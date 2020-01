Dell voegt ondersteuning voor iPhones toe aan Mobile Connect

Dell voegt dit voorjaar ondersteuning toe voor iPhones aan zijn software Mobile Connect. Daarmee kunnen laptopgebruikers bestanden uitwisselen met hun smartphone en meldingen van de telefoon binnenkrijgen op hun Windows-laptop.

De software krijgt in het voorjaar een update om iOS-ondersteuning toe te voegen, zegt Dell. Mobile Connect werkt via wifi en bluetooth, en als de app verbinding heeft met een telefoon is het mogelijk om meldingen te zien en bestanden uit te wisselen.

De software werkt op elke laptop uit de series XPS, Inspiron, Vostro en van Alienware. Hij staat standaard op de laptop en vereist geen download. De software werkt sinds een paar jaar op Android-telefoons. Alle functies van Mobile Connect werken ook op iOS, claimt Dell. Het is onbekend wanneer de update precies uitkomt.