Google is begonnen met uitschakelen van uBlock Origin in Chrome-browser

Google Chrome is begonnen met het uitfaseren van adblockextensie uBlock Origin, zo bevestigt ook ontwikkelaar Raymond Hill. Dat gebeurt in het kader van de overstap naar Manifest V3. Het is niet bekend hoe breed de uitfasering al is doorgevoerd.

Onlangs verscheen een screenshot op sociale media, waarop te zien was dat Chrome de uBlock Origin-extensie automatisch heeft uitgeschakeld, omdat deze 'niet langer wordt ondersteund'. "De afschrijving van uBlock Origin in de Chrome Web Store is begonnen", antwoordde uBlock Origin-maker Raymond Hill daarop.

Google heeft nog niet concreet gereageerd op het uitfaseren van extensies als uBlock Origin. In een statement aan The Verge verwijst het bedrijf naar alternatieve Manifest V3-versies van populaire adblockers. De techgigant zegt dat 93 procent van alle 'actief ondersteunde' Chrome-extensies inmiddels Manifest V3 gebruiken. Het bedrijf doet in zijn statement echter geen uitspraken over het automatische uitschakelen van de 'gewone' uBlock Origin-versie. Tweakers heeft Google om commentaar gevraagd.

De techgigant bevestigde eerder al dat Chrome 'medio 2024' zou stoppen met het ondersteunen van Manifest V2-extensies, waaronder veel adblockers vallen. Vanaf dat moment zouden Manifest V2-extensies automatisch worden uitgeschakeld en niet langer kunnen worden geïnstalleerd.

In mei zei Google dat dit 'in de komende maanden' daadwerkelijk zou gebeuren. Dat lijkt nu te zijn begonnen, hoewel onbekend is hoe breed dat al is uitgerold. Tweakers kon op het moment van schrijven nog steeds uBlock Origin installeren en gebruiken, hoewel in de Chrome Web Store een waarschuwing wordt gegeven dat deze 'binnenkort' mogelijk niet meer wordt ondersteund.

Verschillende adblockers hebben inmiddels een alternatieve Manifest V3-versie voor Chrome ontwikkeld, waaronder uBlock Origin. Deze Lite-variant kan volgens de ontwikkelaar minder goed overweg met websites die antiadblockmaatregelen gebruiken en is mogelijk minder stabiel in het voorkomen dat websites 'kapotgaan'. Hill schrijft in een bericht op GitHub dat bestaande uBlock Origin-installaties niet automatisch naar de Lite-variant kunnen worden overgezet omdat die te veel van elkaar verschillen.

Update, 15.11 uur - Google bevestigt tegenover Tweakers dat het is begonnen met het uitschakelen van Manifest V2-extensies in de Chrome-browser. Het bedrijf verwijst daarbij naar een update van zijn Manifest V3-supportpagina van eerder deze maand. Het uitfaseren gebeurt volgens het bedrijf 'langzaam aan', gedurende de komende weken.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 14:29
419 • submitter: Heidistein

16-10-2024 • 14:29

419

Submitter: Heidistein

Lees meer

Microsoft schakelt Manifest V2-extensies als uBlock Origin dit jaar uit in Edge
Microsoft schakelt Manifest V2-extensies als uBlock Origin dit jaar uit in Edge Nieuws van 9 augustus 2026
Google schrapt opties in Chromium om adblocker uBlock Origin toch te installeren
Google schrapt opties in Chromium om adblocker uBlock Origin toch te installeren Nieuws van 10 juni 2026
Firefox bevestigt aan eigen adblocker te werken
Firefox bevestigt aan eigen adblocker te werken Nieuws van 7 juni 2026
UBlock Origin Lite is nu ook beschikbaar voor Safari
UBlock Origin Lite is nu ook beschikbaar voor Safari Nieuws van 6 augustus 2025
Chrome toont in Amerika AI-overzichten van recensies van online winkels
Chrome toont in Amerika AI-overzichten van recensies van online winkels Nieuws van 29 juli 2025
Microsoft lijkt Manifest V2-extensies zoals uBlock Origin te blokkeren in Edge
Microsoft lijkt Manifest V2-extensies zoals uBlock Origin te blokkeren in Edge Nieuws van 28 februari 2025
Google verwijdert per ongeluk Chrome-extensie in plaats van malafide kopie
Google verwijdert per ongeluk Chrome-extensie in plaats van malafide kopie Nieuws van 1 januari 2025
Testversie Google Chrome bevat AI-functie die reviews over websites bundelt
Testversie Google Chrome bevat AI-functie die reviews over websites bundelt Nieuws van 1 december 2024
Bloomberg: DOJ wil dat Google Chrome verkoopt om zoekmonopolie te doorbreken
Bloomberg: DOJ wil dat Google Chrome verkoopt om zoekmonopolie te doorbreken Nieuws van 19 november 2024
Microsoft stopt op 14 december met wachtwoordmanagerextensie in Chrome
Microsoft stopt op 14 december met wachtwoordmanagerextensie in Chrome Nieuws van 15 november 2024
Google gaat ook sommige eigen Chrome-extensies verwijderen vanwege Manifest v3
Google gaat ook sommige eigen Chrome-extensies verwijderen vanwege Manifest v3 Nieuws van 6 september 2024
Chrome waarschuwt voor extensies die binnenkort niet meer ondersteund worden
Chrome waarschuwt voor extensies die binnenkort niet meer ondersteund worden Nieuws van 29 juli 2024
Brave blijft Manifest V2-extensies als adblockers 'zolang mogelijk' ondersteunen
Brave blijft Manifest V2-extensies als adblockers 'zolang mogelijk' ondersteunen Nieuws van 29 juni 2024
Google gaat Manifest V2-extensies 'in de komende maanden' uitschakelen in Chrome
Google gaat Manifest V2-extensies 'in de komende maanden' uitschakelen in Chrome Nieuws van 31 mei 2024
Google-developer publiceert tool die meldt als Chrome-extensie overgenomen wordt
Google-developer publiceert tool die meldt als Chrome-extensie overgenomen wordt Nieuws van 10 maart 2024
Chrome stopt medio 2024 met Manifest V2-extensies, mogelijk gevolgen adblockers
Chrome stopt medio 2024 met Manifest V2-extensies, mogelijk gevolgen adblockers Nieuws van 20 november 2023
Chrome stopt medio 2023 met ondersteuning Manifest V2-extensies zoals adblockers
Chrome stopt medio 2023 met ondersteuning Manifest V2-extensies zoals adblockers Nieuws van 29 september 2022
Google faseert Manifest V2-extensies voor Chrome uit, verplicht V3 vanaf 2023
Google faseert Manifest V2-extensies voor Chrome uit, verplicht V3 vanaf 2023 Nieuws van 24 september 2021
Ingebouwde adblocker Brave-browser wordt 'gemiddeld 69 keer zo snel'
Ingebouwde adblocker Brave-browser wordt 'gemiddeld 69 keer zo snel' Nieuws van 29 juni 2019
Google: Chrome gaat adblockers niet weren maar privacy beter waarborgen
Google: Chrome gaat adblockers niet weren maar privacy beter waarborgen Nieuws van 13 juni 2019
Meer producten en artikelen
Browsers Internettoegang Websites en community's Google Chrome Adblock Extensie Manifest v3 uBlock Origin

Reacties (419)

-Moderatie-faq
419
416
175
9
0
202
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
410Gone 16 oktober 2024 14:30
Oplossing voor uBlock Origin Chrome 1 jaar tenminste:

You can postpone that for about 1 year by adding a registry key

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]
"ExtensionManifestV2Availability"=dword:00000002
555Henny555 @410Gone16 oktober 2024 14:40
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]
"ExtensionManifestV2Availability"=dword:00000002
Voor diegene die niet weten hoe ze dit moeten uitvoeren.
In notepad nieuw bestand maken en bovenstaande erin kopieren en vervolgens opslaan als .reg extensie. Hierna kan je het uitvoeren en hij zal de juiste key toevoegen.
Alxndr @555Henny55516 oktober 2024 14:57
Wat noob-vraagjes:

- Bedoel je dan inclusief de eerste regel "Windows... 5.00"?
- moet je daarna alleen chrome opnieuw opstarten of de hele PC?

thnx

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 16 oktober 2024 14:59]

guillaume @Alxndr16 oktober 2024 15:21
Ja, inclusief die regel.

Omdat Chrome altijd nog processen op de achtergrond kan hebben draaien, zou ik voor de zekerheid daarna de PC even opnieuw opstarten.
Zodiac @Alxndr16 oktober 2024 15:25
nvm

[Reactie gewijzigd door Zodiac op 16 oktober 2024 15:26]

Alxndr @Zodiac16 oktober 2024 15:30
Nou, helemaal het start menu openen, dan op dat kleine icoontje moeten klikken en dan nog een keer klikken ... Pfff :+

Maar het was meer gewoon ter verduidelijking, uBlock doet het nu nog dus herstarten kan na werk wel, ik heb te nu veel dingen open staan. (= ben te lui/geen zin in 8-) )
SambalSamurai @555Henny55517 oktober 2024 10:40
Dank @410Gone en @555Henny555 en @Alxndr voor deze instructies tot verlenging van V2.

Hoe kan men controleren of deze oplossing van al (juist) is doorgevoerd of niet op een PC?
Anders gevraagd: is er een manier om te checken of men nu nog op de oude V2 of de nieuw V3 draait,
En dus of deze update voor de verlenging al dan niet (juist) is opgenomen op een windows pc?
SambalSamurai @555Henny55517 oktober 2024 10:47
@410Gone en @555Henny555
Zijn er ook NADELEN van het doorvoeren van deze registry aanpassing?
Of is er geen enkel nadeel voor de werking of ervaring van Chrome na deze aanpassing?
beschoenen @410Gone16 oktober 2024 14:37
Voor macOS zijn dat deze commandos:

defaults write com.google.Chrome ExtensionManifestV2Availability -int 2
defaults write com.google.Chrome DeviceLoginScreenExtensionManifestV2Availability -int 2
Blizz @beschoenen17 oktober 2024 14:39
Om volledig te zijn, met dank aan deze gebruiker:
Chrome
defaults write com.google.Chrome.plist ExtensionManifestV2Availability -int 2
Chrome Beta
defaults write com.google.Chrome.beta.plist ExtensionManifestV2Availability -int 2
Brave
defaults write com.brave.Browser.plist ExtensionManifestV2Availability -int 2
Brave Beta
defaults write com.brave.Browser.beta.plist ExtensionManifestV2Availability -int 2
Edit: interessant die DeviceLoginScreenExtensionManifestV2Availability, ik ga even zoeken wat deze inhoudt.
DeviceLoginScreenExtensionManifestV2Availability
Bepaal of Manifest v2-extensies kunnen worden gebruikt op het Google ChromeOS-inlogscherm.

Toegepast op apparaatniveau op beheerde ChromeOS-apparaten
Ik denk dat deze niet relevant is voor macOS?
Dan maar voor de volledigheid:
ExtensionManifestV2Availability
Bepaal of Manifest v2-extensies door de browser mogen worden gebruikt.

Google Chrome (Linux, Mac, Windows) sinds versie 110
Google ChromeOS (Google ChromeOS) sinds versie 110

[Reactie gewijzigd door Blizz op 17 oktober 2024 14:45]

Madshark @410Gone16 oktober 2024 14:31
Betere oplossing: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Tom Paris @Madshark16 oktober 2024 14:59
Helaas heeft ook Mozilla hun ziel aan de duivel verkocht: https://www.security.nl/p...en+in+online+advertenties
The Realone @Tom Paris16 oktober 2024 15:32
Hoezo dan? Een hoop mensen doen nogal panisch over advertenties, maar om de verkeerde redenen. Advertenties zijn, in essentie, hooguit irritant. Advertenties bestaan al eeuwenlang en pas de laatste 20 jaar bestaat de mogelijkheid deze te blokkeren, maar ook enkel in de digitale omgeving. Maar adventertenties zijn in veel gevallen een noodzakelijk kwaad. Mozilla is het daarmee eens, want advertenties financieren voor een groot deel dat wat wij consumeren. Tweakers.net bijvoorbeeld, is daar geen uitzondering op.

Het grootste probleem zit hem in de tracking en in mindere mate de mogellijkheid malware te verspreiden, maar dat laatste is vrij zeldzaam. Als Mozilla dat op wil lossen, door wel gewoon advertenties te willen toestaan maar die privacyzorgen daarvan weg te nemen, dan lijkt me dat een prima compromis.
com2,1ghz @The Realone16 oktober 2024 15:44
Het is de spuigaten uitgelopen en we worden overal uitgemolken met advertenties. Zelfs bij betaalde diensten krijgen we ads voorgeschoteld(nieuws: Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland)
Het zit overal. In je Smart TV interface, je smartphone. Alles en zijn moeder wordt getracked en geprofileerd en als je dat blokkeert dan doen we panisch?

Misschien tijd voor een ander verdienmodel dan profilering.
Mathijs Kok @com2,1ghz16 oktober 2024 17:19
Misschien tijd voor een ander verdienmodel dan profilering.
En welke stel je voor? Tweakers heeft er een en die gebruik je niet.
HansRemmerswaal @Mathijs Kok16 oktober 2024 18:02
Ik wil best betalen voor geen advertenties op Tweakers, maar dat is me geen 35 euro waard. De advertenties op Tweakers storen mij niet.

Als je kijkt hoe belachelijk veel je moet betalen voor geen advertenties op YouTube… ik geloof er niets van dat YouTube normaal zoveel aan mijn advertenties kijken verdient…

En dat is voor meer sites waar je gratis kijkt met advertenties of (te)veel moet betalen zonder advertenties.

Dan is een goede ad blocker een optie… al zou ik liever een redelijk bedrag betalen aan de website voor geen advertenties.

[Reactie gewijzigd door HansRemmerswaal op 16 oktober 2024 18:03]

lepel @HansRemmerswaal16 oktober 2024 18:23
Advertenties op Youtube zijn er bijna meer om je te forceren de andere diensten bij Youtube Premium af te nemen zoals Youtube Music. Ik wil best betalen voor geen advertenties op Youtube, misschien een €5-8 per maand, maar €14 voor Premium waar je ook vast zit aan Music is het voor mij niet waard. Ik betaal al voor Spotify en vind hun playlist generatie en genre herkenning veel beter.
SMRF @lepel16 oktober 2024 21:36
Ik krijg het idee dat Youtube Premium zo duur is om je van de dienst weg te jagen, terug naar het reclamekijker, zodat het waardevolle profileren door kan gaan.
Qlimaxxx @SMRF17 oktober 2024 00:59
Volgens mij koop je enkel de reclame af. Voor zover ik weet heeft Google nergens gezegd dat ze bij Premium gebruikers niet aan tracking doen.

Best slim; want die data is voor bijvoorbeeld Google search en maps enorm waardevol.
MrFax @SMRF16 oktober 2024 23:45
Het is zo duur omdat YT Music door je strot wordt geduwd.
Patrick_Wolf @HansRemmerswaal16 oktober 2024 18:41
Ja, ik vind de optie van dumpert wel ‘aangenaam’. Betaal je €5 voor een jaar. Ik zit er niet elke week op, maar voor die €5 is dat ook prima.

YouTube gebruik ik ook maar 1 dag per week of zo. Daar ga je dan natuurlijk geen €15 per maand voor betalen. Het alternatief is daardoor het maar volledig blokkeren van de advertenties. Voor hun ook onhandig, verdienen ze er nog minder aan…
desalniettemin @com2,1ghz16 oktober 2024 17:50
Prime is wel heel erg goedkoop en door de reclames wordt de prijs ook niet verhoogd.
com2,1ghz @desalniettemin16 oktober 2024 20:26
Je weet dat we uit een situatie komen waarbij de USP van deze diensten advertentieloos on demand TV kijken is he?
Dalyxia @desalniettemin16 oktober 2024 20:44
Je weet dat Prime recent van 2,99 naar 4,99 is gegaan?
Verwijderd @desalniettemin16 oktober 2024 21:49
In 2022 (toen ik Prime nog had + even vlug opgezocht) betaalde ik 2.99 p/m. Nu zie ik op de website dat het inmiddels 4.99 is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 21:50]

Robbaman @com2,1ghz17 oktober 2024 08:48
Ik snap je sentiment (en deel die zelfs), maar het is natuurlijk wel een gevolg van 'ons' (als gemeenschap in het geheel) eigen wens om meer meer meer meer te willen voor minder minder minder. Als een TV duurder zou zijn, maar dan geen advertenties zou hebben, dan zou de grote groep nog steeds kiezen voor de goedkopere.

Met name ook denk ik omdat advertenties gewoon enorm veel waard zijn. Als een TV-maker zou kunnen adverteren met "Bij ons wordt je niet platgebombardeerd door reclames" en daar €20 extra voor zou vragen, dan zouden ze dit zeker doen, ALS dit het verschil zou dekken.

Alleen dat is niet wat het waard is. Door advertenties te kunnen inbakken kunnen ze misschien wel 10 jaar lang inkomsten verdienen aan die TV, wat natuurlijk VEEEEL meer is dan die €20. Dus wat is dan het alternatief? €1000 meer vragen voor de TV? Dan "kiezen" mensen toch weer voor die goedkopere TV nietwaar?

Nu hoor ik je zeggen "ja, maar nu maken ze EN een duurdere TV EN heb je advertenties", maar dat durf ik wel te betwijfelen. de TV-markt is een zeer concurrerende markt. Als ze echt bakken met winst zouden maken per TV, dan is er wel een concurrent die er net onder gaat zitten, net zo lang totdat de winstmarges weer 'normaal' zijn.
com2,1ghz @Robbaman17 oktober 2024 11:03
Je draait het om. Bedrijven willen alsmaar meer winst maken. Het is een gevalletje durfkapitaal en verlies maken totdat concurrentie kapot is. Vervolgens wanneer er voldoende klanten zijn prijzen verhogen, ads toevoegen, profileren. Oftewel Enshitification. Dat is er nu gaande.

Een verdienmodel wat in eerste instantie niet rendabel is. Vervolgens als consument voor dezelfde of slechtere dienstverlening meer moeten betalen is het terecht dat we hierover klagen.

Dit zien we in meerdere sectoren trouwens. Dierenartsen en kinderopvangcentra die overgenomen worden door grote internationale bedrijven. Draaien verlies maar winnen marktaandeel. Vervolgens wanneer concurrentie uitgeschakeld is prijzen verhogen.

Ik ben voorstander van een gezonde vorm van kapitalisme, maar niet in de huidige extreme vorm waarbij bepaalde partijen langdurig verliesdraaien en de markt kapot maken.
Robbaman @com2,1ghz17 oktober 2024 14:07
Dat zeg jij wel, maar is het een feit dat iedere TV-fabrikant 'alsmaar meer winst maken' op hun TV-afdeling?

Ik zou namelijk verwachten dat als bedrijven mogen kiezen tussen "geen winst" (want klant gaat naar concurrent) of "ietsjes minder winst" (want onze TV maken we iets goedkoper), dat elke fabrikant voor het laatste zal gaan, totdat "ietsjes minder winst" weer "geen winst" is.

Er zijn inderdaad een heleboel sectoren waarin op die manier de concurrentie kapot gemaakt is en daarna woekerwinsten gemaakt kunnen worden, maar ik heb zeer sterke twijfels of dit in de TV-markt het geval is.

Maar goed, de advertentie-discussie gaat verder dan alleen TV's, maar mijn punt is vooral dat men in de regel meer meer meer wil en bij voorkeur goedkoper en/of gratis, maar dat de kosten van productie, R&D en marketing wel betaald moeten worden.
BeosBeing @Robbaman21 oktober 2024 12:30
Dat zeg jij wel, maar is het een feit dat iedere TV-fabrikant 'alsmaar meer winst maken' op hun TV-afdeling?
Wat @Robbaman aangeeft is de algemene trend in de commerciële sector, met name in Amerika.
Als jouw concurrent zijn TV iets goedkoper aanbied door er advertenties op te zetten, die je als klant in de winkel (nog) niet ziet, dan zal die klant al snel dat goedkopere model kiezen, en dus moet jij het ook gaan doen.
Ik zou namelijk verwachten dat als bedrijven mogen kiezen tussen "geen winst" (want klant gaat naar concurrent) of "ietsjes minder winst" (want onze TV maken we iets goedkoper), dat elke fabrikant voor het laatste zal gaan, totdat "ietsjes minder winst" weer "geen winst" is.
Je gaat uit van het Economische theoretische model van perfecte concurrentie. Wat daarin grofweg als "winst" wordt uitgelegd is in feite als je de theorie nader bestudeert juist iets wat men bestempelt als 'overwinst', en dat laatste is dan weer wat men meer verdient dan het normale rendement op het geinvesteerde kapitaal.

In de praktijk is de concurrentie niet perfect en dat komt dus o.a. door ontransparantie. De koper weet niet dat er advertenties van de fabrikant op zitten en als die het al zou weten niet in welke mate. Daarnaast hebben fabrikanten merknamen ingevoerd en zorgen ze er met advertenties op bestaande kanalen voor dat hun naam een betere reputatie heeft als de naam van de concurrent.
Er zijn inderdaad een heleboel sectoren waarin op die manier de concurrentie kapot gemaakt is en daarna woekerwinsten gemaakt kunnen worden, maar ik heb zeer sterke twijfels of dit in de TV-markt het geval is.
Als iedere fabrikant advertenties brengt en zo meer verdient is de markt ook kapot, ondanks dat de concurrentie moordend is. Ik kan me niet andere herinneren dat de TV-branche al jaren klaagd over moordende concurrentie en lage prijzen, het is niet voor niets dat Pioneer en anderen er al uit zijn gestapt. Door nu advertenties te bundelen krikken ze hun eigen winst omhoog, ten koste van de klant/consument.
Maar goed, de advertentie-discussie gaat verder dan alleen TV's, maar mijn punt is vooral dat men in de regel meer meer meer wil en bij voorkeur goedkoper en/of gratis, maar dat de kosten van productie, R&D en marketing wel betaald moeten worden.
In diverse markten zie je al een tijdje dat de producten kwalitatief zo goed zijn dat de consument niet meer bereid is meer te betalen voor een betere kwaliteit. Dat zie je bv
1) in de camera-markt waar vroeger iedereen die een fatsoenlijk scherpe foto wilde een spiegelreflex kocht (compacts waren niet goed genoeg) en dit dus een echt consumentenproduct was, maar nu zijn de digitale modellen geëvolueeerd naar 64MP, totale overkill voor de consument (zijn smartphone is goed genoeg) en zelfs voor de amateur. De huidige modellen zijn qua beeldkwaliteit beter dan de professionele modellen van 20 jaar terug en bewegen zich qua prijs ook op het niveau van de professionele modellen van toen, het is geen consumentenproduct meer.

2) In de TV-markt zie je hetzelfde, mijn TV is FullHD (gekocht 2008) en goed genoeg voor het kijken van het journaal. Op de TV naar films kijken doe ik niet meer, want er zit teveel reclame tussen, en de films uit Hollywood zijn inhoudsloos geworden dus waarom zou ik betalen voor betere beeldkwaliteit.
Nu zijn er filmliefhebbers die wel graag betere beeldkwaliteit hebben, dus voor hen is er 4K maar waarom zouden ze naar 8K gaan als ze op een afstand zitten van hooguit 3m en de muur waar de TV hangt of voor staat niet zo groot is dat er een model kan staan van meer dan 42"?

In beide gevallen is de geboden resolutie voor de consument nu al grote overkill dus is men niet bereid er meer geld aan uit te geven, vandaar dat de fabrikanten de investeringen in R&D en nieuwe productiefaciiteiten niet meer terugverdienen, ook niet als er nog meer geld tegenaan gegooid wordt voor marketing.
BeosBeing @com2,1ghz21 oktober 2024 12:01
...Ik ben voorstander van een gezonde vorm van kapitalisme, maar niet in de huidige extreme vorm ...
Het de grote eet de kleine is nu net precies het principe van kapitalisme. Kapitalisme heeft niets met de vrije markt van doen, behalve dat het daar ontstaat door imperfecties* van de markt.
Door schaalvoordelen wordt je groter en om conurrentie uit te sluiten eet je de anderen op. We hebben antidumping-maatregelen op internationale markten maar niet op dit soort zaken.
* die imperfecties zijn de ontransparantie van de prijzen, instapbeperkingen (zoals diploma-eisen, vestigingsvergunningen, veiligheidsverplichtingen, vereisen van een "Verklaring Omtrent Gedrag") e.d., benodigd investeringskapitaal dat niet iedereen heeft liggen, enzovoorts
Tintel
@The Realone16 oktober 2024 16:08
want advertenties financieren voor een groot deel dat wat wij consumeren.
Maar....dat hoeft dus niet zo te zijn. Die noodzaak is helemaal niet zo noodzakelijk. Als het enige alternatief, 'betaald' is, dan zal het zich verder wel uitwijzen.
Verder is het niet erg dat af en toe een advertentie opduikt (zoals 20 jaar geleden...). Maar de absurde frequentie en overdaad is het probleem.
Ook het idee dat het noodzakelijk zou zijn om van alles te bekostigen, klopt niet. De winsten voor de platformen zijn werkelijk absurd - dus hoezo nodig om de kosten te dekken?

En vervolgens is daar tracking bij gekomen....alsof het al niet erg genoeg was.
The Realone @Tintel16 oktober 2024 16:32
Je kunt volgens mij niet stellen dat het helemaal niet noodzakelijk is, zonder dat te onderbouwen. Dat er een aantal grote platforms zijn die "sowieso al een hoop geld verdienen" lijkt me irrelevant, zeker ook voor de kleinere websites.
Je kunt simpelweg niet overal een abonnement op nemen.
Jittikmieger @The Realone16 oktober 2024 17:03
Advertenties met tracking zijn niet nodig. Ik durf wel te stellen dat advertenties in brede zin niet nodig zijn. Immers, wanneer ik een wasmachine nodig ben, klop ik gewoon in een zoekvenster in een webbrowser de woorden "wasmachine kopen" in en dan kun je genoeg wasmachines en wasmachinemerken en (gekochte) reviews vinden en kopen. ...Of ik loop ouderwets bij een witgoed winkel binnen en roep dezelfde 2 woorden: "wasmachine kopen" en er is iemand die mij keurig de modellen laat zien die ze daar verkopen, uitleg geeft en klaar is Kees.

Het is veel beter om te kappen met die geld- en energieverslindende reclame zooi! Beter voor mens en milieu!
The Realone @Jittikmieger16 oktober 2024 17:10
De tracking is ook juist het probleem, dat is precies wat ik in mijn reactie aankaart. Dat advertenties zelf "niet nodig" zijn is een loze kreet. Als ik een website host en kosten wil dekken/geld wil verdienen met ads, kan mij dat niet veel schelen, als jij mijn website over de levenscyclus van de roodgevlekte pimpelmees, dat je dan een reclame voor een wasmachine te zien krijgt. Ik krijg daar potentieel inkomsten door.

En wellicht zijn die ads voor jou niet nuttig omdat je zelf wel zoekt naar een wasmachine, maar voor de fabrikant van die machine wel, want die wil dat jij hun product kent en uiteindelijk koopt.
Jittikmieger @The Realone16 oktober 2024 17:38
En wellicht zijn die ads voor jou niet nuttig omdat je zelf wel zoekt naar een wasmachine, maar voor de fabrikant van die machine wel, want die wil dat jij hun product kent en uiteindelijk koopt.
Zoals ik al zei: dat is dus niet nodig. Immers je zoekt op internet of in de winkel en raakt dan bekent met een merk, model, type wasmachine van je wens. Reclame is onnodig. Zonde van geld en energie!

Waarom zouden wij gewone mensen dan de godganse dag bestookt moeten worden met wasmachine reclames? ...Omdat het NUT heeft voor de fabrikant!? En hoe zit met of het nut heeft voor mij en al die andere mensen!? Reclame is stront irritant, vervelend, levert potentiële veiligheidsrisico's op en dan wordt je ook nog eens getracked... Dat is hoe "nuttig" die reclame zooi voor mij en vele, zeer vele andere mensen is. Het is onwenselijk en moet gewoon verdwijnen.

Dat reclame een verdienmodel geworden is, is gewoonweg fout. De enige die daar beter van worden zijn diegenen die in de top van de reclame piramide zitten. Ze bedenken maar een ander verdienmodel. Het is hun probleem, zij hebben deze ellende veroorzaakt. Zij denken ook niet aan onze belangen!
The Realone @Jittikmieger16 oktober 2024 18:12
Bijna net zo irritant als stukken tekst dikgedrukt neerzetten, toch? Of is dat om de aandacht te trekken? Dat doen reclames ook, en reclames zijn bewezen te werken wanneer ze goed ingezet worden. Je hele reactie is gebaseerd op onderbuikgevoel en je presenteert je mening als feit, dat is jammer.
Jittikmieger @The Realone16 oktober 2024 19:08
Bijna net zo irritant als stukken tekst dikgedrukt neerzetten, toch?
Ja, irritant hè! Mijn punt gemaakt, dus.

En hier zijn wat feiten. Ik kan je deze documentaire van harte aanbevelen:
YouTube: Waarom reclames verboden zouden moeten worden | VPRO Tegenlicht
batjes
@The Realone16 oktober 2024 20:52
Reklame zorgt er voor dat het bedrijf met de beste marketing de meeste wasmachines weet te verkopen. Dat is veelal niet gelijk aan de beste wasmachine op kwaliteit danwel functioneel.

Door het in huidige vorm toe te staan, met de enorme hoeveelheid manipulatie, verkloot je gewoon zo'n beetje elke markt. Iedereen moet meedoen en om dat mogelijk te maken moet men elders in het budget gaan snijden.

Dat reclames werken is juist het probleem. Zodra ik adblockloos het internet betreed, dan hoeft dat internet van mij niet meer.
BeosBeing @batjes21 oktober 2024 12:34
Reklame zorgt er voor dat het bedrijf met de beste marketing de meeste wasmachines weet te verkopen. Dat is veelal niet gelijk aan de beste wasmachine op kwaliteit danwel functioneel.

Door het in huidige vorm toe te staan, met de enorme hoeveelheid manipulatie, verkloot je gewoon zo'n beetje elke markt. Iedereen moet meedoen en om dat mogelijk te maken moet men elders in het budget gaan snijden.

Dat reclames werken is juist het probleem.
_/-\o_
SMRF @Jittikmieger16 oktober 2024 21:43
Reclame is ook bovenaan de zoekopdracht verschijnen wanneer jij op internet zoekt, of de positie in de winkel krijgen wanneer jij daar naar binnen loopt. Het gaat om aandacht krijgen. Dat is goedkoper en effectiever voor de fabrikant als precies duidelijk is wie op welk moment waar op welke manier en hoe het best benaderd kan worden, dus wanneer het waarschijnlijk relevant is voor de ontvanger van reclame. En daarom is profilering interessant. Het heeft weinig nut om tegen het principe te ageren, het is simpele marketingpsychologie die economisch interessant is, anders zou het niet zo massaal plaatsvinden. Dat het onwenselijk is is een ander verhaal, maar daar is de fabrikant en reclamemaker niet persé in geïnteresseerd.
Jittikmieger @SMRF17 oktober 2024 07:44
Ja, ik weet helemaal hoe het werkt en dat is ook de reden dat ik er een flinke afkeer van heb gekregen.

Zoals hierboven ook al heb aangehaald. Ik ben niet geïnteresseerd in wat de fabrikant en reclamemaker vinden of wat hun belangen zijn. Hun belangen stroken niet met die van mij en al die andere mensen die ook een hekel hebben aan dat hele verrotte en manipulatieve advertentie systeem wat van kwaad naar erger gaat om de aandeelhouders maar te plezieren.

Hoe meer mensen advertenties blokkeren, weigeren, social media opzeggen, etc. hoe beter! Dat is hoe je kunt ageren.
Cybergamer @Jittikmieger16 oktober 2024 23:24
Dat reclame een verdienmodel geworden is, is gewoonweg fout. De enige die daar beter van worden zijn diegenen die in de top van de reclame piramide zitten. Ze bedenken maar een ander verdienmodel. Het is hun probleem, zij hebben deze ellende veroorzaakt. Zij denken ook niet aan onze belangen!
En daarom heb ik dus ook AdGuard Home draaien.
Robbaman @The Realone17 oktober 2024 14:09
Nu is mijn inetresse gewekt en en ik heb even gezocht, maar ik kan genoemde website over de levenscyclus van de roodgevlekte pimpelmees niet vinden. ;)
The Realone @Robbaman17 oktober 2024 14:29
Onderhoud werd te duur, voorheen haalde ik nog wat inkomsten uit een paar ads maar met al die adblockers verdween dat al gauw. ;)
BeosBeing @The Realone21 oktober 2024 12:37
Onderhoud werd te duur, voorheen haalde ik nog wat inkomsten uit een paar ads maar met al die adblockers verdween dat al gauw. ;)
Blijkbaar had jouw "website over de levenscyclus van de roodgevlekte pimpelmees" onvoldoende bestaansrecht en was er niemand in geïnteresseerd.
evandj @Jittikmieger16 oktober 2024 23:37
Ik snap je reactie en het is inderdaad vervelend al die reclame maar voor mij helpt het als ik een wasmachine koop om op internet reviews te lezen en zo een gefundeerde beslissing te nemen. Als ik een witgoed winkel binnenloop en roep "wasmachine kopen" is de kans groot dat ze mij ten eerste al modellen gaan aanraden met functies waar ik niets aan heb maar duurder zijn in aankoop of waar de verkoper een groter percentage op houdt van de verkoopprijs. Daarom vind ik reclame niet zo erg, laat er mij toch niet door leiden maar als het teveel wordt, meer reclame dan nuttige informatie, dan bezoek ik de site daarna nooit meer en is het jammer voor de beheerder van de site maar hebben ze het zelf gezocht en de fabrikant van de wasmachine zal aan mij dan ook niets verdienen.
Tintel
@The Realone16 oktober 2024 17:56
Nee, maar dat lost zichzelf dus op - de kleinere platformen tonen veel minder advertenties.

En je kunt mij niet wijs maken dan bijv. een webshop moet adverteren. De shop is bedoeld om produkten te verkopen - niet advertentie ruimte. En sites met artikelen wisten het al lang - je kon ook een fysiek dag-, week- , maand-blad niet helemaal zetten met advertenties - dan leest men het niet meer.

De onderbouwing komt vanuit:
de winsten bij de grote platforms zijn absurd - en die komen uit advertentie inkomsten. Dus gaat het niet om kostendekking en een beetje marge daar bovenop.
Reclame is vooral een noodzaak vanuit de optiek van de reclame aanbieders.
The Realone @Tintel16 oktober 2024 18:18
Als het enkel een noodzaak was van de reclame aanbieders, dan bestonden ze niet. Adverteren is niet goedkoop, dus als het geen nut heeft, zal men daar geen geld in steken. Het effect van adverteren is tegenwoordig ook veel eenvoudiger te meten dan voorheen.
En natuurlijk moet een webshop adverteren, maar niet op de eigen webshop. In ieder geval niet voor producten die het zelf niet verkoopt. Ik moet de eerste webshop nog tegenkomen die een advertenie heeft staan van een product van de concurrent, jij niet? Een webshop "moet" adverteren op andere sites, zodat mensen daar de webshop gelokt worden. Dat is toch niet zo moeilijk?
Tweakers zal ook niet adverteren voor een Engadget of wat dan ook. Maar advertenties voor Tweakers zijn wel weer nuttig op andere sites om volk naar Tweakers te trekken.

Dat grote jongens als Google een heel advertentieplatform hebben waar ze bakken geld mee verdienen staat hier toch helemaal los van? Dat heeft niks te maken met advertenties an sich.
Ryunoru @The Realone16 oktober 2024 19:29
Dat iets nut heeft betekent niet dat het ethisch verantwoord is. Tuurlijk heeft het nut om te adverteren, daar kan je kosten mee dekken en winst maken. Tuurlijk heeft het nut om extreem veel te adverteren, daar kan je veel meer winst mee maken. Tuurlijk heeft het nut om online advertenties te beladen met trackers zodat je nog meer over je potentiële doelgroepen te weten komt zonder hun directe kennis van dit feit en ze vervolgens met nog meer doelgerichte advertenties te beladen, daar kan je extreme winsten mee maken. Maar dat doet niet af aan het feit dat het niet noodzakelijk is. Je kan ook winst maken met echte producten. Door iets te bieden dat de klant ook daadwerkelijk wil, niet door ze te overladen met bagger en hun gegevens te stelen.

Ander voorbeeldje: het heeft ook nut om malware te maken. Het heeft nut om iemand te vermoorden. Enzovoort. Denk je dat de discussie dan om nut zal gaan?
Tintel
@The Realone17 oktober 2024 10:56
Adverteren is niet goedkoop, dus als het geen nut heeft, zal men daar geen geld in steken. Het effect van adverteren is tegenwoordig ook veel eenvoudiger te meten dan voorheen.
Hoe dan? Dat de verkopen toenemen als men adverteert maar dat is vaak juist niet meetbaar. Alleen de click-through en dat is niet meteen een verkoop. Eigenlijk is het net zoals een fysieke winkel. Als er daar weinig klanten binnenkomen weet je dat het mis gaat. Dus maakt de winkel reclame en komen er wel heel veel klanten binnen maar welke er wat kopen vanwege de reclame is onduidelijk.
En als je altijd reclame maakt dan weet je eigenlijk niet meer hoe effectief het is.
Ik moet de eerste webshop nog tegenkomen die een advertenie heeft staan van een product van de concurrent, jij niet?
Maar ongerelateerde produkten worden er soms wel geadverteerd en het fenomeen marketplace betekent eigenlijk dat de webshop dus produkten van verschillende concurrenten aanbied (waaronder zichzelf).
Tweakers zal ook niet adverteren voor een Engadget of wat dan ook.
Toch gebeurt dat wel (misschien niet bij Tweakers).
Dat grote jongens als Google een heel advertentieplatform hebben waar ze bakken geld mee verdienen staat hier toch helemaal los van?
Waarom staat dat los? Google beweert dat het werkt... ("Wij van WC-eend"....) en de hoeveelheid reclame neemt alleen maar toe. Waardoor het effect echt wel afneemt...dat is dus niet logisch vanuit de producent/leverancier.
En de bakken met geld: het idee is dat we zonder reclame geen Internet zouden hebben....omdat alleen met reclame de kosten worden gedekt. Maar dat geloof ik niet.
EldraziKlap @The Realone16 oktober 2024 16:40
Sorry maar jij staaft je argument toch verder ook niet? Je claimt slechts 'advertenties zijn nodig' maar onderbouwt dat verder toch ook niet echt met bronnen oid?

Advertenties zijn verweven met veel bedrijfsvoering, maar dat waren zoveel dingen vroeger voordat de vakbonden er wat van gingen vinden - dat het nu gebruikt wordt en een bak geld oplevert betekent nog niet dat het daadwerkelijk nodig is?

In je andere comment begin je over radio en TV, volgens mij betaal ik voor mijn TV-abonnement. En daar zit alsnog reclame op. "Dan wordt TV veel duurder en dat wil de consument niet" onzin dus, dat betekent dat het product niet houdbaar is om op eigen poten te staan.
Dus krijgen we advertenties.


Verder denk ik dat het inderdaad zo is dat voor veel kleinere websites een makkelijke manier is om inkomsten te genereren, maar ook daar zou ik zeggen neem een voorbeeld aan kleinere influencers en lanceer een patreon.

Er is vanalles mogelijk maar men wil er niet aan.
The Realone @EldraziKlap16 oktober 2024 16:47
Het is vrij simpel. Buiten de grote platformen waar jij het over hebt, zwemmen de meeste websitebeheerders niet in het geld. Willen ze er geld aan verdienen, dan moet dat ergens vandaan komen. Met jouw logica is geen enkele dienst houdbaar om op eigen poten te staan.
Ryunoru @The Realone16 oktober 2024 19:35
Is dat zo? Wat nu als websites, ik bedenk maar wat, iets van objecten te koop aanbieden? Deze voor een bepaald bedrag importeren of produceren, en dan voor een iets hoger bedrag doorverkopen, om daaruit winst te maken? Zou dat niet een idee zijn?
Aldy @Tintel16 oktober 2024 16:55
Als je het over absurde winsten hebt, dan heb je het over de grote jongens, maar sommige nieuwssites kunnen uitsluitend bestaan door de advertenties, met name de sites van de dagbladen.
GameNympho @Aldy16 oktober 2024 17:48
Geen medelijden mee, hoeveel bladen zijn er verdwenen waardoor aardig inkomsten binnen kwamen, maar het was in de ogen van bepaalde mensen, te duur, dus weg ermee, zo ook bij de DPG groep en dan nu huilen dat er niet genoeg inkomsten gegenereerd worden?
Tintel
@Aldy16 oktober 2024 17:59
kunnen uitsluitend bestaan door de advertenties
Tja, blijkbaar wil men niet betalen voor de content en is dit hun 'oplossing'. Maar ondertussen lopen de lezers wel weg vanwege de reclames. Ergens zou er toch een belletje moeten gaan rinkelen.
Als een blad alleen maar kan bestaan omdat het gratis wordt aangeboden (en dus reclames nodig heeft om de kosten te dekken), dan is het dus niets meer dan een reclame vehicel (en zitten 'we' er ook niet op te wachten).
computerjunky @The Realone16 oktober 2024 16:00
Veel sites zijn gewoon onbruikbaar door de vele reclame. Als ik tussen de reclame dingen moet gaan zoeken verspil je mijn tijd. Zeker webshops en sites die leven van de gebruiker zijn erbij gebaat dat ik een goede ervaring heb.
The Realone @computerjunky16 oktober 2024 16:26
Ik ben benieuwd naar welke websites nou echt onbruikbaar zijn geworden door advertenties. Ik kom ooit wel eens op een website waarvan ik denk, daar zitten echt teveel ads op, maar daar kom ik dan vervolgens ook nooit meer.
Pietervs @The Realone16 oktober 2024 16:35
Ik vind nu.nl bijvoorbeeld zonder adblocker echt niet meer te doen. Regelmatig echt schreeuwerige reclames die een groot deel van het scherm in beslag nemen en zo afleiden van de inhoud dat ik niet weet hoe snel ik de adblocker weer aan moet zetten (als die om wat voor reden dan ook een keer uit staat).
rboerdijk @The Realone16 oktober 2024 22:14
Praktisch voorbeeld, ik speel wel eens D&D bij een paar vrienden, iPad erbij om dingen op te zoeken, vaak op websites die tussen de uitleg en texten door geanimeerde knipperende reclame's. Aan het einde van de avond had ik dan 30% batterij over.
Op een gegeven ogenblik een adblocker geinstalleerd, geen reclame meer, batterij op het einde van de avond 70% en hoger... Dat was opvallend. Omdat ik verder niets had veranderd met zelfde gebruikspatroon was mijn (totaal niet onderbouwde of tegengeteste) conclusie dat reclame's wel behoorlijk batterij vreten.

Opgemerkt, ik had verder uiteraard ook niet veel belang om tijd te besteden aan een tegentest, batterij was voller, geen reclame's meer, waarom zou ik er verder nog tijd of moeite aan besteden.
computerjunky @The Realone16 oktober 2024 23:40
De 1 zijn definitie van onbruikbaar is duidelijk anders dan die van anderen. Vroeger had je alleen aan de zijkant wat reclame of een dunne balk bovenin maar tegenwoordig is het eerste en soms het enige dat je standaard zien reclame reclame en meer reclame en moet je op zoek naar de artikelen die vervolgens weer onderbroken worden door 3x reclame.

Dat vind ik zonde van mijn tijd en irriteert me mateloos omdat reclame voor mij helemaal nutteloos is. Ik heb geen koopdrift en leef bij het motto "als ze geld hebben voor reclame zal het wel te duur zijn".
Mit-46 @The Realone16 oktober 2024 15:57
Advertenties zijn soms ook gewoon een veiligheidsrisico! Deze alleen als irritant bestempelen is wat mij betreft niet correct.

Laatst kwam Meta nog in het nieuws dat ze moeten optreden tegen malafide advertenties. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor hun platform(en). Bovendien is het vaker dan eens in het nieuws gekomen dat er via advertenties malware werd geserveerd. Ad-blockers zijn wat mij betreft daarom ook gewoon een beveiligingslaag (hoe klein/groot dan ook).
Aldy @Mit-4616 oktober 2024 16:50
Ad-blockers zijn wat mij betreft daarom ook gewoon een beveiligingslaag (hoe klein/groot dan ook).
Hm, nooit zo bekeken. Is natuurlijk wel waar en alle methodes om je te beveiligen zijn meegenomen.
desalniettemin @Aldy16 oktober 2024 17:51
Vooral op die bewegende reclame banners. Zat vroeger en nu ook nog malware in verstopt. Plus scheelt ook geheugengebruik als je een ad blokker gebruikt. En de site laadt ook veel sneller.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 16 oktober 2024 17:52]

nullbyte @Aldy16 oktober 2024 23:07
De FBI raadt het gebruik van adblockers zelfs aan
https://www.securityweek....brands-search-engine-ads/
desalniettemin @Mit-4616 oktober 2024 17:53
Malware in de bewegende banners.
Dekar @The Realone16 oktober 2024 18:23
Advertenties zoals we die nu zien bestaat echt nog niet zo lang als jij beweert. Het komt overal de spuigaten uit. Op je tv, telefoon, internet, door de lucht, bushokjes, in de straten, op auto's en vrachtwagens, sluipreclame, influencers, etc.. Eigenlijk kan je geen uur van de dag leven zonder reclame door je strot geramd krijgt.

En het is niet alleen irritant, maar ook heel ongezond voor de mens. Het veroorzaakt overconsumptie, verslechtert je zelfbeeld, beïnvloed je kinderen, en zorgt voor mentale oververmoeidheid.

Het oorspronkelijke doel en nut van reclame, het informeren van het publiek, is al lang niet meer relevant in onze digitale tijd. Reclame is een puur negatief iets waarbij we ons helemaal suf worden gehersenspoeld door een vele-miljardenindustrie.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 16 oktober 2024 18:28]

The Realone @Dekar16 oktober 2024 18:28
Al sinds jaar en dag zijn er reclames op TV, radio, vrachtwagens, en eigenlijk overal in de openbare ruimte. Het grote verschil met 30 jaar geleden is het internet.
Dekar @The Realone16 oktober 2024 18:31
Nee, niet in deze mate. Je kan niet ontkennen dat er meer en langere reclameblokken zijn op tv en radio, product placement, sluipreclame (iedereen draagt opeens PME legend). Edit: en niet alleen 'het internet' maar ook de smartphone, social media, YouTube.

Nogmaals, reclame heeft geen doel en nut meer en we ervaren alleen maar negatieve effecten ervan.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 16 oktober 2024 18:35]

iew @Dekar17 oktober 2024 11:22
Amen...
Tintel
@Dekar17 oktober 2024 12:18
het informeren van het publiek
Dat is inderdaad bij steeds meer reclame zo. Zodra het nog iets van informatie bevat dan heeft het nog 'nuttig' effect.
Maar het merendeel roept alleen maar "het bestaat!" en dan vervolgens met een sausje van "het is wat JIJ wilt - want je wordt er blij van" - het manupilerende stukje....

Dus we hebben:
  • overvloed aan reclame (nog steeds toenemend...)
  • vanwege de overvloed aan reclame steeds minder effect van deze reclame (overload)
  • nauwelijks informatie dus geen toegevoegde waarde
  • maatschappelijk gezien veroorzaakt het negatief effect voor het welzijn van de mens
  • de hoeveelheid geld die hierin omgaat is absurd en het positieve effect is vooral voor de aanbieders van reclame ruimte
  • steeds meer privacy gerelateerde problemen omdat de effectiviteit omhoog moet (logisch want het werkte al niet zo heel goed...)
  • Lang niet alle reclames zijn 'eerlijk' (ook wel oplichting genoemd)
Jittikmieger @The Realone16 oktober 2024 15:57
Heb je deze al eens gezien? Aanrader!

YouTube: Waarom reclames verboden zouden moeten worden | VPRO Tegenlicht
Ayporos @Jittikmieger16 oktober 2024 16:17
Ik roep al jaren dat we advertenties helemaal moeten afschaffen, maar goed om te zien dat ik niet de enige ben. :+
reaL_G @Ayporos16 oktober 2024 20:38
Dus jij wilt dan de opties:
Betalen en kijken of
Niet betalen niet kunnen kijken.
nullbyte @Ayporos16 oktober 2024 23:08
Afschaffen niet, enorm inperken lijkt me een goed idee. Per 15 min content max 1 minuut reclame lijkt me zat
WillySis @The Realone16 oktober 2024 16:36
Er is nogal een verschil tussen de advertenties.

Een tekstje met eventueel een klein plaatje of logo is niet zo irritant. Een advertentie die ook nog eens met schreeuwende herrie dwars over je pagina wordt gezet is zeer irritant.
Veel sites zetten geleidelijk steeds meer advertenties op hun websites en de advertenties zelf worden steeds groter en irritanter. Op een gegeven moment gaan ze de irritatiegrens over en haken mensen af.

Google zelf is een mooi voorbeeld van een teveel aan advertenties. Zeker als je naar een dienst of product zoekt staat de eerste pagina vol met advertenties van Google travel of Google Shopping, met daartussen vooral gesponsorde resultaten. Scrollen levert nog meer gesponsorde resultaten op, maar daartussen staan dan de eerste echte zoekresultaten. Die zijn ook lang niet zo passend meer als een jaar of vijf geleden.
De advertenties groeien ook nog eens. Waren de advertenties begin dit jaar nog 4 cm hoog, nu zijn ze een cm groter. Ik heb de zoekfunctie van Google daarom vervangen door die van DuckDuckGo in combinatie met ChatGPT.
The Realone @WillySis16 oktober 2024 16:51
Natuurlijk zit er een verschil in hoe advertenties zichtbaar gemaakt worden. Dat is echt niet slechter geworden, sterker nog 10/20 jaar geleden waren advertenties vele malen erger. Ik kan de tijden dat popups me om de oren vlogen nog goed herinneren. Ook die overlays zoals Tweakers die een tijdje had waren enorm irritant, maar die zie je nog maar zelden, juist omdat daar zo'n weerstand tegen is. Het probleem lost zich deels ook zelf op.
WillySis @The Realone16 oktober 2024 16:56
Op de computer zijn de advertenties op webpagina's inderdaad minder irritant geworden. Op de mobiel kom je echter nog steeds beeldvullende advertenties tegen die de originele content volledig bedekken en het soms zo bont maken dat je de echte inhoud niet eens meer tevoorschijn kan halen.
The Realone @WillySis16 oktober 2024 17:03
Interessant, ik heb die ervaring totaal niet. In apps wel, maar dat zijn meestal toch wat obscure apps, of die erg leunen op het freemium principe. Die verwijder ik meestal vrij snel weer.
WillySis @The Realone16 oktober 2024 17:07
Ik kom dat soms gewoon op nieuws-sites tegen.
mbbs1024 @The Realone17 oktober 2024 22:29
Dat is er nu nog steeds op de smartphone, overlays die gewoon het ganse scherm in beslag nemen, met een heel klein plekje waar je ze kan wegklikken, zodat je al heel precies het scherm moet aanraken om ze weg te krijgen.
7ven @The Realone16 oktober 2024 22:41
Bijvoorbeeld Youtroep is vrijwel onbruikbaar zonder iets van een adblocker. Dan gaat het mij er nog niet eens om dat je vrijwel elke 3 minuten wordt onderbroken door een reclame maar primair deze twee redenen:

1 Oplichting: Vrijwel alle top reclame is oplichting betreffende bitcoin / crypto scams. Ronduit schande dat google zich hier nog voor laat betalen.

2 (Kind)vriendelijkheid: Zonder ad-blocker wordt je doodgegooid met game reclame waarin je wordt aangemoedigd zoveel mogelijk uit te geven. Het betreft ook primair games met monsters en vrij extreem geweld.
FairPCsPlease @The Realone17 oktober 2024 07:52
Het probleem van advertenties op internet is dat ze heel vaak ook bewegen en daardoor met mensen met prikkelgevoeligheid (ik weet niet hoe het is voor mensen die minder prikkelgevoelig zijn?) het lezen van de tekst van de website zelf die je wilt bezoeken ernstig verhindert tot op het onmogelijke af (tenzij je de advertentie blokkeert door je hand ervoor te houden), omdat je je niet op de website kunt concentreren doordat er links, rechts of boven de tekst advertenties aan het bewegen zijn. Dat is voor mij de voornaamste reden om uBlock Origin te gebruiken (in Firefox, ik gebruik Chrome niet dus ik wordt niet getroffen door wat Google nu doet).

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 17 oktober 2024 07:53]

Bux666 @FairPCsPlease17 oktober 2024 12:24
Waarom gebruik je dan niet 'Reader View' (Ctrl+Alt+R) in Firefox? Dan wordt alle afleiding verwijderd.
Geen idee hoe dat met advertenties zit trouwens. Ik gebruik meerdere adblockers waaronder uBlock Origin in Firefox, dus kan dat niet testen (of ik moet ze uitschakelen maar daar heb ik geen zin in).
Raymond Deen @The Realone16 oktober 2024 16:28
Ik wil ze gewoon niet zien. Ze verpesten mijn beleving en mijn humeur.
Bij papieren rotzooi heb je die keuze wel en ik zie niet in waarom dat op mijn scherm anders moet zijn.
The Realone @Raymond Deen16 oktober 2024 16:32
Op TV heb je die optie ook niet. Met de radio heb je die optie ook niet. In de openbare ruimte heb je die optie ook niet. Jij bent niet de eigenaar van de website, dus jij hebt er niks over te zeggen.
mburg @The Realone16 oktober 2024 19:13
Ik ben het hier pertinent mee oneens.
Tv kijk ik niet, door reclame. Ik kijk video op streamingdiensten en YouTube (zonder reclames).
Radio luister ik niet, door de reclame. Ik luister muziek op Spotify en YouTube (zonder reclame).
Het feit dat je niet om reclame heen kan in de publieke ruimte is mij een doorn in het oog. Ik moet dan ook altijd gniffelen als ik weer een reclamebord zie staan met "Jouw advertentie hier? Neem contact op!" Goede zaak dat die boel leeg staat.

Terug on-topic: ik hoop zo snel mogelijk op een andere manier advertenties te kunnen blocken. Zag gelukkig iemand al met een fix voor een jaar dmv registry key. Anders toch aan de slag met een pi-hole.
nullbyte @The Realone16 oktober 2024 23:10
Daarom kijk ik geen TV. Wat jij verder zegt is onjuist. Als eigenaar van een Device met een browser bepaal ik als eindgebruiker wat ik te zien krijg, niet de website.
The Realone @nullbyte16 oktober 2024 23:40
Ah, maar dan is er dus ook geen probleem, toch? Want als jij dat bepaalt, maakt het niks uit dat Adblockers straks niet meer werken in Chrome! Ow wacht even...
Raymond Deen @The Realone16 oktober 2024 18:43
Ik kijk daarom geen tv en luister geen radio.
Verder vind ik je argumenten zo’n dooddoener…
YGDRASSIL @The Realone16 oktober 2024 15:43
Advertenties zijn veel meer dan irritant. Ze zijn soms misleidend en geven sowieso een scheef beeld van wat er allemaal te koop is. Ik betaal liever voor webtoegang en sitetoegang en abbos dan dat ik continu vervelende aandachttrekkende troep moet zien die ook nog ruimte inneemt waar iets functioneels had kunnen staan. En dan natuurlijk meestal op basis van half legaal of misleidend verkregen persoonsgerelateerde data.
The Realone @YGDRASSIL16 oktober 2024 16:25
Maar dat doe je niet. Want als jij overal waar men advertenties gebruikt om kosten te compenseren een abonnement op zou moeten nemen, dan ben je honderden, zo niet duizenden euros per maand kwijt. Ik betaal bijvoorbeeld graag voor een advertentievrije Netflix of Spotify, maar ik consumeer ook radio en kijk TV of streamingsdiensten met reclames, want voor die zaken is mij dat geen extra kosten waard.1

De aard van advertenties is dat deze de aandacht trekken, dat lijkt me logisch. Vandaar ook mijn opmerking dat ze meestal vervelend zijn. Misleidind zijn ze soms, maar dat zijn ze ook al honderden jaren. Trap je daar in dan? Is een advertentie vervelender als deze misleidend is? In mijn ogen niet.
Ryunoru @The Realone16 oktober 2024 19:38
Wie ben jij om te bepalen of anderen betalen voor diensten? Dat kan jij toch helemaal niet weten? Je gaat er klakkeloos van uit dat diensten enkel kunnen bestaan dankzij advertenties. Dat zal voor sommige ongetwijfeld het geval zijn, maar voor velen niet. Vroeger konden we ook prima af zonder advertenties. Al honderden jaren.

En ja, een advertentie is vervelender als deze misleidend is... wat denk je nou zelf? Dat men zit te wachten om voorgelogen te worden? Heel raar argument.
dabrainz @YGDRASSIL16 oktober 2024 15:54
Waarom heb jij geen Tweakers-abonnement dan?
blinchik @dabrainz16 oktober 2024 16:26
Sommige sites bieden gewoon helemaal geen reclamevrije versie aan. Kijk bv naar HLN.be (een nieuwssite in Belgie). Zelfs bij een betalend abonnement (waar je volledige artikels kan lezen) is de site gewoon onbruikbaar zonder adblocker.

Idealiter zou gewoon iedereen tegelijkertijd zeggen, we betalen geen abonnement meer omdat er te veel ads zijn, maar de realiteit is dat mensen gewoon een betalend abonnement nemen een adblocker gebruiken (behalve dan enkele oudere mensen die niet weten hoe het werkt).
jcvw @blinchik16 oktober 2024 17:28
Als je een papieren abo op een tijdschrift/krant neemt, krijg je ook reclames (op papier).
DonJunior @jcvw16 oktober 2024 22:16
Maar die springen niet vol in beeld, beginnen videos met geluid af te spelen of erger, zorgen er voor dat content van de pagina verspringt terwijl je al aan het lezen bent.
iew @DonJunior17 oktober 2024 11:15
En die ads in de papieren krant kunnen je ook niet tracken, ook best wel een dingetje...
rboerdijk @jcvw16 oktober 2024 22:20
Die reclame's op papier knipperen meestal niet, nog worden ze bij het omslaan van de pagina eerst paginagroot getoont voordat ze verdwijnen.

Een incidentele niet geanimeerde reclamebanner tussen relevante text - op een website - is wat mij betreft acceptabel - mits het geen banners zijn met sporadische text(fragmenten) - dat zou ik ook bij een papieren abo niet accepteren.
Tintel
@dabrainz16 oktober 2024 16:11
Misschien omdat het hier nog wel meevalt met de advertenties? Die overigens over het algemeen 'ter zake' doen (en dus niet eens 'personal' zijn).

@YGDRASSIL zegt toch ook dat hij liever zou betalen als hij/zij continue werd lastiggevallen?
dabrainz @Tintel16 oktober 2024 16:22
Zonder adblocker vind ik dat er best wel veel en ook storende advertenties op Tweakers zijn, maar dat is mijn ervaring. Dat is ook in ieders perceptie anders natuurlijk en het kan allemaal nog veel erger.
YGDRASSIL @Tintel17 oktober 2024 08:15
Het is inderdaad een afweging elke keer. Hoe irritant zijn de advertenties en kan ik ze wegkrijgen. Maar het hele businessmodel erachter en de gebruikte methodes (hoe data wordt verzameld) eromheen staan mij flink tegen. Ooit nog een flinke tijd reclames gehad van de verzekeraar die had geweigerd me te verzekeren. |:(
Tintel
@YGDRASSIL17 oktober 2024 11:37
Ooit nog een flinke tijd reclames gehad van de verzekeraar die had geweigerd me te verzekeren.
Ja bizar dat - het bewijst overigens ook dat bepaalde reclames dus niet kunnen werken.
Zelf ook gehad - ligt niet eens aan dat je 'fout' bent. Gewoon een kwestie van een ongewone auto en "Computer says no"....maar wel reclame blijven pushen.... 8)7
De andere vorm van 'onzinnige' reclame [zijn ze dat inmiddels niet allemaal? :9 ]: net artikel Y gekocht (wat een duurzaam artikel is zeg maar, dus bijv. een CV-ketel of wasmachine) en vervolgens wordt je bestookt met reclames voor artikel Y.
Maar daar betalen al die bedrijven dus wel flink voor! En zullen ze werken? Nee, natuurlijk niet.... pure oplichting eigenlijk. Maar wel lekker 'persoonlijk' want die persoon had(!) interesse in artikel Y....
calvinturbo @dabrainz16 oktober 2024 16:22
Omdat hij net zoals anderen geen advertenties wil, maar betalen wilt die ook niet. Hoe de salarissen van de Tweakers crew betaald worden interesseert mensen zoals YGDRASSIL niks.
Pietervs @calvinturbo16 oktober 2024 16:34
Onzin. Mensen maken afwegingen. Het feit dat jij een andere afweging maakt geeft je niet het recht anderen af te kraken.

Ik wil bijvoorbeeld Tweakers best sponsoren. Daar hadden ze een optie voor, maar blijkbaar bracht die niet genoeg geld op dus kwam Tweakers met een ander sponsormodel. Met als gevolg dat ik gestopt ben met de sponsoring.
magician2000 @Pietervs16 oktober 2024 22:14
En je bent niet de enige die is gestopt met sponsoren. Ze maken ons wijs dat ze hiermee beter af zijn, maar hoeveel mensen die best die basis sponsoring wilde doen, maar nu niets meer betalen en een ad-blocker gebruiken?

Alsof een bedelaar je euro weigert en zegt enkel 5 euro aan te nemen.
iew @Pietervs17 oktober 2024 11:20
En ik ben geen betalend lid meer vanwege een weer hele andere reden.
Volgens Tweakers had ik te vaak een +drietje gegeven en raakte mijn mod tools kwijt, okee...

Na een paar jaar weer eens gevraagd of ik ze terug kon krijgen, maar dat moest ik via de 'juiste' weg doen, okee...

Dat heb ik dan een tijdje later weer netjes gedaan, vervolgens nooit meer antwoord gekregen.
Dan heb ik zoiets van bekijk het dan ook maar.
Tintel
@calvinturbo17 oktober 2024 12:07
Dat is geen correcte redenering.... als jij iets wel/niet wilt kopen, is de afweging "hoe moet dat nu met de leverancier of fabrikant?", normaal gesproken niet aanwezig.
Als ik produkt Y niet wil dan denk ik toch ook niet "Hoe moet dat nu met die arme fabrieks medewerkers, logistiek medewerkers, enz"?
En als je produkt Y goedkoper kan krijgen dan denk je dat ook niet. Maar als dat produkt dan tegenvalt dan ben je gewoon niet tevreden. Dan denk je niet meteen "Tja, het was ook goedkoper"...

Dus ook als een website gratis is - zelfs zonder reclame - dan denk je toch ook niet "Hoe zou het zijn met de mensen die het maken? Hebben ze wel geld om eten te kopen?"

Maar wat ook niet waar is:
We willen niet betalen dus moeten we advertenties kijken.
We willen alles gratis.

Het is een op zich zelf staande wens: "we willen minder of eigenlijk geen reclame". En dat kunnen we bereiken door:
  • te betalen; tja - dat is zelden de eerste keuze. De meeste mensen hebben namelijk beperkte middelen.
  • add-blockers; redelijke simpele oplossing.
  • nooit meer die site / produkt gebruiken; gebeurt ook wel.
  • piraterij; dat nog steeds een optie omdat het nu eenmaal niet direct gelijk staat aan diefstal (ook al komt het daar misschien wel op neer).
YGDRASSIL @calvinturbo18 oktober 2024 09:08
Ik wil best betalen en had eerlijk gezegd niet door dat tweakers tegenwoordig een goedkoop advrij abonnement had. Dus dat ga ik zeker doen.

Maar ik heb liever een internet met een ander verdienmodel waar niet een heleboel focus and effort gaat zitten in het verzamelen van mijn privedata en het zo snel mogelijk pushen van ads hierop gebaseerd.

Ik vind het bizar dat de tweakers crew betaald moet worden met geld dat ik dan betaal om al die reclame troep niet te hoeven zien.
WillySis @YGDRASSIL16 oktober 2024 16:46
Advertenties moeten opvallen en om kopers te lokken moet men producten en diensten aanprijzen. Daarom zijn ze vooral gericht op de voordelen. Ze laten dus altijd een rooskleuriger beeld zien dan de werkelijkheid.

Helaas zijn er (vooral op social media) ook een groot aantal bedrijven die van het overdrijven een "kunst" hebben gemaakt en jouw bijvoorbeeld doen denken dat je voor € 45,- een smartwatch kan kopen die zich kan meten aan de Apple Watch, Uiteindelijk vindt je een prul van een paar euro in de brievenbus die alleen dezelfde afmetingen heeft, maar verder niets kan. Liegen ze? Nee, want de afmetingen (meten) zijn hetzelfde. Over de functies van het ding wordt niets gemeld.
Tintel
@WillySis17 oktober 2024 12:11
Ze laten dus altijd een rooskleuriger beeld zien dan de werkelijkheid.
Dat is maar een deel van de reclames. Een groot deel van reclames is alleen maar roepen "Produkt/merk Y bestaat". Zoals bijv. frisdranken. Zodra supermarkten of doorverkopers in het algemeen, adverteren, dan roepen ze enkel "Bij mij is produkt Y nu goedkoper dan voorheen".
Dus ze liegen niet. Maar het is eigenlijk ook geen informatie.

"Snake-oil" verkopen staat eigenlijk buiten het reclame probleem. Ook natuurlijk niet gewenst maar alleen echte oplichting kan worden aangepakt (en zelfs dat is niet zo makkelijk - denk maar aan homeopatische geneesmiddelen).
WillySis @Tintel17 oktober 2024 12:28
Jij haalt één type van reclames eruit: De aanbiedingen.
Zelfs daarmee wordt vaak gelogen. Prijzen zijn daarvoor juist tijdelijk verhoogd, de verpakking is kleiner geworden of het product is iets veranderd.
Kruidvat stunt bijvoorbeeld vaak met 2e artikel gratis of voor halve prijs. Ga je naar de concurrent, dan zie je dat de verpakkingen daar groter zijn, waardoor het prijsverschil minimaal wordt.

Naast oplichting kunnen misleidende advertenties ook worden aangepakt. Dat kan leiden tot een verbod om de advertentie nog langer te plaatsen. Dat gebeurt zelfs vrij regelmatig.
Tintel
@WillySis17 oktober 2024 13:14
Ja, dat is waar - zelfs de bewering "artikel Y is nu goedkoper" is dan een leugen.
YGDRASSIL @Tintel18 oktober 2024 09:13
Een ander deel van de reclames is de pies poep en bloed afdeling die als ik voor de TV zit te eten rond prime time inlegkruisjes, incontinentieluiers en vaginale schimmelcreme op beeld tovert. 'laat je gaan' is ook zo'n topper.
e.dewaal @moonlander16 oktober 2024 18:41
Je kunt ook uitschakelen dat anderen je abonneestatus kunnen zien, hè ;)
Dat iemand geen icoontje heeft, zegt dus helemaal niets.
YGDRASSIL @moonlander18 oktober 2024 09:18
Ja dus? Blijkbaar vind ik op tweakers de reclame niet irritant genoeg om ze met geld weg te krijgen. Dat is een afweging die ik per site maak.

En dan verdienen ze dus aan me door ads te pushen.

[Reactie gewijzigd door YGDRASSIL op 18 oktober 2024 09:18]

codekloppertje @The Realone16 oktober 2024 17:18
en in mindere mate de mogellijkheid malware te verspreiden
Maar vaker dan je lief is... https://www.security.nl/p...click%27+malware-infectie

[Reactie gewijzigd door codekloppertje op 16 oktober 2024 17:18]

The Realone @codekloppertje16 oktober 2024 17:20
Ik denk niet dat je je argument echt kracht bij zet als je linkt naar een incident betreffende Internet Explorer.
codekloppertje @The Realone16 oktober 2024 17:33
Het gaat er niet om welke browser de kwetsbaarheid had, dat komt bij alle browsers voor. Het gaat om het delivery mechanisme van de payload. Dat gebeurt dus nog steeds via advertenties.

Ik ben het dus niet met je eens.
The Realone @codekloppertje16 oktober 2024 18:09
Natuurlijk maakt dat wel uit. IE is zo lek als een mandje en dient simpelweg niet meer gebruikt te worden. Een zero-click malware infectie als deze in een moderne browser is theoretisch gezien mogelijk, maar bijzonder zeldzaam.
codekloppertje @The Realone16 oktober 2024 18:15
Of toch niet zo zeldzaam... https://storage.googleapi...in_Review_of_ZeroDays.pdf
The Realone @codekloppertje16 oktober 2024 18:22
Leuk rapport. Wat zegt dat precies over ads? Ik heb het idee dat je gewoon even snel zoekt op wat termen die relevant lijken en die hier neerpleurt, klopt dat een beetje?
nicolaasjan @The Realone16 oktober 2024 19:08
De payload maakt gebruik van een kwetsbaarheid die in de IE engine zat.
Deze engine zit nog steeds in Windows.
IE hoeft daarbij niet geopend te zijn (wat tegenwoordig niet eens meer gaat).
Internet Explorer staat uitgeschakeld in Windows, maar is nog wel in het besturingssysteem aanwezig. Applicaties kunnen ook nog altijd van Internet Explorer gebruikmaken. Daarbij hadden de aanvallers het voorzien op een specifiek advertentieprogramma dat bij allerlei gratis software wordt meegeïnstalleerd en allerlei advertenties laat zien. Dit advertentieprogramma maakt gebruik van een op IE-gebaseerde WebView voor het weergeven van advertenties.

[Reactie gewijzigd door nicolaasjan op 17 oktober 2024 07:16]

i-chat @The Realone16 oktober 2024 19:07
zoer even hier op tweakers hoevaak zero day exploits er via reclame zijn verspreid oa via nu.nl

kortom zelfs als je reclame wilt kijken zit er een risico in heel veel implementatie op verschillende websites....voor het overige kun je sites ookbwhitelisten

heb ik in de cockieloze tijd van tweakers ook gedaan
lever @The Realone16 oktober 2024 19:13
Mijn grootste irritatie met advertenties is dat deze zeer slecht geïmplementeerd worden. Waardoor websites continu schuiven. Dit is een super groot probleem op mobiele telefoons. Je kan niet even een nieuws item ergens openen zonder dat elke 5 seconden de tekst heen en weer springt.

Als dit niet zo was en ze waren ten alle tijden veilig. Dan heb ik helemaal geen probleem met advertenties.
goarilla @The Realone17 oktober 2024 13:28
Ik dacht dat het probleem met Mozilla is dat ze wellicht hun hoofdsponsor kwijt zijn (google ~ 420 miljoen/jaar), ze een advertentie -en AI bedrijf recent gekocht hebben. En ze nu een alternatief willen doordrukken voor cookies (hun versie van Privacy preserving ads en telemetry) die hen mogelijk bevoordeeld (als sink van die telemetry data) en van hen de "advertentie-broker" kan maken van het hele web.
venqwish @Tom Paris16 oktober 2024 15:21
Is er dan nog een alternatief (op smartphone en desktop)? Brave lijkt me nu ook niet meteen iets om naar uit te wijken. Maar een mobiele en desktopbrowser met support voor extensies als adblockers die je niet overal volgt... De lijst zal zeer kort zijn denk ik dan.
Oon @venqwish16 oktober 2024 15:22
Brave is nog erger dan Google met hun fratsen, dus dan blijft alleen nog.. geen idee. Weinig over :+
icecreamfarmer @Oon16 oktober 2024 15:25
Edge.

Maar ik gebruik zelf op het werk FF.
Oon @icecreamfarmer16 oktober 2024 15:26
Is Edge ook niet gebonden aan diezelfde manifest update?
Daarnaast heeft Edge inmiddels allerlei andere rommel ingebouwd waar ik persoonlijk niet op zit te wachten.
Etan @Oon16 oktober 2024 16:13
Edge is niet van Google, eerder werd bekend gemaakt dat de weg werking van manifest 2 alleen op Chrome zou plaatsvinden omdat Google dat besluit heeft genomen. Edge heeft ook een eigen store en ik zie nog geen teken van verandering op https://microsoftedge.mic...nkmbhccpbejgmiehpchacaeak
timeraider @Etan16 oktober 2024 16:29
Manifest heeft invloed op de Chromium engine, zolang Edge gebruik maakt van Chromium heeft Microsoft niks te zeggen over wat er binnen hun browser gebeurd.. inclusief stoppen van addon werking. Kwestie van tijd...
Oon @Etan16 oktober 2024 18:50
Edge is niet van Google maar draait zoals @timeraider zegt tegenwoordig wel op Chromium. Leuk dat ze een eigen store hebben, maar Microsoft heeft gewoon Chrome/Chromium gecloned en aangepast, de kans is groot dat ze deze wijziging ook mee gaan nemen. Je kunt er in ieder geval niet zomaar vanuit gaan dat dat niet zo is.
t-force @Oon16 oktober 2024 15:29
Vivaldi. Die blijven Manifest v2 ondersteunen en hebben ook zelf prima blocking in de browser.

https://vivaldi.com/nl/
GeroldM @t-force16 oktober 2024 17:03
Vivaldi en Youtube....dat is geen geweldige combinatie. De browser heeft geen problemen om de video's te tonen, maar Youtube reageert er behoorlijk vijandig op. Dat is wat ik hier merk in Zuid-Amerika met Vivaldi.

Ook zie ik minstens 2 reclames voor een video begint. En dat zijn dan reclames die elk tussen de 2 en 4 minuten duren. En dat gebeurt met elke video, ook al zijn deze amper 10 minuten lang.

Door die houding kijk ik de laatste 3 maanden amper Youtube videos meer. Mis de educatieve videos wel, maar met de rest valt het eigenlijk wel mee. Ben hierdoor weer meer computer spelletjes gaan spelen (via Steam en GoG). Niet eens zo'n heel slechte ruil.
k995 @GeroldM16 oktober 2024 18:28
freetube ed gebruiken voor youtube
t-force @GeroldM16 oktober 2024 19:54
Ik gebruik Vivaldi op de computer en op mijn iPad en iPhone. Op de computer mét uBlock Origin op de iOS devices zonder.
Ook heb ik een Pi-hole draaien met de lijsten van oisd.nl misschien is het die combinatie? Maar ik heb absoluut geen advertenties voor en tijdens filmpjes op Youtube. Geen enkele.
Gezien de ervaring op iOS voegt uBlock in deze niks toe en werkt het met de combinatie van Vivaldi en mijn pi-hole denk ik.
iew @GeroldM17 oktober 2024 11:34
Geen last van met FF en de blockers en plugins die ik gebruik.
Niet schrikken, ik gebruik:

Consent-O-Matic
DuckDuckGo Privacy Essentials
Enhancer for YouTube
F.B Purity - Cleans up Facebook
Facebook Container
LocalCDN
Opt-out for Analytics
ExpressVPN
Privacy Badger
Return YouTube Dislike
Unhook - Remove YouTube Recommended & Shorts
YouTube High Definition
YouTube NonStop
uBlock Origin

Mijn surf experience is heerlijk zen, vooral op Youtube.
Oon @t-force16 oktober 2024 22:36
Lijkt helaas niet het geval te zijn.. Ik ben naar Vivaldi geswitched op jouw aanraden, maar die geeft op vivaldi://extensions/ dezelfde lijst extensies aan onder 'These extensions may soon no longer be supported'
t-force @Oon16 oktober 2024 22:52
Inderdaad. Medio juni 2025 stopt het.

https://vivaldi.com/blog/...s-built-in-functionality/

Gelukkig werkt de ingebouwde blocker ook prima. En kan je daar de uBlock lijsten aan toe voegen.
Oon @t-force16 oktober 2024 22:52
Het probleem is dat er bij mij ook een hele lijst andere extensies in zit die voor mij essentieel zijn, dus helaas geen optie :/
desalniettemin @Oon16 oktober 2024 17:55
Welke fratsen? Ik heb overigens al die cryptozooi en Leo uitgezet in flags. Brave bevalt me prima.
goarilla @desalniettemin17 oktober 2024 13:57
Ik vanwege dit en de fratsen van Mozilla proberen naar Brave te gaan via een tussenstop nu met Chromium + Brave Search. Na juist weer geswitched te zijn van Chrome -> Firefox (zucht). En wat er mij stoort aan "Brave Search" is de AI gegenereerde antwoorden. Ik ben het daardoor eigenlijk voornamelijk aan het gebruiken als een "privacy proxy" voor google met de !g operator.
Dekar @Oon16 oktober 2024 18:36
Ik vind Brave wel lekker werken eigenlijk. Nog geen negatieve ervaringen mee.
freektech @Oon16 oktober 2024 16:48
Dat is totale onzin, je verspreidt misinformatie.
Chelseamarre123 @venqwish16 oktober 2024 15:58
Kiwi browser op android, gebruik het nu een jaar en geen last meer van vervelende adds/pop ups die de surfervaring verpesten van bepaalde sites.
EldraziKlap @Chelseamarre12316 oktober 2024 16:42
Is die browser veilig?
Chelseamarre123 @EldraziKlap16 oktober 2024 19:59
Naar mijn gevoel wel, heb er toch niets slechts over gelezen. Is ook een browser die het van zijn privacy moet hebben.
Sommige sites werken wel niet goed aangezien die nogal hard ads en trackers blockt. Pop ups voor cookies te accepteren krijg je niet te zien en dan kan je soms niet scrollen en dergelijke.

Maar is echt een verademing om op mobiel ook zonder ads te kunnen browsen.
Ghostery @venqwish16 oktober 2024 15:49
Voor de Mac gebruikers, Safari met Adblock pro for safari (gratis). Werkt ook nog tegen de YouTube ads 😃
GameNympho @venqwish16 oktober 2024 18:09
Werkt Noscript op manifest 3?
DummyXL @venqwish18 oktober 2024 09:24
Ik gebruik Firefox op de pc en opera op Android. Opera vind ik een hele prettige ervaring met adblocker en dark modes ingebouwd.

[Reactie gewijzigd door DummyXL op 18 oktober 2024 09:24]

nout77 @Tom Paris16 oktober 2024 16:08
Hier wordt uitgelegd dat Mozilla een actievere rol wil nemen in privacy vriendelijke advertenties. Het is nog lang niet zover en ook de details van dit project liggen helemaal nog niet vast!
Je kunt gerust nog Firefox gebruik met V2 extensies zoals uBO ;)
Mozilla heeft aangegeven manifest V2 te blijven ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door nout77 op 16 oktober 2024 16:09]

GameNympho @nout7716 oktober 2024 17:54
Motorsport punto com doet er al aan mee. FF aan en kijken, nope, gelijk banner; of accepteren of bye, dus bye.
Laten we hopen dat Ublock zo ook op het andere manifest weer zijn werk kan doen

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 16 oktober 2024 17:55]

MightyFool @Tom Paris16 oktober 2024 15:32
Nou nou ziel verkocht aan de duivel. Die mensen moeten ook gewoon geld verdienen. Volgens mij gebruiken ze ook geen persoonlijke data van je.
Mit-46 @Tom Paris16 oktober 2024 15:37
Dat ze ook advertentie inkomsten nodig hebben vind ik zelf geen probleem. Welke grote "tech gigant" doet hier niet aan. Apple, Google, Microsoft, Amazon en ook Mozilla.

Zolang ik adblockers (heel specifiek, uBlock) kan blijven gebruiken zoals dit bedoelt is zoeken ze het maar uit. Op het moment dat mijn Firefox irritante reclames in de app zelf krijgt zullen wij verder moeten zoeken. Die 2 ongevraagde tabbladen kan ik vooralsnog mee leven.

Ik verwacht dat Mozilla dit zelf ook beseft (maar goed, je weet het niet!).

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 oktober 2024 15:58]

copi @Tom Paris16 oktober 2024 15:55
Ik denk dat jij een verkeerde interpretatie hebt van dat artikel. Lijkt mij goed dat Firefox een actievere rol gaat spelen hierin eerlijk gezegd, laat je stem maar horen.
Ik lees niet dat ze servers optuigen om massaal tracking en adverteren op te zetten oid
Uchy @Tom Paris16 oktober 2024 15:56
Dat vind ik echt te sterk gesteld. Je kunt iets vinden van adverteerders, maar persoonlijke info wordt niet verzameld/doorgestuurd. Ze zoeken juist naar het beste van 2 werelden, wel jouw privacy, en toch iets zoeken voor adverteerders. Persoonlijk vind ik ook niet echt dat adverteerders geholpen hoeven worden op die manier, maar jouw privacy is juist met die methode niet in het geding.

Bovendien sluiten zij manifest 2 niet uit.
vmachiel @Tom Paris16 oktober 2024 16:26
Is nog steeds een andere order dan Chrome.

Daarnaast is een goed aandeel Firefox belangrijk. Anders is straks alles chromium and bepaald dat de webstandaarden ipv andersom.
Orogima @Tom Paris16 oktober 2024 16:39
Ik zie trouwens niet in hoe ze hun ziel verkocht hebben aan ads. Hun reden om ads te tracken is juist om het internet veiliger te maken. Zodat we juist minder phishing etc zouden zien passeren en juist minder (info)getracked worden.

"De oplossing die Mozilla voor zich ziet bestaat uit wetgeving, standaarden en producten die privacy respecterende advertenties mogelijk maken."

Eerst zien, dan geloven. Voor hetzelfde geld zal het juist goed doen als Mozilla hier wat controle over neemt.

Het is een feit dat advertenties op het web een ongelooflijke bloat zijn aan het worden. Sommige sites bestaan uit 80% ads. Youtube bijvoorbeeld. 3min ads en dan 2min content. Het word tijd dat er iemand effectief iets aan doet. Adblockers zijn gewoon tijdelijke plijsters. Er moet effectief een strengere wetgeving hieromtrent komen.
freektech @Tom Paris16 oktober 2024 16:46
Oke, dan blijf je bij Chrome? :+

Stap over naar Brave, deze zal Manifest 2.0 extensies blijven ondersteunen, tevens krijgen adblockers als Ublock Origin speciale ondersteuning waardoor die zullen blijven werken ongeacht.

https://brave.com/
desalniettemin @freektech16 oktober 2024 17:48
Brave bevalt prima. Brave ad blokker bevalt ook prima. Overgestapt van Firefox (na bijna 20 jaar gebruikt te hebben) naar Brave.
TheDeeGee @Tom Paris16 oktober 2024 17:35
Misschien moet de adblock community een browser gaan ontwikkelen.
iqcgubon @Tom Paris16 oktober 2024 17:35
Genoeg forks zoals Librewolf te vinden.
Siaon @Tom Paris16 oktober 2024 22:19
Heb je mogelijk ook alternatieven voor Firefox waarin je wel gewoon effectieve adblockers houdt?

Erg jammer, Firefox is al langer dan ik mij kan herinneren mijn browser.
410Gone @Madshark16 oktober 2024 14:32
Het artikel gaat over Chome en nu niet om Firefox.
UPPERKEES @410Gone16 oktober 2024 14:38
Chrome die geen uBlock meer zal hebben, dus is Firefox een goede toevoeging, toch? Daar werkt dat gewoon wel, ook op mobiel.
Lednov @UPPERKEES16 oktober 2024 15:57
Exact, het beleid van Google is de reden dat het voor mij einde oefening zal zijn voor Chrome. JE zou denken dat men de advertenties minder irritant maakt.

"Shit, iedereen en zijn Oma gebruiken ad blockers, want ze vinden de ads loei irritant. Dat kost ons een hoop geld. Weet je wat we gaan doen, we schakelen de ad blockers uit in onze browser, zodat ze allemaal weer die loei irritante ads zien, goed idee toch?'.

Later:
"Hoe bedoel je, we verliezen nog steeds geld en chrome is niet meer de browser die iedereen gebruikt?"
Vexxon @Lednov16 oktober 2024 17:41
Wie had ooit gedacht dat de browser van een advertentieboer dergelijke praktijken erop na zou houden, niemand toch? En wij ‘tweakers’ maar iedereen Chrome aanbevelen want Google ‘is not evil’
Lednov @Vexxon16 oktober 2024 18:09
Nou ja, als je kijkt naar hoe ze ooit begonnen zijn, dan is het inderdaad frappant dat ze nu precies doen, wat ze bijna 25 jaar geleden zeiden juist niet te willen doen.

En dik 10 jaar geleden was het prima om Chrome aan te bevelen. Het was licht en snel. En dat is ook niet meer zo, dus ja, dan gaan we weer verder.
computerjunky @UPPERKEES16 oktober 2024 15:57
Enige nadeel van Firefox mobiel is de tab ervaring. Ik haat de naast elkaar tabjes en ook de gegroepeerde tabs van chrome. Ik zie ze liever ouderwets boven elkaar. Ik gebruik op mobiel dan ook dolphin omdat dit de oude tabs boven elkaar heeft waar je doorheen kan scrollen. (Tenzij dit in de afgelopen 3 jaar op Firefox veranderd is?)
Jazco2nd
@computerjunky16 oktober 2024 16:23
Boven elkaar kan toch ook gewoon in Firefox mobiel. Dat is precies hoe ik het heb!
Klik op het tabs icoontje naast je adresbalk > 3 puntjes menu > Tab Settings > kies List view.

Dan heb je lekker ouderwets een lijst onder elkaar.
PCG2020 @Jazco2nd16 oktober 2024 16:47
Volgens mij is dat zelfs de standaard instelling. In dat menuutje dat jij noemt staat 'lijst' bovenaan.
Jazco2nd
@PCG202016 oktober 2024 16:51
Ja das gek maar standaard is toch echt grid. Heb het vaak voor mensen geïnstalleerd die niet meer tegen de ads konden.
PCG2020 @Jazco2nd17 oktober 2024 08:48
Ik kan me niet herinneren dat ik die grid ooit veranderd heb in een lijst, eerlijk gezegd. Maar ik gebruik Firefox mobiel heel lang, dus het kan zijn dat ik dat in het begin ooit eens heb aangepast en dat de instelling vervolgens via mijn account werd meegenomen als ik het op een nieuw apparaat installeerde. N=1 in dit geval :)
computerjunky @Jazco2nd16 oktober 2024 23:36
ik ga straks even testen. Het was toen ik naar browsers geen kijken geen optie, misschien is het later weer toegevoegd. Het is immers al weer wat jaartjes geleden.
HakanX @UPPERKEES16 oktober 2024 19:27
Chrome die geen uBlock meer zal hebben, dus is Firefox een goede toevoeging, toch? Daar werkt dat gewoon wel, ook op mobiel.
Op mobiel ook nog eens van extra belang, bespaard veel resources en batterij en niet te vergeten schaarse schermruimte. Het werkt ook natuurlijk stuk vlotter.
TomPlant0 @410Gone16 oktober 2024 14:39
Het is gewoon een oplossing, andere browser gebruiken die wel deze extensies/add-ons toestaat met een goede werking. Persoonlijk snap ik niet waarom mensen zo graag bij een browser willen blijven die continu door je 'strot' geduwd. Op mijn iPhone en Mac krijg ik de melding zowat om de dag in safari het 'advies van google' om Chrome te gebruiken.
watercoolertje
@TomPlant016 oktober 2024 15:03
Juist op een iphone kan ik dat goed begrijpen omdat Apple al z'n enorme grip op hun gebruikers heeft moet je als 3de partij wel.

Het is ook niet alsof Apple zelf niet safari (iig op iDevices) door je strot heeft geduwd ofso, dat is een paar jaar terug een beetje los gelaten (want eigenlijk was alles safari maar dan in een ander jasje) en nu door de EU eindelijk gedwongen losgelaten door Apple...
Jer0entjeh88 @watercoolertje16 oktober 2024 15:21
Het is voor browser vendors nog steeds niet mogelijk om op een andere engine te draaien dan (Apples) Webkit. Iedere browser app op iOS is dus nog steeds Webkit.

Theoretisch gezien mag het nu wel maar er hangen belachelijk regels aan waardoor vendors dit (nog) niet gaan implementeren:
  • De regels zijn er alleen binnen de EU, daarbuiten moet de dezelfde browser-app Webkit draaien.
  • De engine moet ontwikkeld zijn in Europa en dat zijn er (helaas) niet veel.

[Reactie gewijzigd door Jer0entjeh88 op 16 oktober 2024 15:26]

thedicemaster @Jer0entjeh8816 oktober 2024 20:54
wat geldt als "ontwikkeld in europa"?
gecko(firefox) heeft vast wel een paar toevoegingen vanuit europa.
RobbyDoozy @watercoolertje16 oktober 2024 15:17
Firefox heeft op iOS geen plugins

https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-ons-firefox-ios
Add-ons for the desktop and Android version of Firefox are unavailable for Firefox for iOS.

Apple has created a proprietary iOS extension system which is incompatible with Firefox add-ons and extensions for Android, Mac, Windows and Linux. Also, iOS extensions written for other iOS apps won't work on Firefox for iOS (for example extensions written for Safari won't automatically work on Firefox for iOS).
Jazco2nd
@RobbyDoozy16 oktober 2024 16:24
Nee iOS laat geen andere browsers toe. Dus je hebt alleen maar de Safari browser engine met een Firefox of Chrome jasje.
Seal64 @Jazco2nd16 oktober 2024 17:58
Euh, da's inmiddels achterhaalde informatie. Ze zijn door de EU gedwongen om dat toe te staan?
arjan1995 @Seal6417 oktober 2024 08:08
Ja, maar omdat het ook alleen binnen de EU werkt, heeft nog niemand een browser met eigen engine gemaakt.
Jer0entjeh88 @arjan199517 oktober 2024 08:38
Daarnaast moet de engine ook in Europa ontwikkeld zijn... Wat dat ook mag betekenen...
Jazco2nd
@Seal6417 oktober 2024 11:28
Op papier. In werkelijkheid is dat een wassen neus want een ontwikkelaar moet dan een aparte iOS browser voor EU en een aparte voor de rest van de wereld gaan maken/onderhouden én de EU variant moet door een Europese entiteit zijn ontwikkeld. Dit gaat dus niet werken.
Seal64 @Jazco2nd17 oktober 2024 13:48
Da's waar ja. Apple being Apple.
Faloude @410Gone16 oktober 2024 14:39
Waarom wil je de discussie zo nauw beperken?
Verwijderd @410Gone16 oktober 2024 15:04
Nee, het gaat over ublock origin. Als mensen dat willen blijven gebruiken, dan kan dat onder FF.
Marve79 @Madshark16 oktober 2024 14:52
Als dit klopt vertrek ik ook naar Firefox. Fuck you Google.
tw_gotcha @Marve7916 oktober 2024 15:02
ik heb al heel lang firefox als dfault maar af en toe weigert ie sites te laden, vooral in dingen als je persoonlijke medische informatie van ziekenhuizen en dergelijke, digid af en toe. Strontvervelend. Als iets niet laadt ga ik even naar Edge. Maar het is nog steeds mijn default browser, met duckduckgo als zoekmachine.
HKS-Skyline @tw_gotcha16 oktober 2024 15:10
Ik gebruik firefox al weer een paar jaar, maar ik ben nog geen van deze issues tegengekomen. Ik ben ook zeer tevreden met firefox, ik heb ook een container plugin die de mogelijkheid geeft gelijktijdig met verschillende accounts bij dezelfde website te zijn ingelogd. Vooral voor mijn werk heel handig.
Chelseamarre123 @tw_gotcha16 oktober 2024 15:59
Als iets niet laad kan je ook gewoon je addblocker even pauzeren en de site refreshen.
Vyo @tw_gotcha16 oktober 2024 17:30
Firefox heeft op een gegeven moment een aantal default-instellingen op "strict" gezet. Ik merk het ook bij verzekeraars, ziekenhuizen, (kleinere) zorgspecialisten, maar ook vaak b.v. leveranciers van gas/water/licht: een website die als een kaartenhuis in elkaar lijkt te storten als je ook maar iets blokkeert.

Meestal is de oplossing (als adblocker uit niets doet) op het dat schild (naast het slotje in de URL bar) te klikken en dan het schuifje van "enhanced protection" vinden, als laatste redmiddel pas Edge.

Ik heb alleen met de site van Zilveren Kruis nog gedoe, daar lijkt iets van een refresh of redirect loop te onstaan en vervolgens krijg ik na een paar keer een automagische IP ban :+
Verwijderd @Madshark16 oktober 2024 15:52
Ik houd het gewoon op Microsoft Edge. Vroeger zat ik ook op Firefox, maar wat zijn ze kwa functionaliteit en kwaliteit achteruit gegaan.

Nooit gedacht dat ik over zou stappen op een webbrowser van Microsoft. Maar wat werkt het fijn!
desalniettemin @Verwijderd16 oktober 2024 17:46
Brave gebruiker ik.
iew @desalniettemin17 oktober 2024 11:43
Ik ben ook altijd braaf wanneer ik internet gebruik ! ;)
desalniettemin @iew17 oktober 2024 13:21
Da's mooi jongen :+
RoyTrenneman @Madshark16 oktober 2024 14:39
Je zou zeggen dat een beetje Tweaker idd Firefox of een andere open source browser zou gebruiken en dit nieuwsbericht een non-issue zou zijn.
Brummetje @RoyTrenneman16 oktober 2024 15:03
Firefox is helaas ook niet heilig dus of dat een beter alternatief is.
Rannasha @Brummetje16 oktober 2024 15:27
Perfect? Nee. Beter? Zeer zeker.
Brummetje @Rannasha17 oktober 2024 06:31
Dat is een mening. Ik vind Firefox namelijk vreselijk.
PCG2020 @Brummetje17 oktober 2024 08:51
Dat mag natuurlijk, want iedereen heeft zo z'n voorkeur, maar dat is iets anders dan Firefox 'niet heilig' noemen. Daarmee impliceer je namelijk dat Mozilla er ook dubieuze praktijken op na houdt, net als Google met Chrome.
Brummetje @PCG202017 oktober 2024 11:22
Het feit dat ze al meer gaan inspelen op advertenties zoals hierboven ook al is genoemd (met link) zegt dat inderdaad ja. Dat is bijna 1 op 1 zeggen dat je ook data gaat gebruiken en dat is volgens mij waar iedereen bij Google ook over valt.
Jittikmieger @Brummetje16 oktober 2024 16:11
Klopt. Firefox is ook niet heilig, maar Firefox is wel veruit de beste van de slechtsten.
Blacklight447 @Madshark16 oktober 2024 14:41
Nog betere: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

De FTP release van firefox bevat niet de Download Token die word gebruikt voor telemetrie :).

(Context: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1677497#c0 )

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 16 oktober 2024 14:42]

barry bloempot @Blacklight44716 oktober 2024 14:54
Dit wist ik niet, dank hiervoor!
Fire69 @Blacklight44716 oktober 2024 15:09
Kan ik deze over een bestaande install zetten en zo die Token kwijtspelen?
Lounge Deluxe @Blacklight44716 oktober 2024 16:28
Misschien een domme vraag maar welke versie moet ik dan hebben (zit op MacOS overigens)? De meest recente versie op de door jouw genoemde site is van februari 2023 namelijk, maar misschien zoek ik niet op de juiste plek?
Blacklight447 @Lounge Deluxe16 oktober 2024 17:09
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/131.0.3/
Lounge Deluxe @Blacklight44717 oktober 2024 08:50
Inderdaad, bedankt!
Verwijderd @Madshark16 oktober 2024 15:02
Nog beter LibreWolf (Mozilla is ook niet altijd even zuiver).
Baserk @Madshark16 oktober 2024 18:14
Dit dus.
Dat wordt moeders van bijna 80 overhalen naar Firefox.
Paars kleurtje geven en alle links plaatsen.
"Oh, dat ziet er ook leuk uit. En werkt de krant, de NS en Facebook gewoon hetzelfde? Dus dat maakt niks uit?"
"Nee mam, werkt allemaal hetzelfde, maakt verder niks uit."
"En waarom moet dat dan?"
"Omdat je voortaan anders allemaal onzinnige reclame krijgt te zien...".
"Oh nee zeg, nou, helemaal goed jongen."
Anonymoussaurus
@Madshark16 oktober 2024 15:12
Dat is helemaal geen oplossing als je verknocht bent aan de synchronisatie van geschiedenis en bookmarks.
guReMcO @Anonymoussaurus16 oktober 2024 15:23
Maar dat kan ook met Firefox Sync.
Anonymoussaurus
@guReMcO16 oktober 2024 16:32
Kan je je geschiedenis makkelijk overzetten dan?
guReMcO @Anonymoussaurus16 oktober 2024 16:40
Firefox geeft aan dat hij naast de favorieten/bladwijzers de Navigatiegeschiedenis, Extenties, Gegevens automatisch invullen kan importeren.

Ik gebruik zelf geen Chrome dus hoe goed het werkt kan ik je niet vertellen. :+

[Reactie gewijzigd door guReMcO op 16 oktober 2024 16:41]

Elidos @Anonymoussaurus16 oktober 2024 16:43
Ja dat kan zeker. En als je een account maakt heb je deze ook bij de mobile versie van FireFox beschikbaar. Kan je site, tabs en degelijke zelfs doorsturen van desktop naar mobiel.
jimshatt @Anonymoussaurus16 oktober 2024 15:25
Firefox synchroniseert gewoon je bookmarks en geschiedenis.
Anonymoussaurus
@jimshatt16 oktober 2024 16:32
Ja, dat snap ik, maar niet vanuit een Google account. En hoe migreer je dat eenvoudig? Of moet je met een schone lei beginnen?
jimshatt @Anonymoussaurus16 oktober 2024 16:51
Ik geloof dat Firefox bij een verse installatie aanbiedt om het te migreren, maar dat weet ik niet zeker. Ik zie hier ook bij settings een knop. Ik heb het nog nooit gebruikt dus ik kan niets zeggen over hoe goed het werkt.
iew @jimshatt17 oktober 2024 11:47
Klopt, ik gebruik al sinds ik me niet eens meer kan herinneren Firefox...
erickov @Madshark16 oktober 2024 15:44
Of een dns met ad/malware block instellen op je router?
xxs @Madshark16 oktober 2024 16:15
Ik zou dan eerder voor Librewolf gaan.

An independent version of Firefox.

https://librewolf.net
desalniettemin @xxs16 oktober 2024 17:45
Floorp of Zen browser heb je ook nog.
Jumpman @410Gone16 oktober 2024 15:38
Betere oplossing is een Pi-hole met een goede lijst van geblokkeerde domeinen in je netwerk zetten en alles daar doorheen halen.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 16 oktober 2024 15:43]

Woohooo @Jumpman16 oktober 2024 16:28
Welke blocklist filtert YouTube ads eruit dan?
Elidos @Woohooo16 oktober 2024 16:44
Geen. Youtube ads komen vanaf hetzelfde domein als de video zelf dus als je de een blokkeerd, blokkeer je beide.
vj_slof @Woohooo16 oktober 2024 16:39
Voor Youtube inderdaad vervelend maar voor normaal browsen is een Pi-hole prima te gebruiken.

Zelf gebruik ik de Vivaldi-browser en merk dat daar Youtube-advertenties heel snel naar het einde van de advertentie springen maar helemaal probleemloos werkt dat ook weer niet. Youtube-advertenties blijven lastig te blocken en een continue kat-en-muisspel.
desalniettemin @vj_slof16 oktober 2024 17:41
Ik ben overgestapt op Premium. Helaas net weer verhoogd, maar ik kan het betalen.
EverLast2002 @Woohooo16 oktober 2024 16:53
Geen.
naaitsab @410Gone16 oktober 2024 14:36
Stukje schrijven van Google, dit zich tot nu toe lijkt te houden aan de belofte om deze tot juni 2025 (dus iets meer dan een half jaar) toe te laten.
Bedrijven die het ExtensionManifestV2Availability -beleid gebruiken om de voortdurende werking van Manifest V2-extensies in hun organisatie te garanderen, krijgen een extra jaar (tot juni 2025) om de Manifest V2-extensies in hun organisatie te migreren. Browsers waarvoor het beleid is ingeschakeld, ondervinden tot die tijd geen gevolgen van de implementatie van de beëindiging.
https://developer.chrome....eprecation-timeline?hl=nl

Ben wel benieuwd of we een verschuiving in het aandeel van Firefox en andere browers die V2 (voorlopig) nog ondersteunen gaan zien.
Blokker_1999
@naaitsab16 oktober 2024 15:22
Ik verwacht geen grote verschuiving te zien. De meeste mensen gaan het amper merken en zoeken dan gewoon een nieuwe, oplossing binnen Chrome die wel weer doet wat ze wensen. Heel de politiek erachter interesseert hen niet.
naaitsab @Blokker_199916 oktober 2024 16:13
Dat vraag ik me af, genoeg bedrijven zijn hard bezig om advertenties dusdanig irritant te maken dat ik verwacht dat steeds meer mensen wel de tijd en moeite gaan steken om daaromheen te werken. Zeker omdat de 'ad-free' abonnementen ook vaak erg stevig geprijsd zijn en ook met enige regelmaat nog duurder worden of afgeschaft ten gunste van een 'pro' abonnement. Youtube is hier een 'mooi' voorbeeld van.

In de mainstream media zie je het concept adblocker ook steeds meer terugkomen. Tijdje terug heeft in de VS de FBI zelfs geadviseerd om een adblocker te gebruiken na de zoveelste malafide advertentie link. Dus er zit wel een kanteling in van bewustwording enkel bij 'computervolk' naar ook de normale gebruiker. Zeker als het eenvoudig werkt.

Tijd zal het leren maar ik heb sterk het gevoel dat de hebzucht doorslaat en het bij veel mensen steeds meer tegen het verkeerde been aan het schoppen is.
kozue
@Blokker_199916 oktober 2024 17:44
De politiek niet (anders gebruikte je al geen Google browser imho), maar de werking wel. Als ablockers onder V3 niet goed presteren is dat een achteruitgang in functionaliteit en draait het niet meer om politiek maar om een niet goed werkende functie die al die jaren goed gewerkt heeft. Ik denk dat dit wel eens de druppel kan zijn om bepaalde groepen gebruikers eindelijk van die Google spyware af te krijgen...
desalniettemin @Blokker_199916 oktober 2024 17:44
uBlock Lite als alternatief als je Chrome wilt blijven gebruiken.
magnifor @410Gone16 oktober 2024 15:22
Snap niet waarom je zou blijven vasthouden aan Chrome met halve lapmiddelen. Stap gewoon over naar Firefox of variant en voor Chrome only sites start je even Edge op. Zit dan men zo diep in het holletje van Google dat men Chrome niet kan loslaten?
MarcMK2 @magnifor16 oktober 2024 15:46
Voor de meeste mensen geldt verandering=eng en willen ze liever blijven bij het oude. Ik het het ook gezien met een update aan onze (web)app, iedereen vondt de oude beter omdat ze wisten hoe het werkte en niet een nieuwe interface wouden leren.
magnifor @MarcMK216 oktober 2024 18:14
Jaaa ik snap waar je vandaan komt echter zo anders is de interface van Firefox toch niet? En daarnaast heb het vooral over de users hier op tweakers, verwacht dat de meesten hier toch wel wat technischer zijn dan de gemiddelde Jan met de pet zeg maar. Als ik zie dat hier mensen willen "kutten" met reg files etc maar een andere browser weer te eng vinden, ik snap het gewoon niet.
MarcMK2 @magnifor17 oktober 2024 09:13
In die context ben ik het idd eens, voor mij was de aankondiging het punt om over te schakelen samen met ff android waar extenties (addblock) wel werkt.
de ff interface is wel iets anders maar toen ik laatst in een chrome browser een aanpassing moest doen kon ik ook niet de plek vinden ookal heb ik 10 jaar chrome gebruikt
P_Tingen @410Gone16 oktober 2024 19:44
Chrome is hier zelf al uitgefaseerd...
Alxndr @410Gone16 oktober 2024 15:20
Een jaar komt precies goed uit, dan kan alles van Google* en Microsoft er tegelijkertijd uit.

*behalve youtube premium

Chrome > FF (ook voor werk)
Windows > Ubuntu
Android > E-OS (hopelijk op de Fairphone 6)

Het enige wat ik nog uit moet zoeken zijn alternatieven voor Google docs, drive, maps en Gmail (heb al een mail op m'n eigen domain, maar roundcube (webmail) heeft te weinig- en Thunderbird te veel opties.)

Ik zat te denken aan het hele pakket van Proton, of weet iemand hier andere alternatieven)
voorstad @Alxndr16 oktober 2024 15:52
Ik heb deze beweging ook al ingezet. Proton als Gmail vervanging is het dichtst bij wat je gewend was met Google naar mijn ervaring,

Voor de desktop ben ik naar Fedora gegaan, vind ik persoonlijk een erg fijne distro.

Android met alleen e.os werkt perfect! Heb het al een jaar iof 2 op mijn Oneplus 7t pro draaien.

Er is overigens een apart forumtopic met info hierover:
Leven zonder Google, reclaim je privacy. Alternatieven.

[Reactie gewijzigd door voorstad op 16 oktober 2024 15:52]

Alxndr @voorstad16 oktober 2024 15:59
Ik heb (jaren geleden) alleen wat ervaring met Ubuntu en daarom zou dat m'n default keuze zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen wat de ene distro 'fijner' zou maken dan de andere - het enige wat ik nodig heb/gebruik zijn een browser en steam, en een programma om m'n fans onder controle te houden.

En thanks voor de link, misschien toch maar eens na al die jaren het forum weer eens in.
Uchy @Alxndr16 oktober 2024 15:59
Proton is qua docs nog in ontwikkeling maar de eerste app (text editor) is er al.
Zoho is heel compleet, minder data-hongerig, maar niet zo secure als Proton
voorstad @Uchy16 oktober 2024 16:04
Voor alle docs/sheets/forms etc. gebruik ik Cryptpad

Enorm uitgebreid qua mogelijkheden, en toch alles lokaal in de browser en alleen encrypted in de cloud. Erg jammer dat Proton er (nog?) niet voor gekozen heeft cryptpad te integreren in hun diensten.
Uchy @voorstad16 oktober 2024 17:18
Geinig! Ik kende het nog niet.
Proton heeft natuurlijk een heel fundamentele eigen infrastructuur voor hun beveiliging. Maar wie weet is het een puike samenwerking. Ze hebben ook al een notitie-club ingelijfd/samenwerking mee opgezocht... Who knows.
Maar, ze (cryptopad) hebben wel een vrij stijle pricing hoor, sjonge. Al kan je gratis al een heel eind komen zie ik.

Editie: ambigue verwijzing concreet gemaakt :)

[Reactie gewijzigd door Uchy op 16 oktober 2024 21:04]

voorstad @Uchy16 oktober 2024 18:01
Ja, soms kun je geluk hebben met een referal of aanbieding. En met een familie is het beter te doen....

Met deze link kun je mailplus een maand proberen.
Uchy @voorstad16 oktober 2024 21:05
Ha, ik zie dat ik niet duidelijk was in wat ik duur vond. Thanks :) mailplus hebben ik & vrouwlief! Familie vind ik nog duur, maar 2 kids kunnen het over een tijdje ook wel gebruiken...
Redondo77 @410Gone17 oktober 2024 09:26
Wordt deze entry telkens terug op default gezet na een Chrome update?
Fidelity @410Gone17 oktober 2024 09:28
Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results
Oftewel; stop gewoon met het gebruik van Chrome. Waarom probeer je iets uit te stellen wat toch steeds naar hetzelfde zal leiden.
Mit-46 @410Gone16 oktober 2024 15:01
Ik heb Firefox weer geinstalleerd.

Was op een gegeven moment Edge gaan gebruiken, omdat mijn werkgever dit verplicht. Dit zal voor mijn werk gerelateerde websites niet veranderen, maar wij zjin vrij om ook op onze werk laptops te installeren "wat wij willen".

Firefox voor alle andere zaken is dus een oplossing aangezien Edge hier vroeg of laat ook wel aan zal gaan voldoen.

**edit:
Na wat reacties gelezen te hebben besef ik dat mijn reactie wat achterhaald is :o O-)

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 oktober 2024 15:07]

JacOwns7 @RoccoS17 oktober 2024 08:52
Meh, zo gek is dat niet. Wij mogen dit ook. Dit aangezien onze technishe kennis hoger is dan de interne IT afdeling.
dipje2 @RoccoS17 oktober 2024 19:42
Bedrijven die het zo regelen zien de goede mensen weglopen... Kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatste rechten issues had op mijn eigen machine.
Triblade_8472 16 oktober 2024 14:47
Jammer dat Microsoft hierin meegaat met Edge.
Als zij Manifest v2 zouden aanhouden en een 'eigen v3' zouden maken, zouden ze vele mensen kunnen overhalen de Chrome-kloon-die-beter-voor-je-privacy-is (=Edge) te gaan gebruiken.

Microsoft gaat wél v3 gebruiken ipv v2 met als excuus "to help reduce fragmentation of the web for all developers and enhance privacy, security, and performance for end users."

Alleen hebben ze op dit moment nog geen datum gecommuniceerd wanneer ze dat gaan doen. Daar kan je voor nu nog wel gebruik blijven maken van uBlock Origin enz.

Bron: https://learn.microsoft.c...veloper-guide/manifest-v3
skatebiker @Triblade_847216 oktober 2024 15:10
MS en Google: twee handen op een buik wat betreft advertenties en privacyschending.
Triblade_8472 @skatebiker16 oktober 2024 17:40
Voor zover ik het weet gebruikt Microsoft de data niet voor advertenties e.d.

Google overduidelijk wel.

Best een verschil.

Daarnaast blijft bij zakelijk gebruik de data (op papier) gegarandeerd binnen je tenant.
RoccoS @skatebiker16 oktober 2024 21:21
Met dien verschil dat Google bijna 80% van zijn gehele omzet uit advertentieverkopen haalt, bij Microsoft is het slechts een kleine hobby die ze erbij doen vergeleken hun overige divisies.
ger0448 @Triblade_847216 oktober 2024 16:22
enhance privacy, security, and performance for end users
wat bedoelen ze daar mee gezien het volgende:

ik merk al enige tijd dat google langzamer is door alle adds die geladen worden bij het bezoeken van een site.

microsoft vertraagt windows voor local accounts waardoor het mensen naar een online account pushed.
heb dit met een log achterhaald dat inloggen en gebruik van startmenu een lagere prioriteit heeft dan ophalen van advertenties die subtiel worden geïnjecteerd (suggesties) (ja het ophalen van actuele ads gebeurd al voor je inlogt (kan zijn dat het na win 11 21h2 is gefixed. ben overgegaan naar debian))

youtube (google) heeft van tijd tot tijd dat het een latency van 300 ms introduceert als het geen ads kan tonen + none chromium type browser is.
hiervoor was ook een onderzoek gestart,

genoeg mensen die al bijna geen internet meer willen gebruiken vanwege de hoeveelheid advertenties. die halen hun "gratis" nieuws uit facebook waar ze voor betalen 8)7
een digitale krant heeft bijna dezelfde kosten waarbij meestal goede journalistiek plaats vind.

Het zijn ook het type mens dat niet wil dat de achterburen in hun tuin kijkt maar wel alles op facebook deelt. wanneer je een buur tegen komt en je toont interesse toont in iets dat ze online hebben gepost worden ze zelfs bijna boos omdat je online een post van hun hebt gelezen. maar het wel oké vinden dat hun data met advertentie netwerken word gedeeld en gepersonaliseerde advertenties krijgen. daarvoor hebben ze laatst ook een mooie nee-nee stikker op hun brievenbus geplakt.

ik heb dan geen facebook maar als ik met hun mee kijk zit het zo vol met advertenties dat ik telkens vraag waarom ze geen adblocker hebben. ik vermoed met facebook premium dat je geen opdringerige ads meer krijgt. ik heb dus geen idee waar ze al die toolbars vandaan halen maar dat vinden ze enkel maar handig |:(

wat bezielt de gemiddelde gebruiker?

hierbij vraag ik me dan af wat verstaat google (en microsoft) dan onder "enhance privacy, security, and performance for end users"?
moonlander @Triblade_847216 oktober 2024 17:52
Maar Microsoft zal in die zin ook profijt hebben van al die adblockers die nu niet meer werken. Microsoft verdient ook aan advertenties.
willieverhoef 16 oktober 2024 14:36
Dit is één van de dingen waaruit blijkt dat google naar mijn mening zijn macht gebruikt om dingen naar hun hand te zetten. Mij lijkt deze verplichting alleen gemaakt om de lijst van geblokte URL's korter en minder intelligent te maken. Ik zie dan ook een V4 waarbij nog meer beperkingen vallen. Ja het is potentieel gevaarlijk want de software kan veel met alle URL's maar ook dat is vertrouwen. En zolang google zelf deze informatie wel krijgt, word ik niet blij van deze maatregel
Alxndr @willieverhoef16 oktober 2024 15:09
Tsja, de gevaren weet ik niets vanaf, maar dat een advertentiebedrijf de strijd met advertentieblokkers (en trackers etc) aangaat is alleen maar logisch en zelfs terecht?

IMHO wordt hier weer eens de eigen verantwoordelijkheid compleet genegeerd. Stap gewoon over naar Firefox als je dit onacceptabel vindt, bij browsers heb je tenminste nog de keus voor een echt alternatief wat 100% hetzelfde kan.
willieverhoef @Alxndr16 oktober 2024 15:18
Het gevaar dat de URL naar de software gaan (en deze dus gebruikt voor marketing doeleinde)

En ja je kunt overstappen, maar helaas is dat voor iedereen gewenning en mensen zijn lui. Alles overzetten en vergeet niet, de iritante chome reclame op de goolge website
Alxndr @willieverhoef16 oktober 2024 15:25
Wat ik zeg, eigen verantwoordelijkheid en hoezo gewenning? Mensen dat klinkt als een digibeten argument en digibeten gebruiken geen uBlock?

Welke irritante chrome reclame heb je het trouwens over? Het hele punt is toch dat je juist uBlock kan blijven gebruiken die dat blokkeert? Ik zie op google (in FF) geen enkele verwijzing naar Chrome.
The Zep Man
@willieverhoef16 oktober 2024 15:21
en vergeet niet, de iritante chome reclame op de goolge website
Welke reclame? Daarvoor heb je juist een adblocker.
desalniettemin @Alxndr16 oktober 2024 17:30
Brave na jaren Firefox gebruikt te hebben. Met Firefox heb ik afspeel problemen met Viaplay live wedstrijden die ik met Brave niet heb. En Brave gebruikt ook nog eens minder geheugen, omdat het niet gebruikte tabs automatisch pauzeert na ze een tijdje niet gebruikt te hebben.
JeroenNietDoen @desalniettemin16 oktober 2024 18:44
Brave na jaren Firefox gebruikt te hebben. Met Firefox heb ik afspeel problemen met Viaplay live wedstrijden die ik met Brave niet heb. En Brave gebruikt ook nog eens minder geheugen, omdat het niet gebruikte tabs automatisch pauzeert na ze een tijdje niet gebruikt te hebben.
Hmm ik ervaar geen problemen met FireFox en ViaPlay. Wat gaat er bij jou mis dan :?
desalniettemin @JeroenNietDoen16 oktober 2024 19:56
Het bevriest regelmatig en het speelt die bevroren stukjes dan opnieuw af. Soms meerdere keren achter elkaar. Gebeurt met Brave nooit. Vreemde is dat het alleen met Viaplay gebeurt. Met of zonder extensies en met of zonder aangepaste regels in about:config. Ook met schoon profiel.
Verwijderd @willieverhoef16 oktober 2024 15:11
Dit is één van de dingen waaruit blijkt dat google naar mijn mening zijn macht gebruikt om dingen naar hun hand te zetten.
Je bedoelt dat Google hun eigen product zo ontwikkeld dat het lastiger wordt voor gebruikers om hun verdienmodel te omzeilen?

Dat Google zo'n groot deel van de browser markt bezit is vervelend, maar niemand wordt tegengehouden om per direct een andere browser te installeren. Het blokkeren van reclames in een webbrowser via een extensie is geen recht en het blokkeren van trackers ook niet (al zou het dat wel moeten worden).
_nethack @willieverhoef16 oktober 2024 15:15
Google is simpelweg de nieuwe Microsoft geworden.

Vroeger deed Microsoft dat al met Internet Explorer; De standaarden negeren en je eigen "standaarden" puur voor je eigen belang er doorheen drukken, wat ze konden doen met een monopolie-positie op de browsermarkt.

En ook toen waren er wel alternatieven als Netscape en Opera, dus misschien dan wel geen volledig monopolie, maar toch een te groot marktaandeel. Nu heeft Google die positie, en maken die daar dankbaar misbruik van.

Tijd om in te grijpen, en de browsertak volledig onafhankelijk te maken van de advertentietak van Google/Alphabet.

[Reactie gewijzigd door _nethack op 16 oktober 2024 15:15]

Tenas 16 oktober 2024 16:42
Heb in mijn al redelijk lange leven ervaren dat meer dan 90% van alle reclame er alleen is voor het belang van de verkoper, onbetrouwbaar is en je uitstekend zonder kunt. Het is een wereld van halve en nog mindere waarheden die de goedgelovige consument zijn geld wil aftroggelen. De wereld zou een prettiger omgeving zijn wanneer reclamemakers alleen maar de werkelijke waarheid zouden mogen rondtoeteren.
Mijn vrouw zei altijd wanneer ik me ergerde over een reclame-onwaarheid: je weet toch dat het reclame is!
Net of dat het uitstrooien van onzin zou rechtvaardigen.
Murdoc 16 oktober 2024 14:33
Tijd om maar over te stappen naar Firefox... zat al lang te twijfelen, maar nu zeker van mijn keuze. Alleen jammer dat wachtwoorden niet automatisch syncen naar je google wachtwoordenbeheer. Is daar een oplossing voor?
Dekar @Murdoc16 oktober 2024 14:36
Firefox heeft de optie om alle wachtwoorden van Google te importeren. Daarna kan je Google FF password manager hetzelfde gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 16 oktober 2024 14:49]

naaitsab @Dekar16 oktober 2024 14:51
Beter om de export vanuit Chrome direct naar een goeie 'externe' manager te importeren. Zoals Bitwarden (kan gratis). Bij een infectie met een credentialstealer, wat nu een hot item is in de malware wereld. Liggen anders alle browser opgeslagen wachtwoorden bij Windows in ieder geval, in 1 keer onversleuteld bij de hackers. Bij een goeie manager ben je ook volledig onafhankelijk van je browserkeuze zonder import/exports en kan je het zelfs buiten je browser gebruiken :)
Verwijderd @Dekar16 oktober 2024 15:31
Ik vertrouw FF op dat gebied niet. Een browser moet op bepaalde punten 'open' zijn, kan daarom niet dezelfde veiligheid bieden als een losse pasword manager. Het werkt waarschijnlijk iets minder goed, maar dat heb ik er voor over. Ik gebruik Bitwarden.
desalniettemin @Verwijderd16 oktober 2024 17:37
Bitwarden gebruik ik ook. De ingebouwde wachtwoord manager van Firefox wordt afgeraden. Bitwarden of Key Pass zijn betere opties. Er was toch een tijd geleden een of ander lek in die wachtwoord manager van Fx en andere geloof ik ook?
micnocom @Murdoc16 oktober 2024 14:39
Volgens mij kan dat niet, Misschien dan toch je standaard wachtwoordenbeheer veranderen naar die van FF of iets als Bitwarden gaan gebruiken.
Murdoc @micnocom16 oktober 2024 14:43
Dit bedoelde ik inderdaad. Thanks, dan maar eens tijd voor een standaard wachtwoordenbeheer app te overwegen. Zag dat het ook autofill ondersteund in Android, dus dat is fijn :)
micnocom @Murdoc16 oktober 2024 14:46
Ja, naar wat ik me herinner zijn er (gratis) alternatieven die niet onder doen voor de standaard manager van Android/google.

Misschien kan iemand anders met meer recentere ervaring meer tips geven.
kitkat007 @micnocom16 oktober 2024 14:56
Je hebt gelijk doet er niets voor onder. Third party zoals Bitwarden is veel beter kan je onafhankelijk van apparaten altijd mee werken. Werkt ook goed op telefoon. Is open source en je kan m ook zelf hosten maar dat raad ik je niet aan behalve als je echt weet wat je doet
Marve79 @Murdoc16 oktober 2024 14:54
Bitwarden heb je idd ook autofill in Android apps. Werkt perfect :)
Kroesss @Murdoc16 oktober 2024 14:36
Is dit geen optie?

https://support.mozilla.o.../switching-chrome-firefox
TheBull @Murdoc16 oktober 2024 14:57
Bitwarden gebruiken, dan ben je browser onafhankelijk. En kan je toch middels een extentie van Bitwarden, je wachtwoorden binnen je browser gebruiken.
Zebby @Murdoc16 oktober 2024 15:01
Je kunt ook nog verder met Brave (op Chromium), die zegt zo lang mogelijk v2 te blijven ondersteunen samen met de add-on ontwikkelaars. Firefox is echter een grotere zekerheid.
desalniettemin @Zebby16 oktober 2024 17:34
Helaas Firefox en Viaplay is voor mij tenminste geen goed idee. Tijdens live wedstrijden bevriest het regelmatig. Doet het met Brave niet. En met Firefox kon ik soms niet kopieren en kreeg ik steeds een balk onderin als ik al begon te typen terwijl een site nog niet helemaal geladen was. Heb ik met Brave ook niet.
Uchy @Murdoc16 oktober 2024 17:21
FF heeft idd een eigen ww beheerder, maar je kunt die veel beter onder brengen bij de diverse andere pw-managers. Zie privacyguides voor een aantal tips. Proton heeft ook een puike, al gebruik ik zelf liever één offline (keepassxc) die ik zelf sync. ZIjn prima addons voor om te integreren
Freejevader @Murdoc17 oktober 2024 13:22
Ik zou niet weten waarom je dat zou willen, maar ik heb wel een alternatief: Bitwarden.
freekr 16 oktober 2024 14:36
Je zou haast zeggen dat mensen die fanatiek adblockers gebruiken, niet de doelgroep is die op advertenties klikt of zelf actief de producten niet koopt waar ze geforceerd naar moeten kijken. Wat denken ze hiermee te winnen afgezien van een hoop kwaad bloed en eventueel ruimte voor concurentie?
Omegium @freekr16 oktober 2024 14:41
Het is Google, en in hun ogen zijn er twee soorten mensen: Mensen die naar hun advertenties kijken, en orgaandonoren voor de mensen die naar hun advertenties kijken :+

En ik denk dat ad blockers ook door veel non tweakers worden gebruikt, al is het maar omdat iemand het voor ze geinstalleerd heeft vanwege malware. Google gaat massaal voor de winst maximalisatie, en dit is onderdeel daarvan
SillieWous @freekr16 oktober 2024 14:43
Als ze toegeven dat advertenties niet werken, kunnen ze niks meer verdienen. Nu kunnen ze tegen aandeelhouders zeggen dat ze veel meer ads laten zien. Adverteerders hebben waarschijnlijk sowieso niet door hoe ineffectief het is.
watercoolertje
@SillieWous16 oktober 2024 15:10
Adverteerders hebben waarschijnlijk sowieso niet door hoe ineffectief het is.
Omdat het niet zo is. Als iets inzichtelijk is is het wel het resultaat van (online) adverteren, letterlijk tot op de cent kun je dat nagaan wat het (direct) heeft opgeleverd...

Ik heb een tijdje adwords gebruikt met een webshop en dat leverde echt wel geld op, en dan hebben we het enkel over direct meetbare verkopen door de ads, de indirecte verkopen (ad gezien/geklikt op device A, maar later rechtstreeks naar je site gegaan via Device B en wat bestellen) kan je helaas niet tellen maar komen daar nog bij :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 oktober 2024 15:12]

jesse! @freekr16 oktober 2024 14:48
Omdat advertenties niet alleen werken op basis van klikken.
Als je een advertentie van bijvoorbeeld een nieuwe TV ziet van Coolblue, en je dat zelf niet nodig hebt en niet op gaat klikken.
Sla je dat onbewust wel op. Als iemand in je omgeving een TV nodig heeft, leg je de link met de ad van Coolblue.

Advertenties werken.. Anders zouden we ze niet hebben. Of je er nu op klikt of niet.
Verwijderd @freekr16 oktober 2024 15:57
De advertenties zijn onderdeel van de 'beleving' die Google biedt😁. Daarvan wil Google zoveel mogelijk mensen laten profiteren. De zwakke zielen die niet zonder Chrome kunnen keren mogelijk terug naar de moederkerk.
De diehards gebruik al lang alternatieven voor zowel de browser als de YouTube cliënt.
Zelf gebruik ik alleen nog Earth en Streetview.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 16:00]

CAPSLOCK2000
@freekr16 oktober 2024 17:34
Wat denken ze hiermee te winnen afgezien van een hoop kwaad bloed en eventueel ruimte voor concurentie?
Ze hebben weinig keuze. Grote bedrijven moeten groeien van hun aandeelhouders. Ze kunnen nooit zeggen dat het zo wel goed genoeg is. Google is zo groot dat het haast geen nieuwe klanten bij andere bedrijven weg kan lokken. Ze "moeten" dus steeds meer druk zetten op het kleine groepje dat nog over is.
De andere manier om te groeien is door mensen nóg meer reclame te laten zien maar dan gaan er steeds meer adblockers gebruiken. Ze "moeten" dus wel iets tegen adblockers doen.


Opsplitsen die handel zodat ze weer op een normale manier kunnen groeien en concurreren in plaats van dat iedere stap een rel veroorzaakt.
Kreuk 16 oktober 2024 14:32
Voor zo lang het duurt is het mogelijk om de extensie weer aan te zetten op de extensie pagina van Chrome. Je krijgt dan wel een melding dat de extensie niet meer ondersteund wordt. Werkt (nog) gewoon bij mij, maar zal toch een keer over moeten stappen naar een andere adblocker of browser.

[Reactie gewijzigd door Kreuk op 16 oktober 2024 14:33]

Croga @Kreuk16 oktober 2024 14:42
Aangezien heel ManifestV3 bedoelt is om het addblockers onmogelijk te maken is de enige serieuze optie overstappen op een andere browser.

Google is hier heel netjes zijn eigen core business aan het beschermen door iedereen die hun core business wil beperken het werk onmogelijk te maken.
desalniettemin @Kreuk16 oktober 2024 17:39
uBlock Lite werkt wel met Manifest V3.
SuHwak 16 oktober 2024 14:48
Hebben alle Chromium gebaseerde browsers hier last van? Ik gebruik al heel lang Vivaldi. Nochtans gebruik ik ook AdGuard op m'n OPNSense firewall, dus hoeveel last zal ik eigenlijk van hebben?
Umbrah @SuHwak16 oktober 2024 15:06
Adguard is een DNS-level adblocker, die moeite heeft om ads van hetzelfde domein te filteren. Hun workaround is een alternatieve player, en niet een client-side block hierin. Dat is niet altijd wenselijk, en steeds meer sites zijn over naar "eigen domein" blocks. Je kunt niet zomaar op CSS of HTML element niveau dingen gaan blocken dus, helaas: voor een adguard zal een embedded twitch speler op een of andere wiki die nog op Fandom (rotwebsite) zit niet te blocken zijn tenzij je heel twitch blocked, terwijl je met een clientside adblocker alle HTML elementen genaamd #ad-bar-embedded-twitchplayer kan blocken.

Elke chromium browser heeft hier helaas last van, óf ze moeten wel heel ver afwijken van chromium, maar gezien de enorme basis van dat platform, is dat helaas niet altijd wenselijk.

Persoonlijk stap ik over naar een gecko-based browser, wetende dat ook dát platform niet zonder drama en controverse is...

Vanwege "accepteer cookies of betaal"-walls, op sites zoals buienradar, ben ik al gestopt met bepaalde websites, en omdat ik heel graag ad-vrij wil leven (ben er ook voor gestopt met TV, en een amazon prime zal ik ook mee stoppen daardoor), zal ik ook bepaalde sites of producten ontwijken als ik niet kan adblocken.

Misschien Linx maar weer eens afstoffen. Full CLI level browser!
_eLMo_ @Umbrah16 oktober 2024 15:20
Een Mac? Dan krijg je WebKit in Safari, die geweldige engine waar Chromium op is gebaseerd, maar dan zonder alle tracking zooi.
SuHwak @Umbrah17 oktober 2024 17:50
Twitch: Betaal ik voor individuele content creators
YT: heb ik Family premium, hele gezin is grootverbruiker, vervangt de kabel abbo (geen Ziggo meer) dus alsnog goedkoper uit.
Net opnieuw even gekeken naar de abbo's van T.net, 35,- p/j is te overzien, al heb ik alle extra's niet nodig, alleen uitschakelen van ads, zal ik toch nog eens overwegen. Blijf toch wel regelmatig terug komen.
cadsite @SuHwak16 oktober 2024 15:22
Ik gebruik ook AGH, maar die houdt niet alles tegen.
Youtube adds om maar 1 ding te noemen.
tweakert4plus @cadsite18 oktober 2024 08:02
Ben niet zo'n veel-gebruikende youtube 'gebruiker' (!), maar als ik dan 's een link daarnaartoe krijg/tegenkom en nieuwsgierig ben of op zoek ben naar diy filpmjes, gebruik ik yt-dlp (https://github.com/yt-dlp/yt-dlp).
Dan heb ik dat filpmje ter-aller-tijde lokaal zonder reclame.
Een batch-file gemaakt die via de clipboard de link oppakt en voíla, vaak binnen een minuut binnen en klaar om lokaal met vlc te bekijken.
desalniettemin @SuHwak16 oktober 2024 17:23
Brave niet.
Dekar 16 oktober 2024 14:42
Google is van essentieel en onmisbaar steeds verder aan het aftakelen. Ik vraag mij oprecht af hoe lang mensen dit nog pikken en niet gewoon overstappen op alternatieven. Ik gebruik inmiddels Firefox browser, Brave Search, Waze en een eigen email domein. Vooral google search is totale troep geworden en ook Chrome is langzamer geworden voor mij gevoel.
Ik ben iig tevreden met de alternatieven die er bestaan.
ikwilwp8 @Dekar16 oktober 2024 14:51
Waze is eigendom van Google
MarnickS @ikwilwp816 oktober 2024 15:08
Inderdaad. TomTom (Go of Amigo) is een goed alternatief. Of OsmAnd, als je verkeersinformatie niet belangrijk vindt.
DdeM @MarnickS16 oktober 2024 15:12
Vind persoonlijk Here We Go ook wel goed. Was wel ooit beter (ik mis de surfer dude stem) maar is zeker nog een uitstekende app. Het was ooit de navigatie app van Windows Mobile.
Verwijderd @MarnickS16 oktober 2024 15:35
Magic Earth is ook een mogelijk alternatief. Die vond ik in vergelijking met andere het eenvoudigst te bedienen. Dat is belangrijk voor mij omdat ik zelden navigatie nodig heb.
DoomSayerSantos 16 oktober 2024 14:41
"Dont be evil" doen ze al lang niet meer aan.
xorpd @DoomSayerSantos17 oktober 2024 11:26
"Bend over and take it" is het nieuwe motto.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.