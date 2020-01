Universiteitsblad: Universiteit Maastricht betaalde losgeld na ransomwareaanval

De Universiteit Maastricht heeft volgens bronnen van het universiteitsblad Observant het losgeld betaald voor de ransomware waardoor de onderwijsinstelling is getroffen. Het zou gaan om 'een paar ton'. Een woordvoerder wil dat niet bevestigen.

Het onafhankelijke tijdschrift baseert zich op 'goed ingevoerde bronnen' binnen de UM. De universiteit werd op kerstavond getroffen door een grote ransomwareaanval. Daardoor waren vrijwel alle systemen niet meer bereikbaar. Vorige week werd bekend dat de universiteit contact had met de aanvallers. Woordvoerder Fons Elbersen van de universiteit wil niet bevestigen of ontkennen of het losgeld daadwerkelijk betaald is. Hij verwijst daarbij naar een update op de website. Daarin schrijft de universiteit de komende tijd geen informatie meer openbaar te maken over de aanval zolang het onderzoek nog loopt. "We hebben daarbij twee belangrijke overwegingen", schrijft de universiteit. "Het externe onderzoek is in volle gang en we zullen de resultaten en onze leerpunten delen zodra die bekend zijn. In het kader van dat onderzoek willen we niets communiceren dat de digitale veiligheid op een of andere manier kan bemoeilijken."

Inmiddels zouden er alweer verschillende systemen of onderdelen daarvan in werking zijn. Dat zijn informatiesystemen rondom roosters, studiemateriaal via EleUM en het Student Portal. Die hebben volgens de UM wel te maken met beperkte functionaliteit. De UM-mail en de bestandsservers zijn nog niet te gebruiken. Het onderwijs wordt vanaf 6 januari dan ook hervat. De universiteit vroeg studenten en medewerkers ook hun wachtwoorden te resetten. Dat heeft inmiddels een aanzienlijk deel gedaan, zegt Elbersen. Het resetten van wachtwoorden is standaardprotocol bij een dergelijk incident. Voor zover bekend was daar niet direct aanleiding voor.

Volgens Observant zou voor de ransomware 'een paar ton' zijn betaald. Het is niet bekend hoe hoog het daadwerkelijke bedrag zou zijn. Elbersen wil ook daarover niets zeggen. Dat bedrag is in lijn met eerdere aanvallen met Clop, de specifieke ransomware die nu heeft toegeslagen. Het is niet bekend of de universiteit verzekerd is voor een dergelijke aanval. Steeds meer verzekeraars bieden aan het losgeld te vergoeden bij een ransomware-infectie.