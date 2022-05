Rusland legt Google een boete op voor niet verwijderen van illegale content

Een Russische rechtbank heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google, een boete van omgerekend zo'n 24.212 euro opgelegd. Volgens Rusland weigert Google al lange tijd illegale content uit zoekresultaten en van YouTube te halen.

Google heeft de boete bevestigd, maar gaf verder geen inhoudelijk commentaar, meldt Reuters. Er lopen in Moskou nog twee andere zaken tegen Google, maar die zouden uitgesteld zijn naar 29 november. Reuters schrijft dat het hof Google meer tijd wil geven om de processtukken te bestuderen.

Deze boete is onderdeel van een langere vete tussen Google en Rusland. Vorige maand dreigde de Russische communicatiewaakhond een boete op te leggen die tussen de 5 en 20 procent van Googles omzet in het land bedraagt. Toen ging het deels om de illegale content die Google niet verwijderde, en deels om de onbetaalde boetes van de zoekgigant. Er stond toen naar verluidt nog een boetebedrag open van omgerekend zo'n 393.000 euro. Tussen de 5 en 20 procent van Googles Russische omzet staat volgens Reuters ongeveer gelijk aan tussen de 52 en 206 miljoen euro.

Een week later schreef Reuters dat Google alle boetes had betaald en graag 'in gesprek' wil gaan met Rusland. Volgens een woordvoerder van YouTube had Google 96,2 procent van alle door Rusland als illegaal bestempelde content verwijderd, wat gelijk zou staan aan 489.000 video's. Rusland was echter nog niet tevreden, aangezien er volgens de waakhond aldaar nog minstens 2500 stukken illegale content op Googles diensten te vinden waren. Onder illegale content schaart Rusland onder meer kinderporno, het promoten van drugsmisbruik en 'gevaarlijke activiteiten' en informatie over hoe je wapens en explosieven maakt.