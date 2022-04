EU: Russische hackers vallen politici en journalisten aan in meerdere lidstaten

Meerdere EU-lidstaten zeggen dat onder meer politici en journalisten zijn gehackt door de Russische cybergroep Ghostwriter. Deze groep zou gelieerd zijn aan de Russische staat. De EU dringt er bij Rusland op aan met deze aanvallen te stoppen.

In het bericht van de Europese Raad wordt niet aangegeven hoeveel en welke lidstaten de aanvallen melden. Het gaat volgens de Europese Unie om een gecoördineerde actie door de Ghostwriter-groep, waarbij parlementsleden, overheidsvertegenwoordigers, politici, journalisten en burgers worden aangevallen. Bij de aanvallen proberen de Ghostwriter-hackers data te ontfutselen van computers en persoonlijke accounts. Om wat voor data het gaat, is niet duidelijk.

De Europese Unie noemt de activiteiten onacceptabel en zegt dat ze de integriteit, veiligheid en democratische waarden en principes bedreigen. Daarnaast zouden ze desinformatie en manipulatie van informatie bevorderen. De EU en alle lidstaten keuren de aanvallen dan ook af en zeggen dat ze per direct moeten stoppen. "We dringen er bij de Russische Federatie op aan om zich te houden aan de cyberspacenormen van verantwoordelijke staten."

In komende meetings wil de EU de aanvallen bespreken en worden extra stappen overwogen. Om wat voor stappen het zou kunnen gaan, wordt niets gezegd.

Tegenover CNN zegt een EU-woordvoerder dat in ieder geval Duitse politici en overheidsvertegenwoordigers worden aangevallen door Ghostwriter. De Duitsers gaan op zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Duitsland zegt al sinds begin september dat de Ghostwriter-hackers 'enige tijd' Duitse politici aanvallen en desinformatie verspreiden, blijkt uit een artikel van AP News. Ook de Russische inlichtingendienst GRU zou bij de aanvallen betrokken zijn. Polen zei in juni ook doelwit te zijn van een Russische cyberaanval; het is niet duidelijk of Ghostwriter hier ook achter zat.