FTC begint onderzoek naar mogelijke 'censuur door techbedrijven'

De Amerikaanse handelswaakhond FTC start een onderzoek naar de manier waarop techbedrijven gebruikers bannen, shadowbannen of minder zichtbaar maken op basis van hun uitingen. De FTC wil weten hoe dat 'censureren' in zijn werk gaat en of dat mogelijk de wet overtreedt.

De Federal Trade Commission schrijft dat ze een 'publiek onderzoek' begint naar de manier waarop technologieplatformen 'gebruikers de toegang tot hun diensten ontzeggen of beperken op basis van de inhoud van hun uitspraken of verwantschappen'. De FTC wil ook kijken of dat gedrag mogelijk de wet overtreedt.

De toezichthouder is een openbare consultatie gestart waarin hij Amerikaanse gebruikers vraagt naar voorbeelden van hoe techplatformen hen mogelijk op die manier hebben behandeld. Het gaat om gebruikers die geband of geshadowband zijn, waarvan het verdienmodel is afgepakt of die 'op enige andere wijze zijn gecensureerd'. "De FTC wil begrijpen hoe klanten, mogelijk via oneerlijke of ondoorzichtige methodes, slachtoffer zijn geworden van het beleid van techbedrijven", schrijft de FTC.

De FTC zegt dat 'censuur door technologieplatformen niet alleen on-Amerikaans, maar potentieel ook illegaal' is. Die bedrijven hebben soms verwarrende en onvoorspelbare interne procedures om gebruikers te beperken en ze bieden soms niet de mogelijkheid in beroep te gaan, zegt de toezichthouder. Dat zou klanten kunnen schaden of concurrentie kunnen tegengaan en het gedrag kan voortkomen uit een gebrek aan concurrentie of zelfs anticompetitief gedrag, stelt de FTC.

Het onderzoek is een van de eerste grote acties van de FTC onder het beleid van de nieuwe voorzitter, Andrew Ferguson. Die werd in december al door Donald Trump aangewezen als nieuwe voorzitter van de toezichthouder. Ferguson is een fel tegenstander van grote techbedrijven en stelt al langer dat die conservatieve gebruikers zouden tegenwerken. Ferguson was eerder al bestuurslid bij de commissie en pleitte toen al voor onderzoeken naar dergelijke 'censuur'.