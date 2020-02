Universiteit Maastricht betaalde 197.000 euro losgeld voor ransomwareaanval

De Universiteit Maastricht bevestigt dat het 197.000 euro aan losgeld heeft betaald na de ransomwareaanval waar de instelling vorig jaar door werd getroffen. Dat werd gedaan om de continuiteit van het onderwijs te garanderen.

Dat bevestigt Nick Bos, vicepresident van de universiteit tijdens een symposium over de aanval. Er gingen al langer geruchten dat de onderwijsinstelling het losgeld betaalde. Het bedrag bedroeg 30 bitcoin. Die werden 'tegen de koers van 30 december' gekocht. "Het was een duivelse keuze", zegt Bos. "We hebben lang overlegd met veel partijen en zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar uiteindelijk de keus gemaakt. Als we alle systemen en computers opnieuw hadden moeten installeren waren we weken, zo niet maanden verder. De schade daarvan is nauwelijks te overzien."

Hoewel het betalen van losgeld niet illegaal is, was een belangrijke afweging dat de universiteit met belastinggeld wordt gefinancierd, zegt Bos. De universiteit maakte alle backups alleen online. Ook die waren versleuteld. Offline backups waren er niet. "Voor ons was het belangrijk dat we in het geval van storingen zo snel mogelijk onze studenten en academici weer aan het werk konden krijgen", zegt de cio.

De aanvallers kwamen binnen met een phishinglink, zegt de universiteit. Ze wisten vervolgens 267 servers van de universiteit te infecteren met de Clop-ransomware. De infectie vond op 15 oktober plaats, blijkt uit onderzoek van Fox-IT. Het onderzoeksbedrijf werd ingeschakeld nadat de ransomware toesloeg. Op 20 november hadden de aanvallers volgens Fox-IT volledige controle over het netwerk. De aanvallers begaven zich handmatig door dat netwerk heen. Volgens de universiteit draaiden er op '5 of 6 van de 1650 servers op de universiteit' verouderde software.

De operatie werd hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd door een bekende hackersgroep genaamd Grace-RAT, zegt Fox-IT. Onderzoeker Frank Groenewegen merkt daarbij op dat het om attributie gaat en dat het niet zeker is. Maar, zegt hij, kenmerken van de groep kwamen bekend voor. "We houden die kenmerken in de gaten. Deze groep had ook veel van die kenmerken. Het is verder aan de politie om daders definitief aan te wijzen."

Grace-RAT is een bekende hackersgroep die ook wel bekend staat als TA505. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontwikkelen van de Clop-ransomware. De groep valt doorgaans financiële instellingen aan, en recenter ook onderwijsinstellingen.

De universiteit en Fox-IT zeggen dat er geen sporen zijn dat er gegevens zijn gestolen. Daarbij merkt Groenewegen van Fox-IT wel op dat er bij dat onderzoek een beperkte scope was.

De Universiteit Maastricht maakt de details woensdagmiddag bekend op een eigen symposium. De organisatie geeft ook inhoudelijke uitleg over de aanval. Het symposium wordt live uitgezonden op YouTube.