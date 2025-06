Wyze: 13.000 gebruikers konden thumbnails camerafeeds van andere gebruikers zien

Ongeveer 13.000 gebruikers van Wyze-beveiligingscamera’s konden vorige week vrijdag door een bug thumbnails van de camerafeeds van andere gebruikers zien. Vorig jaar konden sommige Wyze-gebruikers ook al de feeds van andere gebruikers zien.

Wyze schrijft in een e-mail aan gebruikers dat 1504 gebruikers daadwerkelijk de feeds van andere gebruikers hebben aangeklikt. In de meeste gevallen werd daarbij alleen de thumbnail vergroot. In ‘sommige gevallen’ konden gebruikers ook de eventvideo’s van andere gebruikers weergeven. Het bedrijf zegt alle betrokken gebruikers op de hoogte te hebben gesteld.

De camerafabrikant bevestigt opnieuw dat het probleem werd veroorzaakt door een cacheprobleem. Het zou veroorzaakt zijn door een cachinglibrary van een derde partij. Door een storing bij AWS waren camera’s van gebruikers enkele uren onbereikbaar. Het beveiligingsprobleem deed zich voor bij het weer online brengen van de camera’s. Daarbij meldden ‘verschillende gebruikers’ dat ze de thumbnails van andere camerafeeds konden zien en in sommige gevallen ook eventvideo’s. Die worden bijvoorbeeld opgenomen wanneer een Wyze-camera activiteit of bewegingen herkent.

Het beveiligingsprobleem deed zich voor op vrijdag 16 februari. Wyze bevestigde toen tegenover The Verge dat minstens veertien gebruikers thumbnails van de feeds van andere gebruikers konden zien. Het bedrijf had vorig jaar september een soortgelijk probleem, waarbij een beperkt aantal gebruikers camerabeelden van andere gebruikers konden inzien.