Surinaamse provider Telesur stopt eind oktober met tweelandensim in Nederland

De Surinaamse provider Telesur stopt per 31 oktober met het aanbieden van een tweelandensimkaart in Nederland. Met zo'n simkaart kunnen gebruikers in zowel Nederland als Suriname bellen tegen de lokale tarieven.

De beslissing van Telesur is het gevolg van 'veranderende marktomstandigheden en aangepaste wet- en regelgeving, waardoor het voor Telesur, als Surinaams staatsbedrijf, niet langer haalbaar is om onze aanwezigheid op de Nederlandse markt te continueren', aldus het bedrijf op zijn website. Wat die aangepaste wet- en regelgeving inhoudt, wordt verder niet vermeld.

De dienst Telesur Mobiel Nederland werd in 2008 geïntroduceerd. Gebruikers konden voor tien euro een simkaart aanvragen, waarna ze bereikbaar waren op zowel een Nederlands als een Surinaams nummer. Ook konden gebruikers in beide landen tegen de lokale tarieven bellen.

De dienst houdt per 31 oktober op te bestaan. Nederlandse gebruikers kunnen tussen 14 en 24 oktober overstappen naar Vodafone en zo hun Nederlandse nummer behouden. Vodafone heeft een speciale pagina ingericht om die overstap te regelen. Wie in Suriname verblijft, kan in diezelfde periode zijn huidige tweelandensim inruilen voor een nieuwe prepaid simkaart van Telesur.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 14:39
30 • submitter: tabletmen

17-10-2024 • 14:39

30

Submitter: tabletmen

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Reacties (30)

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slijkie 17 oktober 2024 15:06
Jammer, maar begrijpelijk, schoonmoeder woont in Suriname, maarja, belt met m’n vrouw altijd via Whatsapp. Dus echt nodig is het ook weer niet.
Frame164 @slijkie17 oktober 2024 15:46
En buiten dat: het is tegenwoordig zo makkelijk om een eSIM profiel aan te vragen dat een tweelandensim niet veel meer toevoegt.
i-chat @Frame16417 oktober 2024 18:15
ik had begrepen dat de meeste partijen daar geen esim ondersteunen

het zei vanwege oudere toestellen
het zei omdat de implementatie geld kost
het zei omdat een groot deel van de bevolking er helemaal niet op zit te wachten en zo'n investering gewoon niet te rechtvaardigen is

ik gok ook niet dat het feit dat ze een staatsbedrijf zijn echt roet in het eten gooit het zullen eerder de fors stijgende kosten zijn om hier een vmo te kunnen zijn
DNN!S @i-chat17 oktober 2024 18:51
"De meeste partijen" zijn er maar 2, Telesur en Digicel. Ze bieden beide esim aan :)
Guru Evi @Frame16417 oktober 2024 17:58
Telesur stapt volledig uit de markt vanwege regulatie. Ze gaan geen enkele SIM meer aanbieden, noch fysiek noch eSIM. Dus bellen naar Suriname moet nu aan “buitenlandse” kosten (per minuut) ipv “binnenlands” voor een hoop mensen gaat dit een stuk duurder uitvallen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 17 oktober 2024 18:01]

joco @Frame16417 oktober 2024 17:18
ik vraag me eigenlijk af waarom Telesur dat gewoon niet aanbied dan als vervanger voor wat ze nu hebben
MrFax @joco18 oktober 2024 04:40
https://telesur.sr/mobiel/esim/
joco @MrFax18 oktober 2024 11:00
ik bedoel dan een esim voor NL (via een provider of zo)
WoBBeL @joco18 oktober 2024 16:00
Omdat er een lading rompslomp bij komt kijken om als Nederlandse provider geregistreerd te staan. En als de aantallen en de marge dat niet toestaan is het snel bekeken.
Jeanpaul145 17 oktober 2024 15:12
Het zat eraan te komen. In 2008 bestond bellen via 't internet wel, maar was de kwaliteit bijna altijd om te huilen, en zeker inferieur aan de gesprekskwaliteit van het 2G/3G/4G netwerk.

Maar in 2024 is dat laatste sterk veranderd, wat betekent dat het voordeliger is om gewoon een internetabbo te nemen met voldoende GB/maand, en gewoon via WhatsApp, Signal, iMessage oid te bellen. Bovendien ondersteunen die diensten allemaal oa videobellen, wat met het legacy netwerk nooit zal gebeuren (tenminste niet zonder de video over een internetverbinding te sturen, en dan kan je evengoed gewoon de bovengenoemde diensten gebruiken).

Dus dat zijn denk ik de veranderende marktomstandigheden (eerder veranderde, als in voltooid deelwoord, als je 't mij vraagt) waar Telesur het over heeft.

Hun business model is ook gebaseerd op hun voormalige staatsmonopolie waar binnenkort een einde aan komt, wanneer concurrenten hun eigen fiber optic kabels trekken naar het land. Dus ze moeten met de tijd mee, of gaan ten onder (wat zeker niet onmogelijk is).
The Zep Man
@Jeanpaul14517 oktober 2024 15:41
Het zat eraan te komen. In 2008 bestond bellen via 't internet wel, maar was de kwaliteit bijna altijd om te huilen, en zeker inferieur aan de gesprekskwaliteit van het 2G/3G/4G netwerk.
Fixed. 4G werd in Nederland vanaf begin 2013 uitgerold.

Verder eens. Er bestonden wel VoIP-oplossingen voor smartphones, maar dat was suboptimaal over 3G. Op een PC via bijvoorbeeld Skype naar iemand anders op de aardbol ging vaak wel goed, en kon veel geld besparen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 oktober 2024 15:43]

Jeanpaul145 @The Zep Man17 oktober 2024 17:01
Verder eens. Er bestonden wel VoIP-oplossingen voor smartphones, maar dat was suboptimaal over 3G. Op een PC via bijvoorbeeld Skype naar iemand anders op de aardbol ging vaak wel goed, en kon veel geld besparen.
Oja idd, goed gespot!

VWB skype, een bijkomende complicatie destijds was dus dat staatsmonopolie: zoals elke monopolist vroegen ze heel hoge prijzen voor een internetabbo, en waren de snelheden om te huilen.

Tot de dag van vandaag is het helaas niet goed mogelijk om te videobellen naar het land, de upload aan die kant is daar (met opzet) te laag voor.
m_snel @The Zep Man17 oktober 2024 20:37
Je had altijd van die bel huizen en alternatieve bel nummers die veel minder in rekening brachten dan de reguliere provider.
Maar dit is was een ander business model lijkt me.
m_snel @Jeanpaul14517 oktober 2024 20:17
Je doet natuurlijk vrij weinig met je Surinaamse sim op internet in Nederland. Dat lijkt me een kostbare zaak.
Jeanpaul145 @m_snel17 oktober 2024 20:27
Ik had het over het core business model van Telesur.

De dual sim kaarten zijn nooit meer dan een bijverdienste geweest eigenlijk, tenminste als je naar het geheel in termen van omzet kijkt.
De enigen die er namelijk gebruik van maakten waren degenen die geen andere keus hadden, zij het omdat ze niet beter wisten, zij het omdat ze contact hadden met mensen die niet beter wisten, of anders omdat ze contact hadden met mensen die geen internetverbinding hadden (die snel genoeg was).

Die laatste groep was/is waarschijnlijk de grootste, met dank aan de monopolietaks van Telesur.
Dinoxl 17 oktober 2024 14:58
erg jammer, mijn ouders maakten er dankbaar gebruik van
RogerSch 17 oktober 2024 15:27
Nog een reden is dat nu veel telefoons dual sim ondersteunen. Dan heb je maximale vrijheid in de keuze van de netwerk providers.
Mark87 17 oktober 2024 16:06
Het lastigste is dat hiermee de klanten een nummer verliezen die ze niet kunnen behouden. Dat maakt communicatie met contacten die het nummer hebben dat vervalt niet makkelijker. Ook alle diensten die het nummer hebben dat vervalt moet je mee bezig...
robertwebbe @Mark8717 oktober 2024 16:47
Kun je dan geen nummerbehoud doen?
Mark87 @robertwebbe18 oktober 2024 11:57
Het gaat om het Surinaamse nummer waar de uitdaging zit. Het is 1 simkaart met 2 nummers in 2 landen en maar 1 van de 2 is makkelijk te behouden voor zover ik na kan gaan helaas.
Arjant2 @Mark8717 oktober 2024 17:30
Staat in het artikel dat ze het nederlandse nummer kunnen behouden bij overstap naar Vodafone.
Cave_Boy @Arjant217 oktober 2024 17:37
Dit stukje vind ik wel vreemd. Is dat niet een soort van koppelverkoop?
m_snel @Cave_Boy17 oktober 2024 20:15
Je bent dat niet verplicht. Koppelverkoop is meer dat je alleen met telefoon van Vodafone op hun netwerk mag.
Cave_Boy @m_snel18 oktober 2024 08:07
Maar je hebt eerst jaren lang een bepaald nummer en dat wil je dan natuurlijk ook naar een andere provider meenemen maar dat kan juist toch niet? Met een simpel abonnement ka dat normaal wel.
CaptainArwin @Cave_Boy19 oktober 2024 10:49
Is het eigenlijk niet zo dat je bij iedere provider waar je naar overstapt je nummer kunt behouden? Imo een kwestie van (prepaid) simkaart bestellen en bij het online activeren aangeven dat je het nummer wil behouden. Dit bieden nagenoeg alle providers toch aan? Waarom moet het dan via Vodafone?

Edit: enige reden om het nu via Vodafone te doen, is de €5 'bonus' die je krijgt.

[Reactie gewijzigd door CaptainArwin op 19 oktober 2024 10:54]

mking 18 oktober 2024 05:33
Het is mij ook onduidelijk wat er met het huidige beltegoed op de Telesur NL simkaart gaat gebeuren bij het overstappen naar de Vodafone simkaart 🤷🏽‍♂️ https://sun.sr/Details/33...em_lTj3-v9zQH51IS6AD0FJoA

Want bij het overstappen naar een Telesur Suriname simkaart (waar je dus alleen iets aan hebt als je woont in SU, dan wordt het huidige beltegoed wel overgezet begrijp ik uit de toegevoegde link. Maar bij overstappen naar Vodafone, dan weer niet en ben je je beltegoed kwijt..? Ja, de Vodafone simkaartje is dan wel gratis en je krijgt er gratis €5 op/bij…maar mijn huidig beltegoed van circa €28,20 dan? Die ben ik dan als Telesur NL klant dus kwijt? Indien dat dus echt zo is, dan lijkt me dat niet een nette gang van zaken toch?..
CaptainArwin @mking19 oktober 2024 10:53
Denk dat je dat beltegoed kwijtraakt helaas. Telesur laat het overkomen alsof ze een soort overgangsregeling met Vodafone hebben ingesteld, maar die houdt praktisch alleen in dat je €5 tegoed krijgt. Los van die €5 komt het verder gewoon overeen met het bestellen van een nieuwe prepaid sim bij Vodafone. Nummerbehoud moet je bijvoorbeeld ook gewoon zelf regelen lijkt het op.
jowan073 17 oktober 2024 17:39
Beetje vervelende situatie met dit bedrijf.
tot 2 keer toe opgewaardeerd voor 20 euro nooit niet bijgeschreven. Bedrijf geeft niet thuis en niks te vergoeden.
danda 19 oktober 2024 16:40
Jammer het was goedkoop, op vakantie in Su konden ze je in Nederland je bereiken op je 06 nummer en andersom op je SU nummer in Nederland, tegenwoordig heb je veel abo' s onbeperkt qua belminuten. Moet je nu niet proberen met een Nl Vodafone sim in je tel als je op vakantie bent in SU .... dan betaal jij een vermogen, want de beller weet niet waar jij zit!
CTTP 21 oktober 2024 14:11
Telesur blijft zwaar in gebreke want:
- komt veel te laat met dit bericht
- De sims zijn al lang niet meer te gebruiken, dus blijven ze in gebreke v.w.b. dienstverlening
- Zie vorig punt, dus opmaken tegoed voor 31 okt. 24 is niet mogelijk
- is gewoon nog lang door gegaan met de verkoop van deze sims
- De mogelijkheid van omruilen naar Vodafone is onzinnig. Je hebt zo'n sim dan naast je normale NL sim abonnement.
- De mogelijkheid van omruilen naar Surinaamse sim dan moet je die in Suriname ophalen.

Vergeet bellen met whatsapp want veel contacten in Suriname hebben geen internet, dus geen wifi en veel ouderen geen smartphone. Wij zijn nu gedupeerd voor 50 euro aan resterend beltegoed en ongetwijfeld velen met ons.

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