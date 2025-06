Google gaat ook sommige eigen Chrome-extensies verwijderen vanwege Manifest v3

Google gaat meerdere van zijn eigen Chrome-extensies verwijderen. Dat doet het bedrijf nu de onderliggende technologie verandert naar Manifest v3. Sommige thirdpartyextensies zoals adblockers werken daardoor niet meer, maar ook Googles eigen plug-ins worden gedeactiveerd.

Ghacks merkt op dat bij verschillende extensies van Google zelf inmiddels een waarschuwing verschijnt. Het gaat bijvoorbeeld om Password Alert en Page Analytics. Er is geen volledig overzicht van welke extensies niet meer worden ondersteund, maar het lijkt vooral te gaan om verouderde plug-ins die niet veel meer worden gebruikt. Bij veel andere extensies, zoals die voor Google Drive, is geen waarschuwing te zien.

De melding in de Chrome Web Store waarschuwt gebruikers dat de specifieke extensie 'binnenkort mogelijk niet langer ondersteund wordt' omdat die 'geen best practices voor Chrome-extensies volgt'. In de praktijk betekent dit dat de extensie niet voldoet aan Manifest v3, de onderliggende technologie voor extensies die Google binnenkort wil invoeren. Met Manifest v3 werken ook extensies zoals het populaire uBlock Origin in de toekomst mogelijk niet meer. Bij zulke adblockers staat inmiddels dezelfde waarschuwing in de Web Store.