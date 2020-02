Sony gaat Britse vr-studio sluiten die eerste PSVR-titel nog moet uitbrengen

Sony gaat de in Engeland gevestigde Manchester Studio sluiten, een studio die in 2015 is opgericht onder de toenmalige naam North West Studio met als doel titels voor de PlayStation VR te maken. De studio heeft tot nu toe nog geen vr-game uitgebracht.

Sony laat aan GamesIndustry.biz weten dat het de in Manchester gevestigde studio gaat sluiten 'als onderdeel van pogingen om de efficiëntie en operationele effectiviteit te verbeteren'. Volgens de site is de hele studio inmiddels overbodig gemaakt, waardoor het definitieve moment van sluiting naderbij zal zijn.

De studio werd in 2015 geopend, een jaar voordat de PlayStation VR het levenslicht zag. Het was de bedoeling dat het team van Manchester exclusief voor deze vr-bril games zou gaan maken. Een jaar geleden schreef UploadVR dat de studio nog meerdere vacatures open had staan. Daarin werd gesproken over een 'aaa-titel', zonder dat er verdere details uit waren op te maken. Het is onbekend wat de komende sluiting van Manchester Studio betekent voor deze onbekende titel.

Het is niet de eerste keer dat Sony een Britse vr-studio sluit. Begin 2017 sloot het Japanse bedrijf de studio Guerilla Cambridge, de ontwikkelaar van de in 2016 uitgebrachte PSVR-titel RIGS: Mechanized Combat League. Dat betekende toen dat er geen dlc meer voor het spel zou uitkomen, liet Sony destijds aan Eurogamer weten. Het sluiten van Guerilla Cambridge had geen gevolgen voor het in Amsterdam gevestigde Guerilla Games, ook al was Guerilla Cambridge in 2010 geherstructureerd als een zusterstudio van de Nederlandse hoofdvestiging.

Begin 2019 constateerde UploadVR dat Sony's lijst van komende titels voor de PlayStation VR niet erg uitgebreid was, op de titels Blood and Truth en Dreams na. Blood and Truth is vorig jaar uitgebracht door een Sony-studio uit Londen. Het werk van het team van Manchester zou geheel losstaan van de ontwikkelaar van Blood and Truth. Of die Londense studio het werk van Manchester Studio overneemt, is niet bekend.