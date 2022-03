Apple en Google verwijderen verkiezingsapp oppositieleider na druk van Rusland

Google en Apple hebben allebei een verkiezingsapp van Poetin-criticus Alexei Navalny verwijderd. Rusland eiste eerder in september dat de bedrijven de app zouden verwijderen. Weigering zou de overheid zien als verkiezingsinmenging.

Met de Slimme Stemmen-app konden Russen tijdens de komende parlementsverkiezingen zien op welke kandidaat ze het best konden stemmen om te voorkomen dat een lid van Poetins Verenigd Rusland-partij in het parlement zou komen. De app was ontwikkeld door leden van Alexei Navalny's team. Navalny is een bekend criticus van Poetin en zit nu in de gevangenis.

Onder meer Bloomberg schrijft dat de app sinds vrijdag niet meer beschikbaar is in de Apple App Store of in de Google Play-winkel. De twee bedrijven hebben niet publiekelijk gezegd waarom deze apps zijn verwijderd, al dreigde de Russische overheid wel eerder met sancties.

De overheid ziet de Slimme Stemmen-app als een vorm van verkiezingsinmenging. Daarom had de overheid geëist dat de app offline zou worden gehaald, anders zou er een boete volgen van minimaal vier miljoen roebel, omgerekend zo'n 47.000 euro. Het persbureau meldt op basis van bronnen bij Google dat Rusland gedreigd had lokale werknemers van het bedrijf te arresteren.

Apple zou tegen het Navalny-team hebben gezegd dat de app is verwijderd omdat hij tegen de App Store-voorwaarden ingaat. Apple zou hierbij verwijzen naar een passage waarin staat dat apps zich moeten houden aan wet- en regelgeving van landen. De Russische regering beschouwt Navalny's team als een extremistische groep, daarom zou de app in het land verboden zijn. Russen kunnen tot en met zondag stemmen.