PXA-infostealer steelt opgeslagen browsergegevens door masterkey te ontcijferen

Beveiligingsonderzoekers van Cisco Talos hebben PXA Stealer ontdekt, een nieuwe soort malware. Deze infostealer is in staat om het masterwachtwoord van de browser van een getroffen gebruiker te ontcijferen, om vervolgens opgeslagen gegevens te stelen.

Cisco Talos schrijft in een blogpost dat malafide partijen PXA Stealer verspreiden als zipbestand via phishingmails. Dit archief bevat een sollicitatieformulier in pdf, alsook een schadelijk .exe-bestand dat in Rust is geschreven. Laatstgenoemde laadt verschillende weggemoffelde batchscripts om de Python-gebaseerde malware te downloaden en toont het voorgenoemde pdf-document ter afleiding.

Eenmaal genesteld in het systeem van de gebruiker begint PXA de masterkey van de browser te ontsleutelen. Dat is een cryptografische sleutel die door Google Chrome en andere Chromium-browsers wordt gebruikt om gevoelige informatie te beschermen, zoals opgeslagen wachtwoorden, cookies of betaalgegevens. Cisco Talos stelt vast dat de malafide software ook het masterpassword van Firefox en sommige andere Mozilla-browsers probeert te decoderen.

Na het kraken van het wachtwoord steelt PXA niet alleen beschermde data zoals inlog- en betaalgegevens, maar ook cookies. Daarnaast stelt Cisco Talos dat de malware specifiek zoekt naar gegevens van cryptowallets, wachtwoordmanagers en diensten zoals Steam, Epic Games, Discord, Signal en Telegram.

Het cybersecuritybedrijf stelt vast dat de malware afkomstig is van een hackersgroep die Vietnamees spreekt, maar weet niet precies om wie het gaat. Volgens telemetriegegevens van Talos richten de aanvallers zich op de onderwijssector in India en overheidsorganisaties in Europese landen, waaronder Zweden en Denemarken.