Google brengt Android 15 uit voor ontwikkelaars

Google stelt de Android 15-broncode beschikbaar aan ontwikkelaars via het Android Open Source Project. Android 15 komt over enkele weken naar Google Pixel-smartphones en op een later moment naar toestellen van andere fabrikanten.

De techgigant meldt dat Android 15 in de 'komende weken' beschikbaar komt voor ondersteunde Pixel-apparaten en dat toestellen van merken zoals Samsung, OnePlus, Motorola, Nothing, OPPO, Sony en Xiaomi in de 'komende maanden' zullen volgen. Eerder zei Google al tegen bètagebruikers dat Android 15 in oktober zou verschijnen.

Android 15 biedt onder meer ondersteuning voor single-tappasskeys, diefstaldetectie en verbeterde multitasking voor apparaten met een groot scherm. Daarnaast biedt de software-upgrade ondersteuning voor het Thread-protocol om smarthomeapparaten aan te sturen en krijgen gebruikers de mogelijkheid om te sms'en via satellietverbindingen.