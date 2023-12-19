Google betaalt 700 miljoen dollar in antitrustzaak VS en past Store-beleid aan

Google betaalt een schikking van 700 miljoen dollar in een antitrustrechtszaak met alle Amerikaanse staten. Het grootste gedeelte van het schikkingsgeld, 630 miljoen dollar, gaat naar een fonds voor getroffen consumenten. Het bedrijf belooft verandering van het Play Store-beleid.

Google zou volgens de aanklagers te hoge prijzen hebben gerekend voor appaankopen via de Play Store en moet daarom via het fonds ten minste 2 dollar per getroffen consument betalen. De overige 70 miljoen dollar gaat naar een fonds voor de Amerikaanse staten. Door te schikken in de rechtszaak, die in september eindigde, maar waarvan de uitkomst tot dusver geheim gehouden werd, bekent Google technisch gezien geen schuld.

Details van de schikking mochten achtergehouden worden omdat de rechtszaak met Epic Games inhoudelijk vergelijkbaar is. Epic kreeg in die rechtszaak onlangs gelijk van de Amerikaanse federale rechtbank, waarna de schikking nu inhoudelijk geopenbaard is. Epic uit in een statement kritiek op de schikking en zegt dat het kernprobleem, het 'concurrentiebelemmerende beleid van Google', niet wordt verholpen.

Het bedrijf werd in de antitrustzaak beticht van machtsmisbruik met zijn Android-besturingssysteem en de Play Store in de Verenigde Staten. In de schikking doet Google een aantal beloftes over zijn Play Store-beleid voor specifiek dat land, zo zegt het bedrijf in een eigen blogpost. Zo moet er in de VS een alternatief betalingssysteem voor apps komen. Naar eigen zeggen test het bedrijf al ruim een jaar een dergelijk systeem, waarbij het verwijst naar het UCB-systeem dat met Spotify werd opgezet. Op basis van rechtbankdocumenten moeten ontwikkelaars vijf jaar lang de mogelijkheid krijgen om alternatieve in-app betaalmethoden aan te bieden, aldus de Financial Times.

Verder zegt het bedrijf dat het sideloaden van apps makkelijk gemaakt gaat worden in Android: "We zullen het sideloadingproces verder vergemakkelijken en de waarschuwing die gebruikers te zien krijgen over het potentiële risico van het direct downloaden van apps via het web updaten." Het is niet duidelijk op wat voor manier het downloaden van apps buiten de Play Store om gaat veranderen. Fabrikanten hebben volgens Google nog steeds de mogelijkheid om eigen appwinkels aan te bieden, wat volgens de initiële rechtszaak belemmerd werd door de machtspositie van de Play Store.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 09:06 60

19-12-2023 • 09:06

60

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Reacties (60)

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Croga 19 december 2023 09:25
Het is wel interessant of er nu iets soortgelijks voor Apple gedaan gaat worden.

Sideloaden op een iPhone is überhaupt al niet mogelijk en als Google hier van machtsmisbruik beticht wordt, hoe kijkt men dan tegen Apple aan?
Maurits van Baerle @Croga19 december 2023 13:09
Ik vond Dare Obasanjo hierover wel erg nuttig de afgelopen weken. Hij wijst erop dat het grote verschil tussen Apple en Google is dat Apple zegt iets te doen om reden X en al het bewijs, publiekelijk en uit lekken, én Apples communicatie, wijst er op dat dat inderdaad de reden is.

Google zegt iets te doen om reden X maar spreekt zichzelf regelmatig tegen, uit lekken blijkt dat er hele andere redenen waren en er is een gebrek aan consistentie. Edit: oh ja, en ze hebben natuurlijk ook nog karrenvrachten aan bewijs vernietigd.

Als dat dan in een rechtszaak naar boven komt dan is het logisch dat Google er niet fraai vanaf komt.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 00:01]

well0549 @Maurits van Baerle19 december 2023 18:08
Ja Ja, ik denk dat Apple precies zo is als Google en ook exact dezelfde motieven.

Ze verpakken het misschien mooier maar de inhoud is exact gelijk.

Dus als dit ook bij Apple keihard aangepakt gaat worden helemaal prima...

Dan nog een boete van Europa, Azië voor beide grootmachten....

Aanpakken die lui
Wolfos @Croga19 december 2023 09:34
Het maakt voor toezichthouders een (klein) verschil dat Google Apple ook de apparaten maakt. Consumenten kopen zich dus bewust in bij het Apple ecosysteem.

Los daarvan word er natuurlijk ook constant naar Apple gekeken want de macht die techgiganten hebben door deze app stores is aanzienlijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 00:01]

MeNTaL_TO @Wolfos19 december 2023 09:42
Ik neem aan dat de eerste Google Apple moet zijn, maar in in jouw redenering zou het dus voor de Pixel bezitters geen probleem/vergoeding moeten zijn?

Juist op Android verbaast me de uitspraak, je mag daar juist iedere andere store installeren, bijvoorbeeld de Galaxy store van Samsung. Iets wat bij Apple juist niet mag.

Beetje een uitspraak van je hebt een benzineauto gekocht, je mag overal benzine tanken, maar je toch een boete voor de auto fabrikant, omdat je alleen benzine kan tanken.
Wolfos @MeNTaL_TO19 december 2023 10:03
Eén van de dingen die naar boven kwam tijdens deze zaken was dat Google concurrenten betaalde om geen alternatieve stores te lanceren. Het is dus wel mogelijk, maar word op verschillende manieren vermoeilijkt.
Kroesss @Wolfos19 december 2023 09:44
Apple heeft wel gewonnen in de rechtszaak. Dat maakt het wel scheef. Het lullige is dat de Google-zaak door een jury is beoordeeld, en de Apple-zaak niet. Dan wordt er hoofdzakelijk op de emotie van de juryleden gespeeld, en heb je ineens een totaal onvegelijkbare rechtszaak terwijl de inhoudelijke casus heel erg vergelijkbaar is.

Overigens gok ik dat je in je eerste zin Apple bedoeld waar je Google schrijft?
MazDaMan1970 @Wolfos19 december 2023 10:49
Vind ik totaal geen reden, aangezien Google zelf ook hardware maakt. Ik vind het dan ook zeer vreemd dat Apple nu buiten schot blijft, aangezien Apple niet aan open standaarden meewerkt & sideloading op iPhones officieel onmogelijk is. Het enige wat Google aan te rekenen valt is dat ze Spotify hebben voorgetrokken, met hun betalingssysteem.
beantherio @Wolfos19 december 2023 10:52
Het maakt voor toezichthouders een (klein) verschil dat Google Apple ook de apparaten maakt. Consumenten kopen zich dus bewust in bij het Apple ecosysteem.
Dit soort benaderingen komen wel een beetje over als "zoeken naar excuses om Apple niet aan te pakken". Ik zou niet weten waarom dit een verschil zou moeten maken: de gebruikers van Apple-producten hebben (net zo min als de gebruikers van Android-devices) de fabrikant geen vrijbrief gegeven om hen te hoge prijzen te rekenen.
Cybergamer @Wolfos19 december 2023 10:56
Consumenten kopen zich dus bewust in bij het Apple ecosysteem.
Dit vraag ik mij dus heel sterk af. Want ik krijg geregeld vragen van mensen die een Apple telefoon hebben waarom ze app X niet kunnen installen waarbij ze mij een link laten zien van de Google Play Store.

Dus bewust inkopen op het ecosysteem lijkt mij niet altijd waar. Sommige mensen vinden Apple cool, een merk wat je moet hebben, maar verders er niets vanaf weten. Hierdoor zijn verschillende mensen die ik ken weer terug gegaan naar Samsung, want die kan wel hun apps installeren.
CharlesND @Croga19 december 2023 11:10
Sideloaden op een iPhone is überhaupt al niet mogelijk en als Google hier van machtsmisbruik beticht wordt, hoe kijkt men dan tegen Apple aan?
Dat hangt ervan af welke 'men' je bedoelt. Als je kijkt wat de consumenten 'men' ervan vindt, die weten na 16 jaar iPhone bestaan precies hoe gesloten en weinig flexibel die telefoon al vanaf de start is geweest en die consumenten 'men' heeft -gezien het verkoopsucces- geen enkele moeite met het 'machtsmisbruik' van Apple om de telefoons onder dezelfde voorwaarden te blijven verkopen.

Als je met 'men' Google en Android telefoon fabrikanten bedoelt dan is het een ander verhaal. Google en die fabrikanten zijn prima in staat om een technisch en softwarematig even goede telefoon te maken als Apple, en waarschijnlijk nog goedkoper ook. Het enige wat ze niet kunnen bieden zijn de voordelen die de consumenten blijkbaar in dat gesloten Apple systeem zien.

Vandaar dat Google en de Android fabrikanten continu proberen, daarbij geholpen door een stoet trouwe Android gebruikers die zelf geen Apple product met een tang willen aanraken maar zich moreel verplicht voelen iPhone gebruikers uit de wurggreep van Apple te bevrijden, om het gesloten Apple systeem tot de grond toe af te breken en onmogelijk te maken zodat de 'open' iPhone met iOS in een soort Android-2 verandert en net zoals MacOS bij computers ergens in de marge verdwijnt.

Om de een of andere reden schijnen veel wetgevers dat niet zo'n probleem te vinden en kunnen prima leven met een eventueel compleet door Google gedomineerd mobiel ecosysteem. Met Microsoft op computergebied is dat ook geen ramp gebleken nietwaar?
Croga @CharlesND19 december 2023 11:23
De wetgever is dan ook niet degene die het zou moeten interesseren. Die moeten zich niet met dit soort details bezig houden.

Er is een rechter die nu besloten heeft dat het monopolie van Google niet wenselijk is. De "men" in mijn stelling gaat dan ook daar over: Hoe zou de rechterlijke macht aan kijken tegen Apple die een soortgelijk monopolie aan houdt? Zou het kleinere marktaandeel van Apple hier de doorslag geven? Of juist niet?
Timmiejj @Croga19 december 2023 13:00
Wie denk je dat die rechtszaak aangespannen heeft? Juist, de wetgever :+
Croga @Timmiejj19 december 2023 13:03
De wetgever kan helemaal geen rechtszaken aanspannen. Het OM wellicht maar dat is niet de wetgever.

We hebben nogsteeds in de meeste westerse landen de scheiding der machten waarbij in dit geval de wetgever één macht is, de rechter één macht en het OM één macht. Die drie mogen nooit één worden.
CAPSLOCK2000
@CharlesND19 december 2023 14:30
Dat hangt ervan af welke 'men' je bedoelt. Als je kijkt wat de consumenten 'men' ervan vindt, die weten na 16 jaar iPhone bestaan precies hoe gesloten en weinig flexibel die telefoon al vanaf de start is geweest en die consumenten 'men' heeft -gezien het verkoopsucces- geen enkele moeite met het 'machtsmisbruik' van Apple om de telefoons onder dezelfde voorwaarden te blijven verkopen.
Dat kan, het kan ook dat reclame & vendor lock-in hun werk doen. Realistisch gezien hebben de meeste mensen de keuze uit Android of iOS, met alle goede en slechte kanten die daar bij horen. Dat mensen voor het ene of het andere platform kiezen kun je niet koppelen aan één aspect van dat platform en doen alsof daarmee alle aspecten van dat platform OK zijn.

App-stores / sideloaden zijn sowieso geen goed voorbeeld omdat Google (net als Apple) z'n best doet om te voorkomen dat er andere appstores komen. Technich gezien kan het wel met Android maar wordt op andere manieren voorkomen dat mensen dat echt doen.

Als mensen inderdaad kiezen voor Apple omdat de appstore is dichtgetimmerd dan hebben ze dus een domme keuze gemaakt want in praktijk is er maar weinig verschil. Het verschil dat er is zit vooral tussen de oren van de mensen die denken dat Apple ze beschermt of dat ze bij Google vrijheid hebben. Mensen zijn heel erg goed in het onvermijdelijke accepteren door te doen alsof het vrije keuze is en ze er zelf voor zouden kiezen als er een keuze was.
Vandaar dat Google en de Android fabrikanten continu proberen, daarbij geholpen door een stoet trouwe Android gebruikers die zelf geen Apple product met een tang willen aanraken maar zich moreel verplicht voelen iPhone gebruikers uit de wurggreep van Apple te bevrijden, om het gesloten Apple systeem tot de grond toe af te breken en onmogelijk te maken zodat de 'open' iPhone met iOS in een soort Android-2 verandert en net zoals MacOS bij computers ergens in de marge verdwijnt.
Iedereen die waarschuwt of hulp aanbiedt spant samen met de vijand. Die mensen denken niet zelf na maar doen alleen wat ze van boven wordt opgelegd. In tegenstelling tot de groep die gelooft dat de verlossing zal komen als je je maar goed aan de regels van "boven" houdt. Zelfs als die regels onbegrijpelijk zijn en je er zelf niks aan hebt. Het éne goede bedrijf tussen alle valse en slechte, dat éne bedrijf dat goed voor de schaapjes zorgt.

De IT-markt klinkt steeds meer als een cult waarbij mensen redelijk ongefundeerd geloven in het ene of het andere kamp en blind zijn voor de goede en slechte aspecten.

Full-disclosure: ik kies voor Vrije Software omdat dit het enige stuk van de IT-wereld is waar de belangen van de gebruiker expliciet op de eerste plaats worden gezet. Waar goede software het doel op zich is en niet geld verdienen. Er is nagedacht over de balans tussen vrijheid, macht en de belangen van de gebruikers en hoe het systeem zichzelf in stand kan houden.
Natuurlijk is het niet perfect, dat bestaat niet, maar gebruikers worden aangemoedigd om kritisch naar de software te kijken en die te verbeteren, in tegenstelling tot de commerciele bedrijven die vooral niet willen dat gebruikers achter het gordijn kijken of zelf veranderingen aanbrengen.
Om de een of andere reden schijnen veel wetgevers dat niet zo'n probleem te vinden en kunnen prima leven met een eventueel compleet door Google gedomineerd mobiel ecosysteem. Met Microsoft op computergebied is dat ook geen ramp gebleken nietwaar?
Beetje apart omdat te schrijven onder een artikel dat gaat over een boete voor Google naar aanleiding van een anti-trust zaak.
Jeroen hofman 19 december 2023 09:30
Onvoorstelbaar dat google hier weer mee weg komt, na betaling 700 miljoen.
dok33 @Jeroen hofman19 december 2023 09:34
Amerikaanse rechtsstaat draait alleen om schikkingen, om maar te voorkomen dat je ergens schuldig van bent. Want als je schuldig ergens aan zou zijn, dan moet je echt iets veranderen, en heb je precedent voor andere zaken. Nu heeft iedereen eigenelijk verloren.
Aerophobia1 @dok3319 december 2023 11:17
Grootste deel van de mensen in de US gavangenissen zijn ondertussen ook nooit veroordeeld door een rechter, maar er is een schikking getroffen met OM.
Als in schuldbekennen en de de tijd doen.
Finraziel @Aerophobia119 december 2023 11:36
Significant verschil is dus wel dat Google geen schuld bekent.
Timmiejj @Finraziel19 december 2023 13:01
Schikken zonder schuld bekennen kan alleen als je veel geld hebt 8)7
Robbierut4 @dok3319 december 2023 09:54
Nu heeft iedereen eigenelijk verloren.
Iedereen behalve Google natuurlijk. Die lacht zich kapot.
dok33 @Robbierut419 december 2023 10:12
700 miljoen uitdelen, plus alle administratieve rompslomp er omheen om de juiste ontvangers voor die 2 dollar te identificeren etc. En de kosten van het juridisch team dat deze schikking heeft weten te treffen.

Dat doen ze heus liever niet.

Misschien hebben ze erger voorkomen (voor Google, even voor de duidelijkheid), maar ook Google heeft verloren, met beperkte schade.

Hoe graag we ook liever zien dat beleid permanent zou moeten veranderen, en deze schikking natuurlijk weer alleen wat doet met 1 land...
DvanRaai89 @dok3319 december 2023 10:57
Volgensmij geeft Google gewoon 670 miljoen aan dat fonds en mag iedereen 't lekker uitzoeken.
lenwar
@Jeroen hofman19 december 2023 10:15
Hoe is een "boete/schikking" van 700miljoen 'er mee wegkomen'?
Wat had voor jou een passende straf geweest?
Jeroen hofman @lenwar19 december 2023 10:19
Dat lijkt me toch simpel (in mijn optiek) 10 Miljard per verdere overtreding
Denk dat deze boeven bende inmiddels genoeg regels heeft overschreden.
lenwar
@Jeroen hofman19 december 2023 10:56
En waar baseer je dat bedrag op? Is dat willekeur/afkeur/antipathie? Of is het ergens op gebaseerd? De VS is op veel vlakken natuurlijk een bananenrepubliek of zelfs een derdewereldland, maar het is ook een rechtsstaat. Daar zijn dus regels, richtlijnen en normen aan verbonden. Die 700 miljoen is gebaseerd op zoveel consumenten keer 2 dollar.plus een beetje.

In 2020 (ik kan zo 1-2-3 geen recentere getallen vinden), was de winst van de play store 4,5 miljard dollar. Laat dat verdubbeld zijn. Je vindt het dus een passende straf dat ze hun volledige winst aan een boete moeten betalen per overtreding?

Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik heb nul liefde voor Alphabet en alle bedrijven die eronder hangen. Ik vind het zelfs een compleet verwerpelijk bedrijf en weiger ze ook maar één cent te doneren. (ik snap dan ook werkelijk niet dat er mensen zijn die geld uitgeven aan producten van Google.) Maar het is onder aan de streep wel gewoon een bedrijf dat net zoals elk ander bedrijf behandeld moet worden. Hoge bomen vangen veel wind en hebben aparte regels/regulering nodig. Dat is overal zo. Maar ze moeten natuurlijk wel ook gewoon winst kunnen maken en bedrijvig kunnen zijn.
kimborntobewild @lenwar19 december 2023 12:06
Maar ze moeten natuurlijk wel ook gewoon winst kunnen maken...
Een bedrijf niet het recht om winst te maken.
Als een bedrijf niet netjes omspringt met milieu, privacy, eerlijkheid, etc: dan hoeft het van mij helemaal geen winst te maken, en mag het van mij failliet gaan.
Jeroen hofman @kimborntobewild19 december 2023 13:07
Vond nog een artikel terug,
19 december 2023 Android moet sideloaden apps vergemakkelijken
https://techpulse.be/nieu...en-apps-vergemakkelijken/
Jeroen hofman @lenwar19 december 2023 13:23
@lenwar
Hoe vaak heeft google de regels al niet bewust overschreden, en dan met name privacy, hebben we het alleen hier over Google & CO maar open de boete weer af door een pak geld en gaan vervolgens weer verder met een andere constructie, en zien we later wel weer
CAPSLOCK2000
@lenwar19 december 2023 14:43
Ik vind het belangrijk om verschil te maken tussen een schikking en een boete.
Bij een schikking kan Google volhouden dat ze niks verkeerd hebben gedaan en alleen maar de schikking hebben geaccepteerd omdat het financieel gezien de goedkoopste oplossing was.

Bij een veroordeling is duidelijk dat Google fout zat en dat dergelijk gedrag onacceptabel is, van Google en van anderen. Dat is belangrijk omdat er soms regels zijn over zaken doen met veroordeelde criminielen. Die regels zijn er om extra toezicht te houden en om te voorkomen dat bedrijven beloond worden voor hun slechte gedrag zoals het (op illegale wijze) uitschakelen van concurrentie.

Het is haast niet mogelijk om een passende boete op te leggen aan een bedrijf dat een monopolie heeft, financieel gezien kunnen ze dat altijd terug verdienen als mensen toch niet de mogelijkheid hebben om naar een andere leverancier te gaan.

Gelukkig is bij deze schikking ook afgesproken dat Google moet gaan veranderen maar ik moet nog maar zien of dat ook effect heeft of dat we over 10 jaar opnieuw schikken.
MazDaMan1970 @Jeroen hofman19 december 2023 10:52
Hoezo?!? Ze komen nergens mee weg & ze werken nu dan ook noodgedwongen aan een nieuwe betaalstandaard. Ik vind het juist zeer vreemd dat Apple nu buiten schot blijft! Bij Android heb je tenminste nog de mogelijkheid van sideloaden/alternatieve Apps-stores, iets waar Apple na al die jaren nog steeds niks van wil weten.
PhilipsFan @Jeroen hofman19 december 2023 11:48
Dat kun je ook zeggen van Epic. Die doen dit echt niet om arme consumenten te helpen, ze willen gewoon een stuk van de taart dat anders naar Google was gegaan. Ik weet niet welke van de 2 bedrijven ik het geld minder gun...
Santello22 19 december 2023 09:34
Alphabet annual net income for 2022 was $59.972B. Nou die 700 mil gaan ze wel echt voelen....
Kroesss @Santello2219 december 2023 09:46
Ik snap de opmerking, maar wil wel een kleine nuance aanbrengen. Ze gaan hier zeker niet failliet op, dat klopt. Maar 700 miljoen dollar is veel geld, daarbij maakt het niet uit hoeveel winst je maakt. Daarbij is het een teken naar de aandeelhouders, die vinden dit echt niet leuk.
Vexxon @Kroesss19 december 2023 09:49
Ik denk dat de aandeelhouders eerder de advocaten een schouderklopje geven voor het voorkomen van een schuldbekentenis in deze zaak.
PearlChoco 19 december 2023 09:35
Ik hoop dat zowel op Android als iPhone bij de ingebruikname van een nieuwe smartphone er een verplicht 'ballot screen' komt, zoals bij de browser/zoekmachines op Windows destijds, waarbij gebruikers de vrije keuze hebben van app store en niet gedwongen worden naar één of andere richting door de fabrikant van het OS.
lenwar
@PearlChoco19 december 2023 11:02
Daar is wat voor te zeggen, maar dan moeten er wel hoogwaardige appstores komen. Dus waar er een bepaalde redactie/controle plaatsvindt natuurlijk. Als er mettertijd app stores komen die dat doen, zou dat inderdaad een goede ontwikkeling zijn.

Als er alleen maar appstores bij komen die van een specifieke bedrijf zijn (dus een appstore van Amazon, Steam of Electronic Arts) of alleen voor een specifiek thema (porno, indiegames, zakelijke apps) dan is dat natuurlijk niet praktisch.

Het zou denk ik wel een goed idee zijn, als de Apple App Store (dan wel Google Play Store) verplicht een categorie krijgt met andere app stores.
CAPSLOCK2000
@lenwar19 december 2023 14:58
Daar is wat voor te zeggen, maar dan moeten er wel hoogwaardige appstores komen. Dus waar er een bepaalde redactie/controle plaatsvindt natuurlijk. Als er mettertijd app stores komen die dat doen, zou dat inderdaad een goede ontwikkeling zijn.
Yup, al is het wel een enorm kip-ei verhaal. Zolang alternatieve appstores actief worden tegengewerkt kunneb er geen hoogwaardige alternatieven ontstaan. Daar zullen we langzaam naar toe moeten werken.
Als er alleen maar appstores bij komen die van een specifieke bedrijf zijn (dus een appstore van Amazon, Steam of Electronic Arts) of alleen voor een specifiek thema (porno, indiegames, zakelijke apps) dan is dat natuurlijk niet praktisch.
Dat ligt er maar aan hoe we het inrichten. Zo'n appstore bestaat eigenlijk uit twee helften: een front-end en een back-end. Wat mensen willen is één front-end zodat ze alles via dezelfde interface kunnen doen want verschillende apps vinden ze maar verwarrend. In praktijk is zo'n front-end app echter onlosmakelijk verbonden met één back-end. Technisch gezien is dat helemaal niet nodig, zoals bijvoorbeeld de F-Droid appstore bewijst. Als Google/Appel zouden toestaan dat je meerdere back-ends koppelt aan dezelfde front-end zou het probleem voor 95% zijn opgelast.

Zelfs die enkele front-end is echt niet heel belangrijk, er zijn meer dan genoeg tegenvoorbeelden waar mensen helemaal tevreden mee zijn. Zo bestel ik nu ook boodschappen bij verschillende supermarkten en die hebben allemaal hun eigen app. Één app voor alle supermarkten zou nog mooier zijn maar ik ervaar het niet als een groot probleem dat het nu niet zo is. Tegelijkertijd houdt ik graag de mogelijkheid om onafhankelijk bij verschillende winkels te kopen, ik hoef mijn sperzieboontjes niet in hetzelfde winkelmandje te hebben liggen als het glijmiddel.
Vexxon 19 december 2023 09:18
Dat ze Google hiermee zo makkelijk laten wegkomen is natuurlijk van de zotte.
m_snel @Vexxon19 december 2023 15:31
Het is natuurlijk wel grappig dat de consument nu afgescheept wordt met 2 euro. En de toekomstige winsten gewoon naar de app makers gaat. Of dacht u dat de besparing nu opeens van de prijs afgaat.
cariolive23 @Vexxon19 december 2023 17:21
Waarom?
Jeroen hofman 19 december 2023 10:05
wordt tijd dat er een alternatief komt voor die gehele google bende en een vrije keuze in app's en OS idem telefoons.
Ik heb bijvoorbeeld een simple agenda app , deze moet ik toestaan tot mijn kontakten,
En zo zijn er vele app's die je toestemming moet geven, anders werkt de app niet.
Google heeft dan ook geen ene ruk met, bv mijn agenda te maken, ik wil ook niet door google hier aan herinnert worden.
Wat ook nog even voorbij kwam was dat er laatst een artikel op tweak stond , terug in de tijd van de HCC dagen, iets waar we als tweakers het hele jaar naar uit keken, wat een tijd.
en dan uiteindelijk nu zie, waarin we nu beland zijn. en google hier wederom schikt in 700 Miljoen en zo ook die google heeft al heel wat boetes gehad. denk dat dat inmiddels ver in de miljarden loopt.
RebelwaClue @Jeroen hofman19 december 2023 10:46
De agenda app was toch niet van Google? Dan moet je de app developer van die agenda app aanspreken, niet Google
Jeroen hofman @RebelwaClue19 december 2023 10:52
Algemeen bedoelt dan, toch onzin dat een app toegang wil tot foto's of contacten, terwijl deze en niet toedoen.
In dit geval staat er wel een agenda app, en zie ik de afspraken ook in google staan
Ben nog steeds op zoek naar een alternatief om die google uit te fraseren
netmeester @Jeroen hofman20 december 2023 10:59
Kijk eens naar Etar. Beschikbaar in de Play Store en in F-Droid.
lenwar
@Jeroen hofman19 december 2023 11:11
Ik heb bijvoorbeeld een simple agenda app , deze moet ik toestaan tot mijn kontakten,
En zo zijn er vele app's die je toestemming moet geven, anders werkt de app niet.
Google heeft dan ook geen ene ruk met, bv mijn agenda te maken, ik wil ook niet door google hier aan herinnert worden.
Dit is niet mijn ervaring op iOS. Op één app na werken alle apps als ik ze geen toegang geef tot zaken waarvan ik denk dat ze dat niet nodig hebben. De enige app die rare rechten nodig heeft is die van de kinderopvang, die om een één of andere reden toegang moet hebben tot al mijn foto's, om zelf foto's toe te kunnen voegen aan m'n 'foto's', wat twee verschillende dingen zijn op iOS),

Nou kan ik ook domme mazzel hebben natuurlijk, met de apps die ik gebruik/nodig heb.
Maar kun je dan niet beter gewoon op zoek gaan naar een andere agenda-app? Al verwacht ik dat de meeste Agenda-apps proberen te integereren in de standaard Googleagenda's? (denk ik?)
Jeroen hofman @lenwar19 december 2023 13:17
Dat bedoel k eigenlijk ook, dat O.A Agenda-apps proberen te integreren in de standaard Googleagenda's?. en zo meerdere apps die toegang willen tot contacten, foto, locatie ?. wat geen ruk met het doel van de app is, en daar helemaal van los staat
waarom moet de agenda app, Navigatie app, toegang tot contacten, en foto's
Het zou ook een wet moeten worden, dat de rest van de meuk van google en apps van je telefoon kan verwijderen, en de gebruiker zelf bepaald wat er wel of niet aan app's is geïnstalleerd.
Ik zoek nog steeds een oplossing om die hele google zooi uit te kunnen fraseren, en graag de gehele controle zelf over een telefoon heb

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 00:01]

choogen @Jeroen hofman19 december 2023 14:27
Kijk eens naar de Volla telefoons uit Duitsland of naar de Murena versie van de Fairphone. Dat zijn telefoons met een aangepaste versie van Android waarbij je veel meer controle houdt over je privacy en bijv. zelf gemakkelijk apps beperkte toestemming kunt geven voor toegang tot je gegevens.
Jeroen hofman @choogen19 december 2023 20:57
Dank, ik zal het eens bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wel een belangrijk punt dat je de controlle hebt / houdt over je privacy en bijv. zelf gemakkelijk apps beperkte toestemming kunt geven. Begrijp ook niet dat het nog geen wet is die dit soort apps verbird op telefoons, en met name apps dir je niet kunt verwijderen. En zelf reclame op een standaard nieuwe teleffoon. Ik heb zelf wel Blokada op mijn telefoon en kan wel zeggen na 1 jaar dat er 51000 adv zijn geblokeerd sommige apps zoals wheater komen er nog wel eens door. maar dat is niet echt storen 4 sec wachten en klik weg. zie net dat ik blokada al vanaf 21-12-22 op de telefoon heb geinstaleerd.Maar het blijft wel zo dat het hele google wil uitfrasseren.
Sinester @Jeroen hofman19 december 2023 12:54
Of je kijkt gewoon even verder dan je neus lang is

Mijn agenda (letterlijk net gecontroleerd) heeft alleen toegang tot meldingen en locatie.. en de app werkt prima en doet wat hij moet doen

Locatie zou ik ook kunnen uitschakelen en dan werkt het nog steeds als een agenda.. wel is het mogelijk dat sommige functies die echt de locatie nodig hebben niet meer werken.. maar dat is logisch

Zelfde met toegang tot contacten.. wordt alleen gebruikt om verjaardagen uit te halen.. als je die functie niet wilt sta je die toch gewoon niet toe?
Jeroen hofman @Sinester19 december 2023 21:00
Kijk locatie dat is voor mij al een van de punten, agenda, en dan moet je locatie aanstaan ??
Zal er eens naar kijken en of opniew instaleren. Welke agenda app gebruik je dan
Sinester @Jeroen hofman20 december 2023 10:18
Ik gebruik gewoon de Google Agenda die standaard op me telefoon staat

Ik heb nu de rechten zo uitgekleed dat de enige toegang meldingen (en agenda) zijn
Paar taken en dergelijke aangemaakt, en alles werkt nog steeds zoals ik het zou verwachten

Al die rechten zijn alleen nodig voor extra functies en die functies kunnen best handig zijn maar ze zijn totaal niet nodig voor de werking van de app
raro007 19 december 2023 10:48
Google moet niet zeuren en Android gewoon open stellen en 3th party stores toe laten.
Gewoon 50 euro per verkocht toestel vragen zoals met Windows en klaar.
eric.1 @raro00719 december 2023 11:22
Die stores worden toch al toegelaten?

- Amazon Appstore
- Aptoide
- XDA Labs
- F-Droid
- TapTap
- Cafe Bazaar
- Myket

En dat is nog naast de stores van de verschillende fabrikanten (Galaxy Store, AppGallery, App Market, ...).
raro007 @eric.119 december 2023 11:25
Kan maar zij werken het tegen door fabrikanten om te kopen. Beetje microsoft praktijken van vroeger
eric.1 @raro00719 december 2023 12:09
Als je het zo formuleert dan zijn die 'omgekochte' fabrikanten even fout, imo.
Jeroen hofman @raro00719 december 2023 21:07
IDD microsoft praktijken net zoals je vroeger linux, ubuntu vervloekte maar ze hebben wel zo beetje alles gekopieerd en een flin pak geld op tafel en nu als ik het goed begrepen heb vriendjes.
Windhoos, Whooww ik ben al jaren geleden uitgestapt. Dat was naar een update waar ik de toetsaanslagen had uitgezet, dit zou zogenaamd zijn voor tranngsdoeleinden.
Na de updat was deze optie weer aangevinkt. Daarnaast vindt ik het een grote puinhoop met al de versies die in de jaren zijn gepasseerd.
Zit nu wel even op mijn wind laptop maar 90% van de tijd toch op linux zo makelijk en te configureren, wat ik niet nodig heb kiep ik er af. voorkeur Ubuntu, en Mint staan bij op laptops
mbbs1024 @Jeroen hofman20 december 2023 12:49
Nadat windows update mijn linux boot software er al voor de 3de maal afgegooid heeft, heb ik nu Windows definitief verwijderd, ik was het kotsbeu dat Microsoft steeds maar mijn linux os saboteerde bij een windows update.
Ik gebruikte windows enkel maar heel af en toe, omdat Renault een windows only applicatie heeft die nodig is om de GPS van de wagen te updaten.
Als ik mijn gps nog eens wil updaten, gebruik ik daarvoor wel even de PC van iemand anders, windows komt er bij mij niet meer op.

Iemand sprak hier ook over de xda app store, dat interesseerde me wel omdat ik op mijn oude gsm een recente android versie wil zetten, helaas bestaat die store ondertussen niet meer.
Jeroen hofman @mbbs102420 december 2023 16:11
Ja de achterlingede problemen van Windhoos
Ik ben blij en nog geen dag spijt dat ik jaren geleden de overstap heb gemaakt naar Linux. Zeker na de laaste update van windows eerst heeft MS linux vervloekt en later wel zo een beetje alles gejat. Staat hier een laptopje met windows maar dat is zelden dat die gebruikt wordt. Jou ervaring met linux en windows is mij ook bekend dat na een update er afgegooid.
Als je even zoekt voor XDA APP of op het forum van tweakers de vraag uitzet ,xda app store,, krijg je vast wel een antwoord, opllossing Ik kan je hier niet verder mee helpen.
Je kunt ook even google er op los laten
Skinnyice 19 december 2023 15:23
Op Security.nl wordt een bron aangehaald die mogelijk inzicht geeft hoe het sideloaden wordt aangepast (geen bevestigde bron overigens)

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1736994238523416673

Het samenvoegen van de verschillende vensters naar 1 scherm moet het makkelijker maken om buiten de Store om apps te installeren.

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