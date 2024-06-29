EC: miljardeninvesteringen van Microsoft in OpenAI schenden antitrustwetten niet

Microsoft heeft met zijn miljardeninvesteringen in OpenAI geen antitrustwetten overschreden, concludeert de Europese Commissie. De EC onderzocht of Microsoft hiermee zeggenschap had verworven over OpenAI, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

De Europese Commissie onderzocht de afgelopen maanden of Microsofts investeringen in OpenAI gelijkstonden aan een verkapte overname. De techreus stak in totaal zo'n 13 miljard euro in de ChatGPT-maker en kreeg daarmee een minderheidsbelang van 49 procent. Ook kreeg Microsoft een zetel in het bestuur. De EC vreesde dat Microsoft hiermee zeggenschap kreeg in het bedrijf, zonder OpenAI officieel over te nemen. De techreus zou op die manier fusieonderzoeken van toezichthouders ontlopen. De Commissie startte in januari een onderzoek naar de investeringen om te kijken of dit inderdaad het geval was.

De EC concludeert nu 'na een grondig onderzoek' dat Microsoft toch geen controle heeft over OpenAI, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager in een toespraak. Er wordt dus geen fusieonderzoek geopend. Wel zegt de EC dat ze haar toezicht op de samenwerking tussen beide bedrijven gaat verscherpen. De toezichthouder wil bijvoorbeeld nog weten of bepaalde exclusiviteitsclausules tussen beide bedrijven een negatief effect kunnen hebben op de concurrentie.

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority en de Amerikaanse Federal Trade Commission zijn wel nog bezig met een verkennend onderzoek naar de miljardeninvesteringen. Volgens The New York Times is de FTC van plan om hier een formeel antitrustonderzoek over te starten. De Amerikaanse toezichthouder verdenkt Microsoft er naar verluidt van dat het met zijn minderheidsbelang veel invloed kan uitoefenen op de opkomende AI-technologie van OpenAI.

Vestager laat in dezelfde toespraak weten dat de EC ook vragen heeft uitstaan bij Google en Samsung. De Commissie wil meer informatie over de overeenkomst die beide partijen hebben gesloten, waardoor Samsung op Galaxy S24-toestellen Googles AI-model Gemini nano voorinstalleert. De EC vraagt zich af of kleinere AI-ontwikkelaars door deze deal moeilijker Samsung-gebruikers kunnen bereiken.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-06-2024 12:28 45

29-06-2024 • 12:28

45

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Reacties (45)

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djwice 29 juni 2024 13:06
LOL chatGPT draait volledig op de Microsoft Azure infrastructuur. Defacto heeft Microsoft daarmee alle macht over de OpenAI diensten.

Sterker nog, van miljarden is het meeste Azure credits, daarmee heeft OpenAI dus niet de mogelijkheid om het kapitaal aan te wenden om naar een andere cloud dienst over te stappen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:05]

david-v @djwice29 juni 2024 20:50
LOL chatGPT draait volledig op de Microsoft Azure infrastructuur. Defacto heeft Microsoft daarmee alle macht over de OpenAI diensten.
Dat is zo bij denk ik 25% van de Nederlandse bedrijven. Dus wat jij zegt is dat ze defacto alle macht hebben over 25% van de Nederlandse bedrijven.

Het zal wel n=1 zijn, maar MS heeft 0 te zeggen over ons bedrijf, en die draait voor het grootste deel in Azure.
Llopigat
@david-v29 juni 2024 20:55
MS heeft 0 te zeggen over ons bedrijf, en die draait voor het grootste deel in Azure.
Als MS morgen tegen jullie zegt: "we schorten de dienstverlening per direct op vanwege overtreding van voorwaarden xyz" dan hebben jullie natuurlijk wel een flink probleem. Wat dat betreft is er wel een afhankelijkheid.

Maar omdat de cloud computing markt geen monopolie is, is hier geen probleem. Amazon is veel groter en Google is een kleine derde.

Op workplace techniek is het een groter probleem want ms365 is wel aardig een monopolie in de Enterprise markt.
david-v @Llopigat29 juni 2024 21:20
Ja klopt, maar dat heb je bij elke dienstverlener

De monopolie van ms365 wordt toch al onderzocht? Tenminste dat dacht ik
fenrirs @david-v30 juni 2024 08:43
Met dat verschil dat jullie zelf azure betalen en als MS er mee op houdt jullie morgen op Amazon kunnen draaien, wellicht voor een meerprijs (theoretisch dan)

OpenAI heeft domweg de liquide middelen niet om te switchen want de investering van MS zit in…azure credits

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 22:05]

david-v @fenrirs30 juni 2024 12:13
Ik vermoed dat aws geen probleem zou hebben om openai te financieren met aws credits..... Met de mogelijkheid om openai te kunnen aanbieden binnen aws services ;)
Gorbulas @david-v1 juli 2024 09:28
Iedereen is vergeten wat de Microsoft CEO zei toen OpenAI bijna uitelkaar viel?
Satya Nadella on OpenAI's continuance: "We have all of the rights to continue the innovation, not just to serve the product, but we can, you know, go and just do what we were doing in partnership ourselves. And so we have the people, we have the compute, we have the data, we have everything."
Niemand_Anders @Gorbulas1 juli 2024 11:27
Een samenwerkingsverband is niet hetzelfde als een overname.
Microsoft heeft eind jaren 90 ook miljarden geinvesteerd in Apple om het overeind te houden, maar dat maakt Microsoft nog geen (beoogd) eigenaar van Apple.
Gorbulas @Niemand_Anders3 juli 2024 11:55
Dus stel de CEO had destijds gezegd:

Satya Nadella on OpenAI Apple's continuance: "We have all of the rights to continue the innovation, not just to serve the product, but we can, you know, go and just do what we were doing in partnership ourselves. And so we have the people, we have the compute, we have the data, we have everything."

Dan had dat normaal geweest, gewoon een samenwerken, verder niet meer over nadenken :)
- peter - @djwice29 juni 2024 13:09
Maar ze zitten ook niet vast aan Microsoft verder qua klanten. Apple gaat ChatGPT gebruiken en vast een hoop anderen ook. Dus een monopolie van Microsoft op ChatGPT is er niet.
djwice @- peter -29 juni 2024 13:12
Microsoft heeft wel de macht beperkingen op te leggen.

Dat hebben ze eerder ook gedaan bijvoorbeeld met Office365, die mag je in je licentie op alle virtuele machines draaien, behalve op die van AWS.
_Dune_ Moderator OeB @djwice29 juni 2024 13:57
Dat is werkelijk appels en peren vergelijken. Microsoft Office of Microsoft 365 tegenwoordig is geheel een product van Microsoft, dat is ChatGPT niet, ChatGPT wordt alleen gehost in Azure.
djwice @_Dune_29 juni 2024 14:22
Microsoft betaald de hosting van chatGPT en is ook de hosting partij. En kan daardoor aanpassingen doen - waaronder bandbreedte, performance, beschikbaarheid - aan de integraties van charGPT. Dit kan bijvoorbeeld per regio, type apparaat of type integratie.

Dus Microsoft kan bijvoorbeeld de parameters anders laten zijn voor Apple laptops en Windows computers. Of requests via Azure vs requests via AWS. Requests uit de regio van OpenAPi en toezichthouders versus bijvoorbeeld Sicilië. Om maar een voorbeeld te noemen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:05]

ComputerGekkie @djwice29 juni 2024 16:49
Wat je hier zegt slaat kant nog wal. Als infrastructuur beheerder kan MS niks bepalen bij OpenAI. Dat zou ook betekenen dat alle andere bedrijven die hun code bij Azure hebben staan, ook allemaal hun macht uit handen gegeven (volgens jouw redenering in ieder geval). Wat natuurlijk nergens op slaat.
djwice @ComputerGekkie29 juni 2024 18:08
Ik heb letterlijk meegemaakt dat Microsoft Azure besloot gereserveerde capaciteit niet te leveren op het afgesproken moment, omdat ze dat aan Teams gaven.

Dus het zit minder ver van de realiteit dan je verondersteld.
ComputerHoed @djwice29 juni 2024 18:45
Hangt er natuurlijk ook weer vanaf wat voor contract je met hen hebt. Een consumenten of MKB contract zal toch net wat anders in elkaar steken qua uptime SLA dan die van een partij als OpenAI of Teams ;)
djwice @ComputerHoed29 juni 2024 19:47
Miljarden bedrijf die heel wat miljoenen per jaar aan Azure besteedt.
lilmonkey @djwice29 juni 2024 22:11
Hadden ze een beter contract af moeten sluiten 🤷
djwice @lilmonkey29 juni 2024 22:18
ze betaalde de boete automatisch...
blijkbaar was die niet hoog genoeg.
ViTO_xp @djwice29 juni 2024 23:40
Hoe hoger de afgesproken boete clausule en navenante SLA hoe hoger de tarieven. Kennelijk betaalde je onder de streep niet voldoende om de kosten (van de boete) de baten elders te verbleken :+
djwice @ViTO_xp30 juni 2024 09:12
Ik denk dat je het concept niet begrijpt. Als je ruim een jaar vooraf aangeeft dat je op dat moment een stel servers wil en er ook voor betaald, ga je er niet van uit dat ze die servers die ze voor jou daar neer zetten spontaan voor eigen gebruik gaan inzetten, om te concurreren met Zoom, onder melding en het maken van nieuwe afspraken.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:05]

Fermion @djwice1 juli 2024 07:48
Als het goed is, heeft dat miljarden bedrijf ook contracten met AWS. Er is in principe geen verschil in deze twee type dienstverleners. Sterker nog, in mijn omgeving bespeur ik juist een sterke voorkeur naar AWS. Ik kan er nog geen vinger op leggen.

Maar je kunt idd niet zomaar workload van de een naar de ander schuiven.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 22:05]

djwice @Fermion1 juli 2024 19:35
Oh, ik weet heel goed waarom AWS de voorkeur geniet. Veel betere support - ze laten niet los tot het werkt - en als je een nieuwe feature bedenkt, wordt ie in een paar weken wereldwijd voor alle AWS kanten uitgerold.
Scriptkid @djwice29 juni 2024 23:11
Dat is wel even iets heel anders dan een bedrijf actief tegen werken,

Je vergelijkt nu een outage oplossen door nieuwe machines tijdelijk niet te activeren

Vs

Actief een bedrijf tegen werken ivm concurentie.

Als ik morgen 10 miljoen in briefjes van 10 bij de bank wil halen maar z weigeten te leveren zijn ze mij dan ook actief aan het tegen werken ?
djwice @Scriptkid30 juni 2024 09:08
Nah, als je al een paar jaar op een vast moment elke maand gereserveerde instances hebt omdat je op dat moment de batch voor de regulator rapportage draait.

Is het wel bijzonder dat ze hun afspraken niet na komen. Je moet er op kunnen vertrouwen dat de capaciteit die je een jaar of meer vooraf reserveert er is.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:05]

Scriptkid @djwice30 juni 2024 15:15
Volgenmij is reserved niks meer dan een aankondiging en geen garantie.

Als je garantie wilt moet je machines aloceren of on demand capacity plan toevoegen.

https://learn.microsoft.c...on-and-reserved-instances

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 22:05]

djwice @Scriptkid30 juni 2024 15:40
Dank je. Het is al lang terug en was uitgevoerd door een ander team bij mijn vorige werkgever.

De reservering was toen bewust gemaakt om beschikbaarheid te garanderen (i.v.m. regulatory reporting), het ging niet om de kosten.

Dank je voor de link. En de tip! Goed om te weten dat er het team toen simpelweg het verkeerde type reservering gemaakt heeft.
willieverhoef @djwice29 juni 2024 19:13
Kunnen, op papier, misschien. Maar zodra dat wordt geconstateerd zijn ze de pineut.
Volgens mij wil microsoft de laatste 5 jaar vooral hun producten verbeteren. En ja soms is verbeteren ook intergreren zoals Teams.
Blokker_1999
@djwice29 juni 2024 13:22
Maar dat is software van MS. ChatGPT is dat niet.
Maurits van Baerle
@djwice29 juni 2024 14:10
Daar heb je gelijk in. Een belang van 49 procent PLUS een vrijwel bindende reden voor OpenAI om Azure te gebruiken PLUS de grote hand die MS heeft gehad in het terug in het zadel brengen van Altman nadat hij er uit gewerkt was is precies de reden dat de Europese Commissie dit onderzoek is begonnen. Het lijkt op een overname door MS maar precies op 49% van de aandelen gehouden om antitrust onderzoeken te voorkomen.

Tegelijkertijd heeft MS ook flink geïnvesteerd in Mistral, een concurrent van OpenAI, mogelijk om de schijn van een overname van OpenAI te vermijden.

Kennelijk heeft de EC op dit moment niet genoeg aanknopingspunten om die schijn om te zetten in onomstotelijk bewijs maar is ook wel duidelijk dat ze de zaak in de gaten blijven houden dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
Llopigat
@djwice29 juni 2024 20:42
Dat is waar, maar OpenAI is gewoon niet de enige speler op de AI markt. Die is nog zo pril en in ontwikkeling. Je kan niet van een monopolie spreken. Er gebeurt zoveel op de AI markt. OpenAI is goed in marketing maar technisch gezien zijn ze niet meer dan een van de velen. Een beetje zoals Apple.

Microsoft is wel aan het proberen monopolist te worden, dat is gewoon hun businessmodel. Onmisbaar worden en uitmelken. Daarom proberen ze al hun copilots links rechts en middendoor er in te drukken. Maar ik moet nog maar zien of het wat wordt, ben vooralsnog niet echt onder de indruk. Het is wel aardig hoor maar niet zo wereldschokkend als ze ons doen geloven.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:05]

AB-Testing @djwice30 juni 2024 12:27
Heel kort door de bocht maar stel dat Microsoft stopt met funden van Azure credits.
Wat is dan het verschil met ofwel betalen voor je Azure consumptie, ofwel betalen voor AWS consumptie?
djwice @AB-Testing30 juni 2024 12:29
Dat OpenAI dan op elk moment kan wisselen tussen verschillende providers, tegen vergelijkbare kosten op de balans.

Ze kunnen deze zomer dan met de negatieve stroomprijs mee verhuizen om een voorbeeld te noemen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 22:05]

AB-Testing @djwice30 juni 2024 12:44
Dat kunnen ze nu duidelijk ook.
djwice @AB-Testing30 juni 2024 12:56
Klinkt als dat de US overheid net als bij TikTok graag wil dat Oracle in leven blijft.
dindr 29 juni 2024 12:34
Het verscherpte toezicht dat de EC aankondigt, lijkt een halve maatregel. Als er werkelijk zorgen zijn over exclusiviteitsclausules en de impact op de concurrentie, waarom dan niet direct een fusieonderzoek starten? Dit toont een gebrek aan daadkracht en roept twijfels op over de effectiviteit van de regulering vind ik.

Daarnaast is het zorgwekkend dat zowel de Britse als de Amerikaanse toezichthouders nog steeds bezig zijn met hun onderzoeken. Dit suggereert dat de zorgen over Microsofts invloed reëel zijn en misschien onvoldoende zijn aangepakt door de EC?

Ook de deal tussen Google en Samsung moet nauwlettend worden gevolgd. De markt voor AI-ontwikkeling mag niet gedomineerd worden door enkele grote spelers, waardoor kleinere ontwikkelaars buitenspel gezet worden. De EC moet hier harder optreden om een eerlijke en competitieve markt te waarborgen.
naaitsab @dindr29 juni 2024 12:54
Daarnaast is het zorgwekkend dat zowel de Britse als de Amerikaanse toezichthouders nog steeds bezig zijn met hun onderzoeken
Waarom is dat zorgwekkend? Dit zijn geen onderzoeken die je even in een vrijdagmiddagje afwerkt. Helemaal omdat de wetgeving bijzonder ingewikkeld is (geworden). Ook denk ik dat ze geen situatie willen creëren dat er aantijgingen zijn gedaan zonder degelijk bewijs. Als je door de media al veroordeelt bent en dan achteraf blijkt het niet waar te zijn dan verlies je als onderzoeksinstantie ook rap je geloofwaardigheid.
Lord Anubis @naaitsab29 juni 2024 13:14
Klopt, kost tijd, maar er is nu al een conclusie getrokken.
Blokker_1999
@Lord Anubis29 juni 2024 13:21
Maar wat is daar vreemd aan? Elks heeft eigen regels en de ene zijn misschien eenvoudiger te beoordelen dan de andere. Of de EU is er vroeger aan begonnen, of de EU heeft er meer mankracht opgezet of de EU heeft kortere tijden gegeven om te antwoorden op de vragen die ze stellen.
watabstract @Lord Anubis29 juni 2024 15:51
Trek je nu zelf niet te snel een conclusie over het Europese onderzoek?
Lord Anubis @watabstract29 juni 2024 16:40
Ik lees toch echt in het artikel ‘na grondig onderzoek’.
Verwijderd @dindr29 juni 2024 16:44
Als er werkelijk zorgen zijn over exclusiviteitsclausules en de impact op de concurrentie, waarom dan niet direct een fusieonderzoek starten?
Omdat een fusie en een excusiviteitsclausule twee totaal andere zaken zijn?
themadone 29 juni 2024 16:38
Ik vraag me gezien alle reacties af wat mensen precies verwachten?

Google, meta en MS investeren alle 3 fors in AI. Microsoft doet dat indirect via openai. De andere proberen het zelf in house te regelen.

Als het bij Google of Meta gelukt was om eerder tot een product te komen hadden we dan dezelfde reacties gezien en waren mensen afsplitsing gaan eisen?

Vooral Google had op het end de strategie om via alphabet alles wat potentieel concurrentie kon worden op te kopen en ofwel om te leggen ofwel te integreren.

Dit is toch gewoon hoe het werkt? Je stopt veel geld in research dus mag je ook de vruchten plukken.

Denk dat de EC ook wel snapt dat als ze te moeilijk gaan doen Europa nog verder achter gaat lopen omdat de deur dan gewoon dicht gaat voor de Europeanen.

Ze zouden de focus eens moeten leggen op waarom dit niet in Europa wordt uitgevonden en uitgevoerd ipv ieder ander succes af te straffen met boetes.

Concurrentie is goed, maar het is equality of opportunity niet equality of outcome en dat wordt nogal eens vergeten hier.
wildhagen
@themadone29 juni 2024 16:45
Dit is toch gewoon hoe het werkt? Je stopt veel geld in research dus mag je ook de vruchten plukken.
Natuurlijk mag dat, er is ook niemand die zegt dat het niet mag.

Echter, er zitten wél twee voorwaarden aan verbonden aan dat onderzoek:

1) Het moet binnen de grenzen van de wet blijven
2) Je mag er niet de concurrentie doelbewust mee blokkeren

Als één (of beiden) van die voorwaarden worden geschonden, dan lijkt het me meer dan terecht dat daar vervolgens tegen opgetreden wordt. Om de rechten van consumenten, conurrenten en de maatschappij als geheel te beschermen.

Een bedrijf staat immers nooit boven de wet.
iching-TAO 29 juni 2024 21:03
Wij moeten toch wel erg blij zijn dat de EU blijkbaar beter inzicht heeft dan de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority en de Amerikaanse Federal Trade Commission, die blijkbaar zo dom zijn om hun onderzoek voort te zetten. Natuurlijk zal er geen Amerikaanse druk op de EU uitgeoefend zijn, bijvoorbeeld steun bij de Europese oorlog, om overtuigd te zijn dat 49% aandelen, $ 13 mrd en een tijdelijke inlijving van de CEO van OpenAI geen betekenis hebben met betrekking tot de zeggenschap van MS.

Lijkt mij een goede zaak dat vele Europese bedrijven ook mrd-$ kapitaal aantrekken bij MS en eigen baas blijven, geen IE hoeven te delen en daarmee de Europese marktmacht laten groeien in de wereld. Misschien doet Rusland en China daar ook aan mee? Waar zijn onze zorgen voor de toekomst?

Blijkbaar kennen wij in de wereld vele empires die het ''...(gelieve land in te vullen) First" principe uitdragen en mooi dat het ethische, democratische, vredelievende en intelligente Europa daar niet aan toegeeft.

Of ben ik nu te cynisch, is Europa te naïef en staan wij aan de vooravond van Chinese, Russische en Amerikaanse overheersing dan wel het moderne 21e eeuw neo-kolonialisme? Of is onze keus die van een extreem rechtse, extreem kapitalistische samenleving; zoals wij nu al blijkbaar aan het voorsorteren zijn. Nederland als het baken voor Europa??

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