Googles chief privacy officer vertrekt en wordt niet vervangen

Googles chief privacy officer, Keith Enright, vertrekt in september bij het bedrijf. Hij was 13 jaar betrokken bij Google en daarbij verantwoordelijk voor het privacybeleid van Google. Het bedrijf wil niet langer dat één afdeling verantwoordelijk is voor al het privacybeleid.

Het bedrijf bevestigt onder meer aan Forbes dat Enright bij het bedrijf gaat vertrekken en niet wordt vervangen. Google zegt dat deze verandering een gevolg is van aangepast beleid, waarbij privacybeleid niet langer de verantwoordelijkheid is van één centrale afdeling, maar dat individuele product- en ontwikkelingsteams hier verantwoordelijk voor moeten worden. Dit moet er volgens Google voor zorgen dat meer mensen binnen het bedrijf werken aan het voldoen aan wetgeving, in samenwerking met teams die specifiek gericht zijn op wetgeving en privacy.

Enright was sinds 2018 chief privacy officer en vertegenwoordigde het bedrijf bij onderzoeken van bijvoorbeeld het Amerikaans Congres, de Federal Trade Commission en verschillende datatoezichthouders wereldwijd. Naast Enright vertrekt Matthew Bye, verantwoordelijk voor het voldoen aan mededingingsrecht binnen Google. Bye werkte vijftien jaar bij Google. Forbes meldt verder dat Google eind vorige maand 'meerdere' werknemers heeft ontslagen binnen het juridisch-onderzoeksteam. Dit team verzorgt dataverzoeken van onder meer politiediensten en gebruikers, bijvoorbeeld rondom gevallen van kindermisbruik en ontvoeringen.