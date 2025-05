Google test nieuwe disclaimer over verzamelen gegevens in incognitomodus Chrome

Google test in een recente Canary-build van Chrome een nieuwe disclaimer waarin duidelijker staat dat data over de gebruiker ook in de incognitomodus verzameld wordt. Het is niet bekend of en wanneer de nieuwe disclaimer voor de releaseversie van Chrome gebruikt gaat worden.

Bron: MSPoweruser

Het nieuwe startscherm voor de Chrome-incognitomodus bevat volgens MSPoweruser de nieuwe tekst: "Anderen die dit apparaat gebruiken kunnen je activiteit niet zien, dus je kunt meer privé browsen. Dit verandert niet hoe data verzameld wordt door websites die je bezoekt en services die je gebruikt, waaronder Google. Downloads, bookmarks en leeslijstitems worden opgeslagen."

Tot dusver vermeldt Google onderaan het startscherm van de incognitomodus dat activiteiten in de browser mogelijk door bezochte websites, beheerders en internetproviders ingezien kunnen worden, maar meldt niet dat ook Google nog data over de gebruiker kan verzamelen. Officieel is niet duidelijk waarom het bedrijf de uitleg van de modus aanpast, al is het volgens MSPoweruser mogelijk dat een rechtszaak van enkele jaren geleden hiermee te maken heeft. Gebruikers klaagden Google toen aan in een classactionrechtszaak door tracking te blijven toepassen in de browser, ongeacht of de privémodus ingeschakeld was of niet. Volgens het bedrijf kunnen gebruikers deze optie handmatig uitzetten. Deze optie bestaat al sinds 2020.