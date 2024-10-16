Google is begonnen met uitschakelen van uBlock Origin in Chrome-browser

Google Chrome is begonnen met het uitfaseren van adblockextensie uBlock Origin, zo bevestigt ook ontwikkelaar Raymond Hill. Dat gebeurt in het kader van de overstap naar Manifest V3. Het is niet bekend hoe breed de uitfasering al is doorgevoerd.

Onlangs verscheen een screenshot op sociale media, waarop te zien was dat Chrome de uBlock Origin-extensie automatisch heeft uitgeschakeld, omdat deze 'niet langer wordt ondersteund'. "De afschrijving van uBlock Origin in de Chrome Web Store is begonnen", antwoordde uBlock Origin-maker Raymond Hill daarop.

Google heeft nog niet concreet gereageerd op het uitfaseren van extensies als uBlock Origin. In een statement aan The Verge verwijst het bedrijf naar alternatieve Manifest V3-versies van populaire adblockers. De techgigant zegt dat 93 procent van alle 'actief ondersteunde' Chrome-extensies inmiddels Manifest V3 gebruiken. Het bedrijf doet in zijn statement echter geen uitspraken over het automatische uitschakelen van de 'gewone' uBlock Origin-versie. Tweakers heeft Google om commentaar gevraagd.

De techgigant bevestigde eerder al dat Chrome 'medio 2024' zou stoppen met het ondersteunen van Manifest V2-extensies, waaronder veel adblockers vallen. Vanaf dat moment zouden Manifest V2-extensies automatisch worden uitgeschakeld en niet langer kunnen worden geïnstalleerd.

In mei zei Google dat dit 'in de komende maanden' daadwerkelijk zou gebeuren. Dat lijkt nu te zijn begonnen, hoewel onbekend is hoe breed dat al is uitgerold. Tweakers kon op het moment van schrijven nog steeds uBlock Origin installeren en gebruiken, hoewel in de Chrome Web Store een waarschuwing wordt gegeven dat deze 'binnenkort' mogelijk niet meer wordt ondersteund.

Verschillende adblockers hebben inmiddels een alternatieve Manifest V3-versie voor Chrome ontwikkeld, waaronder uBlock Origin. Deze Lite-variant kan volgens de ontwikkelaar minder goed overweg met websites die antiadblockmaatregelen gebruiken en is mogelijk minder stabiel in het voorkomen dat websites 'kapotgaan'. Hill schrijft in een bericht op GitHub dat bestaande uBlock Origin-installaties niet automatisch naar de Lite-variant kunnen worden overgezet omdat die te veel van elkaar verschillen.

Update, 15.11 uur - Google bevestigt tegenover Tweakers dat het is begonnen met het uitschakelen van Manifest V2-extensies in de Chrome-browser. Het bedrijf verwijst daarbij naar een update van zijn Manifest V3-supportpagina van eerder deze maand. Het uitfaseren gebeurt volgens het bedrijf 'langzaam aan', gedurende de komende weken.