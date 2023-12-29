Google schikt in Amerikaanse rechtszaak over volgen in incognitomodus

Google heeft besloten om te schikken in een collectieve rechtszaak in de VS. Het bedrijf werd in juni 2020 door meerdere klagers beschuldigd van het volgen van Chrome-gebruikers in de incognitomodus van de browser. Het is niet bekend welke toezeggingen Google heeft gedaan.

Volgens een document van de rechtbank in het noordelijke district van Californië zijn de partijen het eens geworden over elkaars voorwaarden. Hierdoor wordt de rechtszaak, die stond ingepland voor 5 februari, tijdelijk stopgezet. Wat Google en de klagers precies hebben afgesproken, is niet bekend. De gebruikers eisten een schadevergoeding van 5 miljard dollar, maar het is niet duidelijk of Google hiermee akkoord is gegaan. De overeenkomst zal eind januari aan de rechtbank worden voorgelegd. Eind februari volgt de definitieve goedkeuring van de schikking.

De collectieve zaak is in juni 2020 aangespannen door drie gebruikers. Google zou op onwettige wijze de privacy van miljoenen gebruikers schenden door toch tracking mogelijk te maken in de privémodi van browsers. Dat vergaren van data zou onder meer gebeuren via Google Analytics, Google Ad Manager en andere apps en plug-ins.

Google heeft zich verweerd tegen die claims en wilde de rechtszaak voortijdig beëindigen. Daarbij zegt het bedrijf dat Chrome-gebruikers de optie hebben om te browsen zonder dat de activiteit wordt opgeslagen in de browser op het gebruikte apparaat. De federale rechter ging hier echter niet in mee en zei dat het bedrijf gebruikers onvoldoende informeert over het feit dat er data wordt verzameld, terwijl de gebruiker aan het browsen is in de privémodus.

"Het standpunt van Google is gebaseerd op het idee dat eisers ermee instemmen dat Google hun gegevens verzamelt, terwijl ze in de privémodus aan het browsen waren. Omdat Google gebruikers nooit expliciet heeft verteld dat dit gebeurt, kan het Hof niet juridisch vaststellen dat gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van de gegevens in kwestie", zei rechter Yvonne Gonzalez Rogers destijds volgens Ars Technica.