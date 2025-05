YouTube is mogelijk geblokkeerd in Rusland

Het lijkt erop dat YouTube niet meer toegankelijk is in Rusland. Verschillende gebruikers rapporteren dat het videoplatform zonder een vpn niet bereikbaar is. Het Kremlin heeft nog niets gezegd over een blokkade van YouTube.

Duizenden gebruikers hebben bij internetmonitoringssite Sboi.rf gemeld dat YouTube niet op de gebruikelijke manier toegankelijk is. Enkele anonieme gebruikers zeggen dat het platform nog wel bereikbaar is via een vpn, wat kan wijzen op een blokkade van YouTube in plaats van een storing.

Verslaggevers van Reuters bevestigen ook dat de site niet bereikbaar is. Op enkele mobiele apparaten lukt het wel om toegang te krijgen tot YouTube. Tweaker 1Asbak1 verblijft momenteel in Moskou en meldt aan Tweakers dat het lukt om met zijn telefoon bij YouTube ReVanced te komen zonder vpn. ReVanced is een custom YouTube-client waarmee gebruikers video's zonder reclame kunnen bekijken op Android-telefoons. Mark22 schrijft vanuit Sint-Petersburg dat de app hem wel naar video's laat zoeken, maar dat ze niet laden. Via een vpn werkt de app wel naar behoren, merkt hij op. Ook dutchnltweaker schrijft dat YouTube de laatste dagen niet tot gebrekkig werkt.

De Russische overheid heeft nog niets gemeld over de blokkade. Google heeft ook nog niet gereageerd op vragen van Reuters over de uitval van YouTube in Rusland.

YouTube is een van de laatste grote westerse platformen die actief is in Rusland. Reuters wijst erop dat tegenstanders van de Russische regering daar nog kritische video's konden uploaden die op Russische platformen worden verwijderd. De afgelopen weken werd de downloadsnelheid van YouTube al vertraagd, omdat YouTube zich niet aan de Russische informatiewetten zou houden.

Het videoplatform heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne vaker aanvaringen gehad met het Kremlin. Moederbedrijf Google is meerdere malen gewaarschuwd en beboet voor het niet verwijderen van illegale content. In april 2022 werd het YouTube-kanaal van het Russische Lagerhuis geblokkeerd vanwege 'het schenden van de gebruikersvoorwaarden'.

Update, 15.24 uur: Aanvullingen van meerdere Tweakers toegevoegd aan het artikel.