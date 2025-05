Apple Intelligence krijgt in iOS 18.4 ondersteuning voor Frans en Duits

Apple heeft een eerste bètaversie uitgebracht van iOS 18.4. Daarin heeft Apple Intelligence ondersteuning voor het Frans en Duits. Apple herhaalt dat Apple Intelligence in april voor alle Europese gebruikers uitkomt.

Apple bevestigt dat het Apple Intelligence met de aankomende grote iOS- en macOS-update uitbrengt in de hele Europese Unie. Dat gebeurt in iOS 18.4, iPadOS 18.4. Ook komt Apple Intelligence dan voor het eerst uit voor de Vision Pro. Het bedrijf zei in oktober vorig jaar al dat het dat van plan was, maar herhaalt dat nu en zegt dat het gebeurt met de release van de nieuwe iOS-versies. Nu heeft het bedrijf een eerste bèta uitgebracht van iOS 18.4.

Apple Intelligence is dan wel te gebruiken in Europa, maar alleen in het Engels en enkele nieuwe talen. Zo worden Frans en Duits ondersteund, naast Italiaans en Spaans. Ook kunnen gebruikers de dienst gebruiken in het Braziliaans-Portugees, Japans, Koreaans en Chinees.

Het is voor het eerst dat Apple Intelligence in Europa zonder omwegen bruikbaar wordt. Apple introduceerde de kunstmatige intelligentie gelijktijdig met de release van de iPhone 16-serie, maar zei er meteen bij dat de AI niet in Europa uit zou komen. Apple Intelligence kwam aanvankelijk uit met iOS 18.1.

Update, 21.08 - In het artikel stond dat Apple Intelligence ook voor het eerst in macOS Sequoia 15.4 zou zitten, maar het zit nu al in macOS.