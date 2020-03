Dell-gebruikers kunnen iPhone bedienen vanaf laptop

Een update van de Mobile Connect-app om iOS-apparaten te besturen vanaf Dell-laptops is uitgekomen. Dell had de update begin dit jaar al aangekondigd. Met de functie kunnen gebruikers ook foto's en video's rechtstreeks uitwisselen met iOS-apparaten.

De update voegt mirroring en bestanden uitwisselen toe, zo staat in de changelog van Mobile Connect in de App Store. Het gaat om versie 3.0.1 van de app voor iOS. De functie werkte al langer voor Android-telefoons. Er zijn nog altijd beperkingen op iOS. Zo is het uitwisselen van documenten en muziek niet mogelijk.

Dell kondigde de functie begin dit jaar aan. Mobile Connect werkt via wifi en bluetooth. De software werkt op elke laptop uit de series XPS, Inspiron, Vostro en van Alienware van de afgelopen twee jaar. Hij staat standaard op de laptop en vereist geen download. De software werkt sinds een paar jaar op Android-telefoons.