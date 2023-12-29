Google schikt in Amerikaanse rechtszaak over volgen in incognitomodus

Google heeft besloten om te schikken in een collectieve rechtszaak in de VS. Het bedrijf werd in juni 2020 door meerdere klagers beschuldigd van het volgen van Chrome-gebruikers in de incognitomodus van de browser. Het is niet bekend welke toezeggingen Google heeft gedaan.

Volgens een document van de rechtbank in het noordelijke district van Californië zijn de partijen het eens geworden over elkaars voorwaarden. Hierdoor wordt de rechtszaak, die stond ingepland voor 5 februari, tijdelijk stopgezet. Wat Google en de klagers precies hebben afgesproken, is niet bekend. De gebruikers eisten een schadevergoeding van 5 miljard dollar, maar het is niet duidelijk of Google hiermee akkoord is gegaan. De overeenkomst zal eind januari aan de rechtbank worden voorgelegd. Eind februari volgt de definitieve goedkeuring van de schikking.

De collectieve zaak is in juni 2020 aangespannen door drie gebruikers. Google zou op onwettige wijze de privacy van miljoenen gebruikers schenden door toch tracking mogelijk te maken in de privémodi van browsers. Dat vergaren van data zou onder meer gebeuren via Google Analytics, Google Ad Manager en andere apps en plug-ins.

Google heeft zich verweerd tegen die claims en wilde de rechtszaak voortijdig beëindigen. Daarbij zegt het bedrijf dat Chrome-gebruikers de optie hebben om te browsen zonder dat de activiteit wordt opgeslagen in de browser op het gebruikte apparaat. De federale rechter ging hier echter niet in mee en zei dat het bedrijf gebruikers onvoldoende informeert over het feit dat er data wordt verzameld, terwijl de gebruiker aan het browsen is in de privémodus.

"Het standpunt van Google is gebaseerd op het idee dat eisers ermee instemmen dat Google hun gegevens verzamelt, terwijl ze in de privémodus aan het browsen waren. Omdat Google gebruikers nooit expliciet heeft verteld dat dit gebeurt, kan het Hof niet juridisch vaststellen dat gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van de gegevens in kwestie", zei rechter Yvonne Gonzalez Rogers destijds volgens Ars Technica.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-12-2023 09:42 66

29-12-2023 • 09:42

66

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dutchnltweaker 29 december 2023 09:46
Misschien ben ik te negatief, maar waarom wordt er op het laatste moment toch geschikt? waarom wordt er niet een keer echt doorgedrukt met een rechtzaak?
david-v @dutchnltweaker29 december 2023 09:51
Misschien om juridische kosten te besparen, jarenlange discussies in de rechtbank. Het moeten tonen welke data precies Google verzameld in incognito mode. Uiteindelijk krijg je dan dat Google bij starten van incognito moet laten zien dat er data verzameld wordt, maar niet lokaal. Dat zal Google toch moeten doen, dus dan maar schikken.
rvt1 @david-v29 december 2023 10:46
ja , maar dan heb ik toch wel zoiets dat het gewoon afkopen is... Jammer dat in dit soort gevallen de rechtstaat zich hier niet inmengt.. Zeker in USA krijgen nu een X aantal personen wat geld, en daar gaat het dan om...
MrMonkE @rvt129 december 2023 13:25
En zo komen we in de 'cost of doing business' zone. Die kosten moeten omhoog. Er moeten heel veel dingen omhoog en worden opgeschaald wat dat betreft; Consequenties -als ze er al zijn- worden weggelachen als ze geen pijn doen. Ze lachen ons gewoon uit in de bestuurskamers en het wordt tijd dat het lachen ze vergaat.
Jeroen hofman @MrMonkE31 december 2023 08:14
Helemaal met je eens, een grote boevenbende die hele google
jcnwillemsen @rvt12 januari 2024 07:14
Het jammere is vooral dat er nu geen rechtelijke beoordeling plaatsvindt. Dus het kan niet dienen als jurisprudentie bij andere zaken. Bij een vergelijkbare zaak in de toekomst kan men dus gewoon weer rekken, vertragen, en dan weer op het laatste ogenblik afkopen.
GameNympho @david-v29 december 2023 11:53
Doet Google zichzelf toch aan, dat jarenlang procederen? De normale man/vrouw kan die advocaten en tijd niet betalen.
Het wordt gewoon tijd voor een strafvervolging, zodat men een volgende keer niet kan schikken, maar boetes moet betalen en men niet achteraf gaat schikken omdat dit beter voor hun uitkomt.
WimmieV @GameNympho29 december 2023 13:03
Jouw "normale man/vrouw" gaat die advocaten en tijd natuurlijk wèl betalen!
GameNympho @WimmieV29 december 2023 13:11
Het wordt met de intentie gedaan dat men de zaak wint en dan een percentage krijgen daar, dat snap ik ook wel, maar de advocaten van Google verdienen een aardig centje en zitten daar niet voor niets, maar de normale man kan dat soort advocaten normaler wijze, never nooit betalen.
Zie het hier maar voor je, jij hebt een goede zaak met een normale advocaat, tegenpartij komt met een van de Anker broertjes of andere grote naam qua advocaat. Reken maar dat die elk woordje uitpluizen om een gelijk te halen.

@TheVivaldi Klopt, maar de normale man heeft vaak niet zo`n lange adem als deze bedrijven en hoe vaak wordt er uitgesteld en verlengd en weer uitgesteld?

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 25 juli 2024 07:54]

TheVivaldi
@GameNympho29 december 2023 13:50
En reken ook maar dat een rechter nog altijd beslist op basis van de wet. Een goed advocaat kan mooie woorden hebben en elk woordje uitpluizen, maar als het tegen de wet is, dan gaat een rechter niet beslissen dat de advocaat met het mooiste praatje gelijk heeft. (Behalve dan in landen waar omkoping aan de orde van de dag is.)
Alex3 @GameNympho29 december 2023 14:05
De gebroeders Anker zijn inmiddels met pensioen. Ze behandelden alleen strafzaken en stonden bekend om het grote aantal pro-deozaken dat ze behandelden, dus voor het karretje van Google zouden ze zich zeker niet laten spannen.
Vaevictis_ @david-v29 december 2023 10:50
Ik verwacht dat google liever 1x een hoger bedrag (schikking) betaald dan jaren lang door te procederen. Misschien ook wel omdat de omvang groter is dan ze willen toegeven.
WillySis
@david-v29 december 2023 11:05
Chrome meld al vanaf het begin dat de privacy modus geen gegevens op de computer opslaat, maar niets over wat sites aan gegevens verzamelen. Nog voordat de rechtszaak werd aangespannen heeft Chrome wel toegevoegd dat de incognito-mode je niet onzichtbaar maakt voor websites die je bezoekt.

Er is inderdaad een grote kans dat een rechtszaak eindeloos blijft doorsudderen over definities wat "opslaan" wel of niet inhoud en in hoeverre men moet kunnen begrijpen dat bezochte websites geen rekening hoeven te houden met de modes waarin de browser wordt gebruikt. Dit gaat beide partijen veel geld kosten terwijl experts beide partijen ongeveer gelijke kansen geven op een gunstige uitspraak. Een schikking kan beide partijen gewoon veel geld besparen.
SacreBleu @dutchnltweaker29 december 2023 10:16
Een schikking kan pas wanneer beide partijen daarmee akkoord zijn.
Oftewel, er is waarschijnlijk een hoog bedrag aangeboden of andere tegemoetkomingen die voor de andere partij een schikking heel lucratief maakte.
GameNympho @SacreBleu29 december 2023 12:15
Of Google heeft het zolang uitgesteld, dat de eisers met de schikking meegaan, alleen maar om al die rompslomp die de advocaten omhoog halen en alles ermee uitstellen en er dan nu eindelijk vanaf zijn.
Eigenlijk zou er niet geschikt moeten worden, maar een strafvervolging, dan kan men er niet meer omheen of weer een rechtszaak beginnen/krijgen en weer jaren uitstellen.
TheVivaldi
@GameNympho29 december 2023 13:51
Ik denk dat het beter zou zijn als er een vaste termijn zonder mazen zou worden gesteld, waardoor uitstel gewoon niet mogelijk is.
Alex3 @GameNympho29 december 2023 14:15
Met deze schikking wordt een strafzaak niet afgekocht, alleen de civiele procedure.
dasiro @GameNympho29 december 2023 14:16
Ook de aanklagers zijn akkoord gegaan met de schikking, anders is er geen. Je mag verwachten dat de verdediging al het mogelijke zal doen om er zo goedkoop mogelijk van af te geraken. Snelheid is geen prioriteit, maar een legale tactiek.
Woesjah @dutchnltweaker29 december 2023 09:52
Ligt er denk ik voornamelijk aan wat er nou echt afgesproken is. Wat zou je dan graag zien als ze doordrukken?
marcieking @Woesjah29 december 2023 10:07
Een gerechtelijke uitspraak, zodat daarnaar gerefereerd kan worden als jurisprudentie. Dat in plaats van een schikking die vaak een geheimhoudingsclausule bevat.
raro007 @marcieking29 december 2023 11:00
Als ze nu schikken en geld krijgen of door gaan en misschien verliezen.
Denk dat het best wel een makkelijke keuze is voor hun.
marcieking @raro00729 december 2023 11:03
Ik begrijp niet hoe dat relevant is bij mijn reactie.
raro007 @marcieking29 december 2023 11:05
Jij zegt een reden waarom je door zou moeten gaan en ik zeg waarom misschien juist niet.
ikt @dutchnltweaker29 december 2023 10:55
Zal vast wel paranoïde zijn, maar ik denk dat de positie van Google is dat ze weten dat ze fout zitten, maar de rechtszaken vrijwel tot het oneindige kunnen rekken - maar als het puntje bij paaltje komt, ze in de penarie zitten. De aanklagers weten ook dat hun portemonnee niet oneindig diep is zoals die van Google, dus ze kunnen wel meegaan met het oneindige ja-nee verhaal totdat een keer een definitief vonnis valt, of ze kunnen eieren voor hun geld nemen en de schikking accepteren.

Waarschijnlijk zouden overheden doordrukken tot een definitief vonnis met échte gevolgen, maar gezien dit een civiele zaak lijkt te zijn, lijkt Google hier gewoon mee weg te komen met een schikking.
Wouterie @dutchnltweaker29 december 2023 11:02
Schikken is afkopen. Het heeft verder geen juridische gevolgen (doorgaans) er is geen veroordeling of schuldbekentenis. Er wordt x bedrag overgemaakt en belooft in het toekomst het beter te doen.
In feite sturen heel veel van dit soort 'aanklagers' op een schikking. Ze willen geld zien. Uiteraard zijn ze 'zeer verbolgen' over de misdaden, maar uiteindelijk gaat het om geld.
Hans C @dutchnltweaker29 december 2023 11:10
Omdat het de klagers niet ging om gerechtigheid, maar om geld. En dat wordt nu bereikt. Daarnaast zal Google niet graag in een openbare gerechtelijke procedure stukken willen aanleveren die veel informatie bevatten. Daar heeft Microsoft ook negatieve ervaringen mee opgedaan recent.
separhim @dutchnltweaker29 december 2023 11:53
Een aantal redenen zijn hiervoor, maar eentje die niet vaak genoemd wordt is de manier waarop civiele rechtszaken in de VS is een proces genaamd discovery. Wij hebben hier geen equivalent van in onze rechtspraak maar het komt neer op dat beide partijen elkaar bewijs mogen controleren en hierbij heel veel informatie krijgen van de andere partij. Hierbij loopt je het risico op twee dingen, als je al je documentatie geeft dan dat je bepaalde dingen die je liever niet bekend wil hebben publiek worden omdat ze gebruikt mogen worden door de andere partij, en als je deze documentatie niet (volledig) geeft, dat je vervolgens door de rechtbank zwaar wordt bestraft hiervoor als deze erachter komt dat je informatie niet hebt gegeven. Google zit waarschijnlijk hier met deze situatie. Het is goedkoper om te schikken dan om deze informatie vrij te geven buiten de kosten van de rechtszaak zelf.

Een bekend voorbeeld hiervan is de rechtszaak van Alex Jones en hij is zwaar gestraft voor het verzwijgen van deze informatie.
Bellis found Jones and the parent company of Infowars liable for damages without a trial last year, as a consequence for what she called his repeated failures to turn over many financial documents and other records to the plaintiffs.
Zynth @dutchnltweaker29 december 2023 17:03
Vrij simpel.
Verliezen is schuldig zijn. Dan staat de deur open voor claims, of voor rechtzaken die deze zaak als juris prudentie kunnen gebruiken.
Schikking = geen veroordeling = onschuld.
Palm_freemium @dutchnltweaker29 december 2023 10:24
Ze (, de aanklagers) hebben geen poot om op te staan als Google bereid is tot een schikking te komen zou ik ook het geld aan nemen en wegwezen. Ik denk dat Google dit geschikt heeft om niet negatief in het nieuws te komen.

Naar mijn weten staat in elke grote browser op de incognito pagina wat de intentie is van de functie. De intentie is dat de volgende gebruiker niet in de browser kan terug zien welke pagina je hebt bezocht, dat heeft niets met tracking te maken.

Dit staat er in Firefox als je een prive tabblad opent;
Firefox wist uw zoek- en navigatiegeschiedenis wanneer u alle privévensters sluit, maar dit maakt u niet anoniem.
Ik heb helaas geen Chrome geïnstalleerd, dus kan die niet controleren.
Maurits van Baerle
@Palm_freemium29 december 2023 11:52
Het verschil is natuurlijk wel dat Mozilla tijdens Private Mode (en ook niet daarbuiten overigens) al je webgedrag via Chrome opslaat en analyseert. Google doet dat wel.

Kennelijk zijn er nog steeds mensen die het OK vind dat Google over hun schouder meekijkt met wat ze allemaal doen op het web maar dat ze dat ook tijdens Incognito modus doen was toch wel een schok voor mensen. Voor mij ook, en ook voor de onderzoekers die dat destijds ontdekten (onder andere door speciale domeinen met onmogelijk te raden namen op te zetten, die nergens bekend te maken, en daarna die sites alleen in Chrome incognito modus te bezoeken. Binnen no-time hadden ze Google verkeer aan de deur).

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 25 juli 2024 07:54]

CAPSLOCK2000
@Palm_freemium29 december 2023 13:14
Ze (, de aanklagers) hebben geen poot om op te staan
<knip>
Dit staat er in Firefox als je een prive tabblad opent;
Ik denk dat Google in een bijzondere situatie zit omdat Google zowel de browser maakt als de tracking doet.

Bij Firefox kun je redelijkerwijs zeggen dat Firefox geen controle heeft over de rest van de wereld. Firefox houdt niks over je bij in privacy-mode maar daarbuiten is er niks dat ze kunnen doen.
Google daarentegen is zelf de grootste tracker en datahark. Google kan wél meer doen. Sterker nog, ze wéten de dat gebruiker om privacy vraagt en toch respecteren ze dat niet.
Willens en wetens ingaan tegen de wens van de gebruiker die om privacy vraagt is denk ik wat de positie van Google verzwakt.

Daarnaast denk ik dat ze een beetje bang zijn over precedenten rond 'misleiding' en 'tracking', het bedrijf is er van afhankelijk dat mensen accepteren dat ze door Google gevolgd worden omdat het allemaal 'niet zo erg is'.

Stokpaardje: de techreuzen zijn zo groot geworden dat ze er zelf last van hebben. Een kleiner bedrijf zou dit probleem niet hebben gehad. Het zou voor iedereen beter zijn om de grootste bedrijven op te splitsen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 25 juli 2024 07:54]

Z80 @Palm_freemium29 december 2023 10:55
geen ide wat chrome mee stuurt.
maar ff zonder plugin actief, ziet er aan de website kant uit als een verse instantie. dus zonder een reeds bekende ID.
je bent niet anoniem. klopt. maar voor een website ben je wel een nieuwe bezoeker.
Triblade_8472 @dutchnltweaker29 december 2023 10:38
Zoals alles in het leven van de mens: het levert meer (geld) op.

Of minder verlies.

Het kan zelfs zijn dat ze vooraf stiekem al wisten het niet te winnen, maar toch proberen er iets uit te slepen, wat dus is gelukt. De keerzijde van het rechtssysteem icm grote bedrijven. Die schikken liever dan langdurige zaken te hebben, ookal hebben ze daadwerkelijk een keer gelijk.
Tja, Amerikanen he.
TheVivaldi
@Triblade_847229 december 2023 13:53
In Nederland wordt ook veel geschikt. Sterker nog: een paar jaar geleden meldde het Half achtnieuws van RTL nog dan Nederlandse rechters een voorstander van schikkingen waren, zodat er meer tijd overbleef voor zaken waarin schikkingen níet handig zijn.
Triblade_8472 @TheVivaldi29 december 2023 17:13
Ik ben in principe tegen schikken bij bedrijven omdat ze er veel te vaak wegkomen met dingen die niet door de beugel kunnen.

Handig of niet voor rechters, bedrijven moeten gewoon niet wegkomen met grove fouten, ongeacht of de aanklager wil schikken (voor geld). Nu zorgt een zak geld ervoor dat ze straf en 'het recht' ontlopen. En dat vind ik echt zo fout.
Mr. Smith @dutchnltweaker29 december 2023 09:56
Misschien ben ik te negatief, maar waarom wordt er op het laatste moment toch geschikt? waarom wordt er niet een keer echt doorgedrukt met een rechtzaak?
Een schikking wordt eerder vergeten dan een veroordeling.
Zeker in the US of A, waar het een "dagelijks" verschijnsel is.
Bender @dutchnltweaker29 december 2023 10:29
Doorgaan kan ook betekenen verliezen.
Llopigat
@dutchnltweaker29 december 2023 19:24
Ik denk omdat er heel veel op het spel staat voor google.

De Amerikaanse rechtspraak is gebaseerd op het 'common law' principe waarbij precedenten (uitspraken van rechtbanken) leidend zijn. Dus de wet is iets dat evolueert zelfs zonder dat de politiek aan de touwtjes trekt. Een schikking vermijdt een uitspraak dus volgt er geen precendent. In dat opzicht is de wet heel anders dan de onze waar de regie puur bij de politiek ligt.

De hele reclame- en tracking industrie zal ongetwijfeld doodsbang zijn dat er een harde uitspraak komt te liggen die niet in hun voordeel is. Er gaan miljarden om in het misbruiken van onze data.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 25 juli 2024 07:54]

JelleDekkers 29 december 2023 10:14
Als je de incognito-modus opent in Chrome staat er heel duidelijk wat er wel en niet gebeurt. Als mensen gewoon konden lezen was er niks aan de hand.
Hansie9999 @JelleDekkers29 december 2023 10:30
hmm,

Ik heb even chrome geopend (gebruik normaal firefox) en eens een icognitovenster geopend. (ik heb geen ervaring met de "porno modus" van de browser :) )

daar staat inderdaad een hele hoop info ivm dat je ISP en werkgever en zo nog je activiteit kan zien,
heb zelfs even op "meer informatie" geklikt om te lezen,

maar ik vind daar zo meteen toch nergens een verwijzing dat google nog steeds je tracked voor reclame doeleinden en zo, dus als het er staat dan staat het toch redelijk verstopt.
Wouterie @Hansie999929 december 2023 11:04
Ik denk dat ze het inmiddels aangepast hebben en geen data meer verzamelen tijdens de incognito modus. De gebruikelijke waarschuwingen over werkgevers en ISP's is logisch... dat kunnen ze lastig volledig afschermen.
Hansie9999 @Wouterie29 december 2023 12:06
Ah ok,

dan weet ik niet of dit er vroeger dus wel bij stond toen ze data verzamelde, maar aangezien de rechtzaak er was vermoed ik dus van niet :)
TheVivaldi
@Hansie999929 december 2023 13:56
Je start een rechtszaak op basis van een momentopname, dus het kan inderdaad anders zijn geweest.
Tha Deo @JelleDekkers29 december 2023 10:29
Maar de rechter gaat, vermoed ik, terecht uit van de gemiddelde mens.
Bender @Tha Deo29 december 2023 10:30
Maar dat is dus meestal niet zo bij het Amerikaanse rechtspraak.
Daar gaan ze uit van de letterlijke geschreven regels (en werkt dus anders dan in Europa).

[Reactie gewijzigd door Bender op 25 juli 2024 07:54]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @JelleDekkers29 december 2023 10:31
Dat is veel te kort door de bocht. Er staat namelijk niet dat je alsnog actief wordt gevolgd via o.a. Google Analytics, Google Ad Manager en andere apps en plug-ins. Dergelijke tracking hoeft bij een incognito mode ook niet verwacht te worden. (incognito is onherkenbaar).
CAPSLOCK2000
@JelleDekkers29 december 2023 12:59
Dan hadden ze het niet "incognito" moeten noemen. Woorden hebben een betekenis. Wie een andere betekenis aan zo'n woord geeft is een bedrieger.

Sterker nog, de naam alleen doet er niet heel veel toe. Mensen hebben een bepaalde verwachting bij dat standje van je webbrowser. Net zoals ze in de auto een zekere verwachting hebben van de "handrem", zelfs als je die met je voet bedient. Net als bij de handrem hebben veel mensen maar een beperkt begrip van hoe zaken precies werken, de fabrikant van de auto moet er rekening mee houden dat het voertuig zich gedraagt zoals mensen verwachten, anders komen er brokken van.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 25 juli 2024 07:54]

BraveWorld @JelleDekkers29 december 2023 14:10
Vroeger was het echt niet duidelijk dat je surfgedrag in je ene incognito venster/tabblad gevolgd kon worden in een ander incognito venster/tabblad. Ben je in het ene venster ingelogd/bekend, dan ook in het andere. En dat geldt ook voor andere browsers.

Nu ik weer 's een Chrome incognitovenster open staat er: "Cookies van derden blokkeren: Als deze optie aanstaat, kunnen sites geen cookies gebruiken die je volgen op internet. Functies op bepaalde sites werken mogelijk niet meer." Je wordt nu dus wel gewezen op de tracking mogelijkheden als third party cookies aanstaan.
Alxndr 29 december 2023 11:38
Ik vraag me bij dit soort zaken altijd af of en hoe wij gebruikers in Europa (en de rest van de wereld) ook een deel van die 5 miljard kunnen krijgen, ook al is het maar een euro, het gaat om het principe.

Natuurlijk goed dat het bedrijf aangepakt wordt om dit te stoppen/in de toekomst te voorkomen, maar iedere gebruiker ter wereld het hieronder 'geleden' en dus recht op compensatie?
Maurits van Baerle
@Alxndr29 december 2023 12:09
In Europa, of althans in de EU, is dit geen civiele zaak zoals in de VS, waar je als individu diepe zakken (of een class action) maar moet hopen dat je iets los krijgt van Big Tech, maar is het een overtreding van de wet. Zaken als de ePrivacy Richtlijn (van de cookies), GDPR/AVG (van de privacy policies), DSA (van de competitie en invloed) of de DMA (van de competitie en marktmacht) zorgen dat het in de European Economic Area (EU+Noorwegen+IJsland+Liechtenstein) een kwestie voor het openbaar ministerie kan worden. Meestal komt het niet zover omdat dreiging van een onderzoek door de Europese Commissie vaak al genoeg is.

Niet voor niets zie je Big Tech zich daar aan aanpassen door sommige zaken die de wet zouden overtreden niet in Europa te implementeren.
kozue
@Alxndr30 december 2023 12:16
https://www.consumentenbond.nl/acties/google-claim
Munchkin 29 december 2023 09:53
Voorkomen van jurisprudentie, zo kan Google dit of iets soortgelijks in de toekomst blijven doen. Ik weet niet waarom de aanklagers schikken, misschien hebben ze niet voldoende middelen om door te blijven procederen?
Bananenplant 29 december 2023 09:56
Tsja, je gebruikt een browser die wordt verspreid door een advertentieboer wiens businessmodel het is om gebruikers te bespioneren.

What could possibly go wrong?
player-x 29 december 2023 12:00
Om heel kort te zijn, 5 miljard is veel te weinig, daar leren ze niets van, gewoon 15 miljard (5% jaar inkomen), persoonlijk ben ik een beetje klaar met die bedrijven, doen maar wat ze willen, en worden ze gepakt, dan betalen ze dat af met een boetetje, wat een fractie is van wat ze illegaal verdiend hebben.

Als ik op mijn laatste belasting opgave €10.000 heb ontdoken, en ik word gepakt, kan ik de belasting €30.000 als boete betalen, waarom komen bedrijven er altijd er maar met een schijntje weg. |:(
ISaFeeliN @player-x30 december 2023 14:00
Sja dan is het gewoon nog meer reklames op youtube.
mutley69 29 december 2023 13:41
Is deze rechtszaak geen aangelegenheid om Google in de EU voor de rechter te dagen? 99,99999% kans dat dit niet GDPR-compliant gaat zijn.
DD-IRM 29 december 2023 14:07
Nog een reden om Chrome te mijden als de pest. En ja, wellicht hebben ze hun leven gebeterd maar een 'oops, foutje' is zo gemaakt. O-)
Vertrouw big tech bedrijven nooit op hun blauwe ogen....
Roel1966 29 december 2023 23:17
Tja zo'n privemodus, heb er zelf eigenlijk nooit gebruik van gemaakt omdat ik verder eigenlijk nooit op sites kom die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarnaast had ik sowieso altijd al mijn twijfels in hoeverre zo'n privemodus dan werkelijk prive is. Altijd al zoiets gehad van ja op de achtergrond zal er vast en zeker toch nog stiekem mee gekeken worden, en dat blijkt dan nu.

Denk dat te weinig mensen zich realiseren dat Google gewoon een commercieel bedrijf is en echt niet vanuit goodwill werkt. Hoevelen die dan een heilig vertrouwen hebben in hun G-mail en dat ook als hun primaire mailadres gebruiken. Dan is het van ja het is gratis en werkt prima maar het zit hem juist in dat gratis want dat is het niet.
kozue
@Roel196630 december 2023 12:22
Ik doe bijna alles in privevensters. Wanneer je die sluit, is alle data die een site heeft aangemaakt, weer weg. Ieder bezoek aan zo’n site is dan uniek. Maar niet alleen voor die site, maar ook voor alle third party troep die er op staat en jou in de gaten houdt. Dat heeft niks te maken met of iets een nette site is (eigenlijk “lijkt”, want je weet het nooit) of niet, maar met jezelf beschermen tegen datagraaierij. En laten we eerlijk zijn, met al die trackers, telemetrie en advertenties die overal maar te pas en te onpas worden toegevoegd, is bijna iedere site er tegenwoordig “een die het daglicht niet kan verdragen”. Inclusief de Google zoekmachine zelf.
Roel1966 @kozue30 december 2023 18:42
maar met jezelf beschermen tegen datagraaierij.
Ja oke daar heb je dan wel een punt maar nu gebruik ik zelf dan U-Block Origin wat op zich ook al best wel veel tegenhoud althans zeker al veel trackers.
OLED 29 december 2023 10:29
Alsof die personen niet weten wat voor bedrijf Google is? :?
Ik heb niets van Google maar zelfs ik weet dat alles wat ze doen in het teken staat van alle data in handen proberen te krijgen, via allerlei trucjes en toevallige foutjes in hun ‘gratis’ apps en ‘gratis’ diensten.

Dus als rechter had ik de zaak direct geseponeerd, een klant van Google hoort immers te weten waar het bedrijf voor staat en wat het doet, dat staat letterlijk in al hun voorwaarden. :O
batteries4ever @OLED29 december 2023 12:09
Tja, kennelijk schat Google de kans dat een rechter niet meegaat in de eenzijdige en in lange contracten weggestopte voorwaarden als wat hoger in en schikt daarom. Jij doet net alsof Google de wet is, maar als wat in hun voorwaarden staat niet erg duidelijk is, kunnen ze niet met alles wegkomen.
Stel dat op pagina 37 van het contract staat dat Google je vrouw mag melden dat jij porno sites bezoekt, dan kan ik me voorstellen dat een rechter het daar niet mee eens. Goh, bijna alsof het rechtssysteem daarvoor bedacht is…
TheVivaldi
@batteries4ever29 december 2023 13:54
Inderdaad. Ik ben dan ook heel blij dat OLED geen rechter is.

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