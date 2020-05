Lego Star Wars: The Skywalker Saga komt waarschijnlijk op 20 oktober uit

Lego Star Wars: The Skywalker Saga komt hoogstwaarschijnlijk uit op 20 oktober. Dat is de datum die genoemd wordt in een inmiddels verwijderde video van het officiële Star Wars-kanaal op YouTube.

Allerlei media maken melding van de in de video genoemde releasedatum van 20 oktober, waaronder het Twitter-account van DiscussingFilm. Omdat de bewuste video is verwijderd, kan het gaan om een fout, maar het lijkt waarschijnlijker dat de video en daarmee de releasedatum te vroeg zijn gepubliceerd. Uitgever Warner Bros en TT Games hebben de datum nog niet bevestigd.

In Lego Star Wars: The Skywalker Saga is onder meer het gevechtssysteem veranderd. Dat zal meer gelaagd en complexer zijn, waarbij er een nieuwe combosysteem is voor handgevechten, zodat het niet meer een systeem is waarbij steeds dezelfde knop moet worden ingedrukt. Verder zullen schietwapens niet meer automatisch op vijanden richten; spelers kunnen vrijuit richten waardoor er meer van hun vaardigheden wordt gevraagd. Een andere vernieuwing is dat er nu sprake is van een derdepersoonsperspectief.

In tegenstelling tot eerdere titels uit de Lego Star Wars-reeks, zal het in The Skywalker Saga vooral draaien om vrijheid. De nieuwe titel bevat een openwereldstructuur die is gebaseerd op alle negen Star Wars-films. Spelers zijn vrij om de omgevingen uit die films te verkennen. Het is mogelijk via hyperspace naar allerlei planeten te vliegen en ruimtegevechten aan te gaan. Er zouden honderden personages uit de films in het spel zitten.