Systemen en sites GWK Travelex werken niet door 'virus'

De systemen en websites van wisselkantoorbedrijf GWK Travelex werken niet door een 'virus', zo meldt RTL Z. Het is onbekend om wat voor malware het gaat. De Nederlandse site toont een errorpagina van Asp.net.

GWK Travelex heeft de sites zelf offline gehaald 'om verdere schade te voorkomen', meldt RTL Nieuws. Een woordvoerder van het Britse moederbedrijf bleek niet bereikbaar voor Tweakers. Geld fysiek wisselen op wisselkantoren kan nog wel, maar de systemen werken niet meer. De Nederlandse site toont een errorpagina van Asp.net van Windows IIS 7.5, uit de tijd van Windows Server 2008. De Britse site toont een simpele foutmelding die zegt dat de website snel weer zal functioneren.

Travelex zegt verder niets over het 'virus', dat sinds oudjaarsdag in de computersystemen zit. Bij veel uitbraken van malware bij bedrijven en organisaties in de afgelopen jaren gaat het om ransomware. Omdat veel bedrijven betalen, is dat een lucratief verdienmodel voor criminelen. Het is onbekend wanneer de sites en systemen van GWK Travelex weer online zullen zijn. GWK Travelex heeft in Nederland zo'n vijftig vestigingen, het moederbedrijf heeft er wereldwijd ruim 1400.