Google betaalt 700 miljoen dollar in antitrustzaak VS en past Store-beleid aan

Google betaalt een schikking van 700 miljoen dollar in een antitrustrechtszaak met alle Amerikaanse staten. Het grootste gedeelte van het schikkingsgeld, 630 miljoen dollar, gaat naar een fonds voor getroffen consumenten. Het bedrijf belooft verandering van het Play Store-beleid.

Google zou volgens de aanklagers te hoge prijzen hebben gerekend voor appaankopen via de Play Store en moet daarom via het fonds ten minste 2 dollar per getroffen consument betalen. De overige 70 miljoen dollar gaat naar een fonds voor de Amerikaanse staten. Door te schikken in de rechtszaak, die in september eindigde, maar waarvan de uitkomst tot dusver geheim gehouden werd, bekent Google technisch gezien geen schuld.

Details van de schikking mochten achtergehouden worden omdat de rechtszaak met Epic Games inhoudelijk vergelijkbaar is. Epic kreeg in die rechtszaak onlangs gelijk van de Amerikaanse federale rechtbank, waarna de schikking nu inhoudelijk geopenbaard is. Epic uit in een statement kritiek op de schikking en zegt dat het kernprobleem, het 'concurrentiebelemmerende beleid van Google', niet wordt verholpen.

Het bedrijf werd in de antitrustzaak beticht van machtsmisbruik met zijn Android-besturingssysteem en de Play Store in de Verenigde Staten. In de schikking doet Google een aantal beloftes over zijn Play Store-beleid voor specifiek dat land, zo zegt het bedrijf in een eigen blogpost. Zo moet er in de VS een alternatief betalingssysteem voor apps komen. Naar eigen zeggen test het bedrijf al ruim een jaar een dergelijk systeem, waarbij het verwijst naar het UCB-systeem dat met Spotify werd opgezet. Op basis van rechtbankdocumenten moeten ontwikkelaars vijf jaar lang de mogelijkheid krijgen om alternatieve in-app betaalmethoden aan te bieden, aldus de Financial Times.

Verder zegt het bedrijf dat het sideloaden van apps makkelijk gemaakt gaat worden in Android: "We zullen het sideloadingproces verder vergemakkelijken en de waarschuwing die gebruikers te zien krijgen over het potentiële risico van het direct downloaden van apps via het web updaten." Het is niet duidelijk op wat voor manier het downloaden van apps buiten de Play Store om gaat veranderen. Fabrikanten hebben volgens Google nog steeds de mogelijkheid om eigen appwinkels aan te bieden, wat volgens de initiële rechtszaak belemmerd werd door de machtspositie van de Play Store.