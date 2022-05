AIVD wil ruimere wet voor digitale tegenaanvallen

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wil dat de dienst makkelijker terug kan slaan bij cyberaanvallen op Nederlandse instellingen. Bij een directe bedreiging waarbij ook schade ontstaat, wil de dienst servers onschadelijk kunnen maken.

AIVD-topman Erik Akerboom zegt tegen EenVandaag dat de inlichtingendienst hoopt op een nieuwe wet die zulke offensieve acties mogelijk maakt. "Naarmate aanvallen serieuzer worden en de schade groter wordt, moet je stevigere maatregelen kunnen nemen", stelt de nieuwe topman van de dienst. Hij noemt dat 'tegenacties', en geeft als voorbeeld om een server offline te halen van waaruit een aanval wordt uitgevoerd.

Momenteel mag de AIVD onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder omstandigheden zulke tegenacties ondernemen, bijvoorbeeld als de server in Nederland staat. Akerboom zegt dat de dienst daar 'terughoudend mee is'. Dat komt omdat er vaak behoefte is om snel te reageren, maar omdat bijvoorbeeld de minister vooraf toestemming moet geven voor een operatie lukt dat niet altijd. Akerboom ziet daarom het liefst dat er een 'ruimere wet' komt. "Het is voor ons van belang dat de wet ruimte geeft om snel te kunnen opereren en meer te kunnen." Als servers in het buitenland staan, is het helemaal moeilijk om tegenacties uit te voeren.

Het is niet altijd nodig een systeem stuk te maken, zegt Akerboom: "Soms is het belangrijk om gewoon een boodschap af te geven." Hij wil dat 'per geval bekijken'. De topman wil ook vaker samenwerken met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De voornaamste dreiging komt volgens Akerboom van landen die aan spionage doen, bijvoorbeeld China voor economische spionage en Rusland voor politieke doeleinden. Ook waarschuwt Akerboom voor het feit dat zoveel Nederlandse belangrijke infrastructuur zoals de water- of elektriciteitsvoorziening digitaal zijn. "Dat maakt ons kwetsbaar", zegt hij. Dat is geen nieuwe constatering; diensten zoals de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid roepen al jaren dat Nederland kans maakt op 'digitale ontwrichting'.

Akerboom zegt regelmatig met de politiek zijn wensen te bespreken. Hij doet geen directe oproep voor nieuwe bevoegdheden, maar de kans is aanwezig dat die er komen. De VVD pleitte in zijn verkiezingsprogramma al dat Defensie offensieve cybercapaciteiten zou moeten krijgen. Mogelijk kan ook de AIVD daar gebruik van maken.