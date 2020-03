Huawei Mate Xs is vanaf 14 april in Nederland te koop voor 2499 euro

De Huawei Mate Xs is vanaf 14 april in Nederland te koop. Het vouwbare toestel wordt zonder Google-diensten geleverd en is te koop bij de MediaMarkt. De telefoon gaat 2499 euro kosten. Aanvankelijk zou de telefoon al in maart uitkomen.

Huawei zegt dat de Mate Xs bij de MediaMarkt te koop zal zijn. Het toestel wordt geleverd met Android 10 met Huaweis eigen Emui 10-laag eroverheen, maar zonder Google Play Services erop. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf zijn eigen Huawei Mobile Services.

De Mate Xs is een verbeterde versie van de originele Mate X van Huawei, de eerste telefoon met een vouwbaar scherm van het bedrijf. De telefoon kwam uiteindelijk niet in Nederland te koop. De Mate Xs heeft een stevigere toplaag van kunststof, een verbeterd scharnier en de Kirin 990 5g-soc, die ook in de Mate 30 Pro zit. De telefoon heeft ook antennes voor 5g voor de frequenties die nu en in de toekomst in Nederland worden gebruikt. Tweakers maakte eerder al een preview van de telefoon.