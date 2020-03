Ring zet advertentietrackers van derde partijen tijdelijk uit

Ring stopt tijdelijk met het verzamelen van gebruikersdata en met trackers van derde partijen in de app. Het bedrijf gaat kijken naar 'betere oplossingen' om gebruikers controle te geven over hun privacy. Het bedrijf kwam de laatste weken onder vuur te liggen.

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de nieuwe maatregelen aan Engadget. Het gaat om een tijdelijke maatregel, die zou duren tot 'het begin van de lente'. Ring stopt met het gebruik van 'de meeste trackers' van derde partijen in de app en op de website. Die worden gebruikt om advertentieprofielen van gebruikers op te stellen. Gebruikers kunnen daarnaast al via een opt-out aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens naar adverteerders worden gestuurd. Daarnaast werkt het bedrijf aan nieuwe manieren om gebruikers te laten bepalen welke data wel en niet naar adverteerders kan worden gestuurd. Dat gebeurt via aanpassingen aan het Control Center. Hoe die manieren anders zijn dan wat nu al mogelijk is, zegt Ring niet.

Ring, dat sinds vorig jaar onderdeel is van Amazon, kwam de laatste tijd regelmatig onder vuur te liggen vanwege zijn privacybeleid. Het bedrijf werkt samen met politiediensten, die via speciale dashboards kunnen zien waar de deurbellen hangen. In januari ontdekte de Amerikaanse privacyorganisatie EFF dat de Ring-app veel advertentietrackers bevatte. Naar aanleiding daarvan liet Ring gebruikers al minder data delen, maar die die opties worden nu dus uitgebreid.