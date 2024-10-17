Surinaamse provider Telesur stopt eind oktober met tweelandensim in Nederland

De Surinaamse provider Telesur stopt per 31 oktober met het aanbieden van een tweelandensimkaart in Nederland. Met zo'n simkaart kunnen gebruikers in zowel Nederland als Suriname bellen tegen de lokale tarieven.

De beslissing van Telesur is het gevolg van 'veranderende marktomstandigheden en aangepaste wet- en regelgeving, waardoor het voor Telesur, als Surinaams staatsbedrijf, niet langer haalbaar is om onze aanwezigheid op de Nederlandse markt te continueren', aldus het bedrijf op zijn website. Wat die aangepaste wet- en regelgeving inhoudt, wordt verder niet vermeld.

De dienst Telesur Mobiel Nederland werd in 2008 geïntroduceerd. Gebruikers konden voor tien euro een simkaart aanvragen, waarna ze bereikbaar waren op zowel een Nederlands als een Surinaams nummer. Ook konden gebruikers in beide landen tegen de lokale tarieven bellen.

De dienst houdt per 31 oktober op te bestaan. Nederlandse gebruikers kunnen tussen 14 en 24 oktober overstappen naar Vodafone en zo hun Nederlandse nummer behouden. Vodafone heeft een speciale pagina ingericht om die overstap te regelen. Wie in Suriname verblijft, kan in diezelfde periode zijn huidige tweelandensim inruilen voor een nieuwe prepaid simkaart van Telesur.