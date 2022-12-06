Eufy voegt melding over cloudopslag camerathumbnails toe aan app na kritiek

Volgens mij zijn we 't (weer eens?) wel eens, maar gaat 't om de invulling.
Klopt inderdaad, sommige argumenten tegen zijn discutabel (zouden technische beperkingen kunnen zijn) of momenteel onduidelijk (is er nu wel of niet een wachtwoord nodig voor de videostream). Dezelfde technieken worden gebruikt in vrijwel iedere oplossing (zoals push notificaties afbeeldingen). Sommige argumenten zijn echter niet discutabel zoals het niet duidelijk vermelden dat afbeeldingen (van mogelijk personen) gecached worden op internet.
Daarnaast wordt Eufy hier op de brandstapel gegooid maar ik hoop dat die dan ook groot genoeg is voor Google (Nest), Amazon (Ring) en de rest want die maken zich (waarschijnlijk) ook schuldig aan veel van deze punten gezien ze allemaal dezelfde functionaliteit bieden.
Als 'hoeder' (in dit geval Eufy) dien je daar als zodanig mee om te gaan.
Klopt helemaal maar doen ze dat niet? Ja, deze afbeeldingen zijn onversleuteld (technische vereiste) maar de URL/locatie waar ze staan is niet zomaar te raden, te scannen of te gokken (ondanks beweringen nog geen bewijs gezien). In een rechtszaal kunnen ze echt wel laten zien dat ze hier veel moeite in hebben gestopt. Het is dus best onduidelijk wat het oordeel van de rechter daar in is.
Zodra je je diensten binnen de EU aanbiedt, hang je onder de GDPR (in het Nederlands AVG). En de AVG is best duidelijk over hoe je PII dient te beschermen.
Haha, ik werk wel vaker met gevoelige gegevens en ja, men moet die gegevens heel goed beschermen maar erg duidelijk over hoe, is de wetgeving helaas niet. Wetgeving is altijd redelijk duidelijk over wat beschermt moet worden maar is bewust vaag over hoe, zodat het breder toepasbaar is. Tevens draait de AWS cache in jouw regio (dat is juist de bedoeling van een cache) dus dat wordt wel binnen de EU afgehandeld. Men zou zelfs kunnen argumenteren dat men dit doet om binnen de wettelijke kaders van AVG te blijven.
Het zelfde geldt voor het verwijderen van informatie. Zodra jij als hoeder van de gegevens geen praktische reden meer hebt om die te bewaren (en commerciele doelen gelden hier niet) dan behoor je die te verwijderen. Dat er technische redenen (caches etc) zijn die daar wat roet in het eten gooien, is dan eigenlijk geen argument. Hoogstens uitstel van executie.
Dit klopt zeker maar het enige wat hier is vastgesteld is dat het na een uur nog niet verwijderd was. De wet is ook duidelijk dat dit op 'redelijke termijn' moet gebeuren en met een cache lijkt mij dat automatisch geregeld (verloopt automatisch). Er staat nergens dat dit binnen een uur moet gebeuren en er zijn ook geen regels die maximale doorlooptijden specificeren. Er wordt dus een boel herrie gemaakt maar niemand weet momenteel of die afbeeldingen er nu nog staan. Ik ga alleen uit van niet, anders hadden we dat al wel gehoord.
Dan een stukje "Service Verwachting". Eufy wekt de indruk met "Local Security" en "Local Storage" dat jouw gegevens bij jou blijven.
Eens hoor maar ook wel met een mogelijk sterretje. Ik heb dit apparaat zelf niet in bezit maar meestal (aanname) werkt dit niet zomaar 'buitenshuis'. Notificaties moet je inschakelen en vereist configuratie.
Daarbij zie ik in de handleiding
dat je expliciet moet kiezen voor afbeeldingen in de notificatie. Standaard wordt er enkel een tekst verstuurd. De eindgebruiker moet dit dus expliciet zelf aanzetten (zie ook afbeelding in dit artikel). Nu zou je moeten kunnen verwachten dat dit veilig gebeurd maar dat punt is dus weer discutabel.
Kort door de bocht, als jij niet die dingen aanzet (die standaard uit staan) dan is er niets aan de hand en heb je "Local Security" en "Local Storage"?
Ik geef een gebruiker die hiermee naar een rechter gaat, zeer goede kansen dat deze gelijk krijgt en Eufy aan 't kortste eind trekt,
Ik geef het 50/50. De rechter kan ook zeggen dat de gebruiker zelf deze optie heeft ingeschakeld en daar de mogelijke gevolgen van in het kunnen zien. Je schakelt immers zelf in dat je een afbeelding bij de notificatie wilt. Ik ben echter geen advocaat maar misschien doet 'legal eagle
' hier wel een aflevering over.
als dat voor mij niet te begrijpen valt zonder dat ik een rechtenstudie gedaan heb, zal iedere rechter zo'n EULA van tafel vegen.
Nou, zo werkt het echt nie
t. Zolang het onredelijk is, is het net zo rechtsgeldig als je huurcontract.
Ik zeg niet dat het in orde is maar het is weer zo'n puntje van twijfel...
Ik denk dat het laatste woord hier nog niet over geschreven is.
Absoluut en ik heb de popcorn al klaar staan. Dit soort zaken zijn erg interessant maar ik irriteer mij enkel over de schuldig tot onschuld bewezen is. Zo werkt ons rechtssysteem niet en ik vind het jammer dat de meeste mensen hier anders denken. Doet mij denken aan de middeleeuwen
en ik had gehoopt dat wij als samenleving tegenwoordig toch beter zouden weten. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans/verdediging (daar vallen ook organisaties onder), onschuldig tot schuldig bewezen.