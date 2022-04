Gerucht: OnePlus gaat budgetsmartphone met 6000mAh-accu uitbrengen

OnePlus is naar verluidt van plan om nog dit jaar een smartphone voor zo'n 200 dollar uit te brengen. Het 6,5"-scherm van de smartphone zou 1560x720 pixels hebben en OnePlus zou het toestel van een 6000mAh-accu willen voorzien.

OnePlus werkt aan de instapsmartphone onder de interne codenaam Clover, claimt Android Central, dat de informatie over het toestel kreeg toegespeeld. De telefoon zou een Snapdragon 460-soc bevatten. Qualcomm kondigde die 11nm-soc met acht cores begin dit jaar aan. Verder zou Clover zijn uitgerust met 4GB ram en 64GB flashopslag.

Aan de achterkant zou de smartphone drie camera's hebben, waarvan de voornaamste een resolutie van 13 megapixel biedt, aangevuld met twee 2-megapixelcamera's. Het scherm zou een diagonaal van 6,5 inch krijgen, met een ips-paneel dat een resolutie van 1560x720 pixels kan weergegeven. De accucapaciteit van 6000mAh is riant en in combinatie met de relatief lage schermresolutie moet de accuduur waarschijnlijk een van de verkoopargumenten worden, als de informatie van Android Central klopt.

Het zou de eerste keer zijn dat OnePlus zich op de instapmarkt richt, een segment waarin het dan gaat concurreren met onder andere Xiaomi, Realme en Lenovo's Motorola. Opvallend is verder dat Android Central claimt dat het toestel ook in de Verenigde Staten verschijnt, voor 200 dollar. De OnePlus Nord verscheen daar niet. In de komende weken moet er meer bekend worden over Clover.