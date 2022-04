Lego Star Wars: The Skywalker Saga verschijnt in het voorjaar van 2021

Lego Star Wars: The Skywalker Saga komt in het voorjaar van 2021 uit. Uitgever Warner Bros. en ontwikkelaar TT Games maken dat bekend in een nieuwe gameplaytrailer. De game bevat herkenbare momenten uit negen Star Wars-films.

Eerder dit jaar leek het erop dat Lego Star Wars: The Skywalker Saga in oktober zou verschijnen, maar nu is duidelijk dat dit niet het geval zal zijn. Een exacte releasedatum is er nog niet, maar volgens de trailer moet het spel in het voorjaar van volgend jaar verkrijgbaar zijn.

In de gameplaytrailer tonen de makers hoe spelers in de game diverse scènes uit de negen films van de Skywalker Saga zullen naspelen. De Lego-game komt uit voor Windows, de Xbox One en Xbox Series X, de PlayStation 4 en 5, en er verschijnt een Nintendo Switch-versie.

De nieuwe Lego Star Wars-game biedt meer vrijheid dan eerdere delen in de serie. De game krijgt een openwereldstructuur waarin spelers de omgevingen uit de verschillende films vrij kunnen verkennen. Er zitten 'honderden' personages uit de films in de game. Ook beloven de makers een geavanceerder vechtsysteem, met een combosysteem voor handgevechten.