Eufy voegt melding over cloudopslag camerathumbnails toe aan app na kritiek

Eufy heeft een vermelding aan zijn Security-app toegevoegd, waarin staat dat de app gegevens naar de cloud verstuurt wanneer thumbnails zijn ingeschakeld. Eufy kreeg afgelopen weken kritiek omdat het bedrijf dat deed, maar adverteerde dat de dienst volledig lokaal werkte.

De nieuwe melding in Eufy Security.

Bron: ZDNet

Anker-dochtermerk Eufy heeft de wijziging toegevoegd in versie 4.5.1 van zijn Security-app, merkte ZDNet op. De update voegt een stuk tekst toe aan de instellingen. Daarin wordt uitgelegd dat thumbnails afkomstig van Eufy's beveiligingscamera's, die gebruikt kunnen worden in pushnotificaties, 'tijdelijk opgeslagen worden' op de cloudservers van het bedrijf. Gebruikers hebben de optie om notificaties te krijgen met alleen tekst, die volledig lokaal moeten zijn, of pushmeldingen met thumbnailafbeeldingen via de cloud.

Eufy voegt de meldingen toe na kritiek van gebruikers. Youtuber Paul Moore toonde in november aan dat de thumbnails van Eufy te zien waren in de webinterface van de dienst, ook al was de optie voor cloudopslag uitgezet. Dat terwijl Eufy adverteerde dat gebruikers de optie hebben om zijn camera's volledig lokaal te gebruiken. Het bedrijf maakte niet kenbaar dat thumbnails alsnog naar zijn cloudservers worden verstuurd.

Later bleek ook dat Eufy-camerastreams op afstand in te zien waren via VLC door verbinding te maken met een specifieke url. Daarvoor is volgens Paul Moore geen authenticatie nodig, terwijl Eufy stelt dat camerabeelden versleuteld worden. Eufy ontkende dat eerder tegenover The Verge. Dat medium was ook in staat om eigen Eufy-beelden zonder authenticatie in te zien via VLC, hoewel de benodigde url, die verandert per stream, daarvoor eerst verkregen moest worden. Het bedrijf gaat hier niet op in in de patchnotes van zijn nieuwe Eufy Security-update.