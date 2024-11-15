Microsoft stopt op 14 december met wachtwoordmanagerextensie in Chrome

Microsoft stelt op 14 december zijn Chrome-extensie AutoFill buiten gebruik. Deze tool slaat wachtwoorden, adressen en betalingsgegevens op en vult ze automatisch in indien nodig. De opgeslagen gegevens zijn beschikbaar in Edge en kunnen naar andere browsers geëxporteerd worden.

Op een supportpagina schrijft het Amerikaanse bedrijf dat opgeslagen wachtwoorden en adressen worden gesynchroniseerd met de Microsoft-account die is gebruikt in de Chrome-extensie. Door met dezelfde account in te loggen in Edge kunnen gebruikers de gegevens daar importeren en bekijken. De browser van Microsoft kan dan via eigen functionaliteit de wachtwoorden en adressen automatisch invullen. Zo blijven gebruikers toegang houden tot hun opgeslagen gegevens wanneer de extensie buiten gebruik wordt gesteld. Het is ook mogelijk om opgeslagen gegevens vanuit Edge te exporteren voor gebruik in andere browsers of apps.

Betalingsgegevens worden door de extensie lokaal opgeslagen en niet gesynchroniseerd. Dit wil zeggen dat gebruikers ze handmatig opnieuw moeten invoeren na 14 december 2024 voor gebruik in zowel Chrome als andere browsers. Deze informatie wordt bovendien verwijderd en kan niet worden hersteld na deze datum.

Microsoft beweert dat het buiten gebruik stellen van AutoFill in Chrome het aanbod 'beter vereenvoudigt', om 'gebruikers de beste ervaringen te bieden'. Volgens de Chrome Web Store telt de extensie momenteel honderdduizend gebruikers.