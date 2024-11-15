Microsoft stopt op 14 december met wachtwoordmanagerextensie in Chrome

Microsoft stelt op 14 december zijn Chrome-extensie AutoFill buiten gebruik. Deze tool slaat wachtwoorden, adressen en betalingsgegevens op en vult ze automatisch in indien nodig. De opgeslagen gegevens zijn beschikbaar in Edge en kunnen naar andere browsers geëxporteerd worden.

Op een supportpagina schrijft het Amerikaanse bedrijf dat opgeslagen wachtwoorden en adressen worden gesynchroniseerd met de Microsoft-account die is gebruikt in de Chrome-extensie. Door met dezelfde account in te loggen in Edge kunnen gebruikers de gegevens daar importeren en bekijken. De browser van Microsoft kan dan via eigen functionaliteit de wachtwoorden en adressen automatisch invullen. Zo blijven gebruikers toegang houden tot hun opgeslagen gegevens wanneer de extensie buiten gebruik wordt gesteld. Het is ook mogelijk om opgeslagen gegevens vanuit Edge te exporteren voor gebruik in andere browsers of apps.

Betalingsgegevens worden door de extensie lokaal opgeslagen en niet gesynchroniseerd. Dit wil zeggen dat gebruikers ze handmatig opnieuw moeten invoeren na 14 december 2024 voor gebruik in zowel Chrome als andere browsers. Deze informatie wordt bovendien verwijderd en kan niet worden hersteld na deze datum.

Microsoft beweert dat het buiten gebruik stellen van AutoFill in Chrome het aanbod 'beter vereenvoudigt', om 'gebruikers de beste ervaringen te bieden'. Volgens de Chrome Web Store telt de extensie momenteel honderdduizend gebruikers.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 15-11-2024 17:19 46

15-11-2024 • 17:19

46

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Reacties (46)

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Franckey 15 november 2024 17:34
Ik gebruik Edge op alle devices en ben erg blij met de synchronisatie van passwords en settings. Ook fijn dat de passwords worden gesynchroniseerd met de Microsoft Authenticator app, zo heb je altijd al je passwords bij de hand. Ik neem aan dat Google een vergelijkbare oplossing heeft, dus dat Microsoft stopt met ondersteuning voor Chrome is denk ik voor niemand een probleem?
ro8in @Franckey15 november 2024 17:47
Nou ja wel als je dus gewoon Chrome wil blijven gebruiken, want ik lees niet echt iets over dat je ze ook naar een andere extensie kan exporten. Enkel alleen dat je ze in Edge bekijken. Moet je alles handmatig gaan overtypen?

Zelf gebruik ik Bitwarden self hosted, alles gewoon in eigen beheer en een extensie van een bedrijf welke geen belang heeft verder bij browsers wars etc en gewoon werkt aan dat het op alles werkt.
edeboeck @ro8in16 november 2024 11:40
Nou ja wel als je dus gewoon Chrome wil blijven gebruiken, want ik lees niet echt iets over dat je ze ook naar een andere extensie kan exporten. Enkel alleen dat je ze in Edge bekijken. Moet je alles handmatig gaan overtypen?
[...]
Volgens het artikel zou dit mogelijk zijn:
Het is ook mogelijk om opgeslagen gegevens vanuit Edge te exporteren voor gebruik in andere browsers of apps.
IIIdefconIII @ro8in16 november 2024 14:11
Helemaal mee eens, ipv bitwarden gebruik ik zelf vaultwarden, self hosted, plugins op vrijwel alle browsers en een app op de telefoon. Sinds kort ook fingerprint proof mobiel.
Blizz @Franckey15 november 2024 19:54
Je kunt al je wachtwoorden exporteren en bij Google Chrome importeren. Dus overstappen van Microsoft naar Google. Als je ze gelijktijd blijft gebruiken en je wijzigt wachtwoorden ergens of slaat nieuwe logins op, dan moet je dit handmatig bijwerken bij de andere dienst.
jimh307 @Franckey16 november 2024 18:53
Zowel op mijn telefoon en PC stond Chrome als standaard, maar ik ben teruggegaan naar Edge om de volgende 2 grote redenen:
1. Met Manifest 3 werkt uBlock Origin niet meer in Chrome
2. Paswoord beheer stopt voor Chrome en synchroniseert niet meer

Nu zet ik bekende websites zoals tweakers uBlock uit. Dat is wel zo fair, maar er zijn genoeg sites die 99% van de code in reclame heeft en 1% leesbaar. Paid.outbrain is zo'n server die je liever volledig blokkeert qua reclames en tracking. En ja, paid.outbrain zit achter 95% van advertenties samen met vele trackers. Daarom gebruik ik uBlock Origin met dns lijsten.

Nee, ik vind het geen probleem om bij Edge te blijven. Het werkt verder prima :)
MiKE_B @Franckey17 november 2024 01:29
Het lastigste lijkt me als je een Chromebook hebt en ook een Windows desktop of zo, dan moet je eigenlijk wel naar Chrome overstappen voor je wachtwoorden. Ik gebruik zelf overal altijd Firefox met wachtwoordsync
ikweethetbeter 15 november 2024 17:22
Google vraagt mij 100 x per week om Chrome te installeren (ik gebruik Edge, ook een Chromium browser), en dit zal het antwoord van Microsoft zijn...
iAR @ikweethetbeter16 november 2024 07:30
Google is echt een mega spammer, inloggen met Google, Chrome gebruiken, vertalen. Ik heb alles maar geblokkeerd in Adguard. Eigenlijk gek dat de EU dáár niets aan doet.
DigitalExorcist @iAR18 november 2024 13:29
Omdat Chrome nog steeds optioneel is. Op je desktop in elk geval.
GertMenkel
@ikweethetbeter15 november 2024 18:57
Het antwoord van Microsoft is tot nu toe "je krijgt Edge of je nou wil of niet, verwijder het lager maar" geweest. Herhaaldelijk de browser als default instellen heeft ook aardig geholpen. Nog steeds is het buiten Europa zo dat bepaalde programma's van Microsoft altijd in Edge openen in plaats van je standaardbrowser.

Microsoft is hier nog viezer in dan Google, en dat zegt toch wat. Heel jammer, want in het prille begin toen Edge gewoon "Chrome zonder de troep van Google" was, overwoog ik het als Chrome-vervanger op Linux. Wellicht was ik wat naïef…

Ik snap niet helemaal wat Microsoft hier eigenlijk aan heeft, het enige wat ze hiermee doen is meer mensen naar de accountsynchronisatie van Chrome pushen. Die werkt namelijk wel gewoon cross platform.
uiltje @GertMenkel15 november 2024 20:44
Hoe zo "buiten Europa"? Dat doen ze in mijn systeem zeker ook, terwijl ik toch echt NL als locatie heb ingesteld.
GeroldM @uiltje16 november 2024 02:08
Hier in Zuid-Amerika is het ook 'Edge voor alles' en 'alles voor Edge'-gedrag van MS te bespeuren. Ouders uit Nederland zijn op bezoek en hun laptop uit NL gedraagt zich echt anders dan de laptop die ik hier lokaal heb aangeschaft.

Het is op die NL laptop een fractie minder vervelend dan mijn lokale laptop.
GertMenkel
@uiltje15 november 2024 20:50
Voor zover ik weet heeft Microsoft dat vanwege de Europese regels hier ongedaan moeten maken. Als die ongein niet overal is teruggedraaid, is Microsoft z'n software nog erger dan ik dacht.
Llopigat
@GertMenkel15 november 2024 23:05
Ja inmiddels is het allang niet meer "Chrome zonder de troep van Google". Er zit nu een shopping bar in die je continu loopt lastig te vallen over coupons, voor Amerikanen een koop-op-afbetaling scam en allerlei reclame voor MS diensten zoals copilot.

;Ik vind het echt troep. Als je Chrome zonder Google troep wil hebben dan is er gewoon Chromium. Persoonlijk heb ik gewoon firefox.
GertMenkel
@Llopigat16 november 2024 00:12
Ja, mijn standaardbrowser is ook Firefox, maar helaas zijn er nog hier en daar websites die het daar niet in doen. Momenteel heb ik Brave als Chromium-fork voor dat soort dingen. maar de oude Edge mét DRM en zonder Google of vaag cryptocurrencyspul was voor een korte tijd toch een geweldige combinatie.
Franckey @ikweethetbeter15 november 2024 17:35
Is er geen extensie voor Edge die die Google reclame voor Chrome weggehaald? ;)
familyman @Franckey15 november 2024 18:23
Alleen in firefox, denk ik /s
FPSUsername @ikweethetbeter16 november 2024 12:23
Ik heb daar geen last van met Vivaldi (ook chromium). Zolang je maar ublock origin gebruikt is internet nog bruikbaar. Zonder adblocker (en istilldontcareaboutcookies) zijn veel websites niet toegankelijk (cookiewall spam, popups, etc).
moonlander 15 november 2024 17:23
het aanbod 'beter vereenvoudigt',
Jaja, mooi praat. Ze willen gewoon meer Edge gebruikers.
Llopigat
@moonlander15 november 2024 23:07
Klopt wel. Bij ons op het werk liepen ze ook steeds te zeiken of we geen Edge gingen gebruiken. Ook MS consultants die voor hele andere dingen bezig waren. Elke keer als ze Chrome of Firefox zagen moesten ze het weer zeggen. Helemaal gehersenspoeld.

Uiteindelijk hebben ze helaas onze leiding overtuigd om Edge als enige browser in te zetten omdat je het via Azure AD helemaal dicht kan timmeren.
Tomatoman @Llopigat16 november 2024 10:56
Mijn werkgever (1500 medewerkers) levert alle laptops eenvoudigweg uit met zowel Edge als Chrome en laat het aan de gebruiker om te kiezen. En ik geloof dat ook Firefox klaarstaat, zodat je dat zonder admin-rechten zelf kunt installeren.
Llopigat
@Tomatoman16 november 2024 11:08
Nice, bij ons mag dat dus niet meer. We deden het ook zo, Chrome en Edge stonden standaard geinstalleerd, en Firefox stond in de interne app store.(intune company portal). Maar nu verplichten ze edge omdat die makkelijker dicht te timmeren is. We mogen dan ook bijna niks meer.
Justice @Llopigat17 november 2024 01:21
Het is namelijk het veiligst wanneer je je pc helemaal niet meer kan gebruiken, dan gaat er ook niets mis! :X :X

[Reactie gewijzigd door Justice op 17 november 2024 01:21]

IIIdefconIII @moonlander16 november 2024 14:11
exact dit zei ik net tegen me pa
mutley69 15 november 2024 21:52
M.a.w. men is bezig volk naar Edge te lokken... Vroeg of laat volgt er een nieuw antitrust onderzoek.
84hannes @mutley6915 november 2024 22:31
Dat had al veel eerder moeten gebeuren. De agressie waarmee Edge je door de strot wordt gedouwd is absurd: links in Teams die je standaard browser negeren en gewoon Edge starten. Want waarom zou je ook een standaard browser ingesteld hebben?

Helaas is de Tweakerspopulatie nogal pro-Microsoft, als ik naar de moderators in de reacties kijk. Waarschijnlijk heeft 90% een opleiding gedaan waarmee ze leren op Microsoft Windows met Microsoft Visual Studio programma's voor Microsoft .Net te schrijven. Of in Microsoft Edge met Microsoft Bing papers te vinden (geintje natuurlijk, geen opleiding is in staat om je iets te laten vinden met Bing).
Mockmoon 15 november 2024 17:57
zal edge dan nog mijn wachtwoorden synchroniseren naar de Microsoft authenticator app?
De extensie deed dit in ieder geval
ronaldvr 15 november 2024 18:13
Ik gebruik Bitwarden en vind het prima om $10 per jaar te betalen om open source software te ondersteunen op die manier, tegenwoordig ook inclusief 2FA en yubikey toegang en ingebowde authenticator wat wil een mens nog meer? (en betaalgegevens opslaan? Als je ze niet meer kan onthouden moet je misschien wat laten blokkeren... 8)7
curkey 15 november 2024 21:46
Ik gebruik gewoon KeePass, al jaren weinig gedoe om eerlijk te zijn. Het is iets spartaanser in opzet, maar als ik dit soort berichten periodiek voorbij zie komen, dan ben ik toch blij dat ik daar niet in mee hoef.
haam @curkey17 november 2024 12:02
Precies.

Ik sync mijn PC en telefoon met mn NAS (alleen toegang via lokale wifi).

En voor mijn 2FA gebruik ik FreeOTP+. Wordt niet automatisch gesynced, maar eens in de zoveel tijd een (handmatige) backup.
Esa69 16 november 2024 08:51
Password managers in browsers gehackt zal wel de reden zijn .
https://www.security.nl/p...t+opgeslagen+wachtwoorden
S.Paternotte 15 november 2024 19:46
Wel ja!
ÉÉN maand vooraankondiging.
Microsoft weer terug in garagemodus?
zordaz 15 november 2024 23:57
Toch grappig dat de geschiedenis zich herhaalt, lees berichten van twintig jaar geleden over Internet Explorer maar eens terug. En dan bedoel ik niet het defacto browser monopolie, maar de manier waarop IE werd opgedrongen.

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