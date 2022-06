NCTV, AIVD en MIVD waarschuwen voor risico's op spionage en nepnieuws

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt opnieuw voor het risico dat Nederland loopt op digitale ontwrichting. Dat doet het samen met de AIVD en MIVD. Onder andere spionage en het verspreiden van nepnieuws zijn risico's.

De NCTV heeft het rapport samen opgesteld met de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Het is de eerste keer dat die partijen samen een rapport uitbrengen over de veiligheidsrisico's voor Nederland. In het rapport staan verschillende risico's beschreven. Beïnvloeding vanuit andere landen, bijvoorbeeld met nepnieuws en desinformatie, is een van de grootste. Die zouden zorgen voor 'een dreiging voor de sociale en politieke stabiliteit'. De instanties zeggen dat niet te zeggen is hoe groot de groei is van zulke campagnes, maar wel dat dat door technologische ontwikkelingen steeds makkelijker is.

Spionage is ook nog steeds een risico, met name door China, zeggen de instanties. Dat vormt 'de grootste dreiging voor de economische veiligheid van Nederland'. China zou met name technologische informatie proberen te stelen. Nederland is volgens de NCTV te afhankelijk van landen als China als het gaat om het gebruik van belangrijke technologieën, zoals in de telecom- of in de transportsector. Daarbij zijn echter niet zulke grote risico's aan de orde, denken de diensten. "Weliswaar heeft China in deze sectoren de capaciteit en mogelijkheid om onze territoriale veiligheid te ondermijnen, maar we zien niet de intentie", schrijft de toezichthouder.

De NCTV waarschuwt voor de opkomst van supplychainaanvallen, waarbij het specifiek wijst op de aanval op SolarWinds. Die aanvallen zijn volgens de NCTV moeilijk te detecteren. Zoals bij die aanval ook te zien was, infiltreren landen de infrastructuur 'als voorbereidingshandeling voor digitale verstoring of zelfs sabotage'. Volgens de NCTV heeft Rusland dat in het verleden al eens gedaan in Nederland, al zegt de instantie niet waar en wanneer dat was. Wel is de kans aanwezig dat het land dat opnieuw gaat doen. Dat vormt 'een potentiële dreiging', aldus de NCTV.

Een andere dreiging is dat Nederlandse ict-infrastructuur wordt gebruikt voor het uitvoeren van aanvallen op andere landen. Dat komt omdat Nederland een aantrekkelijke infrastructuur heeft, met bijvoorbeeld AMS-IX. Ook het gemak waarmee anonieme servers kunnen worden gehuurd, wordt genoemd. Onder andere Iran, Noord-Korea en Rusland misbruiken Nederlandse infrastructuur voor het digitaal bespioneren van andere landen, zeggen de diensten. Dat kan 'bondgenootschappelijke belangen aantasten' en slecht zijn voor het Nederlandse imago.

Opvallend is dat de NCTV niet veel zegt over de risico's op sabotage van vitale infrastructuur. Daar waarschuwt de instantie in zijn halfjaarlijkse rapportages wel altijd voor, maar in het huidige rapport komt dat niet veel voor. De NCTV merkt op dat Nederland nog steeds erg afhankelijk is van zulke infrastructuur, maar niet dat er grote gevaren zijn rondom de digitale kwetsbaarheid daarvan.