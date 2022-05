"Google Assistant krijgt incognito-modus om privacy te beschermen"

Digitale assistent Google Assistant krijgt in de komende weken een incognito-modus, waarbij de assistent geen gebruik maakt van persoonlijke informatie als agenda's. De data over commando's in de modus worden niet opgeslagen.

De nieuwe modus, die Google Guest Mode noemt, is voor momenten dat gebruikers niet willen dat Assistant interacties opslaat, meldt de zoekgigant. Daardoor is het vergelijkbaar met de incognito-modus in browsers of andere apps. Standaard komen interacties met Assistant in het account van gebruikers te staan.

De functie werkt met een stemcommando en moet in de komende weken beschikbaar komen. Google zegt verder nog te werken aan een manier om binnen Google-apps meldingen te geven als de software vermoedt dat er pogingen zijn om een account te hacken. Door de meldingen zo weer te geven moeten meer mensen ze sneller zien dan via mail. De nieuwe manier van melden zit in eerste instantie in iOS. Op Android kan Google al een systeemnotificatie geven bij vermoeden van een hack.