Clop-ransomware sluit nu 663 processen in Windows af bij infectie

De Clop-ransomware is bijgewerkt zodat de gijzelsoftware voortaan een groter aantal Windows 10-processen kan stilzetten. De malware zet nu zeker 663 Windows-processen stop voordat het bestanden versleutelt.

Dat ontdekte de malwareonderzoeker Vitali Kremez, die de specifieke Clop-ransomware al langer onderzoekt. Kremez was ook de analist die stelde dat het Russische hackers waren die de Universiteit Maastricht op kerstavond infecteerden, al is daar weinig bewijs voor. Volgens Kremez is de ransomware in de afgelopen weken geëvolueerd, wat bewijst dat die nog steeds actief wordt bijgehouden door de makers.

Kremez zegt dat Clop inmiddels 663 processen binnen Windows stopzet voordat het aan de versleuteling begint. Dat is opvallend veel. De meeste ransomwarevarianten sluiten wel een aantal actieve processen zoals Office af, zodat die bestanden kunnen worden versleuteld, maar het zijn er zelden zoveel. Het gaat om veelgebruikte tekstverwerkers, terminal-programma's, programmeertalen en zelfs de Windows-rekenmachine. Ook sluit het programma de Android Debug Bridge of programmeertools zoals Notepad++ als die zijn geïnstalleerd, net als enkele Microsoft-programma's zoals Visual Studio en de Your Phone-software.

Het is niet duidelijk of de aanvallers het aantal processen hebben verhoogd om de impact te vergroten en dergelijke programma's te blokkeren, of dat er een andere reden achter zit. Inmiddels hebben de makers het versleutelproces in de executable gezet, in plaats van in een Windows batch-bestand. Daarmee zou de ransomware makkelijker in te zetten zijn op verschillende systemen.