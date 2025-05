'Google werkt aan updates via Play Store voor gesideloade apps'

Android-apps die zijn gesideload of via thirdpartyappwinkels zijn geïnstalleerd, kunnen mogelijk in de toekomst via de Play Store geüpdatet worden. Dat schrijft Android Authority op basis van nieuwe code in de Play Store-app.

Android-apps die beschikbaar zijn in de Play Store, maar via externe appwinkels of met sideloading geïnstalleerd zijn, zijn straks mogelijk toch via de Play Store te updaten. Gebruikers zien hierbij een 'Update from Play'-knop in Google Play, schrijft Android Authority. Daarbij verschijnt ook de melding dat de app niet via Google Play is geïnstalleerd, maar wel te updaten is met de appwinkel. Het is niet duidelijk of Google Play de app vervolgens ook automatisch blijft updaten. Evenmin is bekend of en wanneer de functie naar Android moet komen.