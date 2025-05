Branch ontslaat Nova Launcher-team, oprichter en andere medewerker blijven

Techbedrijf Branch heeft het volledige team achter de Android-launcher Nova ontslagen. Alleen Kevin Barry, de originele maker van de launcher, en een andere werknemer blijven. In totaal zijn bij Branch meer dan honderd werknemers ontslagen.

Ontwikkelaar Rob Wainwright deelde het nieuws over de ontslagen op X en op de officiële Discord-server van Nova Launcher. Het team bestond uit ongeveer twaalf werknemers, maar Branch gaat nu alleen verder met Barry en de niet nader genoemde werknemer. "Nova heeft nog steeds één fulltimemedewerker en een ontwikkelaar, die hun tijd verdelen tussen Nova en andere projecten. Die twee krijgen het echter heel druk met de code, honderden e-mails, de community, pr enzovoort", zegt Wainwright.

"Op 7 augustus ontsloeg Branch meer dan honderd werknemers in een massale ontslagronde in het hele bedrijf. Ikzelf, Rob en vele anderen werden getroffen. Ik heb meer dan 8,5 jaar voor Nova gewerkt, sinds november 2015. Het was een geweldige, plezierige rit die ik voor geen goud had willen missen", schrijft communitymanager Cliff Wade in een bericht op de Discord-server.

Met Nova Launcher kunnen gebruikers de lay-out en functionaliteit van Android naar eigen voorkeur instellen. De applicatie is via de Google Play Store meer dan 50 miljoen keer gedownload. Nova Launcher werd twee jaar geleden overgenomen door Branch. Volgens Barry wilde Branch de launcher vooral gebruiken voor het testen van zijn eigen producten.