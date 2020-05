Vr-shooter Wolf & Pigs: Out for Vengeance verschijnt volgende week op Steam

Wolf & Pigs: Out for Vengeance, een vr-actiegame die losjes gebaseerd is op het sprookje van de wolf en de drie kleine biggetjes, komt op 13 mei uit op Steam. Spelers nemen het daarin als zwaar bewapende grote boze wolf op tegen de biggetjes.

In de vr-game heeft de Pig Brothers-bende de wereld overgenomen. De Big Bad Wolf wordt door de media als kwaadaardig afgeschilderd, maar dat gebeurt onder invloed van de biggetjesbende. Spelers nemen de rol aan van de laatst overgebleven wolf en moeten de wereld bevrijden van de biggetjes. De wolf maakt daarbij gebruik van armprotheses voorzien van een arsenaal aan wapens.

De game combineert platformelementen met schieten. Spelers navigeren met een grappling hook door de levels en hebben de beschikking over vier wapens. De SteamVR-versie van de game werkt met de Valve Index, Oculus Rift en HTC Vive. Het spel kan zittend, staand of met roomscale-tracking worden gespeeld. Vanaf 13 mei is Wolf & Pigs te koop op Steam voor 20 dollar.

Het spel komt ook naar het PlayStation VR-platform en naar de vr-winkels van Oculus en HTC Vive, maar wanneer is nog niet bekend. Het Zuid-Koreaanse VisualLight is de ontwikkelaar en uitgever van Wolf & Pigs.