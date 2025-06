Google gaat Manifest V2-extensies 'in de komende maanden' uitschakelen in Chrome

Google gaat de Manifest V2-extensies in de komende maanden automatisch uitschakelen in de stabiele versie van Chrome. Het was al bekend dat Google ging stoppen met het ondersteunen van Manifest V2-extensies, maar nog niet wanneer die wijziging zou zijn afgerond.

In een blogpost laat Google weten dat het vanaf 3 juni banners laat zien bij extensies in de Canary-, Beta- en Dev-versie van Chrome. Ook verliezen uitgelichte extensies hun badge. Google gaat een lijst opstellen van extensies die niet meer worden ondersteund en gebruikers wijzen op alternatieven. Verder meldt het bedrijf dat het sinds de aankondiging van de wijziging een grote toename heeft gezien van V3-extensies. Meer dan 85 procent van de extensies in de Chrome Web Store die nog regelmatig worden onderhouden, is geüpdatet naar Manifest V3, claimt Google.

Manifest V2 is onder meer een verzameling api's en regels die browserextensies, zoals adblockers, kunnen gebruiken. Die had sinds juni 2023 uitgeschakeld moeten zijn, maar dit werd steeds uitgesteld door migratieproblemen. Ontwikkelaars van adblockers hebben kritiek op V3, omdat die het moeilijker maakt voor de extensies om advertenties te blokkeren. Dat ligt aan de declarativeNetRequest-api, die de huidige webRequest-api moet vervangen. Google zegt dat het meerdere wijzigingen heeft doorgevoerd om ontwikkelaars tegemoet te komen.