Jumbo is gestopt met mobieleprepaidkaarten, klanten wisten soms van niets

Jumbo is volledig gestopt met zijn eigen mobiele dienst. Verschillende tweakers merkten op dat de dienst niet meer te gebruiken was. Een woordvoerder bevestigt nu dat de overgangsperiode is afgelopen. Klanten hadden een sms moeten krijgen, maar dat gebeurde niet.

Een woordvoerder van de Nederlandse supermarktketen bevestigt aan Tweakers dat het bedrijf inderdaad is gestopt met zijn mobieleprepaidkaarten. De woordvoerder zegt dat KPN, van wiens netwerk Jumbo gebruikmaakte, 'het type simkaart dat Jumbo gebruikte niet meer ondersteunt'. Daardoor stopt het bedrijf helemaal met de dienst.

Tweakers stelde vragen aan Jumbo nadat verschillende tweakers op het forum erachter kwamen dat ze geen beltegoed meer konden opwaarderen. Op de website van Jumbo is daarover geen informatie te vinden; de pagina over het opwaarderen geeft een 404-foutmelding en de website jumbomobiel.nl gebruikt een verlopen certificaat. Wel is er inmiddels op de algemene pagina over Jumbo Mobiel een bericht te vinden waarop staat dat de dienst is gestopt.

De woordvoerder van Jumbo zegt dat het bedrijf op 2 oktober 2022 al was gestopt met de verkoop van prepaidsimkaarten. Klanten konden hun bestaande kaarten nog wel online opwaarderen, maar dat bleek eindig. "Ondersteuning van het providernetwerk op dit type simkaart is op 1 juli 2024 komen te vervallen", zegt de woordvoerder. Daarbij gold een overgangsperiode tot 13 februari van dit jaar. Die is inmiddels dus verstreken. "Inmiddels is Jumbo Mobiel als service volledig niet meer in gebruik, dus ook niet meer om het verouderde type simkaart op te waarderen", zegt Jumbo.

Saillant detail is dat gebruikers daarover niet zijn geïnformeerd. "Normaliter ontvangen klanten hierover tijdig een sms. Dit is helaas niet gebeurd en dat betreuren wij zeer", aldus het bedrijf. Jumbo zegt dat klanten per e-mail contact kunnen opnemen met de klantenservice. Als ze daarin hun telefoonnummer noemen, krijgen ze 'een financiële tegemoetkoming', zegt het bedrijf, zonder daarover verder in details te treden.