Nederland levert Oekraïense verdachte achter Raccoon Infostealer uit aan VS

De Nederlandse overheid heeft een Oekraïense man die verdacht wordt van cybercriminaliteit, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij zou achter malwaredienst Raccoon Infostealer zitten, waarmee gebruikers persoonsgegevens konden stelen van slachtoffers.

De inmiddels 28-jarige man zou volgens de Verenigde Staten de malware-as-a-service Raccoon Infostealer aan cybercriminelen hebben verhuurd voor ongeveer 200 dollar per maand, dat in cryptovaluta betaald moest worden. Criminelen gebruikten bijvoorbeeld phishing om de malware op systemen van slachtoffers te installeren, waarna persoonlijke data zoals inloggegevens en financiële gegevens werden gestolen. Die gegevens werden weer gebruikt om geld te stelen bij slachtoffers of te verkopen via cybercrimefora.

De man werd in maart 2022 opgepakt door Nederland. Die maand werden de Nederlandse en Italiaanse servers achter Raccoon Infostealer ook offline gehaald, waardoor 'de toenmalige versie van de malware' niet meer werkt. Na zijn arrestatie vroegen de Verenigde Staten om uitlevering. De Oekraïner ging in beroep, maar verloor dat afgelopen zomer bij de Nederlandse rechtbank. De man wordt verdacht van onder meer computerfraude en witwassen.

Volgens de FBI zijn met Raccoon Infostealer in ieder geval ruim vijftig miljoen unieke inloggegevens gestolen. De Verenigde Staten denken niet dat dit alle gestolen gegevens zijn en blijven de malware onderzoeken.