situaties. Dus hier geldt dan ook wat in het artikel staat,
mits tegen marktconforme en niet-discriminerende voorwaarden en vergoedingen.
psdata @SunnieNL4 oktober 2024 14:51
Het is met providers vakerzo, dat men in plaats van de overeengekomen vergoeding van het afgelopen contract met de helft (of zelfs meer) willen verlagen.
Dit meer malen in het verleden mee gemaakt bij VvE's welke ook vaak een mooi dak op hoogte hebben.
Dat men een aanbod deed van 6000 euro naar 3000 euro, waarbij de VvE zei dan haal je jou deel er maar van af, je concolega (de andere providers) verlengen wel gewoon tegen het afgelopen tarief incl inflatie
Men probeerd het altijd denk ik , en bij deze is men zelfs tot aan de ACM gegaan, blijft over dat het tot een overeenkomst moet komen wederzijds goedkeuren.
En wat betreft afspraken voor toegang zullen alwel allang gemaakt zijn in het verleden daar de opstelplaats al een gemeenschapelijke is met dank aan @HenkEisDS voor de antennekaart.
En de uitspraak van de ACM is ook in die trend zie uit spraak : mits tegen marktconforme en niet-discriminerende voorwaarden en vergoedingen

[Reactie gewijzigd door psdata op 4 oktober 2024 14:53]

SunnieNL @psdata4 oktober 2024 14:55
Als andere providers wel verlengen tegen het afgelopen tarief incl inflatie, dan zou de ACM in dit geval voor de eigenaar van het pand kiezen. Dan is het die ene provider die niet marktconform probeert te betalen (de andere providers betalen immers meer).

Zoals ik het verhaal hierboven lees is het Aegon die blijkbaar niet marktconform een tarief vraagt (blijkbaar een die ver boven de standaard vergoeding ligt) en dat alleen bij deze ene provider doet.
djwice @theduke19894 oktober 2024 23:17
Dit zijn gewoon een paar (oud) directieleden die onder de vlag Aegon geld in het gebouw hebben zitten en weten dat die locatie cruciaal is voor bepaalde dekking. Dus verhuren ze het tegen een hoog tarief.

I.v.m. de waterpartij en ligging van de gebouwen en bestaande palen is dekking lastig zonder gebruik te maken van gebouwen van deze investeerder.

Die heeft daar al lang over nagedacht.

[Reactie gewijzigd door djwice op 4 oktober 2024 23:20]

Groningerkoek @divvid4 oktober 2024 15:01
Ik heb die dingen geplaatst en ook wel gerepareerd.

Bij hoge gebouwen is toegang zo goed als altijd binnendoor, bij kleine bedrijven (of bedrijven zonder dakopgang) werd er een kooiladder aan de buitenzijde geplaatst.

En ja in de contracten is ook toegang geregeld, en alle kosten hiervoor worden vergoed. Regelmatig staat de apparatuur zelf binnen en gaan de antennekabels door het dak naar de antennes, je moet dan binnen kunnen komen. Storing is vrij zeldzaam, het is echt niet zo dat je 10x per jaar in de nacht bij zo'n installatie moet zijn. Soms kun je de dakopgang bereiken via algemene ruimten (Vooral appartementencomplex) en hangt er een sleutel in een sleutelkluis op locatie. En heb je eigenlijk niets met de bewoners nodig.
divvid @Groningerkoek4 oktober 2024 15:17
dank je wel voor de toelichting.
The-Source @divvid4 oktober 2024 15:03
Toegang tot een pand wordt dan vaak met particulier beveiligingsbedrijf geregeld welke bijvoorbeeld ook zou reageren op inbraak melding. Zij hebben al de benodigde sleutels. Het bonnetje van dit bezoek zal dan natuurlijk naar de aanvrager gaan.

Zijn genoeg bedrijven waar er antennes op een dak staan welke niet 24/7 open zijn en daar gaat het ook zo
divvid @The-Source4 oktober 2024 15:18
een bedrijf is wat anders dan een wooncomplex. Ik kan mij voorstellen dat bewoners een andere mening hebben dan Aegon/Vodafone
The-Source @divvid4 oktober 2024 17:59
Wat heeft een wooncomplex zo goed als altijd.... Een centrale ruimte / trappenhuis etc. als volledig pand koop is dan is de VvE die daarover zeggenschap heeft ( eigendom is van alle bewoners) het lijkt er hier op dat Aegon de verhuurder is van dit complex dus Vodafone en Aegon moeten afspraken maken over hoe de centrale ruimte te betreden valt. Op een zelfde manier hoe bijvoorbeeld een lift monteur gepland wordt voor onderhoud maar bij storing een ander proces wordt bewandeld.
Het is allemaal echt niet zo spannend en bijna zeker een geld kwestie
Sured @The-Source5 oktober 2024 07:39
In dit geval is het een huurpand. Dus het enige lid van de vereniging van eigenaren is hier Aegon. Huurders zijn geen lid van een VvE...
Cave_Boy @wildhagen4 oktober 2024 13:47
Aan de andere kant.... Als je keurig je contract hebt afgerond is het eigenlijk raar als je deze dienst moet door laten gaan. De provider moet wel tijdig ingeseind worden dat het contract niet wordt verlengd zodat de provider een andere locatie kan gaan zoeken. Ik snap dat deze niet altijd aanwezig is en dat hier ook lastige obstakels in zijn maar ik vind het ook raar dat in dit geval een bedrijf nu toegang moet geven tot hun gebouw terwijl ze eigenlijk geen overeenstemming hadden.

Hoe kun je dan eigenlijk van zo'n antenne afkomen? Het komt nu bij mij over dat providers blijkbaar bepalen.

De reden waarom ze niet willen zou eigenlijk in dit geval niets uit hoeven te maken. Het kan best zijn dat de andere antenne's ook aan het aflopen zijn. Dat zijn andere contracten. Misschien willen ze wel niets meer met die provider te maken hebben (slechte ervaring bijvoorbeeld).

[Reactie gewijzigd door Cave_Boy op 4 oktober 2024 13:48]

Niet Henk @Cave_Boy4 oktober 2024 14:23
Wat hier heel relevant is, is de reden van het geschil:
Omdat de twee bedrijven niet tot overeenstemming kwamen over de voorwaarden en vergoedingen voor een nieuwe overeenkomst
Als Aegon daadwerkelijk van de antennes af wilde en daar een plan voor had gemaakt, in plaats van dat het om voorwaardes en vergoedingen ging, is er een grote kans dat de ACM anders had besloten.

Het gaat meer om een situatie "je hebt substantieel geïnvesteerd in een installatie die op mijn dak staat, nu is je contract afgelopen en of je gaat meer betalen of die investering is voor niets", dan de situatie "ik wil van je af maar ik mag het niet".

Aegon heeft een aanzienlijke hoeveelheid macht, deze installaties zijn verre van gratis, dus het is terecht dat er een partij toeziet dat die macht niet misbruikt wordt en er een balans is tussen de eigenaren van de locatie en de eigenaren van de installaties.

Omdat het om macht gaat, is de reden erg relevant. Dit is enigszins vergelijkbaar met erfpacht, daar mag je ook niet ineens iemands erfpacht enorm verhogen of hem de woning uit gooien omdat het contract verlopen is. Er is toezicht nodig om rekening te houden dat als iemand bakken geld investeert, de machtsverhouding scheef is. Dan maakt motivatie enorm uit, dat is het verschil tussen moedwillig uitknijpen of daadwerkelijk niet meer eigendom willen verhuren.
Cave_Boy @Niet Henk4 oktober 2024 15:08
Ik snap dat er een hoop geld hiermee gemoeid is. Maar dan nog vind ik nog steeds dat dit ook een risico is die een provider neemt door met dat bedrijf een contract aan te gaan. In dat contract kan ook prima iets staan over het afsluiten van een overeenkomst van beide kanten.

Er is een contract beëindigd. Er is geen nieuw contract. Er is niet tot een nieuw voorstel gekomen. Dan zou ik eigenlijk tot de compromis komen van je krijgt nog toegang voor een x aantal maanden met een vast bedrag en daarna moet het bijvoorbeeld weg zijn. De ACM zou de provider in de gaten moeten houden dat ze nog wel hun kwaliteit in dat gebied hoog houden. Als in de tussentijd van het compromis beide partijen tot een nieuwe overeenkomst komen kan natuurlijk wel alles blijven staan.

Alleen ik zit nu vooral te denken aan de vele (vele) gebouwen. Als je dus een antenne hebt en je wilt deze niet meer. Dan kun je dit natuurlijk aangeven maar als je gebouw net op een mooi punt is... Dan heb je best kans dat er dan ook besloten wordt dat je om maatschappelijk belang alsnog die antenne moet toestaan. Zo kun je nooit van je antenne afkomen.
CharlesND @wildhagen4 oktober 2024 14:52
Lijkt me terecht. Als dit nodig is voor een goede dekking, vind ik dat het algemene belang van de bevolking als geheel boven het individuele belang van één partij (in dit geval Aegon) gaat.
Waarom de schuld bij Aegon leggen? Het lijk mij logischer dat de juristen van VodafoneZiggo, gepokt en gemazeld in alle jurisprudentie rond zendmasten, tegen de directie zeggen: doe maar het meest minimale bod. Gaat Aegon daarmee niet akkoord dan komt het voor de ACM en is de slechtste uitkomst dat wij alsnog met het voorstel van Aegon moeten instemmen. Elke andere uitkomst is goedkoper dus winst voor Vodafone/Ziggo.
kdekker @wildhagen4 oktober 2024 13:49
Ik denk dat je te gemakkelijk voorbij gaat aan het eigendomsrecht. Op mijn eigen woning (hoewel niet relevant, want mijn huis is geen hoogbouw) zou ik dit niet willen.

Dus het gaat hier niet om wat jij denkt, maar hoe de afweging eigendomsrecht en algemeen belang verhoudt + wat een redelijke vergoeding is voor het gebruik van andersmans eigendom. Het normale uitgangspunt lijkt me dat eigendomsrecht voorrang heeft en de eigenaar hier in principe het laatste woord heeft en niet de aanvrager.

Je vraag wat nu het precieze bewaar is, is dan wel degelijk relevant, want als de telecom boer voor een marginale vergoeding antennes gaat plaatsen (waar je ook nog eens straling mag meetellen als gezondheidsrisico; de bewoners zitten dan dicht in de buurt van een antenne), heeft de eigenaar wel een punt.

Voordat iemand roept: 4g en 5g zijn niet schadelijk: die onderzoeken zijn er geweest en gaan - dacht ik - over normaal mobiel gebruik. Al lijkt https://www.antennebureau...en-straling-en-gezondheid ook over antennes te gaan (en stralingssterkte neemt kwadratisch met de afstand af). Ondanks dat zou ik dat toch meewegen, ook omdat iets vergelijkbaars als het magnetische veld van een hoogspanningsmast volgens mij ook nooit bewezen 100% onschadelijk is: https://www.gezondheidsra...eurodegeneratieve-ziekten

[Reactie gewijzigd door kdekker op 4 oktober 2024 14:49]

boratnl @kdekker4 oktober 2024 14:10
Het eigendomsrecht is in dit soort gevallen ook waarschijnlijk het uitgangspunt inderdaad.

In de casus waar de ACM dit besluit nam, was sprake van omstandigheden die waarschijnlijk een rol speelden om voorbij te gaan aan het eigendomsrecht van Aegon.

Waarschijnlijk speelde mee (zonder het hele besluit te hebben gelezen):
  • Op het gebouw stond al (lange tijd) een antenne welke werd gebruikt voor telecommunicatie;
  • De antenne wordt ook door andere telecomproviders gebruikt
  • De antenne staat op een locatie waar weinig concurrentie is van andere antennes, deze antenne is dus noodzakelijk voor het geven van (goede) dekking voor een bepaald gebied. VodafoneZiggo heeft dus geen alternatief voor deze antenne.
Aegon ondervindt dus eigenlijk geen direct nadeel van het gebruik van de antenne door VodafoneZiggo (eerste 2 bullets).

Daarbij wordt het kennelijk onwenselijk geacht als VodafoneZiggo op een pand in de buurt zelf een nieuwe antenne gaat plaatsen.

Dit soort overwegingen zouden het voorbijgaan aan het eigendomsrecht van Aegon kunnen rechtvaardigen.
Groningerkoek @kdekker4 oktober 2024 14:55
Er zijn hier verschillende belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen.
- Jouw belang als eigenaar,
- Het algemeen belang (Goede netwerken en beheersing aantal opstelpunten wegens horizonvervuiling)
- Belang van bedrijven om concurrent te kunnen blijven.

Jouw belang is beschermd in de zin van dat jij mag kiezen of je wel of geen opstelpunt op je dak wilt. Wil jij dat niet dan kan men een perceeltje verderop een mast bouwen.

Het algemeen belang is beschermd door te verplichtingen dat opstelpunten gedeeld moeten worden. Minder horizonvervuiling en alle aanbieders kunnen gelijkaardige dekking bieden.

Het belang van bedrijven is beschermd doordat opstelpunten gedeeld moeten worden tegen gelijkwaardige prijzen.

Ik vindt het systeem zoals het is eigenlijk bijna perfect.
SMSfreakie
4 oktober 2024 13:45
zijn er geen min / max tarieven voor een antenne installatie op een gebouw?
idem voor een een vakwerkmast of HV pylon..
wildhagen
@SMSfreakie4 oktober 2024 13:48
Op https://www.rijksoverheid...es-draadloze-communicatie zie ik geen eisen qua vergoedingen staan.

Er worden wél diverse eisen gesteld aan hoogtes (boven 5 meter vergunning nodig), het uiterlijk van de mast etc, maar over financien zijn kennelijk geen landelijke eisen gesteld.

Mogelijk dat gemeeenten nog extra eisen mogen stellen, bovenop de landelijke? Geen idee.
SMSfreakie
@wildhagen4 oktober 2024 13:59
hmm dan krijg je dus eigenlijk altijd het wel / niet spel tussen de telecom provider en de eigenaar van het gebouw over de vergoeding..

Telecom provider zal eigenlijk altijd voor een appel en een ei op de eerste rij willen zitten..

terwijl een gebouw eigenaar graag slapende rijk wil worden..
Zoop @SMSfreakie4 oktober 2024 14:28
Dat laatste dus, het is Aegon's gebouw, die verdienen makkelijk op deze manier, zeker als er blijkbaar geen alternatieven zijn, dus ze hebben een soort monopolie in dat gebied. En met die gedachtengang wordt dus beredeneerd dat Aegon Ziggo niet mag uitsluiten (want anderen nemen het ook al af op die locatie) en dient marktconforme contracten aan te bieden.

Telecom provider zal eigenlijk altijd voor een appel en een ei op de eerste rij willen zitten.. waarschijnlijk ook wel waar, maar in deze situatie zitten we dus tegen het andere extreme te kijken.
Frame164 @SMSfreakie4 oktober 2024 15:46
Dit zijn zakelijke contracten en dan mag je verwachten dat beide partijen professionele onderhandelaars hebben. Daar moet de overheid niet tussen gaan zitten.
kodak
@Frame1644 oktober 2024 16:17
De beslissing van de wetgever is dat de overheid wel grenzen mag stellen aan de onderhandelingen. Zoals bijvoorbeeld geen extra vergoedingen gaan eisen die weinig tot niets te maken hebben met de dienstverlening. En zo vreemd is dat niet. Iedereen kan geld proberen te verdienen met onderhandelen om onredelijke belangen te dienen. Zoals opzettelijk extra geld eisen om maar geen antenne op het dak te willen houden of omdat men eerder geld meent te hebben misgelopen door een onprofessionele onderhandeling.
GertMenkel @SMSfreakie4 oktober 2024 14:10
Uit het artikel van de ACM:
De door de ACM vastgestelde jaarlijkse vergoeding – die de toezichthouder in verband met bedrijfsgevoelige informatie niet openbaar maakt - kan jaarlijks aangepast worden op basis van de Consumentenprijsindex
Er is dus een standaardprijs, maar die is geheim.

Ik zou als gebouweigenaar eerder helemaal geen antenne-inrichting op het dak plaatsen dan dat ik bij misgelopen contractonderhandelingen een externe partij laat beoordelen. Het gedoe zal wel meer opleveren dan de kosten van deze rechtszaak.
HenkEisDS 4 oktober 2024 14:01
Het gaat om deze mast:
https://antennekaart.nl/k...oom=16&providers=vodafone

Lupinesingel, Ericapark, Alphen aan den Rijn
Provider Vodafone
Plaats Alphen Aan Den Rijn
Gemeente Alphen Aan Den Rijn
Postcode 2403CR
Site ID S01063
Type Daklocatie - Woongebouw
Will_M @HenkEisDS4 oktober 2024 14:17
En in die mast hangt ook materiaal van KPN (volgens die gegevens), OdiDo heeft daar 'eigen' opstelpunten.
HenkEisDS @Will_M4 oktober 2024 14:30
Ja en het verschil is in mijn beleving duidelijk merkbaar. Ik woon daar in de buurt en mijn vrouw heeft erg goed bereik met KPN en mijn bereik is belabberd met Vodafone.
Groningerkoek @HenkEisDS4 oktober 2024 14:48
Wat vreemd is, want Vodafone hangt er al ;)
HenkEisDS @Groningerkoek4 oktober 2024 17:04
Mmm... ja je hebt gelijk en dat is inderdaad precies de mast waarmee ik nu verbonden ben. Dan hoop ik dat ze het vermogen nu iets kunnen verhogen aangezien ze ook steggelden over blootstellinglimieten etc.
netblade @HenkEisDS4 oktober 2024 14:38
Bijzonder daar de site op dezelfde plaats staat, enige wat anders zou kunnen zijn is hoe de antennes gericht staan en of ze tilting toepassen. Nu moet ik wel zeggen dat Vodafone graag jaren lang doet met sites en deze amper vervangt. Ook dit is zo'n pareltje wat er er al jaren staat en volgens mij via een microwave verbinding gevoed wordt (dus met zware regenval zal je bereik zo maar weg kunnen vallen met Vodafone aldaar).

Overigens heeft KPN ook pas vrij laat op deze locatie Huawei spul op mogen hangen, dus iets zegt me dat de pandeigenaar sowieso de makkelijkste niet is.
audb @netblade5 oktober 2024 13:48
Het gaat vooral er om dat ze niet willen betalen wat ze voorheen zouden betalen en dan heb je het echt over duizenden euro`s minder.
Ik zelf woon t/o een water toren die vol hangt met antennes van verschillende providers en dat levert de gemeente echt geen paar honderd euro per jaar op maar dat zal eerder over tonnen gaan.
Mathi159 4 oktober 2024 13:43
Lastig, algemeen belang is leuk maar als je op deze manier gedeongen kan worden een contract te verlengen zal men wel twee keer nadenken om toestemming voor een antenne te geven. Je komt daar kennelijk niet zomaar vanaf...
Verwijderd 4 oktober 2024 13:48
Interessante case, omdat er hier een telecom mast staat, waarvan het contract afloopt.
De eigenaar van de mast biedt een veel lagere vergoeding dan voorheen, terwijl er meer apparatuur in de mast hangt.
Wat zijn marktconforme vergoedingen?
Cave_Boy @Verwijderd4 oktober 2024 16:11
Ik kan mij voorstellen dat je dan ook denkt... Jij bent niet blij met het voorstel van de provider en doet een tegenvoorstel. Beide voorstellen (waarschijnlijk zijn het diverse voorstellen geweest) worden vervolgens niet geaccepteerd.
Dat is hoe ik het lees wat hierboven in het artikel is gebeurd. Ik vind het alleen raar dat dan de antenne gewoon zonder eindtermijn op die plek kan blijven staan. Zo kun je volgens mij bijna niet van een antenne afkomen.
ronaldvr 4 oktober 2024 13:48
Het NOS artikel (van gisteren) heeft meer informatie:
https://nos.nl/artikel/25...ebouw-nodig-voor-internet

(Onder meer over verschillende zaken die mensen zich hier afvragen)

[Reactie gewijzigd door ronaldvr op 4 oktober 2024 13:49]

loekf2 4 oktober 2024 13:41
Dit is wel een interessante case. Wij kregen een paar jaar terug een verzoek van KPN voor plaatsing van een 4G/5G mast omdat een complex in de buurt gesloopt ging worden en ze er uit moesten. Onze VVE ging niet akkoord. Ook de vergoeding was zozo van KPN. Volgens mij staan de antenne's nog steeds op het deel van het complex wat behouden moet worden (industrieel erfgoed). Misschien dat KPN andere ideeen nu heeft. Het aantal woningen hier gaat wel fors toe nemen.

Dit kan betekenen dat de ACM een VVE alsnog kan verplichten om een mast te plaatsen.

De vergoeding kan een paar duizend euro per jaar zijn. Voor een VVE altijd interessant natuurlijk.
Triblade_8472 @loekf24 oktober 2024 14:01
Als ik het goed lees gaat dit om een bestaande antenne met meerder gebruikers. Alleen Vodafone kwam niet tot een overeenkomst met Aegon waarvan de ACM nu heeft bepaald dat ze die toegang niet ontzegt kan worden, mits tegen marktconforme voorwaarden.

In jullie geval ging het om een nieuwe antenne. Dat is een andere zaak.
rob12424 @Triblade_84724 oktober 2024 15:34
Jep, maar iedereen denkt nu dat Vodafone Ziggo gewonnen heeft: maar de rest kwam wel tot een overeenkomst: lees: betalen wel de markt en concurrerende vergoeding/voorwaarden en Vodafone Ziggo niet. Dus zo ongeveer iedereen leest: Yeah voor Vodafone Ziggo.
Maar de volgende zin mits de ze dezelfde voorwaarden voorwaarden hebben als de rest is toch echt Yeah voor Aegon.

Aegon hoeft niet de contracten van de anderen te openbaren. Waarom zou bij de rest wel het contract goed afgehandeld zijn en Vodafone Ziggo niet?
Frame164 @rob124244 oktober 2024 15:44
Ik mag toch hopen dat de ACM contracten mag inzien. Zo niet, dan kunnen ze hun werk niet doen.
Skit3000 @loekf24 oktober 2024 13:44
Behalve wanneer (leden van) een VVE bang is dat de straling voor bijvoorbeeld gezondheidsschade kan zorgen. Ik snap wel dat er allemaal waarborgingen zijn dat en dat er van alles is uitgezocht om te kunnen bewijzen dat dit niet zo is, maar als je bed 3 meter onder een zendmast komt te staan snap ik het ook wel weer dat je toch even achter je oren krabbelt.

Overigens lijkt in dit geval het geschil met Aegon vooral om geld te gaan.
BRAINLESS01 @Skit30004 oktober 2024 13:50
Zendmasten zenden zover ik weet vooral van zich af, niet recht naar beneden. Je zit dan veiliger in het gebouw waar de mast op staat dan het gebouw dat tegenover de mast staat, want dat gebouw krijgt de volle lading over zich heen.
kaas-schaaf @BRAINLESS014 oktober 2024 16:43
De straling per m2 van de mast zal wel meevallen, jouw telefoon is vele ordes van grote erger (want veel dichter bij).
leuk_he @BRAINLESS014 oktober 2024 16:45
Ja, maar, afstand is ook een grote factor.
op 30-40 meter ontvang van je maar 1% van als je op 3 meter afstand zit. Maar besef ook dat ook richtingsstralers die men op een dak gebruikt, ook een paar Db lekken naar andere richtingen. Dus als je op 5 meter ONDER een antenne zit dan is de kans heel aardig dat je storingen hebt op apparatuur. Net zo erg als een gebouw dat op 30 meter (dat is wel heel dichtbij)

De veilige afstand tot zo'n zender is dus ook 50 CM Buiten de directe zendbundel. Dichterbij hoor je niet te komen. Beetje onduidelijk hoe precies die regel is , want er is een grote ligt eraan factor. Er zijn landen die een 100 keer grotere grens definiëren, dan kom je dus op een meter of 5 BUITEN de zendbundel. Dat is een behoorlijke hap uit je gebouw waar je geen kabels, apparatuur of werkplekken wilt hebben.

Overigens is het al als onveilig beschouwd om in de hoofdbundel op 3 meter afstand te komen.
Groningerkoek @Skit30004 oktober 2024 14:41
Je hebt minder straling direct onder een mast dan een kilometer verderop, een antenne straalt niet rechtstreeks naar beneden. Daarom is je ontvangst ook vaak slecht als je aan de voet van een mast staat en andere masten staan dan vaak 10 of meer kilometers verderop. Als je bang bent voor straling dan zou je de mast juist op je eigen dak willen hebben in plaats van dat de buren hem op het dak krijgen.

Source: Ooit een hoop van die antenne-installaties gebouwd.
Terrestrial @Groningerkoek4 oktober 2024 15:50
Dat is natuurlijk niet helemaal waar.. De meeste straling gaat in het gebied waar de antennes op gericht staan maar als je dicht onder de antenne zit heb je toch een hele hoop lek straling en ook vaak storingen en instraling op coax kabels van Ziggo bijvoorbeeld. Ik zou er ook niet direct onder willen wonen.

Bovendien meeste masten staan amper 1,5-2 Km uit elkaar en geen 10 KM verder of je moet in friesland wonen en 1 mast per dorp hebben.
SunnieNL @Skit30004 oktober 2024 14:43
Bij een VVE speelt veel meer mee.
Antenne is brandgevaar, dus daar moet je over nadenken en je verzekeringen gaan omhoog.
Dan is er nog iets met kabels en stroomaansluiting (die dingen werken niet met een standaard stekkertje).
Vervolgens moet nagedacht worden over hoe de toegang wordt geregeld. Moet daar iemand van binnen de VvE dan vrij voor nemen? Krijgen ze een sleutel? Kunnen ze van buitenaf er bij?
Wat als de VvE ook zonnepanelen wilt plaatsen op het dak?

Dus eventuele (niet bewezen) stralingsgevaar is maar een heel klein onderdeel van alle zaken die spelen bij zo'n beslissing.
tweakuwe @Skit30004 oktober 2024 14:12
Bij een nieuwe antenne plaatsing: Je krijgt ook extra gewicht op je constructie, onderhoud aan pand wordt lastiger, meer brandgevaar, staat gewoon lelijk (oftewel, woningwaarde gaat omlaag), je hebt toch werkzaamheden voor plaatsing/onderhoud/vervanging/sloop die een 3de partij nu gaat doen continue (overlast voor bewoners, risico op schade elke keer dus je moet het ook zelf inspecteren continue), en als je er dan zelf recht onder zit profiteer je geeneens van een goed bereik :/

Zat redenen om een nieuwe antenne niet te willen. Echter, in dit geval staat er al een antenne voor andere providers dus zal de toegevoegde overlast een stuk kleiner zijn.
Groningerkoek @tweakuwe4 oktober 2024 16:20
Aangaande het gewicht, dit wordt allemaal door de provider geregeld. Groot frame op dak ter spreiding gewicht, of extra steunpilaren onder het dak. Wordt allemaal gedaan, en alle ruimte die wordt gebruikt wordt vergoed. Weet niet wat de bedragen nu zijn, maar vroeger werden we met open armen ontvangen (opbouw 3G), waren bedrijven bij die 15K per jaar kregen en die vrolijk zeiden "stort maar in de personeelspot" Of wat te denken van een boer die op een dode hoek van zijn terrein een mast kon laten plaatsen op 16 vierkante meter voor 10K per jaar. Die stonden je met een glimlach bij de poort op te wachten. (weet je ook gelijk waarom die opbouw miljarden kostte...)
Frame164 @tweakuwe4 oktober 2024 15:43
Die kosten kan je allemaal doorbelasten aan de gene die een antenne wil plaatsen.
jongetje
@Skit30004 oktober 2024 13:53
Overigens lijkt in dit geval het geschil met Aegon vooral om geld te gaan.
Tja, is ook een verzekeraar ;), daar is geld de corebusiness.
Roel1966 4 oktober 2024 21:58
Vind het ergens toch ietwat krom dat de eigenaar dan in deze niet kan en mag beslissen wie er gebruik mag maken van het dak van hun gebouw. Het lijkt mij toch dat je dan een dienst aanbied aan een ander bedrijf maar dit dan toch niet als een verplichting opgelegd mag worden. Even dan ongeacht of er dan meerdere bedrijven gebruik van maken zou je toch zeggen dat de eigenaar het laatste woord heeft.

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