Realme brengt 7 Pro-smartphone met 65W-laden uit in Europa

Oppo-zusterbedrijf Realme brengt volgende week de smartphones 7 en 7 Pro uit in onder meer Nederland en België. De 7 Pro is een van de eerste smartphones op de markt die met 65W kan worden opgeladen.

Dankzij de 65W-lader is de 4500mAh-accu van de Realme 7 Pro opgeladen binnen 34 minuten, aldus de fabrikant. De telefoon heeft 8GB aan lpddr4x-werkgeheugen en 128GB aan UFS 2.1-opslag, gecombineerd met een Qualcomm Snapdragon 720G-soc. Dat is een 8nm-soc uit de 700-serie van Qualcomm voor midrange-smartphones.

De telefoon van 16,1x7,4cm groot en 8,7mm dik heeft een 6,4"-oledscherm van 14,8x6,7cm met een beeldverhouding van 20:9, verversingssnelheid van 90Hz en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het schermoppervlak is 99 vierkante centimeter en in het scherm zit een gaatje voor de 32-megapixelfrontcamera. De camera aan de achterkant is een Sony IMX682, een 64-megapixelsensor met een sensoroppervlak rond 40 vierkante millimeter met een f/1.8-lens ervoor. Daarnaast zit er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens op, samen met een 2-megapixelmacrocamera en dieptesensor. Het toestel komt volgende week uit voor 299 euro.

De Realme 7 is goedkoper en iets groter met een afmeting van 16,2x7,5cm. Het scherm is een iets grotere 6,5"-lcd van 15,1x6,8cm met 90Hz-verversingssnelheid, resolutie van 2400x1080 pixels en beeldverhouding van 20:9. De soc is een MediaTek Helio G95, een opgevoerde versie van de G90T-soc van vorig jaar, gemaakt door TSMC op 12nm.

De 7 heeft een 5000mAh-accu die met 30W opgeladen kan worden, terwijl het toestel ook een kleinere camerasensor met 48 megapixels heeft en bovendien beschikt over minder geheugen en opslag. De 7 komt beschikbaar vanaf 179 euro voor de versie met 4GB lpddr4x-geheugen en 64GB UFS 2.1-opslag.