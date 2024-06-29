Brave blijft Manifest V2-extensies als adblockers 'zolang mogelijk' ondersteunen

Brave blijft verschillende Manifest V2-extensies 'voor zolang als dat kan' ondersteunen. Google is van plan om in de komende maanden te stoppen met de ondersteuning van Manifest V2 in Chrome.

Brave laat weten dat bestaande Manifest V2-extensies zo lang mogelijk ondersteund blijven. Zelfs als Google MV2-ondersteuning volledig verwijdert uit de Chromium-codebase, belooft Brave nog beperkte ondersteuning voor deze extensies te kunnen bieden door eigen patches aan de opensource-browserengine toe te voegen. Wel waarschuwt Brave dat het bedrijf hiervoor afhankelijk is van samenwerking met de makers van de extensies.

De browser is naar eigen zeggen van plan om AdGuard AdBlocker, NoScript, uBlock Origin en uMatrix expliciet te blijven ondersteunen. Volgens Brave zijn dergelijke privacygerichte extensies vooral de dupe van Manifest V3, aangezien deze opvolger het voor plug-ins moeilijker maakt om zaken als advertenties en trackers te blokkeren. Ook als de V2-versies van deze extensies uit de Chrome Web Store worden verwijderd, zullen ze via een nieuwe instellingenpagina in Brave nog te installeren zijn.

Het is al jaren bekend dat Google van plan is om te stoppen met de ondersteuning van Manifest V2-extensies. Het was in eerste instantie de bedoeling dat dit extensieformat een jaar geleden al volledig was uitgefaseerd, maar nu is Google van plan om dergelijke extensies in 'de komende maanden' automatisch uit te schakelen in Chrome. Nieuwe MV2-plug-ins zijn al sinds 2022 niet meer toegestaan in de Chrome Web Store.

Brave-extensiepagina

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-06-2024 13:15
95 • submitter: wildhagen

29-06-2024 • 13:15

95

Submitter: wildhagen

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Reacties (95)

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thomas_n 29 juni 2024 13:20
Op de lange termijn lijkt dit toch niet werkbaar, omdat je uiteindelijk afhankelijk bent van de koers die Google vaart met Chromium, code-patches kunnen niet elk probleem oplossen.

Een browserengine kiezen die gebouwd wordt door een advertentiebedrijf met een geschiedenis van privacyschendingen en misbruik van marktmacht is gewoon geen goed idee, zelfs als die engine open source is.
ShadLink @thomas_n29 juni 2024 16:06
Chromium zélf is opensource, en Brave (en Edge, Vivaldi, etc) zijn gebaseerd op Chromium. Wanneer Google Mv2 volledig zou verwijderen kunnen deze browsermakers gezamelijk kiezen een fork van Chromium op te zetten om zo wel Mv2 te blijven ondersteunen. Of de implementatie van Mv3 aan te passen omz o wel adblockers mogelijk te maken (zoals Mozilla van plan is).
Stroper @ShadLink29 juni 2024 16:32
Omdat zoiets gemakkelijker gezegd is dan gedaan.
De broncode van Chromium bevat ongeveer 31 miljoen lijntjes code. Daar heb je een serieus team(en dus voldoende geld en/of vrijwilligers voor nodig). En 't is niet zoals bij Linux(wat gesponsord wordt door hardwarefabrikanten om servers te kunnen verkopen).

Er is een reden waarom er vandaag (in tegenstelling tot vroeger) nog maar 3 browserengines(webkit, chromium/blink & Gecko(Firefox) zijn.

Opera is gestopt met zijn eigen engine en zelfs Microsoft(die toch echt voldoende geld hebben) heeft er de brui aangegeven.
ShadLink @Stroper29 juni 2024 17:04
Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Ik zeg dat het mogelijk is, en dat gaat dan een hoop werk kosten. Opzich zou het dan kunnen dat een onafhankelijke ontwikkelaar de enginefork gaat beheren. Maar je weet natuurlijk niet welk standpunt zo'n ontwikkelaar tov Manifest v3/v2 zal nemen.
84hannes @ShadLink29 juni 2024 21:42
Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Ik zeg dat het mogelijk is
Daarmee wek je de suggestie dat het haalbaar is, maar dat is het niet. Dat Signal gecentraliseerde servers heeft waartoe ze de toegang beperken is niet okay "omdat het open source is". Dat de hele wereld afhankelijk is van een browser-engine die primair wordt ontwikkeld om advertenties weer te geven is niet okay "omdat het open source is" en als meta op een dag Llama gaat gebruiken om ons gedrag nog beter in kaart te brengen is niet okay "omdat het open source is".

Begrijp me goed, ik zie graag open source software, maar als dat betekent dat we de bezwaren van een stuk software of een dienst weg wuiven dan doet het in mijn ogen meer kwaad dan goed.
ShadLink @84hannes30 juni 2024 00:28
Zeg ik dat? Chrome zélf is als fork van WebKit begonnen, dus het is absoluut haalbaar. Ik zeg enkel dat het open source is, dus je kan er een fork van maken. Het maakt de acties van Google niet okay. Dat schrijf ik absoluut nergens.
84hannes @ShadLink30 juni 2024 13:04
Het maakt de acties van Google niet okay. Dat schrijf ik absoluut nergens.
Klopt, "minder erg" is natuurlijk waar, maar niet veel minder erg.
supersnathan94
@ShadLink29 juni 2024 18:52
En dan vervolgens alle nieuwe features missen die Google zelf pushed in zijn applicaties.

Krijg je weer dat YT en google image search niet goed werken omdat ze de nieuwste video en image codec niet goed ondersteunen.

Heb je weer zo’n mooie pop-up rechtsbovenin, “YT werkt beter in Chrome, download hier”.

Ff forken is echt niet zomaar gedaan.
freektech @supersnathan9429 juni 2024 20:14
Dat is het probleem van website bouwers, dan moet je gewoon rekening houden met verschillende browsers.
supersnathan94
@freektech29 juni 2024 21:22
Nee dat is het niet. Want Google gaat dat zonder juridisch getouwtrek niet of slecht ondersteunen. Zelfde voor haar advertentienetwerk. Dat en tracking verdienen ze geld mee dus dat gaat dan weer expliciet wel werken.

Geen enkele browser maker zou de afzetmarkt moeten hebben die Google nu heeft, want zij bepalen nu gewoon wat de defacto standaard is op het internet.
crazyboy01 @freektech29 juni 2024 21:20
Google is de website bouwer van de genoemde sites. Die dwarsbomen momenteel andere browsers liever.

Zij hebben bij uitstek de meest populaire browser + engine, en daarnaast een aantal van de grootste internetdiensten. Ze hebben gewoon veel macht, dat www.spullenuitdebuurt.nl in alle browsers werkt is leuk, maar als de websites van Google alleen in Chrome werken dan is voor veel mensen de keuze snel gemaakt.
BjornR1989 @crazyboy0129 juni 2024 23:10
(...) als de websites van Google alleen in Chrome werken dan is voor veel mensen de keuze snel gemaakt.
Het WWW met tekstjes zoals "Works best with Internet Explorer (R) on 1024x768", dat brengt mij even terug in de tijd.

Qua inhoud zouden alle browsers hetzelfde moeten ondersteunen en het W3C bepaalt wat dit is en hoe het moet, ook Google is er lid van maar gedraagt zich alsof het een niveau hoger staat.
crazyboy01 @BjornR198930 juni 2024 01:30
Het is een droom, maar denk dat zo'n speler er altijd zal zijn bij macht. En zij zijn natuurlijk extra bijzonder omdat ze naast de standaarden in hun browser ook via hun andere diensten het gebruik van hun browser kunnen forceren. Moet zeggen dat ik me er zelf inmiddels ook wel schuldig aan maak dat ik er vanuit ga dat 'iedereen' Chrome gebruikt. Bij grote projecten ga ik wel verder dan dat, maar bij kleinere projecten met haast hou ik vaak alleen rekening met Chrome. Dat maakt het veel eenvoudiger dan vroeger toen de markt veel meer verdeeld was met lagere standaarden, maar ben me op die momenten wel altijd bewust van hoe fout dat eigenlijk is. Wat dit nog grappiger maakt is dat ik zelf voornamelijk Firefox gebruik.
voxl_ @crazyboy0129 juni 2024 23:02
als de websites van Google alleen in Chrome werken dan is voor veel mensen de keuze snel gemaakt.
Voor mij ook: geen websites van Google meer. En voor forced usage zoals heel soms op werk maak ik wel apps (websites vermomd als app). Ja ik ben 0.01%, I know, je hoeft het niet te zeggen
crazyboy01 @voxl_30 juni 2024 01:25
Dat ga ik ook zeker niet zeggen, want ik denk dat je daarmee juist hier op Tweakers voor veel mensen wél in hetzelfde straatje valt. En in de techwereld in het algemeen. Denk ook echt wel dat er hier genoeg zullen zijn die zelfs Chrome of Chromium browsers eenvoudig inruilen voor bijvoorbeeld Firefox. Misschien gebruiken die dat zelfs al, zoals ik.

Het ding is echter dat jij dus wel snapt dat de doorsnee persoon dat anders ziet en dat we hier die 0,01 procent zijn, en op de een of andere manier wil dat er bij veel techies dan weer niet in (wat ik persoonlijk echt onbegrijpelijk vind, maar dat daar gelaten). Die denken er vaak toch net iets te eenvoudig over en dat mama, oma en vriendin erbij stilstaan dat V2 geditched wordt, bij forceringen, privacy issues of dat ze uberhaupt zin hebben om over te stappen. Uhu. Velen hebben al niet eens een adblocker en vinden alles wel prima hoe het komt.
nst6ldr @freektech29 juni 2024 20:59
Dat is het niet, Google doet dit bewust. Een fork gaat alleen werken wanneer Google door juridische maatregelen word gedwongen om niet actief concurrentie te dwarsbomen.
ShadLink @supersnathan9430 juni 2024 00:32
"Ff forken is echt niet zomaar gedaan."
Dat zeg ik absoluut ook niet. Het kan, maar het is een hoop werk.

"Krijg je weer dat YT en google image search niet goed werken omdat ze de nieuwste video en image codec niet goed ondersteunen."
Dat zou dan illegale concurrentievervalsing van Google zijn... Plus heb je dat probleem ook al met FireFox.

"Heb je weer zo’n mooie pop-up rechtsbovenin, “YT werkt beter in Chrome, download hier”."
Tja, dat kan. Maar zie hierboven wat ik daar van vind.

"En dan vervolgens alle nieuwe features missen die Google zelf pushed in zijn applicaties."
Zoals? Plus is het altijd mogelijk dat een beheerder van een fork dergelijke functies ook inbouwt.
m-a-r-t-1 @supersnathan9430 juni 2024 09:00
Niet te moeilijk over nadenken en aan je eigen principes vasthouden. Werkt YouTube of welke website dan ook niet meer op Firefox met Ublock, noscript, enz, dan werkt die website maar niet. Gewoon wachten tot de website wel weer werkt of een alternatieve website zoeken.
The Zep Man
29 juni 2024 13:19
Wel waarschuwt Brave dat het bedrijf hiervoor afhankelijk is van samenwerking met de makers van de extensies.
Waarom zouden extensiebakkers apart ontwikkelen voor een browser met praktisch geen marktaandeel, terwijl bijvoorbeeld Firefox gewoon content blockers volledig blijft ondersteunen zonder hacks/patches?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:25]

Hydranet @The Zep Man29 juni 2024 13:40
Mozilla heeft laatst wel een advertentie bedrijf gekocht voor "prirvacy-centric advertising" .

https://www.theregister.c...ys_anonym_betting_privacy

Dus ik ben benieuwd hoe lang Firefox nog advertentie vrij zal zijn. De tijd zal het zeggen.
rjd22 @Hydranet29 juni 2024 16:37
Ik denk eerder dat ze willen gaan inzetten op advertenties die privacy respecteren voor websites en zoekmachines en niet perse in Firefox zelf.

Er is denk ik best wel een markt voor privacy respecterende advertenties zolang er maar goed gemodereerd wordt.

Helemaal advertenties weghalen uit ons lever zou natuurlijk beter zijn. Maar advertenties die ons niet over het hele internet volgen en hopelijk goed bij de content van de website die je bekijkt passen lijkt mij een stap in de goede richting.
Hydranet @rjd2229 juni 2024 17:30
Je bedoelt a la Brave? Ik heb wel op veel plekken gelezen dat "Privacy" meer een marketing iets is als ze werkelijk om je privacy geven. Dus heb daar ook wel mijn vraag tekens bij maar vertrouw dat toch ook niet helemaal gezien , gezien genoeg mensen dat naar boven halen op Reddit, niet dat Reddit een betrouwbare bron is of zo maar er zullen vast wel wat waarheden achter zitten.
closefuture @The Zep Man29 juni 2024 13:29
Misschien hopen ze dat extensiebakkers hun "reach" gaan inzetten om mensen naar Brave te dirigeren?
The Zep Man
@closefuture29 juni 2024 13:46
En dat zouden extensiebakkers doen omdat...?
JustlikeNiko @The Zep Man29 juni 2024 13:52
Omdat hun extensies op Chrome waarschijnlijk geblokkeerd worden?
The Zep Man
@JustlikeNiko29 juni 2024 14:11
Waarom zouden ze naast Firefox (aardig marktaandeel) uberhaupt voor Brave (minimaal marktaandeel) apart ontwikkelen?
kabelmannetje @The Zep Man29 juni 2024 15:06
Omdat het supporten een kleine moeite is. Het is immers een standaard. En, hoe meer Chrome gebruikers irriteert, des te meer mensen zullen overstappen. Naar Firefox, maar ook naar anderen.
memphis @The Zep Man29 juni 2024 16:50
Omdat veel ontwikkelaars ook maar gewoontedieren zijn en zich vasthouden aan dat wat zij kennen.
Patrick1995 @The Zep Man29 juni 2024 16:28
En Brave heeft al een adblocker ingebouwd, dus het aantal mensen dat in Brave dit soort plugins gebruikt zal heel laag zijn.
markg85 @Patrick199529 juni 2024 17:32
Brave is op zijn best hypocriet. Ja, ze blokken ads bij default. Vervolgens proppen ze hun discover feed (naar beneden scrollen in je new tab) vol met hun eigen - niet te blokkeren - ads. En mobiel spammen ze je om de zoveel tijd met een "geef ons een rating van hoe goed we zijn" die niet uit te zetten is.

Ja, ik gebruik brave... nog. Gaat niet lang meer duren.
[Remmes] @markg8529 juni 2024 19:55
Eh?

Ik heb in Brave "New tab page shows: Dashboard" daar heb ik via de customizing vrijwel alles uitgeschakeld en alleen "frequently visited websites" aanstaan, en ik zie geen reclame. Misschien moet je toch eens even wat instellingen aanpassen.

Op Android ook nergens last van.

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 22 juli 2024 13:25]

markg85 @[Remmes]29 juni 2024 20:12
Hmm, goeie! Al vindt ik die discover op zich niet erg. Alleen de advertenties erin (en dan ook echt steeds dezelfde) maakt het een vervelende gebruikerservaring.
supersnathan94
@markg8529 juni 2024 21:23
Tsja. Edge heeft die ook en vaak zijn dat ronduit scams of totale trijf propaganda. Kun je rapporteren wat je wil, maar wordt niks aan gedaan.

Die MSN home tab is echt een gedrocht van jewelste.
84hannes @supersnathan9429 juni 2024 21:46
Die MSN home tab is echt een gedrocht van jewelste.
Gek is dat het? Op ons werk wordt Edge gepushed door IT, maar die MSN-pagina is echt een gênante vertoning waar ik niet mee geassocieerd zou willen worden.
supersnathan94
@84hannes30 juni 2024 16:59
Ik snap niet dat MS ermee geassocieerd wil worden. Die hebben dit gemaakt.

Echt bijzondere vertoning in een consumenten setting (je klanten actief scammen), maar ronduit kansloos in een corporate omgeving.
84hannes @supersnathan9430 juni 2024 20:07
Ik snap niet dat MS ermee geassocieerd wil worden. Die hebben dit gemaakt.
Ik heb geen hoge pet op van MS, dus wat zij doen verbaast mij vooral als het iets goeds is. Maar dat mijn werkgever wil dat ik een browser gebruik die actief dit soort scams promoot, dat verbaast me wel.
Mausssie @markg8529 juni 2024 22:50
En wat heb je dan als (toekomstig) alternatief?
m-a-r-t-1 @Mausssie30 juni 2024 09:02
Firefox
jaenster @markg851 juli 2024 07:17
En ze krijgen het voor elkaar om bij sommige sites extra dingen te injecteren

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 13:25]

Sp3ci3s8472 @The Zep Man30 juni 2024 01:24
Toch wel jammer om te zien dat de hele Opera userbase is blijven hangen na de overname door een of ander Chinees bedrijft; terwijl de spirituele opvolger Vivaldi is.
Browsers zoals Edge, Opera en Chrome vertrouw ik dus voor geen meter. Je bent niet de klant in het geval van die browsers, maar het product.
Hentailord 29 juni 2024 13:23
'zolang mogelijk' dus tijdelijk Chromium browsers gaan het lootje leggen binnenkort
TV_NERD 29 juni 2024 13:28
Dit gaat over Brave en Manifest V2, dus geeft het misschien een 0 als irrelevant maar de genoemde extensies die ondersteund blijven zijn toch wel in een bepaalde categorie te plaatsen.
HAIL BRAVE! En alle ondersteunde extensies, zeker als het adblockers zijn. Doneer er eens, ze kunnen het gebruiken.

Ik ben er al minstens 10 jaar helemaal klaar mee. Marketeers en mensen die psychologie hebben gestudeerd en de marketing ingaan v.s. "het gewone volk" is al decennia geen eerlijke strijd meer. Ik doe er álles aan om advertenties te blokkeren, op elk platform, elke website, en in mijn hele huis middels een Pi-hole, blockers, anti trackers, etc.
Op mijn mobiel hetzelfde, die gaat eerst via een VPN naar huis en dan over de pi-hole weer naar buiten. Er zijn enkele uitzonderingen her en der voor sites/creators die ik wil steunen, puur voor hun, en that's it.

Het is gewoon niet meer eerlijk. Advertenties zijn puur gericht op emotie en verleiding, feiten over het product worden zelfs totaal niet genoemd in veel advertenties. Zo gauw er een AR bril uitkomt die reclamezuilen kan blokkeren koop ik die ook.

Vroegah, voordat ik geboren werd in 1984 dus toen condooms nog van hout waren, werden in de meeste advertenties feitelijke zaken benoemd waarom producten beter zouden zijn dan de concurrent. Kijk nu eens een reclame voor een auto, of een koffieapparaat, het gaat allemaal om emotie, gevoel, mooie plaatjes en mooie mensen.

Ik heb echt niemand nodig die me vertelt wat ik moet hebben, dat maak ik zelf wel uit, en ik ondersteun alles en iedereen die dat mogelijk maakt.
sjongenelen @TV_NERD29 juni 2024 14:22
Ik heb een polariserende zonnebril, die werkt best goed tegen reclameschermen!
TV_NERD @sjongenelen29 juni 2024 15:21
Klopt inderdaad, voor schermen werkt dat aardig. Ik zou het liefst nog veel verder gaan.

Ik heb YT premium, ben best bereid te betalen voor een dienst die ik gebruik. Maar geen advertenties alsjeblieft.
nst6ldr @TV_NERD29 juni 2024 21:02
Had je al naar AdNauseam gekeken?
Verwijderd 29 juni 2024 14:01
En maar vooral chrome (achtigen) blijven gebruiken. Firefox it is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:25]

iqcgubon @Verwijderd29 juni 2024 22:06
En als die dwaas beginnen doen: Waterfox, Librewolf,... Keuze genoeg.
Grimm 29 juni 2024 16:18
Ik gebruik Mozilla Firefox vanaf het prille begin en al jaren met de volgende addons:

ublock origin
privacy badger
cookie auto delete
canvas blocker
multi account containers

Daarnaast nog 3rd party cookies geblokkeerd, etc.

Eigenlijk diep triest dat het allemaal nodig is wanneer je niet gevolgd en niet gebombardeerd met
reclames wil worden...

En nee, ik maak voor geen enkele site een uitzondering.
AtlAntA @Grimm29 juni 2024 17:47
Ditto, toen ik een manier had gevonden om tabbladen in meerdere rijen te krijgen per venster was ik verkocht voor de lange termijn.

En inderdaad nergens geen advertenties of reclame. Geen uitzondering meer.
L0g0ff @Grimm29 juni 2024 18:40
Je mist er 1. Consent-o-matic. Die fixt het gros van de cookie walls voor je ;)
shady61 @L0g0ff29 juni 2024 20:12
Consen-O-Matic is een zegen. Ik had gewenst dat ik het veel eerder had ontdekt. Soms wil hij niet en helpt het om even de pagina te vernieuwen.
Grimm @L0g0ff30 juni 2024 08:17
Mijn dank :)
L0g0ff @Grimm30 juni 2024 08:52
You're welcome :)
mawashigeri @L0g0ff30 juni 2024 15:05
Ghostery?
IamGrimm @mawashigeri1 juli 2024 12:11
Verkocht aan een andere partij en harvest je data.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 22 juli 2024 13:25]

mawashigeri @IamGrimm1 juli 2024 14:13
Ik weet dat dit heel lang geleden (2013/2015) zo was, maar sinds 2017 is het clean voor zover ik weet.
Zowel allaboutcookies als cybernews melden geen malversaties, maar misschien mis ik iets.

Edit: wel een mooi voorbeeld van reputatieschade, dat zijn toch de dingen die blijven hangen!

[Reactie gewijzigd door mawashigeri op 22 juli 2024 13:25]

IamGrimm @mawashigeri1 juli 2024 14:20
Goed punt. Volgens mij heb je gelijk. Ik heb het sindsdien niet meer gevolgd.
Eusebius @Grimm29 juni 2024 21:05
In hoeverre is je rijtje overlappend c.q. is er ergens een instelling die een beetje goed onderzoek heeft gedaan welk groepje je moet hebben voor een mooie bescherming om te surfen?
desalniettemin 29 juni 2024 17:24
Daarom Firefox. Probleem opgelost ;)
JeroenNietDoen 29 juni 2024 19:36
Recent overgestapt naar FireFox vanwege manifest V3. Ik gebruikte overigens tot volle tevredenheid Edge. Er zijn sommige dingen die ik in Edge prettiger vond, en helaas 1 website in FireFox die niet zo lekker werkt.
mawashigeri @JeroenNietDoen30 juni 2024 15:04
Je mag voor die ene website gerust Edge gebruiken!
Doe ik al jaren: gebruik Firefox en Brave waar mogelijk en die paar uitzonderingen waar je toch naartoe wil maar die niet lekker werken doe je dan in Edge.
Geekomatic 30 juni 2024 00:08
Google speelt hier een gevaarlijk spel.
Ze proberen ad-bockers in Chrome moeilijker te maken.
Maar als ze te ver gaan, het onmogelijk maken, is het bye-bye Chrome.
Ik ben al weg...

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 22 juli 2024 13:25]

Robbierut4 @Geekomatic30 juni 2024 00:54
Google speelt hier een gevaarlijk spel.
Ze proberen ad-bockers in Chrome moeilijker te maken.
Maar als ze te ver gaan, het onmogelijk maken, is het bye-bye Chrome.
Ik ben al weg...
Ze zullen wel uitgebreid onderzoek hebben gedaan waaruit blijkt dat er minder mensen weg gaan dan stoppen met adblocker. En over een aantal jaar weten mensen niet beter meer.

Negatief? Ja. Realistisch? Ik vrees ook ja.
kuurtjes 29 juni 2024 13:17
Je zou haast denken dat Google hun marktpositie misbruikt :+
wildhagen @kuurtjes29 juni 2024 13:26
Nou, in weze is dat al wat Google eigenlijk al jaren doet met Chrome.

In feite zien we nu weer hetzelfde gebeuren als destijds met IE6, alleen gaat Google hierin nog een stuk verder en agressiever te werk dan destijds MS met IE6 deed.

Google werkt idd veel tegen, door veel Chrome-specifiek spul af te dwingen, en met een marktaandeel van zo'n 65 procent kunnen ze dat als de factor monopolist ook nog doordrukken ook.

Daar komt dit Manifest V3-verhaal nu dus nog eens bovenop. En veel andere browsers die op Chromium gebaseerd zijn krijgen daar dus ook (al dan niet indirect) ook mee te maken. Dapper van Brave dat men het wil proberen toch te blijven supporten, maar dat zal ongetwijfeld uiteindelijk ook door Google geblokkeerd gaan worden, dus hoelang men dit vol weet te houden is ook maar de vraag.

Dit is allemaal uiteindelijk in het nadeel van de concurrerende browsers, en ook in het nadeel van de consument...

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:25]

WillySis @wildhagen29 juni 2024 13:39
Ik vind dit niet onder misbruik vallen.
De hele IT wereld ontwikkeld zich nu eenmaal en het is vrij gebruikelijk dat oude programma's of extensies uiteindelijk niet meer ondersteund worden en stoppen met werken. Mijn oude macro's voor een van de eerste Excel versies doen het ook al jaren niet meer.
Google heeft het uitfaseren al in 2016 bekend gemaakt en al een paar keer uitgesteld. Er is ook al jaren een alternatief in de vorm van webapps met een combinatie van html5, CSS-3 en javascript.

Het stoppen met chrome-apps acht jaar na de aankondiging is best netjes.
lilmonkey @WillySis29 juni 2024 13:56
Je begrijpt het issue totaal niet lijkt het. Het gaat er helemaal niet om dat nieuwere technieken oudere vervangen, dat is nogal logisch.

Het gaat erom dat Google zowel 's werelds meest gebruikte platform voor web-based advertenties alsmede 's werelds meest populaire client voor het consumeren van web-based advertenties bezit. Dan ligt belangenverstrengeling nogal op de loer.

Als je vervolgens de mogelijkheid tot het blokkeren van deze web-based advertenties gaat verminderen in deze client wordt het lastig te verdedigen dat dit geen machtsmisbruik is. Uiteraard verpakt als oprechte verbeteringen.
Alfa1970 @lilmonkey30 juni 2024 01:11
Niet alleen dat, met z'n zoekdienst met ruim 85% marktaandeel lokt Google je ook nog eens naar die sites die voor hun het meeste advertentie geld in het laatje brengt.
Ze hebben als het ware de gehele stack in handen.
En dát maakt het misbruik.
Verwijderd @WillySis29 juni 2024 14:00
Als dit niet onder misbruik valt, wat dan nog wel? Dit is echt enkel gedaan om adblockers knock out te slaan.
WillySis @Verwijderd29 juni 2024 14:25
Dit is gedaan on de HUIDIGE generatie addblockers binnen Chrome dwars te zitten.
Men is nog altijd vrij om op een andere browser over te stappen waar addblockers nog wel werken.
De add-block makers hebben nu al bijna acht jaar de tijd gehad om nieuwe software te ontwikkelen die niet meer als extensie binnen een browser werkt, maar als een schil daaromheen. Je krijgt dan meer een soort firewall die het netwerk verkeer in de gaten houd. Dat kan op je computer zelf, maar ook op een server zoals de PI-hole dat doet.

Op Android werken de extensies ook niet en daarvoor zijn inmiddels prima alternatieve browsers beschikbaar die een groot deel van de advertenties netjes blokkeren. Duck-Duck levert zelfs een service mee die alle tracking pogingen (ook van andere apps) blokkeert. Duck-Duck voor Windows is in beta, en blokkeert geen advertenties, maar zorgt er wel voor dat je geen gepersonaliseerde advertenties meer krijgt en dat trackers geblokkeerd worden. Advertenties helemaal blokkeren is alleen maar een stapje verder.
R4gnax
@WillySis29 juni 2024 16:06
Een schil die het netwerkverkeer in de gaten houdt - een proxy, dus - kan enkel op zeer hoog niveau beslissen om verkeer te blokkeren of door te laten. Het kan geen granulaire beslissingen nemen adhv wat voor soort gegevens er opgevraagd worden (stylesheet; javascript; fonts; video; etc) of vanuit welke website deze gegevens opgehaald werden, om bijv. bepaalde zaken alleen contextueel te blokkeren.

Een extensie binnen de browser zelf draait, kan het reeds gedecrypte netwerkverkeer op het allerlaatste moment afvangen en dat soort afwegingen wel maken. Meer dan dat; het kan het verkeer ook wijzigen - wat bijv. uBlock Origin ook doet, door on-the-fly scripts van bepaalde advertentiesystemen die van anti-ad-block technologie voorzien zijn, te vervangen door nep-implementaties - met als insteek gewoon tegen de consumerende website van die systemen te liegen zodat ze de deur niet dicht slaan. Ook YouTube's advertenties worden vziw middels dit soort geavanceerde interceptie keer op keer geweerd.

Wil je dat in een losstaande proxy bewerkstelligen, dan zul je je eigen verkeer allemaal man-in-the-middle moeten gaan decrypten en re-encrypten. Wat ook betekent dat certificaten niet langer overeen zullen komen, en systemen die van certificate pinning gebruik maken alarm gaan slaan.
Los daarvan zul je dan ook een proxy moeten hebben die de volledige HTTP/2 specificatie en HTTP/3 specifcatie correct aankan. En dat zijn er heel weinig. (Daarnaast zijn er performance verbeteringen in HTTP/2 en HTTP/3 waar je met op deze manier geproxiet verkeer geen gebruik van kunt maken.)

Een ad-blocker als 'schil' draaien is een zwaktebod; 'omdat het niet anders kan.' Het is een technologisch gezien VERUIT inferieure oplossing t.o.v. van wat deze in de browser-extensie wereld kan. De browser-extensies zijn de next-gen oplossing. Filtering proxies de last-gen oplossing.

Wat Google met Manifest V3 bewerkstelligt is voornamelijk een hoop security-theater, met aan de kern er van hun eigen agenda om de network interception API uit Chrome te verwijderen, zodat ad-blocker extensies al deze trucage niet meer in kunnen zetten. Er is niet zo bijster veel wat Manifest V3 verder daadwerkelijk verbetert tov V2. Het is simpelweg een Trojaans paard om Google's positie tot het serveren van ads te verbeteren. Kruisbestuiving en belangenverstrengeling omdat Google zowel hun eigen browser uitgeeft, alsmede een enorme advertentieboer is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:25]

kuurtjes @WillySis29 juni 2024 14:46
Waarom moeten adblock makers een schil daaromheen gaan maken? Het is gewoon wat extra functionaliteit dat toegevoegd wordt.

En de huidige adblockers doen wel meer dan wat ip addressen en domeinen blokkeren.
One of the biggest issues for ad blockers and major differences between MV2 and MV3 is that the latter is more restrictive than the former. In MV3, Chrome removed the blocking version of webRequest API, which was used by all ad blockers as well as by many extensions designed to protect privacy and security. The webRequestAPI was replaced with the declarativeNetRequest API. The latter is much less effective at blocking ad and tracking requests, because it gives the browser the final say on modifying requests, rather than the ad-blocking extension. In the case of the declarativeNetRequest API, the extension simply announces or “declares” a set of rules by which the browser should respond.
https://www.techradar.com...-the-game-for-ad-blockers
WillySis @kuurtjes30 juni 2024 22:44
Als het onmogelijk gemaakt wordt om een addblocker binnen een browser te laten functioneren, dan is het niet onlogisch om een andere weg te zoeken. Dat kan als een schil om een browser heen, maar ook als een aparte service of zelfs als een netwerk service.
Een addblocker doet tegenwoordig inderdaad meer dan IP adressen blokkeren en je zal ook wel wat functionaliteit verliezen. Een Raspberry PI met een PI-hole service bewijst echter dat je ook een add-blokker centraal in je netwerk kunt zetten en in één keer alle advertenties voor alle computers, tablets en mobieltjes tegen kunt houden. Het is wel wat lastiger te onderhouden, maar als zo'n oplossing meer mainstream wordt, zal dat ongetwijfeld verbeteren. Onderhoud is wel nodig, want Pi-hole is niet perfect. Niet alle advertenties worden tegengehouden en sommige websites doen het via een PI-hole domweg niet.
kuurtjes @WillySis1 juli 2024 17:55
Maar dat is het dus; het wordt onmogelijk gemaakt voor niet etische redenen. Dat het nog mogelijk is is niet het punt hier.
WillySis @kuurtjes1 juli 2024 19:39
Jij noemt het een ethische rede, maar Google heeft daar een andere mening over. De extensies vormen ook een veiligheidsrisico, worden toch al steeds minder gebruikt. Dat zijn naar mijn idee legitieme redenen om de extensies uit te faseren.
Dat vooral add-blockers de dupe zijn van het stoppen met de extensies zal Google verder een worst zijn. Gezien de voornaamste inkomstenbron van Google is dat mooi meegenomen.

Als je vindt dat Google echt aan machtsmisbruik doet, dien dan gerust een klacht bij de ACM in. Als er veel gelijke klachten komen zal de ACM daar een standpunt over innemen en eventueel verdere actie initialiseren.
CAPSLOCK2000
@WillySis29 juni 2024 13:47
Google heeft het uitfaseren al in 2016 bekend gemaakt en al een paar keer uitgesteld. Er is ook al jaren een alternatief in de vorm van webapps met een combinatie van html5, CSS-3 en javascript.
Maar dat is geen goed alternatief, gebruikers kunnen daarmee niet mee doen wat ze willen, specifiek ad-blockers komen erg in de problemen.
Ik vind dit niet onder misbruik vallen.
De hele IT wereld ontwikkeld zich nu eenmaal
Je hebt gelijk dat de IT-wereld nooit stil staat en dat software regelmatig vernieuwd of vervangen wordt. Meestal is de nieuwe versie beter dan de oude en sluit beter aan bij de wensen van de gebruikers.
Als je een update kan doorvoeren die je gebruikers niet zien zitten wijst dat op misbruik maken van je macht en marktpositie.
WillySis @CAPSLOCK200030 juni 2024 22:57
Een alternatief is lang niet altijd een goede oplossing. Daarom is het ook een alternatief wat tot nu toe weinig gebruikt wordt.
Google heeft ooit gekozen om op een bepaalde manier extensies aan Chrome toe te kunnen voegen. Dat is nooit tot een echte, min of meer officiële standaard geworden. Google heeft gewoon het recht om eerder toe gevoegde functionaliteit te veranderen of te verwijderen. Iedere fabrikant heeft nu eenmaal het recht om een product aan te passen, te stoppen de verkoop van consumabels of (extra) services te beëindigen. Ja, dat kan voor een deel van de klanten of leveranciers van aanvullende producten erg vervelend zijn, maar in mijn opinie is het nog geen machtsmisbruik.
kabelmannetje @WillySis29 juni 2024 15:08
Geen standaardisatie -orgaan heeft v.2 afgeschaft. V.3 komt alleen maar uit de koker van Google.
JeroenNietDoen @wildhagen29 juni 2024 19:33
Maar als Apple dit doet is het een probleem en staat er een nieuwsartikel op de frontpage.
markg85 @kuurtjes29 juni 2024 17:38
"embrace, extend, and exterminate", het nieuwe motto van google. En al helemaal in de browser wereld. Ze zitten in de "exterminate" fase. Klinkt raar? Ga maar na, ze pushen nieuwe features die andere browsers maar moeten slikken. Ze maken soms sites - zoals youtube een tijdje geleden - opzettelijk traag op niet chrome browsers. En met hun machtspositie pushen ze manifest V3 wat voor hun met ads zeker een voordeel is.
willieverhoef @kuurtjes29 juni 2024 21:54
Dat doen ze ook zeker. Maar met de opmerking, het is toch open source, komen ze er mee weg.
Eigenlijk zou er een fork moeten komen en hopen dat google zijn invloed dan totaal wegvalt. Maar helaas, Microsoft gaat dat niet doen en Opera ook niet. We moeten gewoon heel blij zijn met FireFox.
ViPER_DMRT @kuurtjes1 juli 2024 23:54
Maar waarom dan ?

"Advertising accounts for the majority of Google's revenue, which amounted to a total of 305.63 billion U.S. dollars in 2023."

Oh

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