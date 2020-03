Gerucht: Huawei verwacht kwart minder smartphones te leveren in 2020

Huawei zou verwachten een kwart minder smartphones te leveren dan in 2019, meldt Nikkei Asian Review. Waar de fabrikant in 2019 240 miljoen smartphones leverde, zou dat in 2020 teruggaan naar 180 miljoen.

Het is onbekend waarom Huawei zo'n grote terugloop verwacht; Nikkei vermeldt alleen de cijfers op basis van twee anonieme bronnen zonder redenen. Een van de redenen is vermoedelijk dat veel Huawei-telefoons geen gebruik kunnen maken van Google-diensten door een handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven. Dat maakt ze minder aantrekkelijk in Europa, een grote afzetmarkt voor Huawei.

De Chinese fabrikant heeft afgelopen maanden af en toe nog modellen met Google-diensten uitgebracht, omdat het daarbij gaat om telefoons die grotendeels gelijk zijn aan toestellen van een jaar geleden en daarom dus voor het handelsverbod in mei vorig jaar al waren goedgekeurd. Door die truc heeft het deze maand nog een nieuwe telefoon met Google-apps kunnen uitbrengen in Nederland, de P Smart Pro. Voor high-end modellen als de Mate 30 Pro, de vouwbare Mate Xs en aankomende P40-modellen is dat niet mogelijk en die komen uit zonder Google-diensten.

In de periode totaan juni heeft Huawei 30 procent minder componenten als schermen ingekocht, meent Nikkei. De Chinese fabrikant heeft niet gereageerd op het gerucht. De aankondiging van de P40-telefoons staat gepland voor donderdag.