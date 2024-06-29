EC: miljardeninvesteringen van Microsoft in OpenAI schenden antitrustwetten niet

Microsoft heeft met zijn miljardeninvesteringen in OpenAI geen antitrustwetten overschreden, concludeert de Europese Commissie. De EC onderzocht of Microsoft hiermee zeggenschap had verworven over OpenAI, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

De Europese Commissie onderzocht de afgelopen maanden of Microsofts investeringen in OpenAI gelijkstonden aan een verkapte overname. De techreus stak in totaal zo'n 13 miljard euro in de ChatGPT-maker en kreeg daarmee een minderheidsbelang van 49 procent. Ook kreeg Microsoft een zetel in het bestuur. De EC vreesde dat Microsoft hiermee zeggenschap kreeg in het bedrijf, zonder OpenAI officieel over te nemen. De techreus zou op die manier fusieonderzoeken van toezichthouders ontlopen. De Commissie startte in januari een onderzoek naar de investeringen om te kijken of dit inderdaad het geval was.

De EC concludeert nu 'na een grondig onderzoek' dat Microsoft toch geen controle heeft over OpenAI, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager in een toespraak. Er wordt dus geen fusieonderzoek geopend. Wel zegt de EC dat ze haar toezicht op de samenwerking tussen beide bedrijven gaat verscherpen. De toezichthouder wil bijvoorbeeld nog weten of bepaalde exclusiviteitsclausules tussen beide bedrijven een negatief effect kunnen hebben op de concurrentie.

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority en de Amerikaanse Federal Trade Commission zijn wel nog bezig met een verkennend onderzoek naar de miljardeninvesteringen. Volgens The New York Times is de FTC van plan om hier een formeel antitrustonderzoek over te starten. De Amerikaanse toezichthouder verdenkt Microsoft er naar verluidt van dat het met zijn minderheidsbelang veel invloed kan uitoefenen op de opkomende AI-technologie van OpenAI.

Vestager laat in dezelfde toespraak weten dat de EC ook vragen heeft uitstaan bij Google en Samsung. De Commissie wil meer informatie over de overeenkomst die beide partijen hebben gesloten, waardoor Samsung op Galaxy S24-toestellen Googles AI-model Gemini nano voorinstalleert. De EC vraagt zich af of kleinere AI-ontwikkelaars door deze deal moeilijker Samsung-gebruikers kunnen bereiken.