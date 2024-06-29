Brave blijft Manifest V2-extensies als adblockers 'zolang mogelijk' ondersteunen

Brave blijft verschillende Manifest V2-extensies 'voor zolang als dat kan' ondersteunen. Google is van plan om in de komende maanden te stoppen met de ondersteuning van Manifest V2 in Chrome.

Brave laat weten dat bestaande Manifest V2-extensies zo lang mogelijk ondersteund blijven. Zelfs als Google MV2-ondersteuning volledig verwijdert uit de Chromium-codebase, belooft Brave nog beperkte ondersteuning voor deze extensies te kunnen bieden door eigen patches aan de opensource-browserengine toe te voegen. Wel waarschuwt Brave dat het bedrijf hiervoor afhankelijk is van samenwerking met de makers van de extensies.

De browser is naar eigen zeggen van plan om AdGuard AdBlocker, NoScript, uBlock Origin en uMatrix expliciet te blijven ondersteunen. Volgens Brave zijn dergelijke privacygerichte extensies vooral de dupe van Manifest V3, aangezien deze opvolger het voor plug-ins moeilijker maakt om zaken als advertenties en trackers te blokkeren. Ook als de V2-versies van deze extensies uit de Chrome Web Store worden verwijderd, zullen ze via een nieuwe instellingenpagina in Brave nog te installeren zijn.

Het is al jaren bekend dat Google van plan is om te stoppen met de ondersteuning van Manifest V2-extensies. Het was in eerste instantie de bedoeling dat dit extensieformat een jaar geleden al volledig was uitgefaseerd, maar nu is Google van plan om dergelijke extensies in 'de komende maanden' automatisch uit te schakelen in Chrome. Nieuwe MV2-plug-ins zijn al sinds 2022 niet meer toegestaan in de Chrome Web Store.