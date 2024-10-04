ACM: VodafoneZiggo moet antenne op dak woongebouw van Aegon kunnen gebruiken

De Autoriteit Consument & Markt verplicht Aegon om VodafoneZiggo gebruik te laten maken van een antenneopstelpunt op een woongebouw in Alphen aan den Rijn. Dat is volgens de toezichthouder nodig om de kwaliteit van de netwerkdekking te waarborgen.

Verschillende telecomaanbieders, waaronder VodafoneZiggo, maakten al langer gebruik van het dak van het gebouw van Aegon als antenneopstelpunt. Omdat de twee bedrijven niet tot overeenstemming kwamen over de voorwaarden en vergoedingen voor een nieuwe overeenkomst, stapte Vodafone naar de ACM om zich uit te spreken over het medegebruik. De autoriteit beschikt over deze bevoegdheid sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet van 2 maart 2022.

In dit geschil oordeelde de ACM dat Aegon in dit specifieke geval en locatie onder de verplichtingen van de Telecommunicatiewet valt. Volgens het besluit van de toezichthouder is Aegon verplicht om in te stemmen met medegebruik van het opstelpunt, mits tegen marktconforme en niet-discriminerende voorwaarden en vergoedingen.

Op dit moment staan er in Nederland 16.037 antenne-installaties, waarin 2G, 3G, 4G en 5G gecombineerd kunnen worden. Nederland behoort daardoor tot een van de landen met de beste mobiele netwerken ter wereld, aldus de ACM. Om deze kwaliteit te behouden, onderschrijft de autoriteit het belang van de beschikbaarheid van voldoende antenneopstelpunten.